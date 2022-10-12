Зеленоградский военкомат начал сам решать, кому из сотрудников оборонных предприятий предоставить отсрочку 12.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Как предоставлять отсрочку сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) достаточно четко и однозначно описано в решении правительства. Однако зеленоградский военкомат решил сам решать, кто нужен предприятию ОПК для выполнения гособоронзаказа, а кто нет.

Такая история произошла с Павлом К., сотрудником одного из зеленоградских предприятий ОПК, которое находится в реестре Минпромторга. После выхода постановления правительства 1725, которое регулирует порядок предоставления отсрочек для ОПК, ему прислали уведомление об отзыве повестки. Однако к этому времени его уже успели мобилизовать. Командование военной части не против отправить его домой, говорит Павел, но им нужно ходатайство от зеленоградского военкомата.

Жена Павла, Нина, обратилась к зеленоградскому военкому Евгению Мерзликину, но, по её словам, тот отказался подписывать ходатайство о возврате Павла. По мнению военкома, Павел, работающий звукорежиссером, не нужен для выполнения гособоронзаказа. Павел отвечает за техническое проведение трансляций и конференций, но военком решил, что лучше знает потребности большого предприятия, чем его руководитель, который, кстати, может получить до десяти лет лишения свободы за срыв оборонзаказа. Возможно, по вине военкома.

В постановлении правительства нет ни слова о том, что военком может отказать в предоставлении отсрочки для сотрудников предприятий ОПК. Сейчас Нина ожидает решения прокуратуры. Если там ей не помогут, будет обращаться в суд.

В зеленоградском военкомате не смогли оперативно прокомментировать эту ситуацию. "Зеленоград.ру" отправил запрос в Западный военный округ, чтобы понять, вправе ли военком принимать подобные решения, и как вообще регламентируется возврат людей, у которых отсрочка появилась уже после мобилизации.

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сюжет: конфликт* с украиной 2022, армия, военкомат, призывники, сюжет: мобилизация 2022
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