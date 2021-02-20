Мне важно, чтобы детей учил не просто профессионал, а невыгоревший профессионал

С 1 сентября 2021 года на базе клуба «Kinder холл» начинает работать начальная школа семейного образования — уже можно записываться. Семейное обучение сейчас как никогда актуально. Родители выбирают для своих детей такую форму получения образования по нескольким причинам. Интенсивно развивается цифровая среда — онлайн-уроки и курсы, электронные учебники. Повлиял на ситуацию и коронавирус. А традиционное школьное обучение часто разочаровывает — и качеством знаний, и усредненностью образования, да и декларированный «индивидуальный подход» к каждому ребенку при тридцати учениках в классе просто невозможен. Есть и проблемы отношений в коллективе. С другой стороны — семейное образование подразумевает, что ответственность за качество обучения лежит полностью на родителях.

— Почему вы решили открыть семейную начальную школу?

— По запросу родителей, по востребованности — как и всё, что открывается в нашем клубе. Могу констатировать: уже многие родители не хотят вести детей в школу. Особенно второго ребенка, если уже прошли через школу с первым, и получили отрицательный опыт. Но чтобы ребенок действительно получил хорошее образование и при этом комфортно себя чувствовал, учить его все-таки должен учитель, а не мама. Просто психологически, да и физически сложно быть педагогом для своего ребенка.



Мы сопровождаем, курируем семейное обучение, ведем ребенка. Он получает классическое образование, только в иных, чем в обычной школе, условиях, в другой обстановке. Не бюрократической, а доброй, уютной и творческой.

— Как строится обучение?

Первый урок начинается в 9:00. У нас комфортные, уютные, оборудованные всем необходимым кабинеты. В каждом классе — не больше 12-ти учеников. Это принципиально важный момент, потому что действительно, а не декларативно обеспечивает индивидуальный подход и внимание к каждому ребенку. Когда в классе 10-12 детей, можно, во-первых, эффективно организовать учебный процесс, а во-вторых, у детей значительно меньше стрессовых ситуаций.



В первом классе четыре урока, затем обед, прогулка и выполнение письменных домашних заданий — с тем же учителем, который ведет занятия. В три часа дня основные уроки сделаны, и на дом остается только устный минимум — например, чтение. Это оптимальный вариант: и дети делают уроки под присмотром учителя, и родителям легче — не надо тратить время на это дома. И еще остается время на отдых, прогулку, разные кружки и творческие или спортивные занятия.