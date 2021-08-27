Речной трамвай шел через Долгопрудный до Клязьминского водохранилища и обратно. Команда фонда организовала настоящее приключение: на корабле был пират, ребятам надо было выполнить сложные задания и преодолеть препятствия. Со всем успешно справились и получили заветный приз — сундук мороженого. А по возвращении побывали в музее московского транспорта — такая экспозиция работает в здании Северного речного вокзала. Вокзал с его выдающейся архитектурой и интерьерами реставрировали два года и открыли для посетителей в прошлом году.