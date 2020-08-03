Волонтеры зеленоградского муниципального приюта для бездомных животных создали канал в инстаграме, посвящённый кошкам. Здесь они публикуют фотографии и видео подопечных, можно подобрать себе питомца — в приюте около 200 кошек, им нужен дом и поддержка.
Если вы захотите взять кошку — приезжайте знакомиться. В приюте расскажут, как содержать животное и помогут подобрать кошку по характеру (спокойную, игривую, любящую сидеть на руках и т. д.).
А ещё приюту необходима помощь. Всегда в дефиците консервированный и влажный корм, древесный наполнитель, сухой корм, медикаменты (средства от паразитов и другие). В приюте живут и особенные кошки: это беззубики и кошки с лейкозом. Им нужен особый уход и корм, которого постоянно не хватает. Это влажный консервированный корм и Eucanuba для кошек с лейкозом.
А также кошкам катастрофически не хватает любви, ласки и человеческого общения!
Приезжайте в гости! Посетить приют можно с 13:00 до 17:00, кроме понедельника и пятницы. По вопросам пристройства: работник приюта Евгения 8-909-632-22-77. По всем вопросам волонтёр по кошкам Екатерина 8-996-443-28-71.