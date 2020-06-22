В одной из школ Зеленограда осенью 2019 года второклассница упала с горки, рану на губе пришлось зашивать. Школа и учительница, которая следила за детьми, частично признали вину в недосмотре, заявив, что ребенок сам не послушался запрета играть на горке. Родители девочки отсудили у школы лишь небольшой моральный ущерб, в том числе за оскорбления в чате класса, а теперь хотят привлечь директора или учителя к персональной административной ответственности: по мнению мамы, детей нельзя считать ответственными за травмы, которые они получили под присмотром взрослых.
Зеленоградский районный суд установил, что ученица второго класса в октябре 2019 года упала с деревянной горки высотой 120 см. Учительница Елена К., которая тогда присматривала за детьми на продленке, вызвала «скорую», девочку госпитализировали. В Морозовской больнице ей зашили открытую рану губы. К июню 2020 года у ребенка все еще остается рубец.
Ответчиком по делу проходила не лично учитель, а школа. Учреждение признало, что «причина несчастного случая — отсутствие контроля за обучающимися». Учителю объявили выговор.
Мама девочки указала, что горка на самом деле якобы была высотой не 120 см, а два метра, а ребенок упал, так как проломился поручень, за который она держалась. Горку, по ее словам, демонтировали на следующий же день после инцидента, а ознакомиться с документами на нее она так и не смогла.
Светлана, мама девочки, просила за травму своей дочери 500 тысяч рублей: во столько она оценила свои и ребенка «глубокие морально-нравственные страдания» из-за самой травмы, оставшегося рубца и непонимания со стороны остальных родителей в классе. В отзыве на возражения школы в суде (есть в распоряжении «Зеленоград.ру») она перечислила оскорбления, которые ей якобы писали в общем чате: «Твари, мучители, неадекватные». Конфронтация произошла из-за того, что на фоне инцидента учитель стала часто уходить на больничные, а уроки велись с перерывами, так как замены не было.
Также Светлана указывала в суде на предвзятое отношение со стороны учителя к её дочери после происшествия. Но суд, изучив оценки ребенка, не увидел, что после несчастного случая отношение к ней изменилось.
Школа в ответ заявила, что вину признает только частично: девочка побежала к другим детям на горку, несмотря на запрет учительницы. К тому же требования полумиллиона рублей, по мнению представителя учреждения, «явно завышены». В итоге суд присудил семье ребенка 15 тысяч рублей, которые взыщут со школы.
Светлана сказала «Зеленоград.ру», что с решением она согласна и обжаловать его не будет: «Я просила 500 тысяч, потому что во столько оценила размер своего ущерба. Мне говорили, что никто не дает 500 тысяч, так что я на этом [15 тысячах] успокоюсь».
По словам Светланы, она добивалась не увольнения, а отстранения учительницы, и личного конфликта у них не было: «Я писала заявление, чтобы отстранили учителя, но директор сказал, что дети бьются каждый день, так что это не повод отстранять учителей». По ее сведениям, в следующем году Елена тоже будет работать с этим классом и вести продленку.
«Я считаю, что учитель, у которого ребенок уже получил травму, не должен больше вести, он уже допустил ошибку. Директор так не считает, он сказал, что учит она хорошо и присматривает тоже хорошо», — заявила мама девочки.
Учитель отказалась разговаривать с «Зеленоград.ру», объяснив, что ей запрещено давать любые комментарии без согласования с директором. «Зеленоград.ру» направил официальный запрос в школу, чтобы узнать, согласны ли они с решением суда и как намерены урегулировать возникший конфликт и избежать подобных инцидентов в дальнейшем.
Обновление. Во время выпуска публикации директор школы ответил на запрос, сообщив, что назначенный судом ущерб он выплатит лично. «Мы признаем свою ответственность за произошедшее и приносим извинения девочке и ее семье», — написал он. По его словам, администрация школы стала сильнее контролировать безопасность учеников и «приняла меры, чтобы подобных случаев больше не повторялось», с сотрудниками школы и учениками провели дополнительный инструктаж по технике безопасности.
Светлана намерена написать несколько жалоб в профильные ведомства и учреждения, так как категорически не согласна с позицией школы, что ее дочь тоже виновата в падении. Она настаивает, что школа должна понести административное наказание и заплатить штраф за нарушенную безопасность ребенка и полученную травму. «Я считаю, что виноват учитель, потому что ребенок был под присмотром на продленке. У меня в этом году двое маленьких детей пойдут в детский сад к этому же директору. А если они разобьются на горке, мне тоже скажут, что они сами виноваты? Директор сказал: „Наша с вами задача — воспитывать послушных детей“, и меня эта позиция приводит в ужас. Ребенок падает, получает травму на всю жизнь — и виноват в итоге частично ребенок, частично школа, потому что ребенок должен был стоять на месте и не двигаться, если ему сказали стоять».
Она не назвала конкретные шаги, которые должен был бы применить учитель, чтобы не допустить травмы ребенка. По ее словам, для этого люди учатся в университете и изучают профильную литературу: «Педагогические методы они изучают пять лет в институте. Учитель знает, как общаться с детьми, как не допустить плохой ситуации. А если наш директор и наш учитель не знают, что они могли сделать с ребенком, пусть почитают умные книжки».