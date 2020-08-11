— Ваше направление является одним из немногих гуманитарных в МИЭТе. Куда и кем обычно идут работать студенты после университета?

— Это, пожалуй, один из самых интересных вопросов: результат преподавательского труда и работы вуза отображается именно в успехе и карьере выпускников. Несмотря на непростую обстановку на рынке труда, мы можем констатировать тот факт, что после окончания вуза наши студенты трудоустраиваются по своей специальности. Это свидетельствует не только о том, что выпускники по профилю обучения «Финансовый и инвестиционный менеджмент» и образовательной программе «Финансовый менеджмент» востребованы, но и то, что кафедра планомерно ведёт работу по налаживанию и поддержке контактов с успешно функционирующими компаниями, прежде всего, в Зеленограде.

Направление «Менеджмент», в рамках которого существует наш профиль, уникально своей универсальностью. Мы готовим специалистов без привязки к какой-либо отрасли, то есть способных работать в организациях любой сферы деятельности и формы собственности. Знания и практические навыки, полученные в процессе обучения позволяют нашим выпускникам заниматься такими видами профессиональной деятельности, как управленческая, организационная, экономическая, планово-финансовая, информационно-аналитическая, инновационная, консультационная. Наверное, прежде всего, мы закрываем потребность в специалистах в малом и среднем бизнесе, но наши выпускники работают и в крупных компаниях. Это такие публичные акционерные общества (ПАО) как «Сбербанк России», «Газпром», «СИБУР Холдинг», «Аэрофлот», «Росгосстрах», «ЛУКОЙЛ», «Банк ВТБ», «Микрон» и многие другие. Финансовый аналитик, менеджер инвестиционных проектов, менеджер по управлению интеллектуальными активами, экономист (планового экономического подразделения), менеджер по управлению персоналом, финансовый контролёр, менеджер по внешнеэкономической деятельности, менеджер по закупкам, проектный аналитик, администратор проекта, специалист проектного офиса, бухгалтер… Это, пожалуй, основные должности, которые занимают наши выпускники.

Мы особо гордимся теми выпускниками, которые не остановились на получении диплома специалиста, бакалавра или магистра, а окончили на нашей же кафедре аспирантуру, защитили кандидатскую диссертацию и реализовали успешную карьеру. Прежде всего это Марсель Салихов, директор по экономическому направлению Института энергетики и финансов. Институт является одним из ведущих консультантов АО «Газпромбанк», российских нефтегазовых компаний, Министерства энергетики РФ по вопросам развития российских и международных энергетических рынков. Он же является сотрудником центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и часто выступает в качестве эксперта на каналах «РБК» и «ОТР». Не менее успешными выпускниками являются Алексей Лобанов, директор департамента банковского регулирования Банка России (ЦБ РФ), Илья Хурумов, управляющий активами в Банке России. И целая плеяда наших выпускников работает на кафедре в качестве преподавателей: доценты нашей кафедры — Екатерина Викторовна Егорычева, Дмитрий Николаевич Егорычев, Оксана Георгиевна Харач, Иван Петрович Тимофеев, Мария Владимировна Добрынина, Ирина Игоревна Тихомирова; это профессор нашей кафедры — доктор экономических наук Андрей Юрьевич Бударов.