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Как учитель школы 1557 вместе с родителями первоклашек борется против увольнения за аморальное поведение 20.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Когда на первом родительском собрании 1 «Е» класса зеленоградской школы 1557 Лариса Верховцева увидела женщину, с которой 10 лет назад у неё произошел бытовой конфликт, она и представить не могла, что скоро её успешная учительская карьера внезапно закончится, родители первоклашек, которые знают её меньше месяца, встанут на защиту учителя, а чиновники системы образования, которой она отдала почти 40 лет, обвинят её в аморальном поведении. Zelenograd.ru разбирался в истории, где у каждого своя правда.

Лариса Верховцева: «Обвинение в безразличии к ребенку? Всё, что угодно, но не это. За всю жизнь я никогда не была в более оскорбительной ситуации, чем сейчас»
Требовательный и справедливый

Верховцева работает в школе всю жизнь — стаж у нее 35 лет. Начинала учителем физкультуры, а уже 24 года она учитель начальных классов. Сейчас её бывшие ученики приводят к ней своих детей-первоклашек. Работала в школе 845, которую после реформы московского образования присоединили к 1557 — лучшей, по рейтингам, школе Зеленограда. Здесь она уже успела выпустить один класс из начальной школы.

«Замечательный учитель, — пишет мама одного из недавних учеников Верховцевой, — требовательный, справедливый, при этом с чувством юмора и подход к детям умеет находить».

«Она хорошо учит, хотя её внешний облик строгой „классной дамы“ с не очень мягкой манерой разговаривать не все родители принимали», — говорит Алла Сильченкова, старший методист филиала школы в корпусе 507, которая возглавила комиссию, рекомендовавшую уволить Верховцеву за аморальный поступок.

Травма, которой не было видно

В понедельник 25 сентября 1 «Е» класс закончил занятия в 11:40, через полтора часа надо было идти обедать, а в перерыве дети пошли гулять на школьный двор. Начальная школа находится в здании детского сада, поэтому во дворе есть обычные для детсадов веранды, рядом с которыми дети и гуляют.

В какой-то момент одна из учениц, назовем её Валя (имя изменено), качаясь на качалке ударилась о неё — удар пришёлся на место между верхней губой и носом. Что именно произошло, неизвестно. Мама девочки говорит, что её сильно раскачали одноклассники, другие дети говорят, что она держалась одной рукой и сама отпустила качалку.

Злополучную качалку после происшествия убрали со школьного двора

После этого Валя заплакала и убежала на веранду. То ли она просидела на веранде всю оставшуюся прогулку, то ли вернулась, снова просила покачать её, но дети отказались — как бы там ни было, к учителю ни Валя, ни другие дети по поводу удара не подошли и ни на что не жаловались.

Сама Верховцева говорит, что Валя вообще мало двигается и то, что этот ребенок на прогулке сидит на веранде — это обычное дело и не вызвало беспокойства. А в момент падения она могла повернуть голову к другой группе детей, которые, например, играли в футбол. «Я допускаю, что ребенок мог упасть и удариться, — говорит учитель, — но никто из детей не сказал об этом, и сама девочка не сказала».

Никаких видимых ссадин, ушибов ни у одного из учащихся не было, напишет потом Верховцева в объяснительной записке и поставит после этой фразы три восклицательных знака.

После прогулки Валя без жалоб пообедала и Верховцева передала её вместе с другими детьми учителю «продленки», которая также не заметила ни ухудшения самочувствия или поведения девочки, ни царапин или синяков на лице.

Потом школьная комиссия напишет в своём заключении, что Верховцева не обеспечила безопасность ребенка, допустила безразличное отношение к нему, не заметив ссадины и вообще «цинично отрицает факт травмы».

Справки у меня есть

В 17 часов Валю забрала её мама. Девочка и ей не стала рассказывать об ударе, пока мама сама не спросила о ссадине под носом. Со слов мамы — так она напишет в заявлении директору школы — ребенок после удара почувствовал острую боль и вкус крови во рту. А в разговоре с нашим корреспондентом добавила, что до вечера у ребенка болела голова.

Мама звонит Верховцевой — та не берет трубку (рабочий день у неё уже закончился). Мама звонит методисту Елене Соловьевой — та не в курсе происшествия, обещает выяснить, а затем сообщает, что Валя с жалобами к учителю не подходила. «Это такой учитель, к которому не хочется подходить, — комментирует мама Вали, — либо подойдёшь и толку не будет». Директор школы Татьяна Грабарник солидарна с ней: «самое страшное, что дети, которые были с этой девочкой, не побежали к учителю», сказала она на встрече с родителями 1 «Е».

После этого мама везет дочь в 84-ю поликлинику, там её принимает заведующая. Затем на «скорой» они едут в Тушинскую больницу, где ребенку диагностируют закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, повреждение верхней уздечки, ссадины. Врачи настаивают на госпитализации, но мама отказывается — у неё ещё есть внук, которого не на кого оставить.

Мама Вали сама выслала эту фотографию травмированной дочери одному из родителей класса

Несмотря на прописанный постельный режим, на следующий день мама с Валей поехали давать показания в полицию, где пробыли три часа. Похоже, обращение в полицию — её собственная инициатива. «Мне сказали в полиции, — говорит мама, — что пока я к ним не приеду и не напишу заявление, они не могут начать расследование». В тот же день они поехали к окулисту и неврологу («справки у меня есть», уточняет мама). А родители других детей 1 «Е» класса видели маму Вали, которая фотографировала дочь, качающуюся на тех самых качелях.

Грамматике учите, а человечности ноль

На следующее утро Верховцева пишет маме письмо: «Валентина отсутствует на занятиях в школе. Необходимо сообщить причину». Мама ей отвечает: «Причина — ваше холатное отношение. Мы в больнице» (хотя в больнице в этот момент они не были). Верховцева отвечает ей словарной статьей о правильном написании слова «халатность». Мама пишет в ответ: «Граматике учите, а человечности ноль». Верховцева снова поправляет: «Грамматика — с двумя м».

Директор школы Татьяна Грабарник говорит, что в решении об увольнении первично было отношение учителя к травме, а не то, что Верховцева в переписке «опустилась на уровень бытового общения». Но старший методист Алла Сильченкова считает, что эта переписка «шарахнула» других учителей, которые осудили Верховцеву, гораздо больше, чем все остальное. Сама Верховцева считает, что просто тактично поправила маму: «У меня это на уровне рефлекса. Я и других учителей поправляю — они не обижаются».

По собственному желанию или по статье

Через два дня после происшествия, в среду, мама Вали пишет заявление на имя директора школы Татьяны Грабарник и требует разобраться в ситуации. В пятницу 29 сентября Верховцеву срывают с уроков и требуют в течение получаса приехать к Грабарник в другое здание школы. Там директор сказала Верховцевой написать заявление на увольнение по собственному желанию, потому что «вам вообще грозит два года тюрьмы». Верховцева и написала «по собственному».

Какую тюрьму имела в виду Грабарник, непонятно. Потом уже Следственный комитет разъяснит полиции, что привлечь учителя к уголовной ответственности за халатность нельзя, потому что учитель не является должностным лицом. А для обвинения в оставлении в опасности необходим прямой умысел.

Как бы там ни было, Верховцева передает детей другому учителю и уходит из школы. В тот же день об этом узнают родители некоторых её учеников и убеждают учителя забрать заявление, бороться и не признавать вину, которой не было.

Верховцева заявление забирает и рассказывает, что Грабарник сказала ей на это: «вы не войдете в класс и будете уволены по статье». Такую позицию директора подтверждают и двое родителей, которым Грабарник сказала по сути то же самое. Они делают вывод, что директор решила уволить учителя единолично, еще до того, как комиссия провела служебное расследование. «Совершенно очевидно, — пишет один из этих родителей в департамент образования, — что члены комиссии работали под давлением руководителя, который решил уволить учителя под любым предлогом».

Неожиданные защитники

Большинство родителей 1 «Е» класса знают Верховцеву меньше месяца. Тем удивительнее их практически единодушная поддержка учителя, хотя мотивы у всех разные. Одни шли именно к этому учителю, другие хотят стабильности, третьи возмущены несправедливостью. В итоге под коллективной жалобой, направленной во все инстанции — от департамента образования до администрации президента — подписались родители почти всех детей, 25 человек. Впрочем, все жалобы вернули для рассмотрения в саму школу.

Родители проявляют редкую в наши дни взаимопомощь. Например, чтобы на встречу с Грабарник смогли прийти родители, которым не с кем оставить детей, одна из мам стала на время общей няней.

А вот мама Вали — пострадавшей девочки — считает, что именно родители виноваты в том, что учителя уволили за аморальное поведение. Ведь если бы родители не поддержали Верховцеву, она ушла бы по собственному желанию и смогла продолжить работу в другой школе.

Сама же Верховцева поражена поддержкой родителей. Она говорит: «Я хочу быть достойной родителей, детей которых сейчас учу».

Аморальный поступок

Пока родители писали жалобы, в школе начали служебное расследование. Создали комиссию и заручились мнением педагогов, которые практически единогласно осудили коллегу. Не столько за то, что не заметила момент удара, сколько за дальнейшую реакцию: в частности, за пропущенные звонки мамы и за переписку с исправлением грамматических ошибок. Именно это сочли аморальным.

Насколько объективно и независимо работала комиссия в условиях, когда директор уже приняла решение об увольнении, неизвестно. По крайней мере, саму Верховцеву на комиссию не вызывали, заявление мамы не показали, не дали объясниться с коллегами, не ознакомили с решением профсоюза.

«Я была исключена из всех этапов расследования, — недоумевает Верховцева. — 6 октября меня пригласили в школу, даже не дали снять верхнуюю одежду, выдали заключение комиссии, приказ об увольнении и трудовую книжку». Она думала, что её пригласили на саму комиссию, начала делать пометки в тех местах заключения, которые вызвали вопросы, но заместитель директора Виктория Иващенко сказала: «нет, никаких вопросов — вы просто берёте это и всё».

Уволить за аморальный поступок могут только работника, который занимается воспитанием детей, учителя. Особенность увольнения по этой статье в том, что директор уже не может сам отменить приказ об увольнении — это делает только суд. Похоже, предвидя обращение Верховцевой в суд, в школе начали заполнять лакуны в документах. Например, 28 сентября (за день до требования уволиться по собственному желанию) Верховцевой принесли на подпись дополнительное соглашение к трудовому договору и просили подписать его 1 сентября. Она отказалась.

Попытки получить подпись задним числом были и по другим документам.

Начальник отдела кадров школы Инна Терехова объясняет это тем, что соглашение долго готовили, поэтому учитель и подписал его только 28 сентября. При этом со стороны школы документ подписан 1 сентября — на самом деле это было так или просто подписали задним числом, неизвестно. Кстати, в этом же дополнительном соглашении появилось дополнение к обязанности учителя — незамедлительно вызывать скорую помощь, когда ученик получил травму или плохо себя почувствовал.

Старый конфликт

Один из сотрудников школы сравнил происходящее со снежным комом — он становится всё больше, катится всё быстрее и нет никакой возможности ни остановить его, ни отойти в сторону. Очень похоже. Но как же случилось, что рядовое происшествие выросло в большой скандал?

Оказывается 10 лет назад у Ларисы Верховцевой с мамой Вали было «короткое общение». Тогда их отношения закончились конфликтом — это было что-то, связанное с риелторскими услугами. «Я была уверена, что наши пути не пересекутся, — говорит Верховцева, — но никогда не говори никогда». Обе стороны неохотно говорят о том конфликте и считают, что он не играет роли в произошедшем. Однако, очевидно, что напряжение между ними было, и немаленькое.

Верховцева подходила к администрации школы и просила перевести ребенка в другой класс: «не потому что к ребенку предвзятое отношение, а потому что я буду чувствовать себя очень напряженно». С такой же просьбой подходила и мама девочки: «плакала, просила перевести, мне ответили, что сейчас нет директора». Со слов Верховцевой, мама Вали подходила к преподавателю параллельного класса и говорила, что переведется к нему «любым способом». Получается, все, что нужно было сделать администрации, чтобы не доводить ситуацию до конфликта, просто развести учителя и маму Вали.

Директор школы Татьяна Грабарник заявляет, что единолично принимает решения о переводе детей в другие классы и не знала, ни о просьбах учителя, ни о просьбах мамы. Но о конфликте-то она, похоже, знала. По крайней мере, на встрече с родителями Грабарник говорит, что получив заявление от мамы «прекрасно понимала их личные взаимоотношения».

Не справился с управлением

Cейчас Верховцева готовит исковое заявление в суд, который будет разбираться как в сути дела, так и в формальных нарушениях при увольнении Верховцевой. Но, похоже, истинная причина конфликта — вне компетенции суда.

В ходе реформы столичного образования пять лет назад, школа 1557 разрослась. Сейчас она объединяет суммарно несколько тысяч зеленоградских детей, их родителей, учителей и работает в восьми зданиях, разбросанных по трем микрорайонам. Управлять таким коллективом и хозяйством не проще, чем большим заводом, а здесь ещё приходится работать не со станками, а с людьми.

Пока школа традиционно показывает лучшие по Зеленограду результаты обучения. Но не исключено, что разлаженные коммуникации внутри школы, недостаточная передача полномочий внутри администрации, формализм в отношении к опытным педагогам могут со временем пошатнуть её позиции в рейтингах.

Заявление о конфликте интересов: ребенок одного из сотрудников редакции Zelenograd.ru учится в 1 «Е» классе школы 1557.

Справедливо ли уволили учителя за аморальный поступок?
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Людмила Тарасовна
20 октября 2017
Мы в детском саду играли на горке, один мальчик съезжал по ней, а остальные пытались поймать. Он в итоге с размаху прикусил язык. Вернее, прокусил. Мы тоже долго сомневались, звать ли воспитательницу. У нас было две воспитательницы посменно — добрая и злая. Тогда была смена доброй. Но всё равно сомневались, ведь мы себя вели не подобающе. Логика детей, особенно группы детей, довольно тупа. Использовать подобные аргументы (никто из детей не сказал) вообще иррационально, расчёт только на СМИ и яжматерей.

P.S. Мальчика с прокушенным языком обнаружила воспитательница, охренела и потащила его в медпункт. Вернулся грустный, с языком в зелёнке. Выжил :)
Alex Alesh
20 октября 2017
В тушинской больнице в основном дети, которые получили травмы не в школе или саду, а под присмотром родителей (Хотя мы там оба раза лежали по травме в саду). Если родители не могут за одним ребенком уследить, что они хотят от учительницы/воспитателя которая за 25 смотрит.

PS Получали 2 раза сотрясения мозга в саду, но не требовали наказать воспитателей, а просили только что бы они не боялись сообщать нам и не замалчивали.
PSS Ну не бывет качалок и качелей, на которых не было бы травм, и лесенок не бывает без травм.. Получается вообще нужно убирать с площадок все, что движется/качается и высотой больше 60см...
Ирина Авдеева
20 октября 2017
Здравствуйте.
Мы 4 года проучились у Ларисы Анатольевны. Знаю точно, что про "игнорирование какой-либо "проблемы" - это не про неё! Это Учитель, который беспокоится обо всех своих детях 24 часа в сутки: на уроках, на переменках, на прогулках, если у родителей будут вопросы после уроков, всегда даст им ответ (как только сможет. Для всех вопросов есть электронная почта, ведь у каждого из нас не всегда есть возможность ответить на телефонный звонок). На прогулках Лариса Анатольевна всегда строго следила за детками, как "наседка за цыплятами". Даже специально гулять отходили немного в сторону от других классов, чтобы все дети у неё на виду были. Если кто из детей, что-то не успел понять на уроке, то всегда после уроков дополнительно разбирала с ними эти вопросы. С родителями всегда была доброжелательна, но строго замечала, что с детьми и дома тоже надо заниматься. Возможно, первое восприятие у посторонних, что это строгий и суровый учитель, но мой ребёнок уже после первых двух недель почувствовал к ней Доверие и Уважение (а это очень важно!). Все её ученики, выпускники 4 класса, с любовью и уважением вспоминают свою первую Учительницу. И очень грустили 1 сентября, что теперь не с ней. Если все дети её класса и их родители с теплотой и любовью вспоминают и говорят о своей учительнице, наверное это означает то, что Учитель действительно своей работой заслужил у них Любовь и Уважение!
Возник вопрос: почему "травма" в течение дня никем не была замечена? (никто из детей не подошёл к учителю, никто из учителей в школе ничего не заметил странного в поведении девочки, а ведь сотрясение мозга - это тошнота и головокружение). Ведь возможно, что "травма" произошла не в школе? Почему ни родительница, ни руководство не захотели прислушаться к мнению родителей остальных учеников и самих детей этого класса? (не станут родители и дети так бороться за "плохого" учителя). Не могла Лариса Анатольевна с высоты своего человеческого достоинства и большого педагогического опыта совершить "аморальный" поступок, по статье за который её уволили, а значит и вычеркнули из рядов педагогов нашей страны Опытного, Заслуженного и Достойного Учителя!
Если из-за личной неприязни, школы уволят всех достойных учителей, кем вырастут наши дети? (которые видят и не понимают эту несправедливость).
Ирина Носова
20 октября 2017
Знаю Ларису Анатольевну не понаслышке, у нее учились два поколения моей семьи. Свою дочь отдавала в 1 класс именно к Ларисе Анатольевне (ради этого мы не доходили 1 год в д/сад). Это замечательный человек и учитель, которая, не только дает высокие знания детям по школьным предметам, но и учит человечности, уважению друг к другу, к старшим, к памяти предков. Я не могу себе представить ситуации, в которой она оставила бы ребенка без внимания.
На выпускном в нашем классе дети плакали, не хотя уходить от нее в среднюю школу. Да, она в меру строга, но ВСЕГДА очень уважительна к детям. Считаю аморальным и неуважительным отношение администрации лицея, к Учителю, которая посвятила всю жизнь детям (учитель начальных классов!!!) уволить по статье за аморальное поведение.
Alex Alesh
20 октября 2017
Опять же, если убрали качалку - значит она не соответствовала технике безопасности(ТБ), иначе чего ее было убирать??? Почему тогда должна отвечать учитель, что школа установила на площадке предмет, не соответствующий ТБ?
Александр Александр
20 октября 2017
Раздули из мухи слона, ну ударился ребёнок бывает, мы в их возрасте через день то с дерева наворачивались то коленки раздирали то ещё каким членовредительством занимались и ничего и некто на воспитателей бочку не катил. По поводу отказа от госпитализации - 6-7 летний ребёнок вполне может и один полежать в больничке, я к середине первого класса 2 раза в Тушино в НХО лежал один и ничего страшного не произошло, да и остальные дети тоже одни лежали. Дети что-ли стали за последние 25 лет совсем не самостоятельными и боящиеся ссадин?
По а уволили по сути за то что в переписке грамматику мамаше поправляла, веди ни другие дети ни травмированный ребёнок не доложили об происшедшем, и преподаватели ничего не знали, а то что не увидели ничего странного, даже на фото пара прыщиков и припухшая губа.
Глафира ИвАнова
20 октября 2017
У нас была ситуация, когда с воспитателем ребёнка сложились плохие отношения. Пробовала поговорить по-хорошему, будто договорились, но нет. То ли химия такая у нас возникла, то ли подсознательное, мы едва терпели друг друга. Она была такая же директивная как этот преподаватель, трудно мне с такими. Не думаю, что она намеренно вредила, но она переносила на сына неприязнь ко мне, кричала, придиралась, он её боялся, утром устраивал истерики со словами "Я не пойду к Тане". Знаете как давит понимание, что ребёнок во власти твоего недоброжелателя? На пример ребёнок говорит ей: "До свидания" в третий раз, заглядывает ей в лицо, а она стоит демонстративно отвернувшись, увожу его, он плачет. Что ей предъявить, что не сказала "До свидания"? В том числе, такими мелкими вещами допекала, "прибить" была её готова. Мне пришлось пободаться с заведующей, чтобы перевести ребёнка в другую группу. В итоге ребёнок преобразился, стал спокойнее, в сад ходил охотно. Хочу сказать, если бы с моим ребёнком произошло подобное, как в статье, я бы так же раскатала воспитателя, дело не в травме, дело в обиде. Думаю, что и у преподавателя, на фоне неприятия мамы, личные амбиции затмили чувство долга, не смогла проявить сочувствие. Исправление ошибок выглядит издевательством в контексте всей истории. Я считаю, что в большей степени виновато руководство, оно должно было развести двух женщин сразу, как узнало о их взаимной неприязни, тем более, что обе честно не хотели конфликта, старались уйти от взаимодействия. А теперь другие дети и родители потеряли сильного педагога...

Александра Евдокимова
20 октября 2017
Я только не пойму, а в чем аморальность-то? Татьяна Николаевна всегда умела "правильно" реагировать. В свое время мой сын ходил в одну группу детского сада с ее сыном. На прогулке ее сын нашел где-то консервную банку и запустил ею в моего, угодив зазубренной крышкой аккурат под глаз, только чудом не попав в глаз. И как-то мне в голову не пришло привлечь к ответственности воспитателя, и вообще-то ту же Татьяну Николаевну, например,за ненадлежащее воспитание сына. А она, кстати, даже не извинилась перед нами.
наталья киселёва
20 октября 2017
Грамматика


26.09.2017, 12:12, "5107332.1970" <5107332.1970@mail.ru>:
Граматике учите! Человечности -ноль!



Отправлено со смартфона Samsung Galaxy.

-------- Исходное сообщение --------
От: Верховцева Лариса <verhovzeva@yandex.ru>
Дата: 26.09.2017 12:06 (GMT+03:00)
Кому: "5107332.1970" <5107332.1970@mail.ru>
Тема: Re: причина отсутствия.

ХАЛАТНОСТЬ халатности, мн. нет, ж. Халатное (см. халатный в 3 знач.) отношение к чему-н.


26.09.2017, 10:15, "5107332.1970" <5107332.1970@mail.ru>:
Ваше холатное отношение.Мы в больнице!



Отправлено со смартфона Samsung Galaxy.

-------- Исходное сообщение --------
От: Верховцева Лариса <verhovzeva@yandex.ru>
Дата: 26.09.2017 9:30 (GMT+03:00)
Кому: наталья киселёва <5107332.1970@mail.ru>
Тема: причина отсутствия.

Доброе утро.
Владислава отсутствует на занятиях в школе. Необходимо сообщать причину отсутствия ребёнка.

--
С уважением.
Верховцева Лариса Анатольевна.

Отредактировано: 23-10-2017, 06:01
Андрей Глазков
20 октября 2017
Изложение здесь, на zelenograd.ru, явно ангажировано в сторону защиты учительницы.
Характер у учительницы, похоже, конфликтный. Неизвестно что за ссора была у неё 10 лет назад с мамой девочки, но начинать указывать мамашке на грамматику, когда та выясняет вопрос по здоровью ребенка - это явно нарываться на конфликт.
Солидарная позиция против этой учительницы у её коллег-учителей тоже о чем-то говорит.
Ну и решение Грабарник, как директора школы, это аргумент. Я хорошо знаю Татьяну Анатольевну, отучился у неё несколько лет и человека обстоятельнее в своей жизни не встречал. Любые вопросы она решала профессионально и объективно, мне сложно представить что этот человек станет увольнять просто так.
Вера Фомина
20 октября 2017
Не хочется верить в прочитанное. Низкое поведение руководства школы. Ларису Анатольевну знают многие в Зеленограде - профессионал! Школа без травм - это возможно?
Елена Синявская
20 октября 2017
Добрый вечер! Вы не знаете характер Ларисы Анатольевны. И поэтому не можете судить о ситуации. А вот родители бывают разные. Я всегда говорю в семье не без урода.
Глафира ИвАнова
20 октября 2017
Солидарная позиция против этой учительницы у её коллег-учителей тоже о чем-то говорит.
Обычно такая позиция говорит о том, что они не хотят проблем с руководством.)
Елена Синявская
20 октября 2017
А теперь о главном!!! Знаю Ларису Анатольевну лично. Она преподавала у моей младшей сестры. Затем я отдала свою дочь в 1 класс именно к этому учителю. Лариса Анатольевна была нашим классным руководителем с 1 по 4 класс. И я благодарна всевышнему, что такой учитель и ЧЕЛОВЕК есть в нашей жизни. Благодаря тем знаниям и методике преподавания, мой ребенок поступил в гимназию, отлично ее закончил, поступил в институт. Сейчас мы на 4 курсе и идем на красный диплом. И даже дело не в учебе. Лариса Анатольевна научила мою дочь быть прежде всего человеком - справедливым, добрым, уважающим окружающих. Можно много писать о качествах Ларисы Анатольевны, но я хочу сказать - Лариса Анатольевна мы с вами и если нужна наша помощь, мы готовы в любую минуту!!!
Что касается ситуации - полный бред. Мамаша просто решила отомстить. Но к сожалению сегодня школы боятся родителей. И боятся огласки, чтобы не лишиться очередных грантов от государства. К сожалению это наш менталитет и ни куда он не денется(((
А среди родителей реально попадаются гадкие люди, слава богу, таких единицы!!!
Александр Эрлих
20 октября 2017
Дорогие читатели с ip 94.29.126.94, 31.173.82.185, 94.29.126.82 и других - не надо, пожалуйста, накручивать голоса. Это все видно и накрутку придётся вычистить.
Ирина Авдеева
20 октября 2017
Ну и решение Грабарник, как директора школы, это аргумент. Я хорошо знаю Татьяну Анатольевну, отучился у неё несколько лет и человека обстоятельнее в своей жизни не встречал.
Уважаемый, Андрей, извините, что поправляю Вас, но директора школы зовут Грабарник Татьяна Николаевна. И с её приходом сильно изменился педагогический состав в бывшей физмат школе. Как учитель в нашей школе она не преподавала. А уважаемая детьми и родителями Учитель начальной школы Верховцева Лариса Анатольевна проработала в нашей школе много-много заслуженных лет, и доказала многим поколениям родителей, что она достойный учитель, раз именно к ней вновь ведут своих детей на обучение в 1-е классы. У нас нет ни капли сомнения в порядочности поступков и поведения Ларисы Анатольевны. И вся ситуация грубо накручена из-за личной обиды родителем, и результат весьма плачевный и несправедливый. Жалко, что родитель этого не понимает.
ирина иванова
20 октября 2017
Не могу сказать, правильно или нет уволили учителя, но на мой взгляд - школа не детский сад. И если учитель выводит детей на улицу на какое-то время, она должна организовать их прогулку по другому. Либо провести классный час на свежем воздухе, либо занять их игрой или разминкой. Тем более, что она учитель физкультуры изначально.
А на качелях дети и с родителями покачаются.
Алексей Василевский
20 октября 2017
Суд разберется.
В большинстве трудовых споров суд встает на сторону работника.
Надо очень сильно на работе накосячить, чтобы вышло иначе.
ирина иринова
20 октября 2017
Я пересекалась с Ларисой Анатольевной на экзаменах и различных мероприятиях. Она - доброжелательный, ответственный человек.
Но
- Дети на каталке катались одни? Кто должен был их выгуливать?
- Администрация требует, чтобы учителя были на связи в любое время дня и ночи. Произвол, конечно, но любой неотвеченный звонок, увы, грозит конфликтом.
-Переписка нехорошая, но, на аморальный поступок не тянет. С мамой девочки все ясно - как можно свои и чужие контактные данные выкладывать в интернет..
Солидарная позиция против этой учительницы у её коллег-учителей тоже о чем-то говорит.
Нет никакой солидарной позиции. В служебную комиссию обычно входит несколько человек: директор, завуч, председатель профсоюза и, изредка, пара учителей. Интересно, председатель профсоюза был "для галочки" или отстаивал права учителя?

Александр Эрлих
20 октября 2017
В служебную комиссию обычно входит несколько человек: директор, завуч, председатель профсоюза и изредка пара учителей. Интересно, председатель профсоюза был "для галочки" или все же отстаивал права учителя?
ирина иринова, в комиссию по служебной проверке входили: старший методист, учитель (он же председатель первичной профсоюзной организации), социальный педагог, педагог-психолог. Мнение профкома было учтено в приказе об увольнении, но Верховцеву с ним не ознакомили.
Елена Черникова
20 октября 2017
Прочитала дифирамбы учителю, которая по своей халатности чуть не угробила ребенка, не известно как скажется это на ее здоровье и успеваемости в дальнейшем. Почему мы не ставим себя на место мамы этого ребенка, а своих детей на место Вали. Наверно не пошли бы защищать учителя, а вынули бы из нее "три души". У нас в 229 школе (ныне филиал 1912) тоже был случай на прогулке.. На уличном тренажере мальчишки решили разбить орех, один держал орех, другие отпустили тренажер. И тому который держал, раздробило палец. На учителя завели уголовное дело. Слава Богу все обошлось. Пусть Лариса Анатольевна молит Бога, что не в тюрьме, и за здоровье девочки
Paul Kruts
20 октября 2017
1) мелкие происшествие с травмами той или иной тяжести - это нормальный элемент любого детства и это необходимый жизненный опыт, дети просто набивют свои синяки и шишки, и возможно будут в будущем опасаться тех или иных действий, приводящих к опасным ситуациям. с каких пор это стало НЕ НОРМАЛЬНО?! к тому же в данной ситуации отсутствую реально опасные для жизни ребёнка проблемы со здоровьем и последствия травмы, из-за такой фигни поднять такой кипишь? пфф... явно постаралась очередная "яжемать"...
2) учительница попала под раздачу вообще не понятно по каким причинам. она следит за (пусть 30) маленькими демонятами, у каждого из который не пойми что на уме творится. и это вполне нормально, что она не уследила и не выявила столь мелкого, и уверен обыденного, детского происшествия. дети не подошли и не сообщили - ну хорошо, значит ничего серьёзного не произошло. боятся учителя? пфф... было бы что то реально серьёзное - сообщили бы. допустим боятся учителя, а медпункт в школе на кой? получается что виноваты родители, которые не пояснили, что если случилась травма - нужно обратиться к взрослому, любому взрослому в школе, не важно к учителю ли, к воспитателю, к медику - к любому. этого не было - значит с точки зрения ответственных за безопасность ребёнка - ни черта вообще не произошло. можно смело спихивать ответственность: "мало ли где и когда что то произошло? у нас это ни как ни кем не зафиксировано, какие к нам претензии?"
3) директор поступила как [вырезано цензурой]. действительно, зачем задерживать у себя в штате опытного учителя, о котором по итогам её профессиональной деятельности только положительные отзывы? как учитель она строгая? пфф, а вы попробуете быть нежной и милой с 30 мелкими демонятами - да они тебя за пустое место считать начнут, вместо учебного процесса - будет фигня! лютых причин для увольнения - не было. на мой взгляд - как раз таки вот таких директоров и нужно увольнять, а не заслуженных педагогов.
Мария Иванова
20 октября 2017
Странная статья... столько противоречий... Судя по фото и диагнозу, удар качелями пришелся в одну из самых больных точек. И вы хотите сказать, что ребенок, маленький не заплакал? Не верю! И как ваш чуткий профессионал учитель потом не разглядел заплаканных глаз девочки?? И не спросил, что случилось??? И это притом, что нам с сентября месяца классный руководитель твердит, что по любому поводу он будет вызывать скорую помощь! А тут не просто повод... Черепно-мозговая травма! Вы о чем? Причем тут личная обида родителей? Ваша Лариса Анатольевна - профессионал? Который поставил свои личные отношения с родителями выше жизни ребенка? И вместо того, чтобы извиниться перед родителями девочки, стал обучать их правилам граММатики... Ужас.. Не дай вам Бог, чтобы ваши дети попали в такой ситуации к такому "профессионалу"
Дарья Ночвина
20 октября 2017
Я училась у Ларисы Анатольевны, мой муж учился, брат моего мужа тоже учился у неё. Да. Она прямой человек. Но это не синоним слову "нечеловечный"! Так случилось, что мы встречались недавно. Может быть в детстве, она казалась строгой учительницей, а сейчас, спустя годы я понимаю, что только благодаря таким педагогам, в людях появляется стержень и принципы. Лариса Анатольевна прекрасный учитель и человек.
Елена Волкова
20 октября 2017
Девочка даже маме не рассказала о случившемся! Странно! Что за отношения в семье? Нет доверия между ними? Если ты сделал грамматическую ошибку, обижаться глупо. Поблагодари и прими к сведению.Взрослому человеку писать с грамматическими ошибками стыдно.Детей своих учите, а сами неграмотные Но больше всего огорчает, что в этой школе не осталось порядочных учителей.Никто не вступился за человека, отдавшего школе 40 лет! Точно в эту школу внучку не будем отдавать.

Ольга Александрова
20 октября 2017
Ситуация, конечно, неоднозначная.
После прочтения возникло несколько вопросов: что помешало учителю держать в поле зрения всех детей, в частности тех, кто качался на качелях, учитывая, что качели можно назвать сооружением с повышенной вероятностью получить травму.
Что-то помешало учителю проявить эмпатию и хоть какое-то участие и обеспокоенность судьбой ребёнка.
Говорить о том, кто прав, кто виноват можно очень долго. Но результат всего этого весьма печальный - получение ребёнком травмы и негативный опыт взаимодействия с первой учительницей, а ведь это только первый класс, в котором закладываются основы не только чтения, письма и иных навыков, а основы внутренней дисциплины.
Очень жаль в общем, что у ребёнка выдалось подобное начало учебы.
Но один такой случай, не сможет свести на нет заслуги школы. Сын закончил Лицей в прошлом году, обучался в классе с медицинским профилем, благодаря грамотно разработанным образовательным программам, а так же профессионализму учителей, детёнок поступил в Сеченовку, на бюджет, для дочери выбрали программу, позволяющую ребёнку гармонично развивать не только учебные навыки, но и коммуникативные, очень здорово наблюдать за тем, как ребёнок рвётся в школу, хочет учиться.
Всем бы так.
И той девочке тоже...
Валь Де Мар
20 октября 2017
А если отбросить эмоции? Ребёнок получил травму, когда должен был быть под присмотром учителя. Учитель должен был сообщить родителям и вызвать скорую помощь. Этого сделано не было. Учитель наказан. Что не так? Кстати, если кто-то здесь мне укажет на ошибки или опечатки в тексте, я сочту это хамством.
Нан Бойко
20 октября 2017
Знакома с аналогичной ситуацией травли учителя родительницей из личных побуждений...не понимаю таких людей! Тоже есть у подруги особа, которая ищет любой повод. Интересно, просто - ей легче стало? Спит спокойно? Неужели столько поколений воспитал педаго, и только сейчас заметили её равнодушие и халатность по отношению к детям?! И второе - педагоги, коллеги учителя, это вот нож в спину. И, слава Богу, что Вас с такой школы отвело, не таким путём, хотелось бы, конечно. И любой из тех учителей, которые встали против, может оказаться через годик в таком же положении - жизненный бумеранг. И, не исключаю, что от этой же супер-мамочки.
Илья Егоров
20 октября 2017
Я не понял... Автор! Вы удаляете все комментарии, которые не укладываются в концепцию вашей статьи? Если в статье отражено ваше личное мнение, то почему в комментариях человек не может его выразить? Один из читателей высказался, а вы взяли его комментарий и удалили. Тогда разъясните, о чем два последние абзаца? О происшествии или о вашем отношению к лицею? Вы обвиняете учителей и руководство в непрофессионализме. Лучше было бы, если бы на все закрыли глаза? Уверен, что за своего ребенка до конца бы пошли. Если рассматриваете конфликт, то где официальные комментарии другой стороны? Согласен с автором комментария: очень однобокое освещение событий. А прецеденты перехода учителя из одной школы в другую вместе со своим классом были. Действительно, суд разберется с нарушениями при увольнении. И оценку травме и действиям учителя даст. Абсолютно согласен с тем, что поведение учителя не укладывается в этические нормы.
насколько наша пресса предвзята


P.S А Это мой ответ на комментарий автора, который ниже. Для НЕГО он оказался неприемлем, поэтому не опубликован

1)О комментариях. Комментарии бессмысленные, оскорбительные, заведомо лживые и так далее не будут публиковаться.

Да, и ещё - у нас тут так всё устроено, что если вы говорите, что видели удаленный комментарий, то скорее всего вы же сами его написали под другими именем.. Без обид, но технология "удаления" комментариев не оставляет других вариантов.
Я оказался прав. Вы прочтите некоторые комментарии , которые решили опубликовать. Не те, в которых дается оценка поступку, а те, где ваши читатели переходят на оценку личностей и огульные обвинения. Это не оскорбление? Это и есть показатель вашей предвзятости. По поводу удаленного комментария. Да, вы правы. Он не был удален. Вы его просто не опубликовали. И он был гораздо мягче некоторых из тех, которые здесь есть. Написал его мой друг, который показал мне его скриншот из личного кабинета. Так что, варианты есть.
2)Об однобокости. Мы не следствие, чтобы публиковать 10500 томов со всеми собранными материалами...

3)О последних двух абзацах. Они непосредственно касаются происшествия. Потому что, разобравшись в этой истории с разных сторон...
С разных сторон - это действительно, освещение точки зрения всех участников. А то, ваше определение "оскорбительных" и " разрешенных к печати комментариев" очень смахивает на использование портала и служебного положения сотрудника для своих целей.

Отредактировано: 22-10-2017, 07:04

Отредактировано: 22-10-2017, 22:54
Николай Николаев
20 октября 2017
Дети в школах поди каждый день бьются.
А хороших учителей просто так не увольняют.
Так то школы бы вообще без учителей остались.

А то создается впечатление, что всех поувольняли и за последнюю взялись.
Иван Адаменко
20 октября 2017
История, конечно, не совсем однозначная, но, друзья, давайте не будем сравнивать с тем, как нас учили 10-15-20 лет назад. Система образования меняется с каждым годом, добавляя ответственности учителям, завучам и директорам. Раньше можно было на детей иначе воздействовать, раньше и деньги собирали на ремонт... Сейчас же при любой ситуации с травмой виновата школа, педагог, который отвечал за ребенка. Увы, но вот такие правила жизни. Верю, что учитель хороший, ответственный, но в сложившейся ситуации виновным все равно признают ее - она отвечала за ребенка.
Александр Эрлих
21 октября 2017
Илья Егоров
Я не понял... Автор! Вы удаляете все комментарии, которые не укладываются в концепцию вашей статьи? Если в статье отражено ваше личное мнение, то почему в комментариях человек не может его выразить? Один из читателей высказался, а вы взяли его комментарий и удалили. Тогда разъясните, о чем два последние абзаца? О происшествии или о вашем отношению к лицею? Вы обвиняете учителей и руководство в непрофессионализме. Если рассматриваете конфликт, то где официальные комментарии другой стороны? Согласен с автором комментария: очень однобокое освещение событий. А прецеденты перехода учителя из одной школы в другую вместе со своим классом были. Действительно, суд разберется с нарушениями при увольнении. И оценку травме и действиям учителя даст. Абсолютно согласен с тем, что поведение учителя не укладывается в этические нормы.
1)О комментариях. Их пишет в лучшем случае один из ста читателей, поэтому комментарии нужны не для самовыражения их автора, а для того, чтобы читатели получили дополнительную информацию или интересный взгляд на описываемую проблему. Комментарии бессмысленные, оскорбительные, заведомо лживые и так далее не будут публиковаться. Поэтому даже большой комментарий, где автор эмоционально пересказал статью или оскорбил всех несогласных с его мнением мы постараемся не допустить. С другой стороны комментарий о том, что неизвестные накручивают голосование "против" учителя даёт дополнительное понимание напряжения вокруг этой темы. Ещё о плохих комментариях вы можете почитать здесь https://www.zelenograd.ru/news/39725/

Да, и ещё - у нас тут так всё устроено, что если вы говорите, что видели удаленный комментарий, то скорее всего вы же сами его написали под другими именем.. Без обид, но технология "удаления" комментариев не оставляет других вариантов.

2)Об однобокости. Мы не следствие, чтобы публиковать 10500 томов со всеми собранными материалами. Мы рассказываем историю, в которой нужен главный герой. И здесь - это учитель. Необязательно главный герой - рыцарь без страха и упрека. Мы видим, что учителя есть в чем упрекнуть и весь негатив мы показываем предельно четко. Это могла быть история о маме пострадавшей девочки (но тогда вряд ли получилось показать её только пострадавшей стороной), это могла быть история о подлоге документов (тогда мы бы больше говорили с отделом кадром, а сейчас в статью вошла только одна фраза), это могла быть история о том, как объединяются родители для решения своих проблем (богатая тема - дарю идею), это могла быть история о молодом учителе, которую неожиданно поставили на замену Верховцевой (мы с ней говорили, но решили не включать), это могла быть история о том, что такое травма и когда нужно вызывать "скорую помощь" в школу, а когда нет (мы этим занимаемся на примере 1557, которая, по словам директора, вызывает "скорых" больше всех в городе), это могла быть история о педагогическом коллективе (который осуждает коллегу, не выслушав его), это могла быть история о роли профсоюза (каюсь, с председателем профкома не говорили), это могла быть история об управлении большим образовательным учреждением (очевидно, мы говорили с директором школы и с руководством филиала, но об этом только вскользь - всё ещё впереди), это могла быть история о безопасных прогулках (особенно на территории, где одновременно располагается детсад и школа) и ещё с десяток разных сторон есть только у того, что случилось. Но что есть, то есть. "Войну и мир" в одном тексте мы не хотим писать, а вы не будете читать.

3)О последних двух абзацах. Они непосредственно касаются происшествия. Потому что, разобравшись в этой истории с разных сторон, становится очевидно, что её легко можно было избежать, если бы сигналы о проблемах оперативно доходили до работников, которые уполномочены их решать (я даже думать не хочу, что сигналы доходили, но игнорировались - это будет уже совсем другая история). То, что так получилось - не вина директора, это её беда. Она тоже работает в тех условиях, которые ставит ей департамент. Образование - долгий процесс. Высокая позиция в рейтингах сейчас может измениться в перспективе 10 лет, когда сегодняшние первоклассники закончат учиться. Но тема рейтингов - уже другая история.
Александр Белиовский
21 октября 2017
Травмобезопасное оборудование для детских площадок - это сложнейшая инженерная задача, решать которую сотрудники младшей школы (и, тем более, преподаватели) не должны. Есть соответствующие НИИ и производства. На снимке указаны даже не качели, а качалка, которая по счастливой случайности ногу еще никому не отдавила!
В Крюково в начале 90-х детские площадки устраивал брат супрефекта тогдашнего Крюково Гастевой (аффилированная структура). Вот, где были качающиеся стальные листы и острые стальные углы. Дети на них и в этих стальных замках не играли (случаев кровавых травм было несколько). Это происходило при бессменной (и нынешней) депутатше Вере Малининой, сотруднице Детского Сада. Я ее не виню - нужно быть семи пядей во лбу, чтобы быть специалистом и по подвспененному травмобезопасному ЕРР (Enhansed Poli Poliuretan) - требовать от сотрудника детского сада еще и таких знаний. Случившееся, бесспорно, прискорбно.
Антонина Никитина
21 октября 2017
Учителя бесспорно суд восстановит, и это правильно. Но ведь не зря после 25 лет педагогической деятельности государство дает возможность уйти на *педагогическую пенсию*. Я прочитала статью несколько раз и не увидела простого элементарного человеческого извинения и сочувствия девочке, получившей сочетанную травму, и её маме. Может просто у учителя *глаз замылился*, и после стольких лет, отданных образованию, просто сил уже не хватает и возможностей правильно и быстро отреагировать на случившееся, ведь всего то надо было - вызвать скорую помощь, помочь ребенку и извиниться. неужели это так сложно?

А учитель вроде как вообще ни при чем.
Очень удобная позиция: я ничего не видела, потому не виновата и извиняться не буду, а лучше ткну носом взрослого человека в его неграмотность (хотя может та просто кнопкой ошиблась - с мобильника же писала, неудобно вообще-то). Пусть вон директор извиняется, что не перевела *неудобную маму* в другой класс. И кадровичка - что не успела вовремя оббежать всех и личные подписи собрать.
Я как будто попала в своё совковое детство: пункт первый: учитель всегда прав, если учитель не прав - смотри пункт первый.
Глеб Зубов
21 октября 2017
Я как будто попала в своё совковое детство: пункт первый: учитель всегда прав, если учитель не прав - смотри пункт первый.
"учитель всегда прав" это плохой принцип. Как и "учитель всегда неправ", который, как кажется, применяется сейчас.
Вячеслав Кирдянов
21 октября 2017
1. По каким основаниям, без согласования с Верховцевой Л.А.,мама ученицы 1 класса Вали (корреспонденты изменили имя девочки, но мама умудрилась обнародовать свои данные), выложила переписку с учителем? Она не понимает недопустимости подобного проступка?
2. 18 октября 2017 года, во время прогулки, которую проводила М.Е.А. (сотрудник ГБОУ Школа № 1557, корпус 507), один из учащихся 1 класса получил ЗЧМТ + сотрясение мозга. Удивительно, но координатор по корпусу 507, администратор, депутат от ЕР Сильченкова А.А., узнала об этом ЧП одной из последних, т.к. никому ничего не сообщили. Что это, закономерность или стиль работы данного учебного заведения?
3. 20 октября 2017 года М.Е.А. было предложено написать заявление по собственному желанию (уволиться), пообещав через месяц восстановить. Она написала. Её уволили. Допускаю, если бы не написала заявление по собственному желанию, уволили бы по статье 81 или, даже думать страшно, в тюрьму!?
Елена Волкова
21 октября 2017
Антонина Никитина Увольнять учителя с 40 -летним стажем за"аморальное поведение" нормальтно? При отсутствии этого "аморального поведения"? Вот интересно. Дети. Они все видят и слышат. Как эти учителя теперь будут учить их. Проповедовать "доброе и вечное" после своего поступка? Вы думаете, дети будут им верить и их уважать?
нейман ольга
21 октября 2017
Опасная и разрушительная история. Опасная для бедной девочки (имея столь разрушительную и мстительную мать).

Учитель так устроен - он, как летчик или хирург, всегда готов к разного рода неожиданностям, больно сводящим к минимуму все предыдущие заслуги. Учитель переживет и останется Учителем.
А вот ребенку, которая всю жизнь будет помнить, что она САМА ударилась и САМА промолчала, но страшно наказали ее учителя, такой груз вины не снести. Много лет спустя, она вспомнит свой первый класс (или однокашники напомнят, что еще горше), попробует найти учительницу, если в девочке сохранятся зачатки совести... Однако, с такой мамой совесть может погибнуть окончательно, и тогда жертвой дочерней ответки станет сама мать.

Им бы подлечить свою губку - и в ноги к учителю "простите нас".
Ольга Каплина
21 октября 2017
Жаль учителей, чуть что - увольнение. Сама работаю с людьми и на родсобрании уже вижу таких вот конфликтных как та мама. А может и она сама теперь не рада, что так вышло. Может девочка не сильно ушиблась и не плакала, поэтому учитель не заметила. А сотрясение мозга можно и приписать, если иметь знакомых в медицине. Учитель конечно тоже не права, что начала указывать на ошибки. А для мамы девочки хочу написать здесь, скорее всего она читает комментарии - даже за одним ребенком трудно уследить, а за 25-30 детьми очень сложно уследить, и каждый судит по себе, если думаете, что учитель специально не заметила травму девочки, то возможно вы сами так сделали бы в отношении своего обидчика. История очень неприятная и мерзкая, учительницу жаль, я не знаю ее, но знаю немного администрацию школы и реакция мне понятна, от этой администрации это ожидаемо.
ирина иринова
21 октября 2017
ирина иринова, в комиссию по служебной проверке входили: старший методист, учитель (он же председатель первичной профсоюзной организации), социальный педагог, педагог-психолог. Мнение профкома было учтено в приказе об увольнении, но Верховцеву с ним не ознакомили.
К сожалению, даже, если суд восстановит учителя в должности, решится ли она после всего этого там работать? Очень сомневаюсь - слишком рискованно, т.к. "был бы человек, а статья найдется". Эта цитата - полное отражение нынешней школьной действительности.
В ее случае нужно было подать в суд, восстановиться в должности и уволиться по собственному. Огласка в СМИ в таком деле лишняя.
Александр Эрлих
21 октября 2017
Ирина, учитель, как нам известно, готовится обратиться в суд, а у случае восстановления собирается продолжить работу в том же классе. Она говорит, что работает с детьми, а не с администрацией. Посмотрим...
Александр Белиовский
21 октября 2017
http://www.pk-metallist.ru/production/blagoustroistvo/children/kachalka/d-017.html - кто производитель злосчастной качалки, где его инструкция по эксплуатации, сертификат Техники Безопасности, ограничения по возрасту пользователей, ограничения по количеству одновременных пользователей, регламент на расстояние на котором должны находиться наблюдающие за качающимися. Были ли они вообще от производителя. Что, это обязаны сами составлять директор и педагоги???

Отредактировано: 22-10-2017, 07:32
Елена Макарихина
22 октября 2017
Доброе утро! Я теперь уже не являлась тьютором в данном корпусе. После произошедшего в школе, сложилась очень нервозная обстановка, которая отражается на всем коллективе школы а в итоге и на детях! Я последнюю неделю работала на замене в этом классе, И надо же было такому случиться, что у меня тоже происходит травма. Мама пришла за ребенком через несколько минут после произошедшего. Я ей рассказала о случившемся, предложила мед.помощь но она отказалась! Напоследок она сказала, что теперь мы посмотрим, что произойдет с вами! Я не хочу быть предметом борьбы за возвращение учителя, поэтому я просто УШЛА из школы! Уважаемые родители, пожалуйста думайте о том, что Вы ДЕЛАЕТЕ!!
Елена Макарихина
22 октября 2017
Р.S. Я только сейчас дочитала вышеизложенные комментарии, оказывается, я того не ведая, сообщила всему городу о том, что меня уволили, хотя это решение я приняла почти в самом конце рабочего дня в пятницу! И не о какой рассылке вообще речи не было!! Если есть что доказательсва, покажите!Я еще раз убедилась в правильности сделанного МОЕГО выбора!! Это просто невыносимо читать!
Ольга Каплина
22 октября 2017
Елена, многие родители стали думать прежде чем устраивать разбирательства, но родители ли виноваты в том, что учителей увольняют. По-моему вина системы и в частности руководителей, что сразу же пытаются избавиться от провинившихся. так сказать рубят с плеча. Сами учат детей, имеют педагогическое образование, а с учителями поступают совсем непедагогично. Как правильно надо делать: собрать виновную сторону и потерпевших с администрацией и сторонних наблюдателей, виновник должен принести извинения, а администрация сделать все и уверить потерпевших, что такого больше не случится. Мне кажется, что родители должны в данном случае обращаться в министерство образования, чтобы там знали какой беспредел творят на местах. Старший ребенок пошел в первый класс в 2011 году и еще тогда наша классная говорила, что в случае каких=то проблем не обращаться в департамент образования, иначе учителя уволят без разбирательства. В интернете ничего не писать, тоже изучают. Что это за деспотизм такой? Кстати, та наша учительница довела наш класс до 4-го и уволилась или ее уволили. Сейчас работает в другой школе. Зачем все это?
Виктория Сосковец
22 октября 2017
Возмущена травлей хорошего педагога, каких не много в наше время. О таком учителе можно говорить только в превосходной степени. Моя дочь училась в лицее у Ларисы Анатольевны с первого класса. В начале учебного года попала к равнодушному учителю, что даже не хотела ходить в школу. Стоило больших усилий перевести ее к Ларисе Анатольевне. Благодаря ее человеческим и профессиональным качествам, была создана психологически комфортная обстановка в классе, основанная на принципах уважения, понимания, доверия. До сих пор вспоминаем с любовью и благодарностью первого учителя.
А теперь об администрации. Лицей позиционирует себя, как образовательное учреждение, в котором работает исключительно профессиональный и опытный преподавательский контингент, с высоким моральным статусом. Тогда, почему администрация совершенно не дорожит такими высокими профессионалами и готовы из-за любой ничтожной ситуации избавиться от педагога, чтобы не запятнать свой «имидж». Помните, произведение Максима Горького «Данко»: «Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой...».
Не секрет, что очень много достойных учителей уже покинули стены лицея и обрели новые хорошие коллективы.
Кстати, об имидже. В наше время родитель делает выбор в пользу педагога, а не место в котором он служит. Как говорится: «Не место красит человека, а человек место».
Держитесь, Лариса Анатольевна, ваше дело правое. Победа будет за Вами!
Елена Макарихина
22 октября 2017
Я не в коей мере не хочу, чтобы вы перестали защищать Вашего учителя , но в итоге от этого сотрясения весь корпус вместе с педагогами и Детьми! Вопрос за что такая ненависть ко всему коллективу, который старается закрыть образовавшуюся брешь?! Разве это пойдет на пользу прокладками, которые пришли учиться?!Такая позиция до хорошего не доведет!
Александр Эрлих
22 октября 2017
Елена, а в чем выражается "ненависть к коллективу" со стороны родителей? Есть какие-то конкретные факты? Завтра в 18:30 у 1Е класса в актовом зале родительское собрание. Приходите, пожалуйста.
Ирина Носова
22 октября 2017
Елена, так родители и борются за то, чтобы небыло этих сотрясений, ведь бреж образовалась не по вине родителей. Не соразмерность наказания учителей - это не вина родителей и детей, нервозность создает именно администация. Меньше всего родители хотят навредить своим детям, которые ходят в эту школу.
Вячеслав Кирдянов
22 октября 2017
Если отбросить эмоции и вспомнить о "камне в руке, бросить или подумать, загляните "в себя...": уволить, у такого учителя не хочу, чтобы учился мой ребёнок, пусть радуется, что не тюрьма, ...
1. В корпусе 507 (здание детского сада) учится 7 классов начальной школы, в среднем по 29 учащихся в классе. По СанПин строго определено: 2,5 кв. метра на одного ученика! Они, эти метры, есть? Когда открывали начальные классы в д/садах, было предусмотрено - 18-20 учеников в классе. Теперь, чем больше, тем лучше! "За детьми в школу "идут" деньги!" Учатся и проводят перемены в одном и том же помещении (не получили дети на перемене травму - учитель счастлив!) У всех есть дети, внуки. Вы представляете, что происходит в раздевалке, когда весь класс, 29 учеников, начинает переодеваться для прогулки или на урок физкультуры!? Учителя в напряжении, только бы никто не получил травму! Учителей вынуждают вести часы в ГПД (минимум 6 часов). Видимо, средняя заработная плата учителей тоже отражается на рейтинге школ г. Москвы.
2. Территории школ (не д/садов) не имеют и никогда не имели никаких "загромождений". Всё хорошо просматривается и получение учащимися травм, практически, сведено к нулю (не по отчётам)! Территория корпуса 507 (д/сад): 6 или 7 веранд, качели, качалки, горки, футбольное поле. На прогулку, после обеда, одновременно выходят почти все учащиеся начальных классов, перед обедом чуть меньше. Вы представляете количество ребят в одно время, в одном месте (напоминает метро "Комсомольская")! Забежал ребёнок за веранду(за кирпичную стену), его не видно. Считаю вопросы: "А где был учитель?", "Может у учителя глаз "замылился?" - глупыми! Мы, порой, за одним ребёнком "углядеть" не можем! У кого-то вырос ребёнок без падений, ссадин, травм? Ответите: да! Не поверю!
3. Один из членов Правительства РФ, Голодец, в СМИ часто говорит, что открывают новые, светлые, современные школы. Выходит, только ГБОУ Школа № 1557 "уходит в подполье?"
4. Теперь о травме. Указанное на снимке (не знаю, кто именно на снимке, дочь, внук или ещё кто-то), место получения травмы одно из самых болезненных. При ударе, да ещё о качалку, можно потерять сознание. А в данном случае, ничего никому не сказав, Валя ушла на веранду, затем вернулась и просила её ещё покачать - ??? В больницу поехали на "частной" скорой помощи - ??? На следующий день, 26 сентября в первой половине дня, когда в школе уроки, мама Вали повела дочь качаться на той же качалке (с таким диагнозом).
Очень много непонятно, "с душком"!
Елена Макарихина
22 октября 2017
Вы меня не хотите услышать! Зачем, в данном случае мне, хотя я считаю, что на тот момент я все сделала правильно,грозить и говорить, посмотрим, что с вами будет! Не просматривается ли параллель с предыдущим случаем?! Честно говоря, я с удовольствием пришла бы на собрание, но если бы не было такого злобного авангарда, я просто мягкий по натуре человек и не всегда могу спокойно отвечать таким людям!
Александр Эрлих
22 октября 2017
Елена, мне кажется, что вы с мамой не поняли друг друга. Как я понимаю (судя по тому, как обсуждалось это происшествие в родительском чате) это говорилось в смысле "как бы вам теперь после этого происшествия не было плохо". По-моему, вообще все родители (и 1-го, и 2-го класса) за вас и не хотят вас терять. Думаю, вам действительно стоит прийти на собрание в понедельник и всё разрешить. Ждём вас. Спасибо.

PS: мама в пятницу сообщала, что неоднократно говорила Алле Алексеевне, что не собирается предъявлять каких-либо претензий.
Ольга Сухова
22 октября 2017
Уважаемая Елена Макарихина, я как раз и есть та мама, которая Вам якобы угрожала, и с чьим ребёнком произошёл несчастный случай. Мне кажется, что Вы описываете ситуацию не совсем правильно и полно. Во-первых, Вы видели, как мой ребёнок получил травму (достаточно серьёзную), сразу же после получения травмы, Вы должны были начать оказывать ему посильную помощь (хотя бы отвести в класс и положить его лёжа), а не пытаться передать его другому преподавателю в ГПД.

То что, моему ребёнку было очень плохо, это было видно невооруженным глазом (он был бледный, его шатало из стороны в сторону). При этом на всё это непотребство смотрели помимо Вас, ещё два преподавателя и никто из них не посчитал нужным помочь моему ребёнку.

Несмотря на весь ужас, который я испытала, когда увидела своего ребёнка шатающимся из стороны-в-сторону, я сразу же постаралась доставить его в медицинскую организацию, где мне могут оказать квалифицированную помощь. Если я не ошибаюсь, Вы предлагали: «Понаблюдать за состоянием моего ребёнка (откуда понаблюдать из дома, вы его в группу ГПД передавать собирались) и помазать его какой-нибудь мазью», - или под мед.помощью, от которой я отказалась, вы имеете в виду что-то другое?

Далее, когда медики оказали помощь моему ребёнку, я сразу же стала Вас защищать. Думаю, что Вы не будете отрицать, что я связывалась и лично с Вами, и с руководством Школы, и сообщала, что я не буду подавать никаких заявлений, ни в Школу, ни в органы полиции, - и у меня к Вам никаких претензий нет (я не буду инициировать никаких проверок в Ваш адрес)!

Возможно Руководство Школы, преподнесло эту ситуация Вам в другом - выгодном для себя свете. Я от себя, могу лишь ещё раз повторить, что с детьми может произойти всё, что угодно, и совершенно недопустимо увольнять учителей из-за того, что кто-то из детей во время игры стукнулся и нечаянно упал (или склонять учителей написать «заявление по собственному желанию»). Проведение проверок по каждому чиху, это позиция Руководства Школы, но никак не моя и других родителей нашего класса. Руководству гораздо проще выжить Учителя из заведения, чтобы ни дай Бог не пострадал рейтинг Школы.

Также, как написал ранее Александр Эрлих, приглашаем Вас на собрание, где мы все ещё раз подтвердим, что вся эта негативная ситуация – это плод воображения и деятельности Руководства Школы, а мы как родители, старались Вас защитить, так же как и Ларису Анатольевну. И мы не остановимся и будем защищать КАЖДОГО УЧИТЕЛЯ, ПОПАВШЕГО В ТАКУЮ СИТУАЦИЮ.
Елена Макарихина
22 октября 2017
Я не хочу больше участвовать в перепалку! Кому интересно, на территории есть камеры и там все видно, кто и что во сколько делал! Если есть желание, то наверно Вам предоставят эту возможность! А угрозу в мой адрес слышала не только я но и педагоги других классов, которые которые, были рядом! Я очень благодарна родителям, которые меня поддерживают!
A T
22 октября 2017
Очевидно, не просто так к этому учителю у множества людей такое глубокое уважение и хорошее отношение, т.е., она действительно заслужила его. Видимо, это хороший педагог и человек. Наказание со стороны выглядит не соответствующим инциденту. Другой вопрос, какие чётко обязанности у учителя начальных классов. Получается, удар, приведший к травме, мог остался незамеченным, надо понимать, предполагается ли отвественность учителя. С т.з. здравого смысла понятно, что один человек физически не может уследить за всеми детьми в каждую секунду.
С другой стороны, очень странная переписка. Учитель - не "преподаватель", а именно учитель, педагог - определённо, повела себя неэтично: ей сообщили о госпитализации (было или не было, как выяснилось потом, - дело другое), она указывает на правописание. Это выглядит издевательски, и тоже перебор, даже если между женщинами действительно был серьёзный конфликт.
Елена Макарихина
22 октября 2017
По поводу негатива, извините , но к своим 50 годам, я могу отличить позитивно настроенного от человека, которому только дай повод, а уж он постарается. Еще раз,меня никто ни к чему не принуждал! Решение я приняла САМА! И никакое руководство здесь не причем! Да, мне Вы говорили, что против меня ничего не имеете, тогда зачем же произнесены прилюдно фразы?!
Тимур Енилеев
22 октября 2017
Бедные учителя, как же Вас запугало руководство. Если мама, несмотря на жутчайшее состояние ее ребенка (бледный, чуть живой, шатается из стороны в сторону), сразу же после того как ему оказали помощь, бросается Вас защищать, перед Вашим же педагогическим сообществом. А вы потом ее грязью поливаете...я вот реально не знаю как бы я на месте Ольги поступил, если бы моего ребенка до такого состояния довели, вместо того чтобы оперативно оказать ему помощь, просто стоять толпой и смотреть как ребенку становится хуже с каждой минутой... постыдитесь, Вас пытаются ещё после этого выгораживать перед Вашим Руководством. Елена, не надо бояться сказать правду, Ольга Вам уже сказала, что она в отличие от Вашего руководства, зла на вас не держит и вас прессовать не собирается, зачем же писать по-собственному желанию?
Севастиана Калугина
22 октября 2017
Уважаемые участники дискуссии!
Мне кажется, что многие упускают из виду истинную причину конфликта!
Ребёнок был травмирован? Был! Мама сразу побежала жаловаться? Нет!
Жалобы от мамы поступили ПОСЛЕ "ГРАММАТИЧЕСКОЙ" ПЕРЕПИСКИ С УЧИТЕЛЕМ!
Если бы Учитель написала: "Ваш ребёнок отсутствует на занятиях. Что-то случилось?"-
а на ответ про "холатность" написала "Простите, видимо это мой недосмотр! Чем я могу помочь?"-
ситуация развивалась бы иначе!
Что помешало учителю СРАЗУ ПОСТАВИТЬ В ИЗВЕСТНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИЮ ШКОЛЫ?
Мы все видим рост конфликтности и напряжения в обществе. Пора научиться снижать напряжение.
Именно с этой целью и ИМЕННО В ШКОЛЕ 1557 уже месяц, как начала реализовываться инновационная программа "ШКОЛА ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ". О реализации программы и её масштабе мы узнали, когда в школе провели опрос всех учеников и всех родителей! Как я понимаю, эта программа рассчитана на долгосрочный период. УЧИТЕЛЯ, АДМИНИСТРАЦИЯ, РОДИТЕЛИ и УЧЕНИКИ БУДУТ УЧИТЬСЯ РАЗГОВАРИВАТЬ, ДОГОВАРИВАТЬСЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ ДРУГ С ДРУГОМ
У-ВА-ЖИ -ТЕЛЬ-НО!
Взаимоуважение и Сотрудничество - залог, стабильности и безопасности,том числе стабильности образования и безопасности в школе.
Давайте уже ВЗАИМОУВАЖАТЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ, а не спорить и доказывать! И, да, возможно есть грамматические ошибки :)!
нейман ольга
22 октября 2017
Дорогие учителя, преподаватели, благородные люди, любящие свою профессию и доведенные до отчаяния, будьте сильны и спокойны, несмотря на все провокации. Мы, многотысячные ваши ученики, смотрим на вас с надеждой. Нельзя, чтоб вы опустили руки.
Видите, эта история разрастается, как снежный ком, как капля, переполнившая чашу терпения. Вы на передовой этой ужасной войны в системе образования, где начальники стригут деньги, ни за что не отвечая, раздавая тумаки и увольнительные, в то время, как истинные учителя выполняют за усеченные зарплаты функции и педагога, и преподавателя, и гувернантки, и нянечки, да еще вразумляют правилами правописания зарвавшихся родительниц.

Подобное произошло уже в медицине. Сначала грозный начальник Голоусиков отрапортовал вышестоящему руководству, что берется за ОЧЕНЬ большие деньги (для себя) быть предельно строгим к жалобам больных, под эту кампанию поувольнял добрую половину специалистов из государственной больницы и поликлиник. Затем этот "правдолюбец" тихо ушел в маленькую частную клинику, а его вышестоящий начальник Голухов так же тихо навсегда уехал в Швейцарию. Врачи плакали, кусали локти, как- то выживали, превозмогая позор, безденежье и сердечную боль. В итоге мы практически потеряли адекватную бесплатную медицинскую помощь.

В подобных историях решается не судьба учителей, а судьба зеленоградского образования и судьба ваших детей.
Валь Де Мар
22 октября 2017
Нормально так: родители сначала доводят учителей до увольнения, потом учителей склоняют к конфликту с администрацией с подключением СМИ, прокуратуры и общественности. Люди! Вам заняться нечем?
Валь Де Мар
22 октября 2017
Хочу ещё обратить ваше внимание на тот факт, что при поступлении ребёнка в травмпункт медперсонал обязан выяснить причину травмы и если оказывается, что она получена в школе и не была вызвана скорая помощь, врачи обязаны сообщить о случившемся в полицию. Так что обращение пострадавшей в частную клинику и увольнение учителя по собственному желанию - лучший выход из создавшегося положения. И кому лучше станет от поднятого здесь шума неизвестно.
Ирина Носова
22 октября 2017
Именно с этой целью и ИМЕННО В ШКОЛЕ 1557 уже месяц, как начала реализовываться инновационная программа "ШКОЛА ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ".
А почему эта инновационная программа не работает? Или она работает избирательно?
Мария Кувалдина
22 октября 2017
А кто вам такое рассказал??? Мы, наоброт ввязались во все это, только ради Вас-учителей!!! Вообще такой задачи не было кому либо навредить или кого либо уволить! Мы хотим донести до администрации, что учителя это не обслуживающий персонал, как это сейчас принято считать, а администрация школы это не хозяева, которые вершат судьбы учителей, детей и их родителей! Мы искренне не понимаем, такое отношение к учителям и такой легкости расстаться с хорошими педагогами! У нас что, такое наказание, как выговор или порицание теперь совсем отсутствует, даже если человек допустил небольшую ошибку??? Теперь, что по каждому чиху родителя, учителей надо увольнять без "суда и следствия"??? Всех сразу уволить!!! Нет человека-нет проблем!!! Рейтинг..., а люди уже не в счёт!

Отредактировано: 22-10-2017, 21:09
Александр Белиовский
22 октября 2017
Милостивые Господа! Высоцкий все происходящее объяснил ранее в песне про капитана Кука: "Тут появляется совсем простая штука - хотели кушать и съели Кука". Всей этой напряженности не было бы и в помине, если существовала бы ПИСЬМЕННАЯ памятка тем, кто прогуливает детей во дворе : " на качалку больше 4-х человек не садиться - все держатся двумя руками. Двое качают качалку с торцов. Остальные ближе, чем на 2 метра не подходят. Входят и выходят только при полной остановке". Насколько я понимаю, никаких письменных правил пользования качалкой не существовало и Верховцева сама инструктирована НЕ БЫЛА. Первоклассники - им (каждому отдельно) родители должны разрешить пользоваться качелями на вышеуказанных условиях. И со своей стороны разъяснять условия пользования качелями. А сопровождающий - ОДНОЗНАЧНО знать что отслеживать!!! Только определив параметры ответственности, можно предъявлять претензии к сопровождающему. Вынесите из этой ТРАГЕДИИ для всех участников полезное для будущего, для других!!! Примите к сведенью, что администрация 507 не сделала всего необходимого для предотвращения произошедшего - при таком количестве учеников и такой загруженности это не неожиданность!
Elena Elena
22 октября 2017
В данной истории, как и в любой другой, у каждого своя правда.
Но... Уважаемые, как многие из нас , говоря о том, что больно нашему ребёнку , ожидают услышать, не сопереживание, а выговор за неправильное использование нашего великого и богатого? Не могу одобрить поведение мамы девочки, но и поведение педагога профессионала, у которого таких историй было, наверняка, десятки за период работы и ни одна не привела к таким последствиям, не вызывает восторга. Личные отношения взрослых не должны отражаться на отношении к ребёнку. В этой истории пострадала не только Валя, но и все ученики класса. Их родители заняты обсуждением и переживанием этой ситуации, дети находятся в постоянном стрессе, а это ни к чему хорошему никогда не приводило.
Приятно удивило количество неравнодушных людей, но количество грязи, обвинений поразило ещё больше!
Александр Белиовский
22 октября 2017
Настоятельно прошу участников дискуссии принять к сведению, что качалка, на которой произошла обсуждаемая трагедия была оборудована ограничителями амплитуды качаний допускающими процентов на 30 примерно больший диапазон качаний, чем у производящихся в настоящее время (из сравнения фотографий и изображений из рекламных материалов современных производителей). Такие амплитуды не для первоклассников в принципе.
Ольга Каплина
22 октября 2017
Севастиана Калугина, а почему же тогда в этой школе уволили уважаемого учителя, не смогли договориться?????
Петр Михин
22 октября 2017
В подобных историях решается не судьба учителей, а судьба зеленоградского образования и судьба ваших детей.
Совершенно верно, директора школ это рублёвые миллионеры, в нашей истории ЗП директора порядка 500 тысяч рублей ежемесячно (это цифра за 2015 год). Боясь потерять такой доход, Директор как танк, раскатывает всех недовольных в порошок! Такие руководители совершенно теряют связь с реальностью, их волнует только собственный карман и благополучнее, а на остальных плевать!

Родители практически всех детей из класса, неоднократно обращались к руководству с вежливыми письмами, просили их услышать и оставить в покое их любимого учителя, - ответом стала глухая тишина и пренебрежение, вот так работает новая программа УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ.

В итоге Руководство отдав команду раскатать в порошок, ушло в отпуск, а подчинённые выполнили отданный приказ и одной записью уничтожили заслуженного учителя.
Петр Михин
22 октября 2017
Нормально так: родители сначала доводят учителей до увольнения, потом учителей склоняют к конфликту с администрацией с подключением СМИ, прокуратуры и общественности. Люди! Вам заняться нечем?
Уважаемый Валь Де Мар, если Вы читали статью полностью, то должны были видеть, что и мама и учитель обращались к руководителям в рабочем порядке и просили развести их по разным классам. Руководство же сделало вид, что это их не касается, благодаря этому безразличию и была создана эта гремучая смесь, которая выстрелила, как то ружье на стене.

А далее вместо того, чтобы встать на защиту достойного преподавателя, его решили по-быстрому убрать. Но тут вступились мы, как родители, что спутало руководству все карты.

В результате все кроме наших детей остались довольны, виновник переведен в другой класс, директор избавился от неудобного учителя.

А нам, как налогоплательщикам, из чьих налогов платится ЗП всем нашим чиновникам и служащим, было указано наше место, сиди тихо и кушай, что тебе директор кинул и мнение твоё никого не интересует.
Lyuba Korolyova
22 октября 2017
Настали такие времена- просто ФУ! ФУ!!!- на администрацию лицея, который закончил 7 лет назад мой сын (всем раньше рекомендовала это учебное заведение, теперь же НИ ЗА ЧТО!). ФУ!!!!- на обнаглевших и охамевших родителей, считающих учителей лишь обслугой. Жалко ребятишек, которые учатся в это поганое время, которое стало поганым благодаря родителям, получившим рычаги управления любыми ситуациями и решающими судьбы уважаемых и достойных людей, которые СЛУЖАТ (ДА, именно СЛУЖАТ, а не обслуживают) нашему подрастающему поколению, нашему с вами будущему. Позорище администрации лицея за АМОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ по отношению к УЧИТЕЛЮ. ПРОСТО ФУ!!!
Стас К-в
22 октября 2017
Волчьи законы. Теперь понятно почему они ходят голосовать по указке. Боятся увольнения.
Татьяна Егорова
22 октября 2017
Уважаемая Елена Анатольевна. Огромное спасибо Вам за Ваш труд. Вы очень редкий человек, человек на своём месте. Очень сожалеем о Вашем решении. Но действительно "Благими намерениями вымощена дорога в ад". Люди пишут и говорят незаботясь о последствиях.
Просто Лена
22 октября 2017
Читаю статью и комментарии. Не понимаю. Вы говорите, что Школам травмы не выгодны и их пытаются "замолчать". а тут школа о ней открыто заявляет и встает на защиту ребенка. А родители эту травму оправдывают и встают на защиту учителя. Где логика?
Просто Лена
22 октября 2017
А вам не кажется, из переписки учителя, что она о случившемся с девочкой знала, иначе бы спросила: что случилось? ну даже из любопытства... в больницу же просто так не попадают, да и подопечная же все-таки
Елена Макарихина
23 октября 2017
Вы знаете,у меня нет просто слов, насколько обстоятельства, произошедшее со мной обрастает такими подробностях превращающих меня в монстра! Я думаю, что если будут родители детей, с которыми я работала, на собрании,то они вам скажут, что окажись ребенок с такими симптомами как описывает мама, то незамедлительно была бы вызвана скорая, и соответственно поставлено в известность руководство!!! Но ребенка осмотрела не только я, но Педагог, которому я передавала детей! Как Вы думаете, что мы обе ОДНОВРЕМЕННО ОСЛЕПЛИ! Это все о доброжелательно настроенных родителях! Маме была предложена помощь, адекватная ситуации, но она ОТКАЗАЛАСЬ!
Елена Макарихина
23 октября 2017
И напоследок, я работала в чудеснейшем коллективе единомышленников, в котором на первом месте всегда была забота о детях, а на втором о сотрудниках! И говорить плохое о руководстве у меня язык не поворачивает, не потому, что я боюсь, а мне с Вами было ХОРОШО!
Андрей Googmen
23 октября 2017
Давние знакомые повылазили)) Привет.
Давние знакомые - это парочка (возможно и больше, но не помню же я всех пофамильно) тех. кто очень активно выгораживал ментов и РОНО в теме про семью Дель.

А по теме я скажу. что НЕ БЫВАЕТ детей без травм. Потому что они ДВИГАЮТСЯ. И никакой учитель не оградит тридцать детей от этих травм. И даже родители не оградят. Или это "предъявки" родителей, которые считают учителей "обслуживающим персоналом"? Тогда пусть ищут обслуживающий персонал на сайтах обучения. А в школе работают по большей степени ЛЮДИ! Но не все родители это понимают.
наталья киселёва
23 октября 2017
Могу узнать-какая помощь была предложена?
Зеленоград Зеленый
23 октября 2017
Неприятная история... Прочитала, почувствовала, что между учителем и мамой даааавний неразрешенный конфликт, а сложившаяся ситуация с ребенком просто послужила поводом (детонатором) для "взрыва". Но не понимаю, почему поведение учителя назвали "аморальным". Это не к месту. В моем понимании "аморальное поведение" - это когда учитель днем преподает детям, а по ночам стриптиз в местном клубе танцует.
Елена Одинцова
23 октября 2017
мне сложно представить что этот человек станет увольнять просто так.
Создаётся впечатление, что директор школы не желает, чтобы тень сомнения пала на школу, в связи с высоким местом рейтинга среди московских школ. Вот и вся причина. Уволили не "просто так", а за аморальное поведение! Понимаю, что аморально было бы прийти пьяной, выругаться матом, к примеру, но указать на ошибку родителя - это выглядит не тактично, но не более того. Хотя, как учитель ребёнка, думаю, что на это имеет право, т.к. передают свои знания детям не только учителя, но и родители!
Елена Макарихина
23 октября 2017
Уважаемые участники обсуждения, большая просьба просто ОСТАНОВИТЬ В покое меня и школу! Дайте просто им СПОКОЙНО РАБОТАТЬ С ВАШИМИ ДЕТЬМИ!
Ирина Носова
23 октября 2017
Вы знаете,у меня нет просто слов, насколько обстоятельства, произошедшее со мной обрастает такими подробностях превращающих меня в монстра!
Елена, складывается впечатление, что Вы жалеете о принятом ВАМИ решении уйти по собственному желанию и сейчас Вы пытаетесь оправдать его как в своих глазах, так и в глазах окружающих, либо сожалеете о том, что в той ситуации неправильно поступили. Из переписки не видно, что из Вас кто-то делает монстра, наоборот, Вам написала мама пострадавшего ребенка, что не имеет к Вам претензий (о чем сообщила администрации), Вы и сами об этом говорите в переписке
Решение я приняла САМА! И никакое руководство здесь не причем! Да, мне Вы говорили, что против меня ничего не имеете,...
. Причина Вашего увольнения
Доброе утро! Я теперь уже не являлась тьютором в данном корпусе. После произошедшего в школе, сложилась очень нервозная обстановка, которая отражается на всем коллективе школы а в итоге и на детях!
Я не хочу быть предметом борьбы за возвращение учителя, поэтому я просто УШЛА из школы!
, получается не из-за несчастного случая. Вас пригласили на общее собрание класса, чтобы выяснить все недопонимания, но Вы
Честно говоря, я с удовольствием пришла бы на собрание, но если бы не было такого злобного авангарда,..
Вы завидной настойчивостью продолжаете ссылаться на агрессию и злобу в Ваш адрес. Для чего? Этого нигде нет в переписке, может где-то идет отдельная переписка неизвестная нам? Хотя, у меня все таки остаются сомнения по поводу СОБСТВЕННОГО желания...
И напоследок, я работала в чудеснейшем коллективе единомышленников, в котором на первом месте всегда была забота о детях, (это никто не оспаривает!) а на втором о сотрудниках! И говорить плохое о руководстве (Вас НИКТО не заставляет) у меня язык не поворачивает, не потому, что я боюсь (Вам вообще не смысла бояться БЫВШЕЕ руководство), а мне с Вами было ХОРОШО!
Поймите, НЕ ХОЧУ Вас НИЧЕМ обидеть, мне просто не понятна Ваша позиция в переписке, пытаюсь понять откуда столько негатива.
Валь Де Мар
23 октября 2017
Уважаемый Автор! Вы публикуете комментарий о зарплате директора школы, что является прямым нарушением закона о персональных данных. Непонятно, какое отношение к данной теме являются подобные сведения. Причём это не официальные сведения, а лишь предположение Петра Михина, автора комментария.
Елена Одинцова
23 октября 2017
Уважаемые участники обсуждения, большая просьба просто ОСТАНОВИТЬ В покое меня и школу! Дайте просто им СПОКОЙНО РАБОТАТЬ С ВАШИМИ ДЕТЬМИ!
Приношу свои извинения за прямолинейность высказываний. С вашей стороны замолчать проблему - это благородно. Конечно, пусть работают спокойно, а совесть повесят на вешалку в платяном шкафу. Умолкаю.
Катя Н
23 октября 2017
Ну верните учителя и пусть работает спокойно. А то у нас как что, или в тбрьму, или уволить, сплошные крайние меры, надо провести расследование ну и максимум предупреждение сделать, а ребенка, конечно, в другой класс перевести.
Вера Инкина
23 октября 2017
Позор администрации, это всем понятно уже. Надо было сразу развести "враждующие" стороны, в результате, страдают все в этой истории. На прогулке 30 человек, в детском саду-то ЧП чуть ли не каждый день, а тут еще никто из детей не подошел к учителю. Она не "телепат", она не может угадать кто кого ударил. А "исправление ошибок" это просто ответ "враждующей" стороне. Она сама изначально была не очень любезна с учителем. Администрация должна оперативно реагировать на обращения и учителей и родителей, если хотят "высокого рейтинга" и дальше. Увольнение учителей с большим стажем работы не решит,а только усугубит и без того расшатанные отношения внутри коллектива.
Вера Инкина
23 октября 2017
Вы знаете,у меня нет просто слов, насколько обстоятельства, произошедшее со мной обрастает такими подробностях превращающих меня в монстра! Я думаю, что если будут родители детей, с которыми я работала, на собрании,то они вам скажут, что окажись ребенок с такими симптомами как описывает мама, то незамедлительно была бы вызвана скорая, и соответственно поставлено в известность руководство!!! Но ребенка осмотрела не только я, но Педагог, которому я передавала детей! Как Вы думаете, что мы обе ОДНОВРЕМЕННО ОСЛЕПЛИ! Это все о доброжелательно настроенных родителях! Маме была предложена помощь, адекватная ситуации, но она ОТКАЗАЛАСЬ!
Елена, успокойтесь. Здесь явно "раздутая" история, в школах безо всяких претензий на высокий рейтинг, такие вот случаи сплошь и рядом. Просто отношение к этому другое. Да получают травмы, без этого никак. И температура у детей подскакивает иногда прямо в школе, но все эти истории решаемы. Главное - правильно построить диалог между родителями и учителями. Здесь изначально был конфликт сторон, администрация на него во время не среагировала, вот он и произошел взрыв из-за которого пострадали и репутация школы, и дети, без опытного педагога, оставшись в начале года.Многие ведь шли именно к ней. Администрация надо просто внимательнее относится к просьба и учителей и родителей.
Ольга Саркисян
23 октября 2017
Аморальный-это не этичный.Воспитывать и поправлять грамматику, когда ребёнок травмирован-это не этично, т.е.аморально
Александр Эрлих
23 октября 2017
публикуете комментарий о зарплате директора школы, что является прямым нарушением закона о персональных данных
Вообще, это открытая информация. Она публикуется. Погуглите, не ленитесь.
Непонятно, какое отношение к данной теме являются подобные сведения. Причём это не официальные сведения, а лишь предположение Петра Михина, автора комментария.
По всей видимости, автор комментария хотел таким образом сказать, что руководитель образовательного учреждения каким-то образом защищает своё место с высокой зарплатой. Это мнение имеет право на существование и явно относится к обсуждаемой теме.
Ирина Попова
23 октября 2017
Пытаюсь быть объективной, у моей дочери в 4 классе было сотрясение мозга. Диагноз поставили сразу в 105 пол-ке - и травматолога, и окулиста, и невролога прошли сразу же при обращении. Странно, что маме понадобилось для этого кататься в горбольницу. Почему отказалась от госпитализации - 7 лет не 3 года. Если состояние ребенка требовало госпитализации - при чем тут внук? Оставила бы в больнице и ехала к внуку. Все равно в таком возрасте с ребенком в палате не ночуют. Далее - нам с сотрясением мозга прописали постельный режим на 2 недели. А тут явно никакого постельного режима - каталась в полицию, потом еще к окулисту и неврологу (зачем, если в больнице уже поставили диагноз?). Какая-то непонятная движуха и суета, похоже, что мама ухватилась за это дело по полной - полиция, дополнительные справки и т.д.
Если дочка маме не сказала про ушиб, пока та не спросила, то не вижу ничего удивительного, что она и учительнице не сказала. Поэтому верю, что учительница не знала. Я в садике, помнится, руку распорола об шкафчик - кровища текла ручьем - и тоже не сказала ни воспитательнице, ни маме (когда мама за мной пришла, в рукав шубки быстро сунула руку, чтоб она не увидела). Шрам остался на всю жизнь.
Сначала тоже подумала, что смс - перебор. А потом представила, как бы я отреагировала, если бы написала - "вас нет в школе, что случилось?" А в ответ получила бы - "Мы в больнице, вы, халатная дрянь" (утрирую для наглядности). Ответ изначально весьма агрессивен + добавим к нему эхо старого конфликта - ясно, что мама жаждет не диалога, а открытой конфронтации. В такой ситуации кто-то принимает удар, а кто-то пытается от него уйти. Грамматика - это попытка отразить удар как раз потому,что учитель НЕ ЗНАЛА, что произошло (просто защитная реакция).
Безусловно, недогляд имел место быть, этого не отнимешь. Но не такой, чтобы обращаться в полицию. Все-таки это перебор, никакого злого умысла со стороны учительницы не было. И как писали многие, дети есть дети. Полиция - это уже показатель того, чего мамочка хотела на самом деле.
Бесаме Мучо
23 октября 2017
не этичный
Неэтичный. Неэтично.
Bdfy Gtnhjd
23 октября 2017
Добрый день. Мои двое детей учатся в Лицее. Старшего перевел несколько лет назад, скажу, ребенок счастлив. Все-таки в Лицей идут дети, как правило, которые хотят учиться. Сейчас ребенок в старшей школе с ИНДИВИДУАЛЬНЫМ планом обучения. У каждого учащегося школы №1557 в старших классах есть СВОЙ индивидуальный план обучения. В какой школе Зеленограда еще можно выбрать и изучать те предметы, которые ХОЧЕШЬ, а не все подряд? Грабарник Татьяне Николаевне я очень благодарен за помощь при переводе ребенка в Лицей. Её слово было решающим. Нас взяли. Все оказалось легко и просто – если человек учится, хочет учиться, его возьмут в Лицей, никто палки в колеса вставлять не будет. Здесь пишут - Грабарник миллионер! А Вы как хотели? Лицей – это большой «завод», на директоре Лицея ОГРОМНАЯ ответственность, оплата труда соответствующая… Не надо считать чужие деньги, считайте свои.
По поводу рейтингов! Всем известно, что Лицей - это лучшая школа города, одна из сильнейших школ страны. Вы, родители, сами в первую очередь смотрите на РЕЙТИНГИ при выборе школы, что ж уж теперь говорить, что РЕЙТИНГИ – чушь. Почему в Лицей стоит очередь со всего города и ближайших районов? Если рейтинги Вас не интересуют, переходите в другие ОБЫЧНЫЕ школы! Но НЕТ! Не уйдете! Потому что в Лицее ЛУЧШИЕ руководители, которые вкладывают душу в своё детище! Потому что в Лицее ЛУЧШИЕ педагоги, которые УМЕЮТ УЧИТЬ, которым не все равно… Очень просто рассуждать, сидя на диване, кто прав, а кто виноват, попробуйте сами поработать в школе на РУКОВОДЯЩЕЙ должности, прежде чем осуждать Грабарник Т.Н., Сильченкову А.А., Иващенко В.Р..
Родителям дали волю! К сожалению, реальность такова, что многие «мамаши» творят такие дела, губя чужие жизни и жизни своих детей, что потом уже нет возможности, восстановить былое.
Относительно данной ситуации хочу сказать, что учитель, тем более заслуженный, опытный, с огромным стажем, НЕ ИМЕЛ ПРАВА «воспитывать» мать по смс, указывая на ошибки. Ребенок в больнице – этим все сказано! Настоящий педагог (нормальный человек), не зависимо от своего отношения к родителю, чисто по-человечески, должен был ПОЗВОНИТЬ, СПРОСИТЬ, ПРОЯВИТЬ УЧАСТИЕ, а не отвечать издевательски МАМЕ СВОЕГО УЧЕНИКА, фразами из словаря.
Мой младший ребенок сейчас учится в корпусе 507. Есть ли у меня претензии к руководству или к учителям корпуса? НЕТ! Только слова благодарности Алле Алексеевне и всему педагогическому составу. Мне к Алле Алексеевне приходилось не раз обращаться с просьбами и вопросами. Она никогда не давала четких обещаний, что выполнит мои просьбы, но ВСЕГДА выполняла, за что я ей благодарен! Я очень надеюсь, что весь этот кошмар в школе закончится, и наши педагоги будут спокойно учить детей уму разуму! Сил Вам, уважаемые Татьяна Николаевна, Алла Алексеевна и наши любимые учителя!
Ирина Носова
23 октября 2017
Старшего перевел
- пишется от муж. лица
я очень благодарна
- уже от жен. лица, всем лицеем видимо писали))))
MaTh MaTh
23 октября 2017
Бывший лицей в своем репертуаре, помнится, пару лет назад, также пытались из-за одной "маман" уволить толкового учителя. Тогда не получилось и вот опять... Так можно "школе имени П.Капицы'" и весь символический капитал растерять.
Bdfy Gtnhjd
23 октября 2017
Ирина Носова 53 МИНУТЫ НАЗАД
Старшего перевел
- пишется от муж. лица
я очень благодарна
- уже от жен. лица, всем лицеем видимо писали))))
Какая разница какого я пола! Важно оставаться человеком!
Елена Волкова
23 октября 2017
Bdfy Gtnhjd учитель, тем более заслуженный, опытный, с огромным стажем, НЕ ИМЕЛ ПРАВА «воспитывать» мать по смс,
А мама ИМЕЛА ПРАВО отвечать Учителю в такой агрессивной форме?СМС оботсутствии ребенка было не просто от человека, от Учителя. Стыдно , выражая претензию, делать грамматические ошибки.Маме нужен был скандал. И она его устроила. Не учла только реакцию родителей других учеников класса.А в компетенции руководства школы входило разобраться и уладить конфликт. И администрация сделала это очень своеобразно: выдало учителю с 35-им стажем работы "волчий билет".Нет человека- нет проблемы
наталья kkk
23 октября 2017
Лариса Анатольевна опытный ,хороший учитель..строгий но спараведливый..очень жаль если она уйдет..
Елена Ивановна
23 октября 2017
О, молодежь. Тут о советских временах заговорили, о РОНО. Так, помнится к нам, в бывшую 845, комиссии из управления как на экскурсии ходили. Жалобы на вашу учительницу разбирали, на ее неэтичную манеру общения. Видать, характер с годами не меняется.
Елена Одинцова
23 октября 2017
Аморальный-это не этичный.Воспитывать и поправлять грамматику, когда ребёнок травмирован-это не этично, т.е.аморально
Хорошо, что разъяснили. Только вот этично и тактично - это не синонимы.
Ну что же, дорогие учителя, поздравляю с победой. Теперь умывайтесь крокодильими слезами или заискивайте, разговаривая с родителями, трепещите, иначе травля, штамп "аморальности" с последующим увольнением и годы заслуг не в счёт. Всё вернётся бумерангом. Ныне в школе, по вашей же воле, должны быть, как говорила героиня из "Покровских ворот" : "Высокие отношения!"
Валерия """
23 октября 2017
,хороший учитель..строгий но спараведливый.
А что такое строгий? По мне так строгим бывает только выговор или собачий ошейник. Строгий учитель - что это? Поджатые губы, недовольное лицо, безэмоциональность, отсутствие компромиссов и менторство? " Она хорошо учит, хотя её внешний облик "строгой дамы" с не очень мягкой манерой разговаривать не все родители принимали" ( из характеристики учителя кем-то из администрации). Понятно, что к такому "сухарику" дети лишний раз подойти бояться. Лично для меня это определение по отношению к учителю скорее отрицательное.

Далее:

Уволили не за факт травмы ( кто из детей не прошел через это), а за безразличное и бездушное отношение к произошедшему постфактум. И " за цинично отрицаемый факт травмы" ( опять цитата). Переписка с мамой - это вообще за гранью, это зловредство, цинизм и открытое хамство, из чего можно предположить, что учитель не видит берегов. Сам слог её короткого послания официален и не допускает полутонов ( тем более, что, по её словам, она была не в курсе происшедшего): приветствие без вежливого обращения, штампованный официоз _ прошу сообщить о причинах_, зачем то ФИО ( зачем?), но зато приписка_ с уважением_. По мне так любимый учитель ( и любящий своих учеников) написал бы так: Доброе утро, Мария Ивановна. Вали не было на занятиях. Что случилось? ИО. Всё. Содержание одно и тоже, но форма другая. И без этих учительских дурацких пререканий. Отсюда возникает морально-этический вопрос - а имеет ли право учитель вообще позволять себе такие выходки?

И ещё, для тех, кто не разобравшись, пытается защитить учителя.

В Уголовном кодексе РФ есть статья 156. Как объяснили юристы, она очень даже работает. Откройте на досуге, почитайте, желательно с комментариями.

Всем доброй ночи и приятных снов!
Елена Волкова
24 октября 2017
Елена Ивановна Главное, чтобы она свое дело делала хорошо. А облизывать не обязательно.В школу ходят учиться, а душу изливать, сопли утирать это к психологу или к подругам.
Анастасия Грибкова
24 октября 2017
Поджатые губы, недовольное лицо, безэмоциональность, отсутствие компромиссов и менторство? " - как низко переходить на личности. Сразу бросается в глаза , что автор цитаты явно из "команды" Грабарник.
А может надо чаще на себя в зеркало смотреть, и внимательней изучать свои "комплекты губ".

Отредактировано: 24-10-2017, 13:38
Елена Одинцова
24 октября 2017
"Был бы человек хороший, а статья найдётся." "Благими деяниями дорога выстлана в ад." В чём же то жестокое обращение педагога? Учитель проявил инициативу, а не бездействие, решив узнать, озаботиться, причиной отсутствия ученика. Реакция на сообщение о проявленной халатности, была скорее состоянием растерянности, замешательства, а не жестокости и равнодушия, т.к. из двух слов, брошенных в адрес педагога, не было ясно ничего по сути, кроме обвинения. Смс - новая, современная, краткая форма общения, из которой не предполагается понимание эмоциального состояния собеседника и многие другие ньюансы остаются неизвестными. Как правило, пишутся на ходу. Сравнивать с обычным письмом невозможно. С педагогическим творчеством можно, конечно, нафантазировать, что угодно, а если ещё и услуги юриста приплести, так из мухи точно слон получится. Как вы думаете, к этакому монстру,повели бы бывшие ученики своих детей? Стали бы родители защищать учителя? Вспоминаю себя в школе, так учителей, к которым бы хотелось повести своих детей немного. А педагог с многолетним стажем - это диагноз, к сожалению, и в быту продолжает по привычке учить людей вокруг себя. Не замечали? Спросите своё окружение. Издержки производства, так сказать.)
Сима Петрова
24 октября 2017
Елена Ивановна, вы упустили ещё один, немаловажный, поступок из педагогической деятельности Ларисы Анатольевны (уверена, что вы сочтёте его "аморальным"). Она часто, в воскресные дни, т.к. вся страна работала шесть дней, водила учащихся школы № 845 на Клушинскую гору, пос. Менделеево. Группа была большая, человек 30. В одно прекрасное, зимнее, воскресное утро она, Верховцева Л.А., не уступила вместе с ребятами лыжню Мажаровой Л.В. (третьему секретарю РК КПСС Зеленограда). В понедельник директор школы (светлая ему память)был вызван в райком!!! Что тут началось!!! Верховцева Л.А. продолжила водить ребят на Клушинскую гору (т.к. заводы города работа в три смены, без выходных). Вот какой у неё ХАРАКТЕР! И какой ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР! Прошло много лет, но встречаясь с бывшими учениками школы № 845, до сих пор не можем забыть эти походы.
Вера Инкина
24 октября 2017
Bdfy Gtnhjd учитель, тем более заслуженный, опытный, с огромным стажем, НЕ ИМЕЛ ПРАВА «воспитывать» мать по смс,
А мама ИМЕЛА ПРАВО отвечать Учителю в такой агрессивной форме?СМС оботсутствии ребенка было не просто от человека, от Учителя. Стыдно , выражая претензию, делать грамматические ошибки.Маме нужен был скандал. И она его устроила. Не учла только реакцию родителей других учеников класса.А в компетенции руководства школы входило разобраться и уладить конфликт. И администрация сделала это очень своеобразно: выдало учителю с 35-им стажем работы "волчий билет".Нет человека- нет проблемы
Плюсуюсь, как говорится! Скандал раздут мамой сознательно,из-за конфликта с учителем. Грамматические ошибки это желание отразить "атаку" мамы. Администрация сочла, что лучше с полицией не связываться и разбираться в конфликте не сочла возможным, проще уволить заслуженного учителя. Хотя очевидно, что это не решение проблемы!
Вера Инкина
24 октября 2017
Хорошо, что разъяснили. Только вот этично и тактично - это не синонимы.
Ну что же, дорогие учителя, поздравляю с победой. Теперь умывайтесь крокодильими слезами или заискивайте, разговаривая с родителями, трепещите, иначе травля, штамп "аморальности" с последующим увольнением и годы заслуг не в счёт.
Как вам сказать, у меня двое детей в разных школах. И везде примерно одно и тоже. Учитель- царь и бог, может и обзываться и оскорблять учеников. Строгий учитель это не проблема, все-таки 30 абсолютно разных детей, только вот подход один, как гаркнешь, так все быстро садятся и слушают. Мягкости и внимания на всех не хватает. Родителя терпят, по крайней мере, в школах у моих детей. Хотя иногда просто "подмывает" устроить скандал, за унижения и менторский тон, мол, все дураки -одна я умная.
Елена Одинцова
24 октября 2017
Как вам сказать, у меня двое детей в разных школах. И везде примерно одно и тоже. Учитель- царь и бог, может и обзываться и оскорблять учеников. Строгий учитель это не проблема, все-таки 30 абсолютно разных детей, только вот подход один, как гаркнешь, так все быстро садятся и слушают.
Это уже совсем другая история. Тут можно и нужно пресечь оскорбления, унижения учеников! Пишите с родителями заявление на имя директора школы с просьбой разобраться в ситуации.
Вера Инкина
24 октября 2017
Это уже совсем другая история. Тут можно и нужно пресечь оскорбления, унижения учеников! Пишите с родителями заявление на имя директора школы с просьбой разобраться в ситуации.
Написать можно все, что угодно. Сейчас необходимо давать детям диктофоны, но и они не спасают. Уволить педагога не так-то просто. Просто это только в исключительных, и далеко неочевидных случаях, как в лицее, например. В остальных случаях, особенно в начальной школе, все терпят, потому что директор, как правило, на стороне учителя, и если нет аудио записи, то ты в дураках, ребенку никто не поверит. Да и при наличии аудио записи просто попросят искать другую школу, что не всегда удобно, по причине "сговора" школ. Если есть скандал в одной школе, в другой аукается и такого ребенка уже не возьмут под любым предлогом.
Валерия """
24 октября 2017
Если отсутствует такт, деликатность, мягкость и педагогическая дальновидность - делать в школе нечего. Особенно в начальной. То, что "прокатывает" в других профессиональных сферах, здесь вызовет ненависть, отторжение и, возможно, психологическую травму на всю оставшуюся жизнь. Жизнь изобилует примерами.

Вот смотрите: очень часто ребенок идет в класс в полном нежелании учиться. Причин тому множество - элементарно не выспался, не подготовил домашнее задание, забыл физкультурную форму, родители весь предыдущий вечер скандалили, бабушка/дедушка заболел/а, друзья не позвали гулять и т.д. Он начинает "компенсироваться" прямо на уроке: громко разговаривать с соседом, смеяться, бросаться бумажками и всячески выражать свой "протест".

Что делает "плохой" учитель? Он говорит " Петров" выйди вон за дверь, постой там урок, если я тебе раньше к директору за шкирман к не отволоку, скотина этакая ( утрирую для лучшей показательности момента).

Что сделает правильный, без кавычек педагог. Вызовет к столу, и, пока остальные делают задание, скажет: " Вань, я тебя понимаю, я сама когда-то тоже училась в школе и мне тоже иногда не хотелось учиться ( что не будет неправдой)). Понимаю твою сегодняшнюю неготовность по какой-то причине, но, надеюсь, завтра ты будешь в прежней отличной форме. А сейчас сядь и просто смотри в окно, считай там ворон и собак, но не мешай остальным ребятам работать, а мне вести урок. Понял, Ванятка? давай на своё место!

Воть. Как-то так. В идеале.

Да, ещё. Я не из команды Грабарник. Хотя, признаюсь, знакома с ней. И мне очень нравится стиль её руководства.
Ещё нравится то, что руководители получили негласную возможность формировать коллектив единомышленников, в некоторых случаях избавляясь от балласта, и таким образом поддерживать высочайшее качество и рейтинги. Никому не нужны дрязги, жалобы и полицейские расследования в стенах вверенного им образовательного учреждения. Тем более рецидивы, как кто-то написал выше.
нейман ольга
24 октября 2017
Почему только родители встали на защиту учителя?
В этой школе есть профсоюз? Есть коллеги? Где их хваленая высоконравственность и дружба?
Начальник ошибся, он всего лишь человек, скажите, что он не прав, уважайте, наконец, себя. "Тараканище" ваша настольная книга "звери задрожали, в обморок упали, волки от испуга скушали друг друга".
ирина иринова
24 октября 2017
приветствие без вежливого обращения, штампованный официоз _ прошу сообщить о причинах_, зачем то ФИО ( зачем?), но зато приписка_ с уважением_. По мне так любимый учитель ( и любящий своих учеников) написал бы так: Доброе утро, Мария Ивановна. Вали не было на занятиях. Что случилось?
Вы, видимо, не в курсе сути такой переписки.
До 9.30 учитель ОБЯЗАНА подать оперативную информацию обо всех отсутствующих детях, успев созвониться со всеми родителями и выяснив причину отсутствия. При этом нужно вести урок в 1-м классе и организовать в столовой завтрак 25-ти первоклашкам. Нет информации об отсутствующих - выговор. Вопрос: что помешало матери девочки скинуть сообщение о причине отсутствия.
Обычно обмениваются любезностями, узнают подробности и обсуждают успеваемость и поведение после уроков, когда есть свободное время.
Петр Михин
24 октября 2017
Переписка с мамой - это вообще за гранью, это зловредство, цинизм и открытое хамство, из чего можно предположить, что учитель не видит берегов.
Добрый вечер, Вы знаете, что не бывает игры в одни ворота. Мама Вали, тот ещё "фрукт", из ее последних подвигов, она пришла с собакой на территорию школы без намордника, а когда ей сделали замечание, прямо тут же посреди дошколят и первоклассников, обложила сделавшего замечание трехэтажным матом.

Так что учитель вел себя максимально корректно, учитывая предыдущий опыт общения с мамой Вали.

Травмы никакой не было, если бы была какая-то травм, то увольнять надо за нее с вескими доказательствами. А там даже видеозаписи со всех камер школы внезапно исчезли, значит нет там ничего, раз показывать боятся!

Уволили за аморальное поведение, потому что под статью эту можно притянуть все что угодно. Что и было сделано комиссией, по указке сверху!
Петр Михин
24 октября 2017
Очень надеемся, что статья будет прочитана руководством Департамента образования, может пора пересмотреть инструкции и остановить эту вакханалию или вернуть хотя бы по 1 мед. сестре в школы?

В школе уже троих преподавателей потеряли, может надо всё-таки, как-то спуститься с небес на землю, и хоть чуть-чуть подумать о простых людях? Ведь страдают дети и их родители, которые вместо того, чтобы работать и поднимать экономику, вынуждены ходить по собраниям и писать жалобы...

Ау, инфраструктура, очнитесь, верните учителей на свои места и дайте, нам родителям, право решать нужен нам учитель или нет! А если мы будем бесконечно проводить время в спорах с вами, кто вам потом зарплату-то миллионерскую вашу платить будет?!
Валерия """
25 октября 2017
В этой школе есть профсоюз? Есть коллеги? Где их хваленая высоконравственность и дружба?
<< Эта переписка "шарахнула" других учителей, которые осудили Верховцеву, гораздо больше, чем остальное.<<

Ну и комментарий №86 как бы вдогонку.
Пресловутая точка кипения.
Сима Петрова
25 октября 2017
Елена Ивановна, к Ларисе Анатольевне приходили из РОНО (управление образования) и приводили много учителей. Но ЦЕЛИ БЫЛИ ДРУГИЕ: посещение уроков, обмен опытом. Немного учителей, я, к сожалению, таких не знаю, кто получал "рукотворные" письма с благодарностью и просьбой предоставить свои разработки для публикации во всероссийские педагогические издания от создателей УМК "Школа 2100" Бунеевых Р.Н. и Е.В.
Люди делают пакости со зла и от зависти. Остановитесь! Пройдёт время, и вам будет очень стыдно.
Валерия """
25 октября 2017
Вы, видимо, не в курсе сути такой переписки.
До 9.30 учитель ОБЯЗАНА подать оперативную информацию обо всех отсутствующих детях, успев созвониться со всеми родителями и выяснив причину отсутствия. При этом нужно вести урок в 1-м классе и организовать в столовой завтрак 25-ти первоклашкам. Нет информации об отсутствующих - выговор.
На цитирование словарных статей о правильном написании времени, как видимо, очень даже хватило. На пару звонков хватит двух-трёх минут. Если коротко и по делу. И без глупого пафоса.
Елена Волкова
25 октября 2017
Валерия """ часто ребенок идет в класс в полном нежелании учиться. Причин тому множество
А потом ребенок вырастет, начнет работать, и добрый дядя-начальник скажет: "Знаешь, Ваня! Я тебя понимаю. Брось все. Иди домой и вы спись. А о зарплате не печалься. Будет! Пусть другие за тебя сегодня поработают!". РЕДКАЯ ГЛУПОСТЬ.
Елена Одинцова
25 октября 2017
приветствие без вежливого обращения, штампованный официоз _ прошу сообщить о причинах_, зачем то ФИО ( зачем?), но зато приписка_ с уважением_. По мне так любимый учитель ( и любящий своих учеников) написал бы так: Доброе утро, Мария Ивановна. Вали не было на занятиях. Что случилось?
А ещё это объясняет и то, что у педагога в телефоне стоит заготовка смс, куда и вставляются данные, как ФИО и др. Смс помогает устанавливать факты, а не вести задушевные беседы.
Елена Одинцова
25 октября 2017
Если отсутствует такт, деликатность, мягкость и педагогическая дальновидность - делать в школе нечего. Особенно в начальной. То, что "прокатывает" в других профессиональных сферах, здесь вызовет ненависть, отторжение и, возможно, психологическую травму на всю оставшуюся жизнь. Жизнь изобилует примерами.
Вот Вы и ответили сами себе, что учитель в этой истории обладает вышеперечисленными качествами, иначе бывшие ученики никогда бы не повели к ней своих детей. Самая высшая похвала для учителя, по моему мнению, не грамота от педагогического коллектива, а признание бывших учеников и родителей.
Елена Одинцова
25 октября 2017
Написать можно все, что угодно. Сейчас необходимо давать детям диктофоны, но и они не спасают. Уволить педагога не так-то просто. Просто это только в исключительных, и далеко неочевидных случаях, как в лицее, например. В остальных случаях, особенно в начальной школе, все терпят, потому что директор, как правило, на стороне учителя, и если нет аудио записи, то ты в дураках, ребенку никто не поверит. Да и при наличии аудио записи просто попросят искать другую школу, что не всегда удобно, по причине "сговора" школ. Если есть скандал в одной школе, в другой аукается и такого ребенка уже не возьмут под любым предлогом.
Вы даже не пытались предпринимать какие-либо меры, а уже делаете выводы. Из истории выше, сильно разбираться не стали, уволили педагога, поломали человеку судьбу и всё.
И почему решением своей проблемы считаете увольнение учителя? Почему надо сразу скандалить? Можно для начала подойти к учителю и поговорить.
Ребёнок без школы никогда не останется.
Ирина Носова
25 октября 2017
Что делает "плохой" учитель? Он говорит " Петров" выйди вон за дверь, постой там урок, если я тебе раньше к директору за шкирман к не отволоку, скотина этакая ( утрирую для лучшей показательности момента).
- сейчас давно уже детей из класса не выгоняют.

Что сделает правильный, без кавычек педагог. Вызовет к столу, и, пока остальные делают задание, скажет: " Вань, я тебя понимаю, я сама когда-то тоже училась в школе и мне тоже иногда не хотелось учиться ( что не будет неправдой)). Понимаю твою сегодняшнюю неготовность по какой-то причине, но, надеюсь, завтра ты будешь в прежней отличной форме. А сейчас сядь и просто смотри в окно, считай там ворон и собак, но не мешай остальным ребятам работать, а мне вести урок. Понял, Ванятка? давай на своё место!
Здорово, а завтра будут уже трое таких, а потом весь класс будет сидеть смотреть в окно и ворон считать... и ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ вместе с ними. А тем временем, нужно будет провести контрольные, проверочные, срезы знаний, тесты и т.п., а они не готовы, смотрят в окно и ворон считают.
Думаю вряд ли потом руководство "погладит по голове" этого ПРАВИЛЬНОГО ПЕДАГОГА.
Воть. Как-то так. В идеале.
Ирина Носова
25 октября 2017
По мне так любимый учитель ( и любящий своих учеников) написал бы так: Доброе утро, Мария Ивановна. Вали не было на занятиях. Что случилось?
«Каникулы в Простоквашино» — мультипликационный фильм, второй из серии «Трое из Простоквашино». Цитата

Мама: Здравствуйте-здравствуйте, дорогой Игорь Иванович!..
Печкин: Погодите, гражданка, целоваться. Давайте сначала конфликт разберём.
Мама: Какой-такой конфликт?
Валь Де Мар
25 октября 2017
Петр Михин
Очень надеемся, что статья будет прочитана руководством Департамента образования, может пора пересмотреть инструкции и остановить эту вакханалию или вернуть хотя бы по 1 мед. сестре в школы?

В школе уже троих преподавателей потеряли, может надо всё-таки, как-то спуститься с небес на землю, и хоть чуть-чуть подумать о простых людях? Ведь страдают дети и их родители, которые вместо того, чтобы работать и поднимать экономику, вынуждены ходить по собраниям и писать жалобы...

Ау, инфраструктура, очнитесь, верните учителей на свои места и дайте, нам родителям, право решать нужен нам учитель или нет! А если мы будем бесконечно проводить время в спорах с вами, кто вам потом зарплату-то миллионерскую вашу платить будет?!
А теперь по поводу медсестёр надо обращаться не в Департамент образования, а в Департамент здравоохранения, потому как медперсонал выведен из штата школ, так же как и повара. Или Вы не заметили, что произошла реформа в образовании? Или Вы думали, что Ваших детей реформа не коснётся? Что-то я не видел массовых протестов по этому поводу. А реформа проводилась с какой целью? Чтобы сэкономить бюджетные средства. А бюджетных средств почему мало? Потому что санкции и много расходов на силовиков. Неужели Вы считаете, что во всём виноват директор школы и Департамент образования? Так что можете по прежнему ходить на работу и делать вид, что поднимаете экономику. А Ваши жалобы не по адресу.
Петр Михин
25 октября 2017
Ещё нравится то, что руководители получили негласную возможность формировать коллектив единомышленников, в некоторых случаях избавляясь от балласта,
Да уж отличные новости, балласт - это учитель, выпустивший не одно поколение учащихся со 100-% успеваемостью чтоли? Т.е. 37 лет работал отлично, получал Гранты от Президента, Грамоты от Минобразования, а дальше вдруг бац и испортился.

А негласные распоряжения, о которых Вы говорите, - не потянет ли это на превышение должностных полномочий? Есть ведь, помимо "негласных команд", отданных сверху, ещё и Трудовой Кодекс и прочее законодательство.

Так же всем талантливым топ-менеджерам нужно помнить, что их кадровые решения, влияют на их продукт. А продукт, -это знания наших детей, и о его качестве и количестве решение не должно приниматься единолично, так как хочется "королю", который даже в проверке не удосужился сам принять участие!
Анастасия Грибкова
25 октября 2017
Мой комментарий на тему этики и морали, а именно про безобразный " дресс код", а точнее полное его отсутствие ( в отношении некоторых педагогов данного учебного учреждения) получил запрет на публикацию. Ну да ладно.
А вот про словарь Ожегова С.И. я напишу повторно. Полезное издание-дабы не путать значение слов.
И про статью 81 повторюсь: к педагогу данная статья применяется и за совершение аморального проступка вне учебного учреждения( и в отпуске, и в лесу по грибы и тд.), следовательно педагог он круглосуточный. Издержки профессии. Вот и учит всех и везде.
А некоторые так не любят критику, указание на ошибки...
В польте, на метре-так режет слух, но увы, становится нормой.
Анастасия Грибкова
25 октября 2017
Если кому интересно,я-дочь Верховцевой Л.А. Ей я благодарна за свое образование, воспитание-грамоты, достижения, фото на доске почета, похвальные листы, человеческие качества-это ее заслуга. С возрастом многое понимаешь. Но как я завидовала детям-ее ученикам. Мне казалось, что вся любовь, переживания, забота и беспокойства доставались им. Она-"фанат" своей профессии. Может грубо, но в этом слове все.
Забирая вещи из класса(1Е) были сентиментальные моменты-эту картину мне написала Маша еще в 845 школе, эту книгу мне подарил Гоша, это поделки моих детей, они сейчас в 5 классе.
Много любви и заботы отдавались и отдаются детям. Я знаю все ее плюсы и минусы. Кстати, они есть в каждом из нас. И уж точно "негатив" не отражается на детях, как написано в комментариях. Человек, ребенок корчился от боли, а учитель цинично смотрел. Вдумайтесь! Как это допустимо! Как такое писать-то можно. Вы же люди,на улице незнакомому поможем( человеку, животному),а тут речь о ребенке. Ее дети-ученики, ее гордость! И в Валю было бы вложено максимально все, что может и должен дать учитель. Но злоба и глупость взяли верх.
Хороший опыт,ценный-многие скинули маски. А уж как проявил себя коллектив... Вам с этим жить.
И большое спасибо родителям. Ей с Вами очень повезло, хотя повезло не то слово.
P.S. Мой сын получал в школе травмы-никто из учителей не пострадал. Падал и ударялся в моем присутствии. А почитав комментарии, то и родителей нужно лишать родительских прав, сколько раз падали наши дети в нашем присутствии.
А была ли травма вообще...
Валерия """
26 октября 2017
Ладно. Всё обсудили - контрольные, проверочные, срезы знаний, просмотр в окнах ворон, правильность и не педагогов, а также словесную конструкцию * -СЕЙЧАС ДАВНО УЖЕ детей из классов не выгоняют* ( Елена Носова, развейте мой страх, что вы не педагог).
А реальность такова: в том, что учителя уволили по статье за аморалку при полном единогласии коллег и решения школьной комиссии, виноваты родители, которые убедили забрать Л.А. заявление по собственному желанию. И какие бы вы булыжники, уважаемые родители, не метали в сторону директорского кабинета и какие бы кулаки не совали в сторону носов администрации никто и ничто не силах отменить этот приказ, кроме судебных процедур. Тяжелых и унизительных. И толика вины в этом ваша. " Хотели как лучше, а получилось как всегда"
Надеюсь, что суд будет честен, беспристрастен и непредвзят.
Петр Михин
26 октября 2017
А реальность такова: в том, что учителя уволили по статье за аморалку при полном единогласии коллег и решения школьной комиссии, виноваты родители, которые убедили забрать Л.А. заявление по собственному желанию.
Здравствуйте, Вы знаете, Ваше высказывания, по-моему это вообще какая-то феерия абсурда.

В том, что учителя уволили, виноваты родители, это очень оригинально. Если все будут придерживаться такого мнения, то никогда, ничего в нашей любимой стране не изменится. Мы, родители, в отличие от педагогического сообщества ничего не боимся и встали на защиту достойного человека, и будем это делать до победного конца!

Если помните, то недавно был случай, машина с правительственными номерами сбила сотрудника ГИБДД при исполнении насмерть. Может Вы считаете, что и в этом родители виноваты или сам сотрудник, который не успел увернуться?!
Сима Петрова
26 октября 2017
Валерия, полное единогласие коллег? Вы себя слышите??? Писать о процедуре "сбора" подписей - и вы, и очень многие знают когда и как они собирались (администрации необходимо было подстраховать себя, "прикрыться" коллегами)! Хорошо, что в день "сбора" подписей в школе № 1557 (корпус 529) обошлось без травм, т.к. дети (в учебное время) остались предназначены сами себе! Вот за что надо коллегам Л.А. Бога молить!!!
Валерия """
26 октября 2017
В том, что учителя уволили, виноваты родители, это очень оригинально.
Читать умеете? В том, что уволили по статье. Не нашлось среди вас грамотного человека, который мог бы спрогнозировать ситуацию. Работала бы Л.А. в другой школе и не висела бы на ней позорная статья. Мы не боимся... встали на защиту достойного человека.. до победного конца.. Только толку от ваших манифестаций!
Восстановить в должности и убрать статью может только суд. Теперь уже нечего нагнетать и дайте уже спокойно классу работать. Ждите суда, это все, что вам можно посоветовать.

P.S. Курятник какой-то заполошный. Из серии Был бы повод.
Валерия """
26 октября 2017
Сима Петрова1
2 часа назад
Нет, не знаю. Никогда не участвовала в подобного рода стихийных мероприятиях. Если меня что-то не устраивает или требуется помощь, я иду к директору. Но это я,- я не боюсь. Сомневаюсь, что вы могли сделать так же. Прятаться за коллективными посланиями, писать в департамент через "голову"не есть хорошо. Пришли бы к директору, каждый, озвучили бы свою фамилию и высказали свою "боль. Толку было бы больше и факт не получил бы такой нехорошей огласки в городе. Понимаете, или опять нет?
Валерия, полное единогласие коллег?
Дык это из статьи). Читайте.
Елена Ивановна
26 октября 2017
Хорошей точкой было бы завершение этой статьи комментарием Валерии. Но нет... а жаль..
Какая у вас, Сима Петрова, позиция ГРАЖДАНСКАЯ интересная ) Вы почему до сих пор с такой администрацией работаете? Да и с коллегами как? Или по одним вопросам одни принципы, по другим другие? Наверное, держит что-то... Зарплата? Ребенок, который учится у таких беспринципных коллег в такой школе?
Дети предназначены сами себе... Картинка рисуется :) 8-30 утра. Все учителя, побросав свои классы, заперлись в одном кабинете, чтобы обсудить ситуацию с учителем и выразить свое мнение. И это продолжалось ВЕСЬ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ. А дети тем временем, были предоставлены сами себе. Уроков не было, потому как все учителя были заняты, как и родители, общением в соцсетях. Красиво, правда?
Вопрос, уважаемая педагог. А Вас разве там не было? Вместе со всеми? И неужели, для того чтобы выразить свое отношение к ситуации, ВЕСЬ ДЕНЬ нужен был?
Как же Вам плохо в этой школе )
наталья киселёва
26 октября 2017
Уважаемые читатели!

Уважаемые родители!

Я мама пострадавшей девочки, которую в статье назвали «Валя». Хочу написать и оставить свой комментарий не с целью оправдаться, а для того, чтобы разъяснить обстоятельства травмы моей дочери, полученные во время учебного процесса. Во первых, коротко расскажу о случившемся 25 сентября 2017 года, когда я, прейдя забирать ребенка со школы, увидела у неё на лице ссадины и кровоподтек. После объяснении дочери о случившемся, я, не отходя от здания школы, сразу же стала звонить классному руководителю – Верховцевой Л.А., которая не ответила. После этого я позвонила методисту данного учебного заведения, рассказав об обстоятельствах получения травмы моей дочерью, которая сообщила, что свяжется с учителем, все выяснит и перезвонит. Не дождавшись звонка ни от учителя, ни от методиста, мы с дочерью пошли на процедуры в детскую поликлинику, где врач (заведующая отделения), увидела травму на лице ребенка. Осмотрев дочку, врач, не став проводить физиолечение, вызвала наряд скорой помощи, который нас доставил в ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ». После осмотра дочери врачом указанной больницы, мне было предложено стационарное лечение, от которого я отказалась и, получив рекомендации по лечению, забрав ребенка домой, вернулась в г. Зеленоград. По пути следования домой, мне позвонили сотрудники полиции, которые получив сообщение о травме ребенка из больницы, попросили приехать на следующий день для дачи объяснений. Все документы из медицинских учреждений у меня имеются на руках, они не сфальсифицированный мной (не куплены), их подлинность проверена не только сотрудниками правоохранительных органов, но и администрацией школы, при проведении служебной проверки. Как видите, лично я сама не была инициатором обращения в больницу и в Отдел МВД. Во вторых, хочу обратить внимание на неподобающее поведение классного руководителя моей дочери, которая, узнав о случившемся, не созвонилась со мной, не объяснила причину получения травмы, а повела себя некорректно в данной ситуации, «сделала вид», что ничего не произошло, и, интересуясь причиной отсутствия ребенка в школе, исправляла грамматические ошибки в тексте нашей переписки. Более того, на протяжении всего учебного процесса классный руководитель дочери вела себя отстраненно от нее, не участвовала в процессе адаптации к школе и в моменты плача

ребенка, отворачивалась и игнорировала её. Скорее всего, именно по этой причине она не подошла к плачущей ученице, которая сидела в беседке после получения травмы, не выяснила причину такого состояния ребенка. Предполагаю, что такое отношение к дочери обусловлено незначительным конфликтом, который произошел между нами длительное время назад и о котором она указывает в статье. При этом хочу спросить, почему в данной ситуации должен страдать ребенок, когда классный руководитель фактически спроецировала весь негатив на неё, который она могла испытывать ко мне. Считаю такое поведение непрофессиональным. В третьих, я понимаю, что не вправе как то критиковать читателей за оставленные ими комментарии, но хотела бы обратить внимание, что неподобающе писать откровенную ложь в них. Так «Петр» обвинил меня в выгуле собаки на территории школы без намордника, употреблении нецензурной брани в общественном месте. Если бы имел место быть данный случай, то в отношении меня была бы проведена проверка правоохранительными органами и в случае установления моей вины, назначено административное наказание. Да действительно у меня есть собака, массой тела не более 1,5 килограмм, которую я могу нести на руках, отводя ребенка в школу и, к сожалению, на такую собаку не продают намордники. Также хочу отметить, что мои личностные качества не имеют никакого отношения к произошедшей ситуации. Еще раз повторю, что я человек не конфликтный и если бы классный руководитель сразу же объяснила все случившееся, а не отстранилась от ребенка, даже не позвонив и не спросив о самочувствии своей ученицы и только после начала проведения проверки администрацией школы и вызова в правоохранительные органы, сказала, что хочет принести свои извинения, то всего произошедшего (я имею ввиду увольнение из школы) не произошло.

В окончании хочу сказать, что моя дочь, после полученной травмы, до настоящего времени наблюдается у врача и принимает лекарства. Надеюсь, что Вы и Ваши дети никогда не попадут в аналогичную ситуацию. Желаю всем здоровья.
Стас К-в
27 октября 2017
Видно судьба уволить учителя решена давно. Не исправная качалка просто пришлась к месту. Спектакль.
Елена Одинцова
27 октября 2017
Педагоги боятся потерять работу - это нормальное явление. Не перчатки сменить. Если портрет мамы действительно аморальный, с нецензурной бранью у школы, так к суду, уважаемые родители, приготовьте свидетелей, чтобы было понятно, кто аморален на самом деле. В этой истории много вранья, начиная с попытки фальсификации администрацией документов.
Петр Михин
27 октября 2017
Так «Петр» обвинил меня в выгуле собаки на территории школы без намордника, употреблении нецензурной брани в общественном месте. Если бы имел место быть данный случай, то в отношении меня была бы проведена проверка правоохранительными органами и в случае установления моей вины, назначено административное наказание.
Уважаемая Наталья, если Вы дадите письменное согласие на опубликование видеоролика с этим происшествием, то думаю, что Администрация ресурса его опубликует и все смогут увидеть, что происходило на территории школы, когда вы проникли туда с собакой (животным в любом виде не место на территории учебного заведения, как и матерным словам; собаку Вы не несли на руках, она бегала по территории школы, т.е. могла испражняться или передать какую-либо инфекцию детям). Также все записи есть и в учреждении, как и жалоба по этому происшествию, мы не понимаем, почему Администрация школы ещё ничего не предприняла по данному вопросу и не были применены меры административной ответственности! Это ещё раз доказывает, что Администрации, проще закрыть глаза, чем разбираться в ситуации.

Дополнительно, если Вас не затруднит, то Вы могли бы дополнить Ваш рассказ информацией о том, как проходили последующие дни после 25.09.17, например путешествие в МФЦ Савелки.

Касательно выхода на связь, если мы не ошибаемся, то Родители учеников, как сами, так и от имени Ларисы Анатольевны, связывались с Вами неоднократно, на все попытки организовать встречу, Вы всегда отвечали отказом.

Отредактировано: 27-10-2017, 10:42
Вера Инкина
27 октября 2017
Вы даже не пытались предпринимать какие-либо меры, а уже делаете выводы. Из истории выше, сильно разбираться не стали, уволили педагога, поломали человеку судьбу и всё.
И почему решением своей проблемы считаете увольнение учителя? Почему надо сразу скандалить? Можно для начала подойти к учителю и поговорить.
Ребёнок без школы никогда не останется.
Ошибка! Без школы ребенок денется и еще как! Учителей увольняют редко, администрация, как правило, изо всех сил держится за свой персонал. Проще виноватым родителя сделать. А ребенку во время травли трудно. Это как на вилы наступить, остаться нельзя, уйти невозможно. Сарафанное радио хорошо работает. И находятся много причин почему отказывают в переводе- коронное: "Нет мест!" И все оставайся и страдай дальше.Поэтому скандалить это дело последнее, да может многое не устраивать, но учиться даже с надоедливым учителем придется! И преодолевать себя придется именно ученика,а не педагогу, потому что у нее свой стиль и метод преподавания - она не будет ничего менять ради одного ученика, даже если у них конфликт.
Вера Инкина
27 октября 2017
Если кому интересно,я-дочь Верховцевой Л.А. Ей я благодарна за свое образование, воспитание-грамоты, достижения, фото на доске почета, похвальные листы, человеческие качества-это ее заслуга. С возрастом многое понимаешь. Но как я завидовала детям-ее ученикам. Мне казалось, что вся любовь, переживания, забота и беспокойства доставались им. Она-"фанат" своей профессии. Может грубо, но в этом слове все.
Забирая вещи из класса(1Е) были сентиментальные моменты-эту картину мне написала Маша еще в 845 школе, эту книгу мне подарил Гоша, это поделки моих детей, они сейчас в 5 классе.
Много любви и заботы отдавались и отдаются детям. Я знаю все ее плюсы и минусы. Кстати, они есть в каждом из нас. И уж точно "негатив" не отражается на детях, как написано в комментариях. Человек, ребенок корчился от боли, а учитель цинично смотрел. Вдумайтесь! Как это допустимо! Как такое писать-то можно. Вы же люди,на улице незнакомому поможем( человеку, животному),а тут речь о ребенке. Ее дети-ученики, ее гордость! И в Валю было бы вложено максимально все, что может и должен дать учитель. Но злоба и глупость взяли верх.
Хороший опыт,ценный-многие скинули маски. А уж как проявил себя коллектив... Вам с этим жить.
И большое спасибо родителям. Ей с Вами очень повезло, хотя повезло не то слово.
P.S. Мой сын получал в школе травмы-никто из учителей не пострадал. Падал и ударялся в моем присутствии. А почитав комментарии, то и родителей нужно лишать родительских прав, сколько раз падали наши дети в нашем присутствии.
А была ли травма вообще...
Искренне жаль, что таких учителей в школах становится все меньше. Сейчас, в основном, "образовательные услуги". На мой взгляд, виновата администрация, которая не смогла построить нормально работу.Ведь просьбы и от родителя и от учителя были о переводе. Игнор. В результате раскручен конфликт, как говорится, из мухи слона.
Елена Одинцова
27 октября 2017
Травма ребёнка была, со слов мамы, обнаружена не в школе, а за её стенами. Почему? Как утверждает мама, травма была заметна, а педагоги не заметили. И когда она в таком случае была получена? Выходя из школы, можно и по дороге её получить. Бить тревогу мама почему-то начала, покинув учебное заведение. Мама утвеждает:"Более того, на протяжении всего учебного процесса классный руководитель дочери вела себя отстраненно от нее, не участвовала в процессе адаптации к школе и в моменты плача ". Если представить такую ситуацию, то в таком случае весь учебный процесс был бы сорван и все дети смотрели бы на ребёнка, а не на учителя.
Петр Михин
27 октября 2017
Если меня что-то не устраивает или требуется помощь, я иду к директору. Но это я,- я не боюсь. Сомневаюсь, что вы могли сделать так же.
Все 25 родителей, так или иначе, ходили к Администрации школы как лично, так и в составе инициативных групп. Также родители, как в личных письмах (где в том числе указывали, на "неточности" расследования, проведённого комиссией), так и в составе коллективного письма обращались лично к Директору учреждения.

В самый же ответственный момент, когда готовилось решение комиссии (о неточностях в расследовании, которой сообщалось в Школу неоднократно), Руководство школы, удалилось в отпуск, и ходить и писать стало просто не к кому.

Вот именно так и развивалась ситуация, видимо так должна работать программа УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ!
Петр Михин
27 октября 2017
Ошибка! Без школы ребенок денется и еще как! Учителей увольняют редко, администрация, как правило, изо всех сил держится за свой персонал.
Уважаемая Вера, если умеете пользоваться Поиском, то сможете очень оперативно развеять Ваши сомнения о том, как сейчас работает система образования г. Москвы, никто ни за кого не держится, все вопросы решаются очень быстро и оперативно.

Найдите ролик в YouTube, называется "Чебурашка идёт в школу". Так вот там за требование учителя, принести в школу "Чебурашку", был уволен и директор, и учитель.
Cвета Учитель
27 октября 2017
Да, тут уже спортивный интерес просыпается, чей же комментарий будет последним... и о чём он будет? и от кого?...
Уже кого и что только не обсудили, кого только в чём не обвинили...
Родителям бы помочь учителю заявление в суд составить поскорее и ждать результатов.
Нет, взяли и ославили... Образ-то учителя в статье далек от идеала, прямо скажем. Никто ничего не приукрашивал. Автору респект.
Только кому теперь легче-то?
Ну давайте теперь все, кто на работе накосячил, будем демонстрации собирать в свою защиту и на форумах душу изливать...
А потом ещё все неудовлетворенные жизнью подтянутся на этот форум и заодно уж до кучи своего негатива добавят...
И так до бескончености...
Только проблемы в жизни реальной надо решать, а не на форумах.
И вину признавать, и помогать друг другу, и отношения налаживать, и о будущем думать - всё это надо делать в жизни. На деле, а не на словах.
Глафира ИвАнова
27 октября 2017
Наталья, очень Вам сочувствую, дочке желаю здоровья. Скажите, есть шанс на примирение? Посмотрите, сколько родителей, которые привели детей именно к этому педагогу и теперь в растерянности, у них тоже стресс.
Я считаю, что Ваша правда в этой истории, педагог не мог не знать от методиста о случившемся и так себя повёл...
Но и у других родителей своя правда, их устраивал опытный учитель, дети его лишились. Как было бы хорошо всем помириться!) Ушла Ваша девочка в другой класс, Вам ведь теперь должно быть без разницы, работает этот учитель или нет?! И учитель, тоже по-хорошему бы извинилась.
Наталья, вы намерены её гасить по-максимуму или отступите, если извинится?
Александр Эрлих
27 октября 2017
Родителям бы помочь учителю заявление в суд составить
Иск уже подан в суд.
наталья киселёва
29 октября 2017
ДО ВСТРЕЧИ НА СУДЕ!
Вера Инкина
30 октября 2017
Уважаемая Вера, если умеете пользоваться Поиском, то сможете очень оперативно развеять Ваши сомнения о том, как сейчас работает система образования г. Москвы, никто ни за кого не держится, все вопросы решаются очень быстро и оперативно.

Найдите ролик в YouTube, называется "Чебурашка идёт в школу". Так вот там за требование учителя, принести в школу "Чебурашку", был уволен и директор, и учитель.
Уважаемый Петр! В моей школе вот такая ситуация есть и сейчас. Не все директора "поголовно" увольняют своих сотрудников. Некоторым проще даже на нелепые требования учителя и на заявления родителей наплевать! И более при "попытке к бегству" очернить ученика, чтобы его в другой школе не дай бог не взяли. Я дошла до департамента, но и они не смогли до конца нажать на директора. Вот так!
Петр Михин
30 октября 2017
ДО ВСТРЕЧИ НА СУДЕ!
Правильно пишется В суде, а не НА суде.

Дополнительно хотим сообщить, что все родители не видят другого варианта, кроме как восстановить любимого учителя в должности, и мы очень надеемся, что и Администрация, и судебные органы проникнутся и услышат нас. Учитывая, что в голосовании приняло участие порядка 4 тысяч человек, тема привлекает очень сильное внимание людей, имеющих активную гражданскую позицию и вызывает колоссальный общественный резонанс!
Валь Де Мар
31 октября 2017
Правильно пишется В суде, а не НА суде.
Петр, Вы достойный ученик Ларисы Анатольевны!
ирина иванова
12 ноября 2017
Исправляете ошибки - в суде или на суде...
А как Вам такая фраза - Вы знаете,у меня нет просто слов, насколько обстоятельства, произошедшее со мной обрастает такими подробностях превращающих меня в монстра!
Это написано педагогом, который учит наших детей.
Но эти ошибки все скромно не заметили.
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