Жена Павла, Нина, обратилась к зеленоградскому военкому Евгению Мерзликину, но, по её словам, тот отказался подписывать ходатайство о возврате Павла. По мнению военкома, Павел, работающий звукорежиссером, не нужен для выполнения гособоронзаказа. Павел отвечает за техническое проведение трансляций и конференций, но военком решил, что лучше знает потребности большого предприятия, чем его руководитель, который, кстати, может получить до десяти лет лишения свободы за срыв оборонзаказа. Возможно, по вине военкома.

В постановлении правительства нет ни слова о том, что военком может отказать в предоставлении отсрочки для сотрудников предприятий ОПК. Сейчас Нина ожидает решения прокуратуры. Если там ей не помогут, будет обращаться в суд.

В зеленоградском военкомате не смогли оперативно прокомментировать эту ситуацию. "Зеленоград.ру" отправил запрос в Западный военный округ, чтобы понять, вправе ли военком принимать подобные решения, и как вообще регламентируется возврат людей, у которых отсрочка появилась уже после мобилизации.