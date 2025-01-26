Школы и детсады с эксплуатируемой кровлей строят в Москве. На днях такой детсад построили в Троицке. В хорошую погоду на крыше планируют проводить занятия для малышей — для этого предусмотрена специальная уличная мебель. Для безопасности установлены трехметровые ограждения из закаленного двухслойного стекла триплекс.
Ещё один детсад с выходом на крышу строят в районе Даниловский, на Автозаводской улице. На крыше разместят игровой центр площадью более трёхсот квадратных метров (на фото).
С эксплуатируемой кровлей строят и школы. Например, в Хамовниках, на улице Усачёва. Там по проекту площадь крыши составляет более 6 тысяч квадратных метров — это почти как полноценное футбольное поле. На крыше планировали разместить спортивную площадку для игры в баскетбол, теннис, беговые дорожки, зеленую зону для уроков на открытом воздухе.
Пока все эти проекты появляются в рамках относительно дорогих коммерческих ЖК. Город и большинство застройщиков не готовы на большие затраты при строительстве и дальнейшей эксплуатации.