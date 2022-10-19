Юлия: «Мероприятие очень понравилось! Была прекрасная атмосфера. Приобретение нового навыка, которое и вдохновляет, и расслабляет одновременно. В студии прекрасный педагог, грамотно и чётко показывает и рассказывает про каждый этап создания изделия. Я делала салатник и была несказанно рада получившемуся результату. Очень благодарна вам, что узнала о такой студии в Зеленограде!»

Татьяна: «Мне очень понравилась мастерская и мастер Милана».

Ольга: «Всё очень понравилось, было душевно. Занятие превзошло все ожидания».

Анастасия: «Мне очень понравились занятия, мастер, мастерская и атмосфера. Обязательно приду опять, потому что привлекла тема и остались только хорошие впечатления!»

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