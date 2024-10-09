Проблема острая, говорят в поисково-спасательном отряде 214. По регламенту, время приезда пожарных — десять минут. Обычно зеленоградские пожарные прибывают уже через семь-восемь минут, но это достигается за счет быстрого сбора и проезда через пробки с «мигалкой». Непреодолимое препятствие возникает во дворе — неаккуратно или неправильно припаркованные автомобили, сваленный мусор, зимой — неубранный снег и т. п.

В этом случае пожарные вынуждены идти к месту пожара пешком — таранить машины им нельзя. В среднем вес экипировки пожарного — 30 кг, а с отдельными элементами, которые необходимо переносить на себе, получается все 40. Всё это замедлит начало тушения пожара в вашем же доме.

Пожарные просят автомобилистов парковаться в установленных местах, прижиматься как можно ближе к бордюрам, или, в крайнем случае оставлять на машине номера мобильных телефонов. И ни в коем случае не парковать автомобили на местах, отведенных для стоянки пожарных машин и вблизи пожарных гидрантов (примеры на фото).