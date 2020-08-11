Принимать решения — задача всегда ответственная, а если представить, что от правильности решений зависит ещё и финансовое благополучие других людей — становится даже страшновато. Впрочем, для выпускников кафедры экономики, менеджмента и финансов (ЭМФ) НИУ МИЭТ финансовая ответственность и стратегические планы в этой области — дело житейское. Профиль «Финансовый и инвестиционный менеджмент» (бакалавриат) и программа «Финансовый менеджмент» (магистратура) — как раз для тех, кто готов браться даже за самые серьёзные аналитические задачи.
Заведующая кафедрой ЭМФ, к.э.н., доцент Галина Петровна Ермошина рассказала читателям Zelenograd.ru, кем становятся выпускники направления «Менеджмент» и объяснила, почему управление финансами — это не просто отдельный пласт обучения, а совершенно особый набор компетенций.
— Галина Петровна, вы легко выбрали свою профессию? Какие были варианты?
— Что мы, будучи юными, знаем о профессиях? Само представление для многих было окутано ореолом неизвестности. Но лично я точно знала, что хочу знать, как работает страна и как при этом может быть реализована моя любовь к математике. В тот период появилось новое направление подготовки — «Экономическая кибернетика», на которое и пал мой выбор в МГУ им. М.В. Ломоносова. Уже там я и выбрала специальность «Экономист, плановик-синтетик» (специалист по планированию макроэкономических пропорций).
— Вы учились в МГУ, там же защитили кандидатскую диссертацию. Как вы оказались в МИЭТе?
— Попала в наш университет я волей случая. Жизнь забросила в город Солнечногорск, а самым территориально ближним и одновременно передовым и быстро развивающимся вузом был именно МИЭТ. Работать я пришла буквально без рекомендаций, но моё хорошее образование открыло мне двери в МИЭТ. Здесь я, как и многие мои коллеги, выросла из ассистента кафедры до заведующего кафедрой.
— Расскажите о направлениях подготовки магистров и бакалавров.
— У нас по направлению подготовки «Менеджмент» представлены оба уровня высшего образования. На кафедре экономики, менеджмента и финансов реализуется профиль бакалавриата «Финансовый и инвестиционный менеджмент» (обучение длится 4 года на очной форме и 4,5 на очно-заочной форме). Реализуется и магистерская программа «Финансовый менеджмент» (2 года очного обучения и 2 года и 3 месяца очно-заочной формы обучения). Обучение на всех программах существует как на бюджетной, так и на платной основе.
— Ваше направление является одним из немногих гуманитарных в МИЭТе. Куда и кем обычно идут работать студенты после университета?
— Это, пожалуй, один из самых интересных вопросов: результат преподавательского труда и работы вуза отображается именно в успехе и карьере выпускников. Несмотря на непростую обстановку на рынке труда, мы можем констатировать тот факт, что после окончания вуза наши студенты трудоустраиваются по своей специальности. Это свидетельствует не только о том, что выпускники по профилю обучения «Финансовый и инвестиционный менеджмент» и образовательной программе «Финансовый менеджмент» востребованы, но и то, что кафедра планомерно ведёт работу по налаживанию и поддержке контактов с успешно функционирующими компаниями, прежде всего, в Зеленограде.
Направление «Менеджмент», в рамках которого существует наш профиль, уникально своей универсальностью. Мы готовим специалистов без привязки к какой-либо отрасли, то есть способных работать в организациях любой сферы деятельности и формы собственности. Знания и практические навыки, полученные в процессе обучения позволяют нашим выпускникам заниматься такими видами профессиональной деятельности, как управленческая, организационная, экономическая, планово-финансовая, информационно-аналитическая, инновационная, консультационная. Наверное, прежде всего, мы закрываем потребность в специалистах в малом и среднем бизнесе, но наши выпускники работают и в крупных компаниях. Это такие публичные акционерные общества (ПАО) как «Сбербанк России», «Газпром», «СИБУР Холдинг», «Аэрофлот», «Росгосстрах», «ЛУКОЙЛ», «Банк ВТБ», «Микрон» и многие другие. Финансовый аналитик, менеджер инвестиционных проектов, менеджер по управлению интеллектуальными активами, экономист (планового экономического подразделения), менеджер по управлению персоналом, финансовый контролёр, менеджер по внешнеэкономической деятельности, менеджер по закупкам, проектный аналитик, администратор проекта, специалист проектного офиса, бухгалтер… Это, пожалуй, основные должности, которые занимают наши выпускники.
Мы особо гордимся теми выпускниками, которые не остановились на получении диплома специалиста, бакалавра или магистра, а окончили на нашей же кафедре аспирантуру, защитили кандидатскую диссертацию и реализовали успешную карьеру. Прежде всего это Марсель Салихов, директор по экономическому направлению Института энергетики и финансов. Институт является одним из ведущих консультантов АО «Газпромбанк», российских нефтегазовых компаний, Министерства энергетики РФ по вопросам развития российских и международных энергетических рынков. Он же является сотрудником центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и часто выступает в качестве эксперта на каналах «РБК» и «ОТР». Не менее успешными выпускниками являются Алексей Лобанов, директор департамента банковского регулирования Банка России (ЦБ РФ), Илья Хурумов, управляющий активами в Банке России. И целая плеяда наших выпускников работает на кафедре в качестве преподавателей: доценты нашей кафедры — Екатерина Викторовна Егорычева, Дмитрий Николаевич Егорычев, Оксана Георгиевна Харач, Иван Петрович Тимофеев, Мария Владимировна Добрынина, Ирина Игоревна Тихомирова; это профессор нашей кафедры — доктор экономических наук Андрей Юрьевич Бударов.
— В МИЭТе готовят «управленцев и маркетологов» — так обычно формулируют цели вашей работы. Часто абитуриенты путают две выпускающие кафедры. В чём отличие и что общего у выпускников кафедры маркетинга и управления проектами и вашей кафедры?
— Я бы не согласилась с такой упрощённой формулировкой будущих профессий. На двух выпускающих кафедрах готовят специалистов по управлению, только объекты управления у них разные, соответственно используются разные методы и инструменты, ставятся разные задачи, хотя конечные цели совпадают, например, максимизация прибыли компании. На кафедре маркетинга и управления проектами учат основам маркетинговой деятельности на промышленном предприятии, то есть исследованию рынка, разработке программы создания производства продукта, налаживанию коммуникаций, установлению цен, организации стимулирования сбыта и т. д.
На нашей же кафедре, экономики, менеджмента и финансов, учат управлению финансовой и инвестиционной деятельностью промышленного предприятия. Наши студенты получают знания в сфере управления финансовыми ресурсами, учатся принимать обоснованные решения, направленные на повышение стоимости компании.
Дисциплины, определяющие формирование нашего профиля (целый ряд дисциплин общий для двух профилей на первых двух курсах), предоставляют тот необходимый объём знаний, который позволяет грамотно управлять финансовыми ресурсами и дают нашим выпускникам возможность трудоустраиваться не только в производственной сфере, но и в сфере банковских, страховых и финансовых услуг. Таким образом, студенты нашей кафедры получают дополнительное конкурентное преимущество на рынке труда. И это всё благодаря профилизации образования: на направлении подготовки «Менеджмент» существуют два профиля и каждый имеет свою специфику.
— Какие экзамены нужно сдать, чтобы поступить к вам? Какие предметы нужно знать, кроме этих дисциплин, чтобы учёба с первого курса была понятна?
— На направление «Менеджмент» (независимо от профиля обучения) нужно сдавать математику, обществознание и русский язык. Эти дисциплины лежат в основе знаний, которые необходимы для успешного обучения на всех четырёх курсах бакалавриата. Помимо этих трёх основополагающих дисциплин рекомендуется знать историю, иметь хорошую физическую подготовку и широкую эрудицию. Это очень поможет в освоении учебной программы.
— Как вы думаете, о чём сегодня говорит наличие высшего образования? Раньше, по-моему, это было несколько шаблонной практикой. Сейчас, с приходом возможностей самообразования, институт высшего образования сильно трансформировался. Как вы считаете?
— Очень многие сегодня стремятся получить высшее образование, и абитуриенты — тому пример. Высшее образование даёт нам навыки и умения для профессионального подхода к решению жизненно важных проблем на основе применения научных методов познания, использования сформированного инженерного, экономического или естественно-научного мышления. За время обучения студент вуза прежде всего научится учиться и постоянно развиваться, а это уже является достижением. Ещё хотелось бы отметить, что высшее образование поднимает нас на новый уровень компетентности, когда знания трансформируются в опыт деятельности в различных сферах.
Таким образом, каждый, кто успешно оканчивает вуз, увеличивает свой человеческий капитал и становится более конкурентоспособным на рынке. При выборе вуза надо ориентироваться не на его доступность, а на возможность во время обучения развить свои способности, увеличить личный капитал для эффективного его использования в будущем.
— Что вас больше всего удивляет в современных студентах?
— Студент сегодня удивляет безграничной верой в свои силы, одновременным существованием иррациональности и рациональности в поведении и мышлении, доверчивостью и даже иногда наивностью в принятии каких-то решений, но самое главное — современный студент, как и в прошлом, остаётся любопытными и хочет учиться. И это очень радует.
Беседовала Анна Белобрагина