А ещё приюту необходима помощь. Всегда в дефиците консервированный и влажный корм, древесный наполнитель, сухой корм, медикаменты (средства от паразитов и другие). В приюте живут и особенные кошки: это беззубики и кошки с лейкозом. Им нужен особый уход и корм, которого постоянно не хватает. Это влажный консервированный корм и Eucanuba для кошек с лейкозом.