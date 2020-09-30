Белка пытается залезть в кормушку вниз головой
Белку, бегущую по кабелю между фонарями, заметила подписчица нашего инстаграма ta_tyanka. Зверёк шустро перемещался со стороны лесопарка со стадионом от корпуса 922 к ближайшему детскому садику и дальше вглубь жилого микрорайона.
На пути встретилось препятствие в виде сидящего на проводах голубя. Ему пришлось уступить белке, но сделал он это нехотя и не сразу. С воздушной линии белка, кажется, сошла на ближайшем дереве.
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