10 красивых кошек зеленоградского приюта, которые ждут гостей или новых хозяев 03.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Волонтеры зеленоградского муниципального приюта для бездомных животных создали канал в инстаграме, посвящённый кошкам. Здесь они публикуют фотографии и видео подопечных, можно подобрать себе питомца — в приюте около 200 кошек, им нужен дом и поддержка.

Если вы захотите взять кошку — приезжайте знакомиться. В приюте расскажут, как содержать животное и помогут подобрать кошку по характеру (спокойную, игривую, любящую сидеть на руках и т. д.).

А ещё приюту необходима помощь. Всегда в дефиците консервированный и влажный корм, древесный наполнитель, сухой корм, медикаменты (средства от паразитов и другие). В приюте живут и особенные кошки: это беззубики и кошки с лейкозом. Им нужен особый уход и корм, которого постоянно не хватает. Это влажный консервированный корм и Eucanuba для кошек с лейкозом.

А также кошкам катастрофически не хватает любви, ласки и человеческого общения!

Приезжайте в гости! Посетить приют можно с 13:00 до 17:00, кроме понедельника и пятницы. По вопросам пристройства: работник приюта Евгения 8-909-632-22-77. По всем вопросам волонтёр по кошкам Екатерина 8-996-443-28-71.

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Метки:
волонтер, кошки, Зеленоград
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