Занятия в гончарной мастерской «Гранат» для клуба друзей «Зеленоград.ру». Впечатления участников 19.10.2022 ZELENOGRAD.RU

С конца сентября гончарная мастерская «Гранат» в корпусе 418 провела несколько бесплатных занятий для участниц нашего клуба друзей. Они самостоятельно узнали, как из заготовки из глины получить готовую керамическую работу. Рассказываем, какие впечатления остались у тех, кто посетил занятия.

Юлия: «Мероприятие очень понравилось! Была прекрасная атмосфера. Приобретение нового навыка, которое и вдохновляет, и расслабляет одновременно. В студии прекрасный педагог, грамотно и чётко показывает и рассказывает про каждый этап создания изделия. Я делала салатник и была несказанно рада получившемуся результату. Очень благодарна вам, что узнала о такой студии в Зеленограде!»

Татьяна: «Мне очень понравилась мастерская и мастер Милана».

Ольга: «Всё очень понравилось, было душевно. Занятие превзошло все ожидания».

Анастасия: «Мне очень понравились занятия, мастер, мастерская и атмосфера. Обязательно приду опять, потому что привлекла тема и остались только хорошие впечатления!»

Становитесь участниками клуба друзей «Зеленоград.ру» — так вы поддержите наше издание и у вас будет возможность участвовать в организуемых мероприятиях и получать подарки от наших партнёров.

Занятия для детей и взрослых в мастерской «Гранат» проводятся ежедневно с 12 до 19 часов. Предварительная запись не требуется. Стоимость занятий можно узнать на сайте.

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Метки:
клуб друзей, Гранат
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