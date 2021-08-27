Увлекательную программу с речной прогулкой и экскурсией устроил для детей благотворительный фонд «Сердце лидера». Зеленоградские дети были в числе пятидесяти московских. Предложением смогли воспользоваться семьи, нуждающиеся в поддержке, в том числе опекаемые государственным учреждением «Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград».
Речной трамвай шел через Долгопрудный до Клязьминского водохранилища и обратно. Команда фонда организовала настоящее приключение: на корабле был пират, ребятам надо было выполнить сложные задания и преодолеть препятствия. Со всем успешно справились и получили заветный приз — сундук мороженого. А по возвращении побывали в музее московского транспорта — такая экспозиция работает в здании Северного речного вокзала. Вокзал с его выдающейся архитектурой и интерьерами реставрировали два года и открыли для посетителей в прошлом году.
Детей сопровождали учредители благотворительного фонда «Сердце лидера» Максим Петунин и Александр Ушаков, а также волонтеры и аниматоры. Фонд реализует несколько благотворительных программ, в том числе оказывает адресную помощь людям в сложной жизненной ситуации. В начале этого года несколько зеленоградских детей побывали за счет фонда в развлекательном центре «Ролл холл» на Тульской. Для них была организована бесплатная программа с роллерным катком, боулингом, веревочным городком, бильярдом и вкусным обедом.
Максим Петунин также является директором Института социальных исследований и развития гражданских инициатив и директором по строительству компании «АртСтройТехнология», выполнявшей крупные проекты по благоустройству в Зеленограде — реконструкцию Центрального проспекта и парка Победы.