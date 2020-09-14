Белку в «маске» заметили в зеленоградском лесопарке
Белку-акробатку встретила на тропинке к Чёрному озеру читательница «Зеленоград.ру» Елена. Зверёк пытался забраться в кормушку, подвешенную — скорее, для птиц — на середине ветки.
Белка предприняла несколько попыток добраться до корма, повиснув на задних лапах вниз головой и передними цепляясь за отверстие в кормушке. Но качающая конструкция не поддалась. Возможно, белка попала бы внутрь кормушки, спустившись по крыше.
Если конструкция предназначалась для грызуна, то теперь ясно, что расположение неудачное. Если для птиц, то, возможно, наоборот, хорошо, ведь белки иногда питаются мелкими птицами с птенцами.
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