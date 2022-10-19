С конца сентября гончарная мастерская «Гранат» в корпусе 418 провела несколько бесплатных занятий для участниц нашего клуба друзей. Они самостоятельно узнали, как из заготовки из глины получить готовую керамическую работу. Рассказываем, какие впечатления остались у тех, кто посетил занятия.
Юлия: «Мероприятие очень понравилось! Была прекрасная атмосфера. Приобретение нового навыка, которое и вдохновляет, и расслабляет одновременно. В студии прекрасный педагог, грамотно и чётко показывает и рассказывает про каждый этап создания изделия. Я делала салатник и была несказанно рада получившемуся результату. Очень благодарна вам, что узнала о такой студии в Зеленограде!»
Татьяна: «Мне очень понравилась мастерская и мастер Милана».
Ольга: «Всё очень понравилось, было душевно. Занятие превзошло все ожидания».
Анастасия: «Мне очень понравились занятия, мастер, мастерская и атмосфера. Обязательно приду опять, потому что привлекла тема и остались только хорошие впечатления!»
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Занятия для детей и взрослых в мастерской «Гранат» проводятся ежедневно с 12 до 19 часов. Предварительная запись не требуется. Стоимость занятий можно узнать на сайте.