Спасибо нашим читателям, которые прислали фотографии в чаты. Видимо снегопад вдохновил многих выйти во двор и попробовать свои силы в лепке.

Делимся с вами некоторыми снежными персонажами.

Сегодня в нашем телеграм-канале был опрос на тему «Нравится ли вам снег?». Сейчас результаты такие:

74% читателей ответили, что им нравится новая погода;

26% не довольны осадками.

Вы ещё можете проголосовать, если не успели.

Присылайте нам новые фото снеговиков.