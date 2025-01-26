Ещё один детсад с выходом на крышу строят в районе Даниловский, на Автозаводской улице. На крыше разместят игровой центр площадью более трёхсот квадратных метров (на фото).

С эксплуатируемой кровлей строят и школы. Например, в Хамовниках, на улице Усачёва. Там по проекту площадь крыши составляет более 6 тысяч квадратных метров — это почти как полноценное футбольное поле. На крыше планировали разместить спортивную площадку для игры в баскетбол, теннис, беговые дорожки, зеленую зону для уроков на открытом воздухе.

Пока все эти проекты появляются в рамках относительно дорогих коммерческих ЖК. Город и большинство застройщиков не готовы на большие затраты при строительстве и дальнейшей эксплуатации.