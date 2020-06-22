Дети бьются каждый день

По словам Светланы, она добивалась не увольнения, а отстранения учительницы, и личного конфликта у них не было: «Я писала заявление, чтобы отстранили учителя, но директор сказал, что дети бьются каждый день, так что это не повод отстранять учителей». По ее сведениям, в следующем году Елена тоже будет работать с этим классом и вести продленку.

«Я считаю, что учитель, у которого ребенок уже получил травму, не должен больше вести, он уже допустил ошибку. Директор так не считает, он сказал, что учит она хорошо и присматривает тоже хорошо», — заявила мама девочки.

Учитель отказалась разговаривать с «Зеленоград.ру», объяснив, что ей запрещено давать любые комментарии без согласования с директором. «Зеленоград.ру» направил официальный запрос в школу, чтобы узнать, согласны ли они с решением суда и как намерены урегулировать возникший конфликт и избежать подобных инцидентов в дальнейшем.

Обновление. Во время выпуска публикации директор школы ответил на запрос, сообщив, что назначенный судом ущерб он выплатит лично. «Мы признаем свою ответственность за произошедшее и приносим извинения девочке и ее семье», — написал он. По его словам, администрация школы стала сильнее контролировать безопасность учеников и «приняла меры, чтобы подобных случаев больше не повторялось», с сотрудниками школы и учениками провели дополнительный инструктаж по технике безопасности.

Светлана намерена написать несколько жалоб в профильные ведомства и учреждения, так как категорически не согласна с позицией школы, что ее дочь тоже виновата в падении. Она настаивает, что школа должна понести административное наказание и заплатить штраф за нарушенную безопасность ребенка и полученную травму. «Я считаю, что виноват учитель, потому что ребенок был под присмотром на продленке. У меня в этом году двое маленьких детей пойдут в детский сад к этому же директору. А если они разобьются на горке, мне тоже скажут, что они сами виноваты? Директор сказал: „Наша с вами задача — воспитывать послушных детей“, и меня эта позиция приводит в ужас. Ребенок падает, получает травму на всю жизнь — и виноват в итоге частично ребенок, частично школа, потому что ребенок должен был стоять на месте и не двигаться, если ему сказали стоять».

Она не назвала конкретные шаги, которые должен был бы применить учитель, чтобы не допустить травмы ребенка. По ее словам, для этого люди учатся в университете и изучают профильную литературу: «Педагогические методы они изучают пять лет в институте. Учитель знает, как общаться с детьми, как не допустить плохой ситуации. А если наш директор и наш учитель не знают, что они могли сделать с ребенком, пусть почитают умные книжки».