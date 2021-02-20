Девять лет назад в микрорайоне МЖК открылся клуб комплексного развития. Здесь представлены более тридцати интереснейших направлений для детей и взрослых — от латиноамериканских танцев, столярной мастерской до игры в го, ментальной арифметики и скорочтения. Сегодня мы говорим с директором клуба Светланой Логиновой о новых и не менее интересных и перспективных направлениях, необходимость которых подсказала меняющаяся жизнь. Уже 27 и 28 февраля пройдут супер-интенсивы для детей и подростков — читайте подробности.
С 1 сентября 2021 года на базе клуба «Kinder холл» начинает работать начальная школа семейного образования — уже можно записываться. Семейное обучение сейчас как никогда актуально. Родители выбирают для своих детей такую форму получения образования по нескольким причинам. Интенсивно развивается цифровая среда — онлайн-уроки и курсы, электронные учебники. Повлиял на ситуацию и коронавирус. А традиционное школьное обучение часто разочаровывает — и качеством знаний, и усредненностью образования, да и декларированный «индивидуальный подход» к каждому ребенку при тридцати учениках в классе просто невозможен. Есть и проблемы отношений в коллективе. С другой стороны — семейное образование подразумевает, что ответственность за качество обучения лежит полностью на родителях.
— Почему вы решили открыть семейную начальную школу?
— По запросу родителей, по востребованности — как и всё, что открывается в нашем клубе. Могу констатировать: уже многие родители не хотят вести детей в школу. Особенно второго ребенка, если уже прошли через школу с первым, и получили отрицательный опыт. Но чтобы ребенок действительно получил хорошее образование и при этом комфортно себя чувствовал, учить его все-таки должен учитель, а не мама. Просто психологически, да и физически сложно быть педагогом для своего ребенка.
Мы сопровождаем, курируем семейное обучение, ведем ребенка. Он получает классическое образование, только в иных, чем в обычной школе, условиях, в другой обстановке. Не бюрократической, а доброй, уютной и творческой.
— Как строится обучение?
Первый урок начинается в 9:00. У нас комфортные, уютные, оборудованные всем необходимым кабинеты. В каждом классе — не больше 12-ти учеников. Это принципиально важный момент, потому что действительно, а не декларативно обеспечивает индивидуальный подход и внимание к каждому ребенку. Когда в классе 10-12 детей, можно, во-первых, эффективно организовать учебный процесс, а во-вторых, у детей значительно меньше стрессовых ситуаций.
В первом классе четыре урока, затем обед, прогулка и выполнение письменных домашних заданий — с тем же учителем, который ведет занятия. В три часа дня основные уроки сделаны, и на дом остается только устный минимум — например, чтение. Это оптимальный вариант: и дети делают уроки под присмотром учителя, и родителям легче — не надо тратить время на это дома. И еще остается время на отдых, прогулку, разные кружки и творческие или спортивные занятия.
— По каким программам будете учить?
— В основе — образовательная программа «Перспектива», достаточно продвинутая и сложная. А в целом синтез из лучших существующих программ для начальной школы. Математика, например, по Петерсон. Окружающий мир — из программы «Школа России».
— А учитель уже есть? Все ищут хорошего педагога…
— Конечно. Учительница у нас отличная, с лучшими рекомендациями от бывших учеников и их родителей, — Татьяна Борисовна. Раньше она работала в одной из лучших школ Зеленограда.
Кстати, у нас есть и подготовка к школе — нулевой класс.
Также в нашей дружной команде работают психологи, нейропсихолог, логопед-дефектолог, опытные педагоги-предметники в качестве репетиторов.
— Есть распространенное мнение, что в любой негосударственной школе ребенка будут не столько учить, сколько, образно говоря, гладить по головке. За то, что за него платят.
— Да, есть такое. Поэтому свою дочь-шестиклассницу не могу перевести в частную школу — не нравится качество обучения.
Выбирая начальную школу, мы, прежде всего, выбираем учителя. Мы учим по-настоящему, нацелены на результат и понимаем, что детям нужен не только преподаватель предметов, а наставник и авторитет. Та же Татьяна Борисовна — и учитель, и воспитатель, и Мэри Поппинс. Мне важно, чтобы детей учил не просто профессионал, а невыгоревший профессионал. Живой, любящий детей и свою работу человек. Взрослый, который показывает ребенку, что такое хорошо и что такое плохо.
Записаться в школу можно по телефону: 8(929)525-77-33. Осталась буквально пара мест.
В Зеленограде открылась первая Школа будущего для подростков Profteen. Здесь учат понимать себя, осознанности в выборе будущей профессии, успешности, азам бизнеса. Курс «Бизнес'' (с 10 лет) — это про личную эффективность, экономику, личные финансы, продажи и рекламу. Группы по возрастам: 10-12, 12-14, 14-16, 16-18.
— Что подвигло вас открыть такую необычную школу?
— Это во многом моя история и боль за молодых людей, которые сплошь и рядом начинают искать себя после двадцати лет. Зачастую к тому времени окончив факультет юриспруденции, проработав день по специальности без всякого желания и внезапно осознав, что хотят «открыть вегетарианское кафе». А юристами не хотят быть вовсе.
— Вы часто сталкивались с тем, что 16-18 летний человек не может ответить на вопрос, кем он может быть?
— Очень часто у них нет ответа. И, возможно, это правильно, потому что подросток в себя не смотрит, мало то про себя знает. Он слышит родительские сценарии или распространенные яркие модели. Ну как раньше хотели стать космонавтами, а сейчас блогерами.
Подросток смотрит тикток и говорит: «Они деньги зарабатывают — я тоже так смогу». И совершенно не задумываются, что, во-первых, нужен определенный уникальный контент, чтобы так зарабатывать. И во-вторых — а кто вообще такой блогер? Что это за профессия? Обычно в голове у подростка нет прямой связи знаний и профессии, знаний и зарабатывания денег. Нам важно показать эту связь.
— Для этого хороши конкретные примеры.
Безусловно, поэтому к нам приходят предприниматели. Из того же бизнес-сообщества Зеленограда. Они расскажут, как открываются кафе, магазины, парикмахерские, фотосалоны и так далее. Но для начала надо заглянуть в себя, расширить кругозор. Пофантазировать, смоделировать варианты развития своего будущего.
— С какого возраста об этом стоит говорить?
— Начинать говорить можно лет с десяти. Более актуальным это становится с 14-ти. Что хотят сейчас дети? Больше карманных денег и общаться, Profteen удовлетворяет их запрос — это комьюнити для подростков, где они узнают как зарабатывать, прокачивают свои soft skills.
И вот какая складывается ситуация. Мы много работаем, стали жить лучше, наши дети живут определенно лучше, чем мы в их возрасте — в материальном смысле. У них многое есть, но и многое обесценено, потому что легко достается. А родители хотят, чтобы дети ценили их труд и понимали, как они зарабатывают, какой ценой это дается, сколько усилий они тратят. Поэтому мы и сделали уникальную школу для подростков, где ребята могут найти себя, узнать основы бизнеса и в 16 лет написать бизнес-план открытия своего дела.
— Допустим, подросток говорит: «Я хочу зарабатывать уже сейчас». Что вы ему ответите?
Я проанализирую его навыки и компетенции, рассмотрим ролевую модель, темперамент, выясним, к чему вообще лежит душа. И потом покажу и расскажу, что нужно будет развивать, как и сколько он может заработать сейчас и в перспективе.
Простой пример: у меня дочь разносила листовки. Окунулась в реальный мир. Узнала, например, что есть злые консьержки, что надо отчитываться за работу и так далее. И заработала хоть немного, но свои деньги.
Очень важно поверить в себя. Поэтому надо говорить о том, что все реально, именно с подрастающим поколением. Взрослым тоже полезно послушать, но они зачастую уже пессимисты, заранее знающие, что «ничего не получится». Есть вполне работающие схемы, причем начиная с этапа «ничего не умею».
Если тот же подросток освоил какой-то графический редактор — научился правильно размещать текст, грамотно его писать, подбирать цвета, — он уже может заработать больше, чем разнося листовки. Любит фотографировать? Отлично. Можно предложить фотосессию для какого-либо аккаунта. И так далее — вариантов много.
— Вы рассказываете только об успешном опыте? Но даже подростки знают, что в жизни всё не так просто.
— Нет, это не обязательно карьерные истории. Это о профессии, о жизни, о деле. А в любой жизни и деле есть взлеты и падения. Бизнесы открываются и закрываются — это тоже познавательно, надо знать, какие бывают «грабли». У всех нас разные исходные данные, а самое ценное — путь, который ты проходишь, и опыт, который получаешь.
В конечном счете наша школа не про бизнес как самоцель. Мы хотим, чтобы наши дети, а потом и внуки не стали дешевой рабочей силой, а чтобы поднимали экономику страны. Открывали производства, налаживали сельское хозяйство и промышленность. Строили светлое будущее, извините за громкие слова. И просто стали бы профессионалами в любой сфере. Не обязательно бизнесменами — хорошими специалистами прежде всего. Были бы на своем месте, проживали свою жизнь, ходили на любимую работу и хорошо зарабатывали.
— Как строится общение и обучение в клубе?
У нас живые встречи, интенсивы. Как раз скоро, 27 и 28 февраля пройдут супер-интенсивы «Кто я?» Жить целостной жизнью без оглядки на других, раскрыть свой потенциал — реально уже сейчас.
Расписание интенсивов: 27 февраля (суббота) 12-14 лет, 13:00—15:00. 28 февраля (воскресенье) 14-16 лет, 16:00—20:00
В программе сразу четыре темы в режиме нон-стоп.
- Мои роли в жизни
- Мои сильные стороны
- Моя осознанность
- Мой баланс
Для участия необходимо предварительно записаться: 8(929)525-77-33. Стоимость: 2000/ 2500 рублей.
Запускаем онлайн-школу. Думаю, такой формат подойдет ребятам, учитывая их загруженность в школе.
Мы привлекаем самых разных специалистов, не обязательно предпринимателей. Это и психологи, и специалисты по инвестициям, и преподаватели английского — словом, будет очень интересно.
Поделитесь, как вы сами начали зарабатывать деньги, а потом стали директором семейного клуба?
Как зарабатывать деньги, я узнала лет в двенадцать. Мама моей подруги держала палатку на Крюковском рынке, и у неё были постоянные проблемы с продавцами. Однажды она попросила нас заехать по пути из гимназии на рынок, посмотреть, как там дела в палатке. Мы увидели, что продавщица в невменяемом состоянии и дает, условно говоря, сдачу со ста рублей как с тысячи. Сообщили маме подруги, отпустили продавщицу домой и начали сами торговать. Так я научились делать инвентаризацию, разбираться в товаре, узнала закупочные и розничные цены. Было интересно. А потом летом мы поработали в дачной продуктовой лавке — каждое утро открывали магазин, продавали продукты, хлеб. За выход мы получали рублей сто или съедали по три «сникерса» или «твикса».
Был опыт работы бухгалтером с 16 лет (это моё среднее специальное образование). Летом устроили работать в турфирму — мама настаивала, что мне просто необходимо завести трудовую книжку. Спасибо ей за находчивость — я была при деле и начала зарабатывать. Занималась монотонной работой, вносила информацию в базу, вела какие-то номенклатуры. Три месяца проработала, предложили продолжить, но мне было неинтересно.
Дипломной работой в институте стал бизнес- план открытия детского центра. Как раз рождение дочери подвигло меня задуматься именно о детском развивающем центре. Я тогда изучила все имеющиеся зеленоградские и поняла — нет такого, куда мне хотелось бы водить дочку.
Свой диплом я претворила в жизнь. Мой педагог Анна Александровна поддержала меня тогда с открытием центра, сказала: «Если не ты, то кто тогда?» — в момент, когда я только окончила институт, была с маленьким ребенком. Денег особо не было на открытие, но она подарила мне нечто большее — крылья, за что ей бесконечно благодарна. Она и по сей день помогает мне.
В течении полугода я просила помещение у Александра Владимирович Раптовского (НП МЖК «Зеленоград»). Красочно рассказывала о проекте, о будущем центре, расписывала, как это будет красиво, мыслями уже жила в нём. И — о чудо — в меня и мою идею поверили.
Мне тогда было 23 года. Одновременно начала запуск двух проектов: семейного клуба «Kinder Холл» и игровой комнаты в торговом комплексе «Панфиловский» [в 2017 закрылась].
Буквально недавно отучилась в педагогическом вузе, сейчас обучаюсь у ведущих мастеров инновационной педагогике. Параллельно моему росту и в клубе появляются новые направления и проекты — семейная школа и школа для подростков Profteen тому подтверждение.
Так что всё возможно. Нужно, чтобы нашелся человек, который подарит веру в себя, поможет смоделировать варианты развития успешного и счастливого будущего.
Адрес: Зеленоград, МЖК корпус 533 (между 3 и 4 подъездами)
Телефон: 8-929-525-77-33
Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00
Сайт: kinderholl.ru
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