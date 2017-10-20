Когда на первом родительском собрании 1 «Е» класса зеленоградской школы 1557 Лариса Верховцева увидела женщину, с которой 10 лет назад у неё произошел бытовой конфликт, она и представить не могла, что скоро её успешная учительская карьера внезапно закончится, родители первоклашек, которые знают её меньше месяца, встанут на защиту учителя, а чиновники системы образования, которой она отдала почти 40 лет, обвинят её в аморальном поведении. Zelenograd.ru разбирался в истории, где у каждого своя правда.
Верховцева работает в школе всю жизнь — стаж у нее 35 лет. Начинала учителем физкультуры, а уже 24 года она учитель начальных классов. Сейчас её бывшие ученики приводят к ней своих детей-первоклашек. Работала в школе 845, которую после реформы московского образования присоединили к 1557 — лучшей, по рейтингам, школе Зеленограда. Здесь она уже успела выпустить один класс из начальной школы.
«Замечательный учитель, — пишет мама одного из недавних учеников Верховцевой, — требовательный, справедливый, при этом с чувством юмора и подход к детям умеет находить».
«Она хорошо учит, хотя её внешний облик строгой „классной дамы“ с не очень мягкой манерой разговаривать не все родители принимали», — говорит Алла Сильченкова, старший методист филиала школы в корпусе 507, которая возглавила комиссию, рекомендовавшую уволить Верховцеву за аморальный поступок.
В понедельник 25 сентября 1 «Е» класс закончил занятия в 11:40, через полтора часа надо было идти обедать, а в перерыве дети пошли гулять на школьный двор. Начальная школа находится в здании детского сада, поэтому во дворе есть обычные для детсадов веранды, рядом с которыми дети и гуляют.
В какой-то момент одна из учениц, назовем её Валя (имя изменено), качаясь на качалке ударилась о неё — удар пришёлся на место между верхней губой и носом. Что именно произошло, неизвестно. Мама девочки говорит, что её сильно раскачали одноклассники, другие дети говорят, что она держалась одной рукой и сама отпустила качалку.
После этого Валя заплакала и убежала на веранду. То ли она просидела на веранде всю оставшуюся прогулку, то ли вернулась, снова просила покачать её, но дети отказались — как бы там ни было, к учителю ни Валя, ни другие дети по поводу удара не подошли и ни на что не жаловались.
Сама Верховцева говорит, что Валя вообще мало двигается и то, что этот ребенок на прогулке сидит на веранде — это обычное дело и не вызвало беспокойства. А в момент падения она могла повернуть голову к другой группе детей, которые, например, играли в футбол. «Я допускаю, что ребенок мог упасть и удариться, — говорит учитель, — но никто из детей не сказал об этом, и сама девочка не сказала».
Никаких видимых ссадин, ушибов ни у одного из учащихся не было, напишет потом Верховцева в объяснительной записке и поставит после этой фразы три восклицательных знака.
После прогулки Валя без жалоб пообедала и Верховцева передала её вместе с другими детьми учителю «продленки», которая также не заметила ни ухудшения самочувствия или поведения девочки, ни царапин или синяков на лице.
Потом школьная комиссия напишет в своём заключении, что Верховцева не обеспечила безопасность ребенка, допустила безразличное отношение к нему, не заметив ссадины и вообще «цинично отрицает факт травмы».
В 17 часов Валю забрала её мама. Девочка и ей не стала рассказывать об ударе, пока мама сама не спросила о ссадине под носом. Со слов мамы — так она напишет в заявлении директору школы — ребенок после удара почувствовал острую боль и вкус крови во рту. А в разговоре с нашим корреспондентом добавила, что до вечера у ребенка болела голова.
Мама звонит Верховцевой — та не берет трубку (рабочий день у неё уже закончился). Мама звонит методисту Елене Соловьевой — та не в курсе происшествия, обещает выяснить, а затем сообщает, что Валя с жалобами к учителю не подходила. «Это такой учитель, к которому не хочется подходить, — комментирует мама Вали, — либо подойдёшь и толку не будет». Директор школы Татьяна Грабарник солидарна с ней: «самое страшное, что дети, которые были с этой девочкой, не побежали к учителю», сказала она на встрече с родителями 1 «Е».
После этого мама везет дочь в 84-ю поликлинику, там её принимает заведующая. Затем на «скорой» они едут в Тушинскую больницу, где ребенку диагностируют закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, повреждение верхней уздечки, ссадины. Врачи настаивают на госпитализации, но мама отказывается — у неё ещё есть внук, которого не на кого оставить.
Несмотря на прописанный постельный режим, на следующий день мама с Валей поехали давать показания в полицию, где пробыли три часа. Похоже, обращение в полицию — её собственная инициатива. «Мне сказали в полиции, — говорит мама, — что пока я к ним не приеду и не напишу заявление, они не могут начать расследование». В тот же день они поехали к окулисту и неврологу («справки у меня есть», уточняет мама). А родители других детей 1 «Е» класса видели маму Вали, которая фотографировала дочь, качающуюся на тех самых качелях.
На следующее утро Верховцева пишет маме письмо: «Валентина отсутствует на занятиях в школе. Необходимо сообщить причину». Мама ей отвечает: «Причина — ваше холатное отношение. Мы в больнице» (хотя в больнице в этот момент они не были). Верховцева отвечает ей словарной статьей о правильном написании слова «халатность». Мама пишет в ответ: «Граматике учите, а человечности ноль». Верховцева снова поправляет: «Грамматика — с двумя м».
Директор школы Татьяна Грабарник говорит, что в решении об увольнении первично было отношение учителя к травме, а не то, что Верховцева в переписке «опустилась на уровень бытового общения». Но старший методист Алла Сильченкова считает, что эта переписка «шарахнула» других учителей, которые осудили Верховцеву, гораздо больше, чем все остальное. Сама Верховцева считает, что просто тактично поправила маму: «У меня это на уровне рефлекса. Я и других учителей поправляю — они не обижаются».
Через два дня после происшествия, в среду, мама Вали пишет заявление на имя директора школы Татьяны Грабарник и требует разобраться в ситуации. В пятницу 29 сентября Верховцеву срывают с уроков и требуют в течение получаса приехать к Грабарник в другое здание школы. Там директор сказала Верховцевой написать заявление на увольнение по собственному желанию, потому что «вам вообще грозит два года тюрьмы». Верховцева и написала «по собственному».
Какую тюрьму имела в виду Грабарник, непонятно. Потом уже Следственный комитет разъяснит полиции, что привлечь учителя к уголовной ответственности за халатность нельзя, потому что учитель не является должностным лицом. А для обвинения в оставлении в опасности необходим прямой умысел.
Как бы там ни было, Верховцева передает детей другому учителю и уходит из школы. В тот же день об этом узнают родители некоторых её учеников и убеждают учителя забрать заявление, бороться и не признавать вину, которой не было.
Верховцева заявление забирает и рассказывает, что Грабарник сказала ей на это: «вы не войдете в класс и будете уволены по статье». Такую позицию директора подтверждают и двое родителей, которым Грабарник сказала по сути то же самое. Они делают вывод, что директор решила уволить учителя единолично, еще до того, как комиссия провела служебное расследование. «Совершенно очевидно, — пишет один из этих родителей в департамент образования, — что члены комиссии работали под давлением руководителя, который решил уволить учителя под любым предлогом».
Большинство родителей 1 «Е» класса знают Верховцеву меньше месяца. Тем удивительнее их практически единодушная поддержка учителя, хотя мотивы у всех разные. Одни шли именно к этому учителю, другие хотят стабильности, третьи возмущены несправедливостью. В итоге под коллективной жалобой, направленной во все инстанции — от департамента образования до администрации президента — подписались родители почти всех детей, 25 человек. Впрочем, все жалобы вернули для рассмотрения в саму школу.
Родители проявляют редкую в наши дни взаимопомощь. Например, чтобы на встречу с Грабарник смогли прийти родители, которым не с кем оставить детей, одна из мам стала на время общей няней.
А вот мама Вали — пострадавшей девочки — считает, что именно родители виноваты в том, что учителя уволили за аморальное поведение. Ведь если бы родители не поддержали Верховцеву, она ушла бы по собственному желанию и смогла продолжить работу в другой школе.
Сама же Верховцева поражена поддержкой родителей. Она говорит: «Я хочу быть достойной родителей, детей которых сейчас учу».
Пока родители писали жалобы, в школе начали служебное расследование. Создали комиссию и заручились мнением педагогов, которые практически единогласно осудили коллегу. Не столько за то, что не заметила момент удара, сколько за дальнейшую реакцию: в частности, за пропущенные звонки мамы и за переписку с исправлением грамматических ошибок. Именно это сочли аморальным.
Насколько объективно и независимо работала комиссия в условиях, когда директор уже приняла решение об увольнении, неизвестно. По крайней мере, саму Верховцеву на комиссию не вызывали, заявление мамы не показали, не дали объясниться с коллегами, не ознакомили с решением профсоюза.
«Я была исключена из всех этапов расследования, — недоумевает Верховцева. — 6 октября меня пригласили в школу, даже не дали снять верхнуюю одежду, выдали заключение комиссии, приказ об увольнении и трудовую книжку». Она думала, что её пригласили на саму комиссию, начала делать пометки в тех местах заключения, которые вызвали вопросы, но заместитель директора Виктория Иващенко сказала: «нет, никаких вопросов — вы просто берёте это и всё».
Уволить за аморальный поступок могут только работника, который занимается воспитанием детей, учителя. Особенность увольнения по этой статье в том, что директор уже не может сам отменить приказ об увольнении — это делает только суд. Похоже, предвидя обращение Верховцевой в суд, в школе начали заполнять лакуны в документах. Например, 28 сентября (за день до требования уволиться по собственному желанию) Верховцевой принесли на подпись дополнительное соглашение к трудовому договору и просили подписать его 1 сентября. Она отказалась.
Начальник отдела кадров школы Инна Терехова объясняет это тем, что соглашение долго готовили, поэтому учитель и подписал его только 28 сентября. При этом со стороны школы документ подписан 1 сентября — на самом деле это было так или просто подписали задним числом, неизвестно. Кстати, в этом же дополнительном соглашении появилось дополнение к обязанности учителя — незамедлительно вызывать скорую помощь, когда ученик получил травму или плохо себя почувствовал.
Один из сотрудников школы сравнил происходящее со снежным комом — он становится всё больше, катится всё быстрее и нет никакой возможности ни остановить его, ни отойти в сторону. Очень похоже. Но как же случилось, что рядовое происшествие выросло в большой скандал?
Оказывается 10 лет назад у Ларисы Верховцевой с мамой Вали было «короткое общение». Тогда их отношения закончились конфликтом — это было что-то, связанное с риелторскими услугами. «Я была уверена, что наши пути не пересекутся, — говорит Верховцева, — но никогда не говори никогда». Обе стороны неохотно говорят о том конфликте и считают, что он не играет роли в произошедшем. Однако, очевидно, что напряжение между ними было, и немаленькое.
Верховцева подходила к администрации школы и просила перевести ребенка в другой класс: «не потому что к ребенку предвзятое отношение, а потому что я буду чувствовать себя очень напряженно». С такой же просьбой подходила и мама девочки: «плакала, просила перевести, мне ответили, что сейчас нет директора». Со слов Верховцевой, мама Вали подходила к преподавателю параллельного класса и говорила, что переведется к нему «любым способом». Получается, все, что нужно было сделать администрации, чтобы не доводить ситуацию до конфликта, просто развести учителя и маму Вали.
Директор школы Татьяна Грабарник заявляет, что единолично принимает решения о переводе детей в другие классы и не знала, ни о просьбах учителя, ни о просьбах мамы. Но о конфликте-то она, похоже, знала. По крайней мере, на встрече с родителями Грабарник говорит, что получив заявление от мамы «прекрасно понимала их личные взаимоотношения».
Cейчас Верховцева готовит исковое заявление в суд, который будет разбираться как в сути дела, так и в формальных нарушениях при увольнении Верховцевой. Но, похоже, истинная причина конфликта — вне компетенции суда.
В ходе реформы столичного образования пять лет назад, школа 1557 разрослась. Сейчас она объединяет суммарно несколько тысяч зеленоградских детей, их родителей, учителей и работает в восьми зданиях, разбросанных по трем микрорайонам. Управлять таким коллективом и хозяйством не проще, чем большим заводом, а здесь ещё приходится работать не со станками, а с людьми.
Пока школа традиционно показывает лучшие по Зеленограду результаты обучения. Но не исключено, что разлаженные коммуникации внутри школы, недостаточная передача полномочий внутри администрации, формализм в отношении к опытным педагогам могут со временем пошатнуть её позиции в рейтингах.
Заявление о конфликте интересов: ребенок одного из сотрудников редакции Zelenograd.ru учится в 1 «Е» классе школы 1557.
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P.S. Мальчика с прокушенным языком обнаружила воспитательница, охренела и потащила его в медпункт. Вернулся грустный, с языком в зелёнке. Выжил :)
PS Получали 2 раза сотрясения мозга в саду, но не требовали наказать воспитателей, а просили только что бы они не боялись сообщать нам и не замалчивали.
PSS Ну не бывет качалок и качелей, на которых не было бы травм, и лесенок не бывает без травм.. Получается вообще нужно убирать с площадок все, что движется/качается и высотой больше 60см...
Мы 4 года проучились у Ларисы Анатольевны. Знаю точно, что про "игнорирование какой-либо "проблемы" - это не про неё! Это Учитель, который беспокоится обо всех своих детях 24 часа в сутки: на уроках, на переменках, на прогулках, если у родителей будут вопросы после уроков, всегда даст им ответ (как только сможет. Для всех вопросов есть электронная почта, ведь у каждого из нас не всегда есть возможность ответить на телефонный звонок). На прогулках Лариса Анатольевна всегда строго следила за детками, как "наседка за цыплятами". Даже специально гулять отходили немного в сторону от других классов, чтобы все дети у неё на виду были. Если кто из детей, что-то не успел понять на уроке, то всегда после уроков дополнительно разбирала с ними эти вопросы. С родителями всегда была доброжелательна, но строго замечала, что с детьми и дома тоже надо заниматься. Возможно, первое восприятие у посторонних, что это строгий и суровый учитель, но мой ребёнок уже после первых двух недель почувствовал к ней Доверие и Уважение (а это очень важно!). Все её ученики, выпускники 4 класса, с любовью и уважением вспоминают свою первую Учительницу. И очень грустили 1 сентября, что теперь не с ней. Если все дети её класса и их родители с теплотой и любовью вспоминают и говорят о своей учительнице, наверное это означает то, что Учитель действительно своей работой заслужил у них Любовь и Уважение!
Возник вопрос: почему "травма" в течение дня никем не была замечена? (никто из детей не подошёл к учителю, никто из учителей в школе ничего не заметил странного в поведении девочки, а ведь сотрясение мозга - это тошнота и головокружение). Ведь возможно, что "травма" произошла не в школе? Почему ни родительница, ни руководство не захотели прислушаться к мнению родителей остальных учеников и самих детей этого класса? (не станут родители и дети так бороться за "плохого" учителя). Не могла Лариса Анатольевна с высоты своего человеческого достоинства и большого педагогического опыта совершить "аморальный" поступок, по статье за который её уволили, а значит и вычеркнули из рядов педагогов нашей страны Опытного, Заслуженного и Достойного Учителя!
Если из-за личной неприязни, школы уволят всех достойных учителей, кем вырастут наши дети? (которые видят и не понимают эту несправедливость).
На выпускном в нашем классе дети плакали, не хотя уходить от нее в среднюю школу. Да, она в меру строга, но ВСЕГДА очень уважительна к детям. Считаю аморальным и неуважительным отношение администрации лицея, к Учителю, которая посвятила всю жизнь детям (учитель начальных классов!!!) уволить по статье за аморальное поведение.
По а уволили по сути за то что в переписке грамматику мамаше поправляла, веди ни другие дети ни травмированный ребёнок не доложили об происшедшем, и преподаватели ничего не знали, а то что не увидели ничего странного, даже на фото пара прыщиков и припухшая губа.
26.09.2017, 12:12, "5107332.1970" <5107332.1970@mail.ru>:
Граматике учите! Человечности -ноль!
Отправлено со смартфона Samsung Galaxy.
-------- Исходное сообщение --------
От: Верховцева Лариса <verhovzeva@yandex.ru>
Дата: 26.09.2017 12:06 (GMT+03:00)
Кому: "5107332.1970" <5107332.1970@mail.ru>
Тема: Re: причина отсутствия.
ХАЛАТНОСТЬ халатности, мн. нет, ж. Халатное (см. халатный в 3 знач.) отношение к чему-н.
26.09.2017, 10:15, "5107332.1970" <5107332.1970@mail.ru>:
Ваше холатное отношение.Мы в больнице!
Отправлено со смартфона Samsung Galaxy.
-------- Исходное сообщение --------
От: Верховцева Лариса <verhovzeva@yandex.ru>
Дата: 26.09.2017 9:30 (GMT+03:00)
Кому: наталья киселёва <5107332.1970@mail.ru>
Тема: причина отсутствия.
Доброе утро.
Владислава отсутствует на занятиях в школе. Необходимо сообщать причину отсутствия ребёнка.
--
С уважением.
Верховцева Лариса Анатольевна.
Отредактировано: 23-10-2017, 06:01
Характер у учительницы, похоже, конфликтный. Неизвестно что за ссора была у неё 10 лет назад с мамой девочки, но начинать указывать мамашке на грамматику, когда та выясняет вопрос по здоровью ребенка - это явно нарываться на конфликт.
Солидарная позиция против этой учительницы у её коллег-учителей тоже о чем-то говорит.
Ну и решение Грабарник, как директора школы, это аргумент. Я хорошо знаю Татьяну Анатольевну, отучился у неё несколько лет и человека обстоятельнее в своей жизни не встречал. Любые вопросы она решала профессионально и объективно, мне сложно представить что этот человек станет увольнять просто так.
Что касается ситуации - полный бред. Мамаша просто решила отомстить. Но к сожалению сегодня школы боятся родителей. И боятся огласки, чтобы не лишиться очередных грантов от государства. К сожалению это наш менталитет и ни куда он не денется(((
А среди родителей реально попадаются гадкие люди, слава богу, таких единицы!!!
А на качелях дети и с родителями покачаются.
В большинстве трудовых споров суд встает на сторону работника.
Надо очень сильно на работе накосячить, чтобы вышло иначе.
Но
- Дети на каталке катались одни? Кто должен был их выгуливать?
- Администрация требует, чтобы учителя были на связи в любое время дня и ночи. Произвол, конечно, но любой неотвеченный звонок, увы, грозит конфликтом.
-Переписка нехорошая, но, на аморальный поступок не тянет. С мамой девочки все ясно - как можно свои и чужие контактные данные выкладывать в интернет..
2) учительница попала под раздачу вообще не понятно по каким причинам. она следит за (пусть 30) маленькими демонятами, у каждого из который не пойми что на уме творится. и это вполне нормально, что она не уследила и не выявила столь мелкого, и уверен обыденного, детского происшествия. дети не подошли и не сообщили - ну хорошо, значит ничего серьёзного не произошло. боятся учителя? пфф... было бы что то реально серьёзное - сообщили бы. допустим боятся учителя, а медпункт в школе на кой? получается что виноваты родители, которые не пояснили, что если случилась травма - нужно обратиться к взрослому, любому взрослому в школе, не важно к учителю ли, к воспитателю, к медику - к любому. этого не было - значит с точки зрения ответственных за безопасность ребёнка - ни черта вообще не произошло. можно смело спихивать ответственность: "мало ли где и когда что то произошло? у нас это ни как ни кем не зафиксировано, какие к нам претензии?"
3) директор поступила как [вырезано цензурой]. действительно, зачем задерживать у себя в штате опытного учителя, о котором по итогам её профессиональной деятельности только положительные отзывы? как учитель она строгая? пфф, а вы попробуете быть нежной и милой с 30 мелкими демонятами - да они тебя за пустое место считать начнут, вместо учебного процесса - будет фигня! лютых причин для увольнения - не было. на мой взгляд - как раз таки вот таких директоров и нужно увольнять, а не заслуженных педагогов.
После прочтения возникло несколько вопросов: что помешало учителю держать в поле зрения всех детей, в частности тех, кто качался на качелях, учитывая, что качели можно назвать сооружением с повышенной вероятностью получить травму.
Что-то помешало учителю проявить эмпатию и хоть какое-то участие и обеспокоенность судьбой ребёнка.
Говорить о том, кто прав, кто виноват можно очень долго. Но результат всего этого весьма печальный - получение ребёнком травмы и негативный опыт взаимодействия с первой учительницей, а ведь это только первый класс, в котором закладываются основы не только чтения, письма и иных навыков, а основы внутренней дисциплины.
Очень жаль в общем, что у ребёнка выдалось подобное начало учебы.
Но один такой случай, не сможет свести на нет заслуги школы. Сын закончил Лицей в прошлом году, обучался в классе с медицинским профилем, благодаря грамотно разработанным образовательным программам, а так же профессионализму учителей, детёнок поступил в Сеченовку, на бюджет, для дочери выбрали программу, позволяющую ребёнку гармонично развивать не только учебные навыки, но и коммуникативные, очень здорово наблюдать за тем, как ребёнок рвётся в школу, хочет учиться.
Всем бы так.
И той девочке тоже...
насколько наша пресса предвзята
P.S А Это мой ответ на комментарий автора, который ниже. Для НЕГО он оказался неприемлем, поэтому не опубликован
Да, и ещё - у нас тут так всё устроено, что если вы говорите, что видели удаленный комментарий, то скорее всего вы же сами его написали под другими именем.. Без обид, но технология "удаления" комментариев не оставляет других вариантов.
3)О последних двух абзацах. Они непосредственно касаются происшествия. Потому что, разобравшись в этой истории с разных сторон...
Отредактировано: 22-10-2017, 07:04
Отредактировано: 22-10-2017, 22:54
А хороших учителей просто так не увольняют.
Так то школы бы вообще без учителей остались.
А то создается впечатление, что всех поувольняли и за последнюю взялись.
Я не понял... Автор! Вы удаляете все комментарии, которые не укладываются в концепцию вашей статьи? Если в статье отражено ваше личное мнение, то почему в комментариях человек не может его выразить? Один из читателей высказался, а вы взяли его комментарий и удалили. Тогда разъясните, о чем два последние абзаца? О происшествии или о вашем отношению к лицею? Вы обвиняете учителей и руководство в непрофессионализме. Если рассматриваете конфликт, то где официальные комментарии другой стороны? Согласен с автором комментария: очень однобокое освещение событий. А прецеденты перехода учителя из одной школы в другую вместе со своим классом были. Действительно, суд разберется с нарушениями при увольнении. И оценку травме и действиям учителя даст. Абсолютно согласен с тем, что поведение учителя не укладывается в этические нормы.
Да, и ещё - у нас тут так всё устроено, что если вы говорите, что видели удаленный комментарий, то скорее всего вы же сами его написали под другими именем.. Без обид, но технология "удаления" комментариев не оставляет других вариантов.
2)Об однобокости. Мы не следствие, чтобы публиковать 10500 томов со всеми собранными материалами. Мы рассказываем историю, в которой нужен главный герой. И здесь - это учитель. Необязательно главный герой - рыцарь без страха и упрека. Мы видим, что учителя есть в чем упрекнуть и весь негатив мы показываем предельно четко. Это могла быть история о маме пострадавшей девочки (но тогда вряд ли получилось показать её только пострадавшей стороной), это могла быть история о подлоге документов (тогда мы бы больше говорили с отделом кадром, а сейчас в статью вошла только одна фраза), это могла быть история о том, как объединяются родители для решения своих проблем (богатая тема - дарю идею), это могла быть история о молодом учителе, которую неожиданно поставили на замену Верховцевой (мы с ней говорили, но решили не включать), это могла быть история о том, что такое травма и когда нужно вызывать "скорую помощь" в школу, а когда нет (мы этим занимаемся на примере 1557, которая, по словам директора, вызывает "скорых" больше всех в городе), это могла быть история о педагогическом коллективе (который осуждает коллегу, не выслушав его), это могла быть история о роли профсоюза (каюсь, с председателем профкома не говорили), это могла быть история об управлении большим образовательным учреждением (очевидно, мы говорили с директором школы и с руководством филиала, но об этом только вскользь - всё ещё впереди), это могла быть история о безопасных прогулках (особенно на территории, где одновременно располагается детсад и школа) и ещё с десяток разных сторон есть только у того, что случилось. Но что есть, то есть. "Войну и мир" в одном тексте мы не хотим писать, а вы не будете читать.
3)О последних двух абзацах. Они непосредственно касаются происшествия. Потому что, разобравшись в этой истории с разных сторон, становится очевидно, что её легко можно было избежать, если бы сигналы о проблемах оперативно доходили до работников, которые уполномочены их решать (я даже думать не хочу, что сигналы доходили, но игнорировались - это будет уже совсем другая история). То, что так получилось - не вина директора, это её беда. Она тоже работает в тех условиях, которые ставит ей департамент. Образование - долгий процесс. Высокая позиция в рейтингах сейчас может измениться в перспективе 10 лет, когда сегодняшние первоклассники закончат учиться. Но тема рейтингов - уже другая история.
В Крюково в начале 90-х детские площадки устраивал брат супрефекта тогдашнего Крюково Гастевой (аффилированная структура). Вот, где были качающиеся стальные листы и острые стальные углы. Дети на них и в этих стальных замках не играли (случаев кровавых травм было несколько). Это происходило при бессменной (и нынешней) депутатше Вере Малининой, сотруднице Детского Сада. Я ее не виню - нужно быть семи пядей во лбу, чтобы быть специалистом и по подвспененному травмобезопасному ЕРР (Enhansed Poli Poliuretan) - требовать от сотрудника детского сада еще и таких знаний. Случившееся, бесспорно, прискорбно.
А учитель вроде как вообще ни при чем.
Очень удобная позиция: я ничего не видела, потому не виновата и извиняться не буду, а лучше ткну носом взрослого человека в его неграмотность (хотя может та просто кнопкой ошиблась - с мобильника же писала, неудобно вообще-то). Пусть вон директор извиняется, что не перевела *неудобную маму* в другой класс. И кадровичка - что не успела вовремя оббежать всех и личные подписи собрать.
Я как будто попала в своё совковое детство: пункт первый: учитель всегда прав, если учитель не прав - смотри пункт первый.
2. 18 октября 2017 года, во время прогулки, которую проводила М.Е.А. (сотрудник ГБОУ Школа № 1557, корпус 507), один из учащихся 1 класса получил ЗЧМТ + сотрясение мозга. Удивительно, но координатор по корпусу 507, администратор, депутат от ЕР Сильченкова А.А., узнала об этом ЧП одной из последних, т.к. никому ничего не сообщили. Что это, закономерность или стиль работы данного учебного заведения?
3. 20 октября 2017 года М.Е.А. было предложено написать заявление по собственному желанию (уволиться), пообещав через месяц восстановить. Она написала. Её уволили. Допускаю, если бы не написала заявление по собственному желанию, уволили бы по статье 81 или, даже думать страшно, в тюрьму!?
Учитель так устроен - он, как летчик или хирург, всегда готов к разного рода неожиданностям, больно сводящим к минимуму все предыдущие заслуги. Учитель переживет и останется Учителем.
А вот ребенку, которая всю жизнь будет помнить, что она САМА ударилась и САМА промолчала, но страшно наказали ее учителя, такой груз вины не снести. Много лет спустя, она вспомнит свой первый класс (или однокашники напомнят, что еще горше), попробует найти учительницу, если в девочке сохранятся зачатки совести... Однако, с такой мамой совесть может погибнуть окончательно, и тогда жертвой дочерней ответки станет сама мать.
Им бы подлечить свою губку - и в ноги к учителю "простите нас".
В ее случае нужно было подать в суд, восстановиться в должности и уволиться по собственному. Огласка в СМИ в таком деле лишняя.
Отредактировано: 22-10-2017, 07:32
А теперь об администрации. Лицей позиционирует себя, как образовательное учреждение, в котором работает исключительно профессиональный и опытный преподавательский контингент, с высоким моральным статусом. Тогда, почему администрация совершенно не дорожит такими высокими профессионалами и готовы из-за любой ничтожной ситуации избавиться от педагога, чтобы не запятнать свой «имидж». Помните, произведение Максима Горького «Данко»: «Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой...».
Не секрет, что очень много достойных учителей уже покинули стены лицея и обрели новые хорошие коллективы.
Кстати, об имидже. В наше время родитель делает выбор в пользу педагога, а не место в котором он служит. Как говорится: «Не место красит человека, а человек место».
Держитесь, Лариса Анатольевна, ваше дело правое. Победа будет за Вами!
1. В корпусе 507 (здание детского сада) учится 7 классов начальной школы, в среднем по 29 учащихся в классе. По СанПин строго определено: 2,5 кв. метра на одного ученика! Они, эти метры, есть? Когда открывали начальные классы в д/садах, было предусмотрено - 18-20 учеников в классе. Теперь, чем больше, тем лучше! "За детьми в школу "идут" деньги!" Учатся и проводят перемены в одном и том же помещении (не получили дети на перемене травму - учитель счастлив!) У всех есть дети, внуки. Вы представляете, что происходит в раздевалке, когда весь класс, 29 учеников, начинает переодеваться для прогулки или на урок физкультуры!? Учителя в напряжении, только бы никто не получил травму! Учителей вынуждают вести часы в ГПД (минимум 6 часов). Видимо, средняя заработная плата учителей тоже отражается на рейтинге школ г. Москвы.
2. Территории школ (не д/садов) не имеют и никогда не имели никаких "загромождений". Всё хорошо просматривается и получение учащимися травм, практически, сведено к нулю (не по отчётам)! Территория корпуса 507 (д/сад): 6 или 7 веранд, качели, качалки, горки, футбольное поле. На прогулку, после обеда, одновременно выходят почти все учащиеся начальных классов, перед обедом чуть меньше. Вы представляете количество ребят в одно время, в одном месте (напоминает метро "Комсомольская")! Забежал ребёнок за веранду(за кирпичную стену), его не видно. Считаю вопросы: "А где был учитель?", "Может у учителя глаз "замылился?" - глупыми! Мы, порой, за одним ребёнком "углядеть" не можем! У кого-то вырос ребёнок без падений, ссадин, травм? Ответите: да! Не поверю!
3. Один из членов Правительства РФ, Голодец, в СМИ часто говорит, что открывают новые, светлые, современные школы. Выходит, только ГБОУ Школа № 1557 "уходит в подполье?"
4. Теперь о травме. Указанное на снимке (не знаю, кто именно на снимке, дочь, внук или ещё кто-то), место получения травмы одно из самых болезненных. При ударе, да ещё о качалку, можно потерять сознание. А в данном случае, ничего никому не сказав, Валя ушла на веранду, затем вернулась и просила её ещё покачать - ??? В больницу поехали на "частной" скорой помощи - ??? На следующий день, 26 сентября в первой половине дня, когда в школе уроки, мама Вали повела дочь качаться на той же качалке (с таким диагнозом).
Очень много непонятно, "с душком"!
PS: мама в пятницу сообщала, что неоднократно говорила Алле Алексеевне, что не собирается предъявлять каких-либо претензий.
То что, моему ребёнку было очень плохо, это было видно невооруженным глазом (он был бледный, его шатало из стороны в сторону). При этом на всё это непотребство смотрели помимо Вас, ещё два преподавателя и никто из них не посчитал нужным помочь моему ребёнку.
Несмотря на весь ужас, который я испытала, когда увидела своего ребёнка шатающимся из стороны-в-сторону, я сразу же постаралась доставить его в медицинскую организацию, где мне могут оказать квалифицированную помощь. Если я не ошибаюсь, Вы предлагали: «Понаблюдать за состоянием моего ребёнка (откуда понаблюдать из дома, вы его в группу ГПД передавать собирались) и помазать его какой-нибудь мазью», - или под мед.помощью, от которой я отказалась, вы имеете в виду что-то другое?
Далее, когда медики оказали помощь моему ребёнку, я сразу же стала Вас защищать. Думаю, что Вы не будете отрицать, что я связывалась и лично с Вами, и с руководством Школы, и сообщала, что я не буду подавать никаких заявлений, ни в Школу, ни в органы полиции, - и у меня к Вам никаких претензий нет (я не буду инициировать никаких проверок в Ваш адрес)!
Возможно Руководство Школы, преподнесло эту ситуация Вам в другом - выгодном для себя свете. Я от себя, могу лишь ещё раз повторить, что с детьми может произойти всё, что угодно, и совершенно недопустимо увольнять учителей из-за того, что кто-то из детей во время игры стукнулся и нечаянно упал (или склонять учителей написать «заявление по собственному желанию»). Проведение проверок по каждому чиху, это позиция Руководства Школы, но никак не моя и других родителей нашего класса. Руководству гораздо проще выжить Учителя из заведения, чтобы ни дай Бог не пострадал рейтинг Школы.
Также, как написал ранее Александр Эрлих, приглашаем Вас на собрание, где мы все ещё раз подтвердим, что вся эта негативная ситуация – это плод воображения и деятельности Руководства Школы, а мы как родители, старались Вас защитить, так же как и Ларису Анатольевну. И мы не остановимся и будем защищать КАЖДОГО УЧИТЕЛЯ, ПОПАВШЕГО В ТАКУЮ СИТУАЦИЮ.
С другой стороны, очень странная переписка. Учитель - не "преподаватель", а именно учитель, педагог - определённо, повела себя неэтично: ей сообщили о госпитализации (было или не было, как выяснилось потом, - дело другое), она указывает на правописание. Это выглядит издевательски, и тоже перебор, даже если между женщинами действительно был серьёзный конфликт.
Мне кажется, что многие упускают из виду истинную причину конфликта!
Ребёнок был травмирован? Был! Мама сразу побежала жаловаться? Нет!
Жалобы от мамы поступили ПОСЛЕ "ГРАММАТИЧЕСКОЙ" ПЕРЕПИСКИ С УЧИТЕЛЕМ!
Если бы Учитель написала: "Ваш ребёнок отсутствует на занятиях. Что-то случилось?"-
а на ответ про "холатность" написала "Простите, видимо это мой недосмотр! Чем я могу помочь?"-
ситуация развивалась бы иначе!
Что помешало учителю СРАЗУ ПОСТАВИТЬ В ИЗВЕСТНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИЮ ШКОЛЫ?
Мы все видим рост конфликтности и напряжения в обществе. Пора научиться снижать напряжение.
Именно с этой целью и ИМЕННО В ШКОЛЕ 1557 уже месяц, как начала реализовываться инновационная программа "ШКОЛА ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ". О реализации программы и её масштабе мы узнали, когда в школе провели опрос всех учеников и всех родителей! Как я понимаю, эта программа рассчитана на долгосрочный период. УЧИТЕЛЯ, АДМИНИСТРАЦИЯ, РОДИТЕЛИ и УЧЕНИКИ БУДУТ УЧИТЬСЯ РАЗГОВАРИВАТЬ, ДОГОВАРИВАТЬСЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ ДРУГ С ДРУГОМ
У-ВА-ЖИ -ТЕЛЬ-НО!
Взаимоуважение и Сотрудничество - залог, стабильности и безопасности,том числе стабильности образования и безопасности в школе.
Давайте уже ВЗАИМОУВАЖАТЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ, а не спорить и доказывать! И, да, возможно есть грамматические ошибки :)!
Видите, эта история разрастается, как снежный ком, как капля, переполнившая чашу терпения. Вы на передовой этой ужасной войны в системе образования, где начальники стригут деньги, ни за что не отвечая, раздавая тумаки и увольнительные, в то время, как истинные учителя выполняют за усеченные зарплаты функции и педагога, и преподавателя, и гувернантки, и нянечки, да еще вразумляют правилами правописания зарвавшихся родительниц.
Подобное произошло уже в медицине. Сначала грозный начальник Голоусиков отрапортовал вышестоящему руководству, что берется за ОЧЕНЬ большие деньги (для себя) быть предельно строгим к жалобам больных, под эту кампанию поувольнял добрую половину специалистов из государственной больницы и поликлиник. Затем этот "правдолюбец" тихо ушел в маленькую частную клинику, а его вышестоящий начальник Голухов так же тихо навсегда уехал в Швейцарию. Врачи плакали, кусали локти, как- то выживали, превозмогая позор, безденежье и сердечную боль. В итоге мы практически потеряли адекватную бесплатную медицинскую помощь.
В подобных историях решается не судьба учителей, а судьба зеленоградского образования и судьба ваших детей.
Отредактировано: 22-10-2017, 21:09
Но... Уважаемые, как многие из нас , говоря о том, что больно нашему ребёнку , ожидают услышать, не сопереживание, а выговор за неправильное использование нашего великого и богатого? Не могу одобрить поведение мамы девочки, но и поведение педагога профессионала, у которого таких историй было, наверняка, десятки за период работы и ни одна не привела к таким последствиям, не вызывает восторга. Личные отношения взрослых не должны отражаться на отношении к ребёнку. В этой истории пострадала не только Валя, но и все ученики класса. Их родители заняты обсуждением и переживанием этой ситуации, дети находятся в постоянном стрессе, а это ни к чему хорошему никогда не приводило.
Приятно удивило количество неравнодушных людей, но количество грязи, обвинений поразило ещё больше!
Родители практически всех детей из класса, неоднократно обращались к руководству с вежливыми письмами, просили их услышать и оставить в покое их любимого учителя, - ответом стала глухая тишина и пренебрежение, вот так работает новая программа УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ.
В итоге Руководство отдав команду раскатать в порошок, ушло в отпуск, а подчинённые выполнили отданный приказ и одной записью уничтожили заслуженного учителя.
А далее вместо того, чтобы встать на защиту достойного преподавателя, его решили по-быстрому убрать. Но тут вступились мы, как родители, что спутало руководству все карты.
В результате все кроме наших детей остались довольны, виновник переведен в другой класс, директор избавился от неудобного учителя.
А нам, как налогоплательщикам, из чьих налогов платится ЗП всем нашим чиновникам и служащим, было указано наше место, сиди тихо и кушай, что тебе директор кинул и мнение твоё никого не интересует.
Давние знакомые - это парочка (возможно и больше, но не помню же я всех пофамильно) тех. кто очень активно выгораживал ментов и РОНО в теме про семью Дель.
А по теме я скажу. что НЕ БЫВАЕТ детей без травм. Потому что они ДВИГАЮТСЯ. И никакой учитель не оградит тридцать детей от этих травм. И даже родители не оградят. Или это "предъявки" родителей, которые считают учителей "обслуживающим персоналом"? Тогда пусть ищут обслуживающий персонал на сайтах обучения. А в школе работают по большей степени ЛЮДИ! Но не все родители это понимают.
Если дочка маме не сказала про ушиб, пока та не спросила, то не вижу ничего удивительного, что она и учительнице не сказала. Поэтому верю, что учительница не знала. Я в садике, помнится, руку распорола об шкафчик - кровища текла ручьем - и тоже не сказала ни воспитательнице, ни маме (когда мама за мной пришла, в рукав шубки быстро сунула руку, чтоб она не увидела). Шрам остался на всю жизнь.
Сначала тоже подумала, что смс - перебор. А потом представила, как бы я отреагировала, если бы написала - "вас нет в школе, что случилось?" А в ответ получила бы - "Мы в больнице, вы, халатная дрянь" (утрирую для наглядности). Ответ изначально весьма агрессивен + добавим к нему эхо старого конфликта - ясно, что мама жаждет не диалога, а открытой конфронтации. В такой ситуации кто-то принимает удар, а кто-то пытается от него уйти. Грамматика - это попытка отразить удар как раз потому,что учитель НЕ ЗНАЛА, что произошло (просто защитная реакция).
Безусловно, недогляд имел место быть, этого не отнимешь. Но не такой, чтобы обращаться в полицию. Все-таки это перебор, никакого злого умысла со стороны учительницы не было. И как писали многие, дети есть дети. Полиция - это уже показатель того, чего мамочка хотела на самом деле.
По поводу рейтингов! Всем известно, что Лицей - это лучшая школа города, одна из сильнейших школ страны. Вы, родители, сами в первую очередь смотрите на РЕЙТИНГИ при выборе школы, что ж уж теперь говорить, что РЕЙТИНГИ – чушь. Почему в Лицей стоит очередь со всего города и ближайших районов? Если рейтинги Вас не интересуют, переходите в другие ОБЫЧНЫЕ школы! Но НЕТ! Не уйдете! Потому что в Лицее ЛУЧШИЕ руководители, которые вкладывают душу в своё детище! Потому что в Лицее ЛУЧШИЕ педагоги, которые УМЕЮТ УЧИТЬ, которым не все равно… Очень просто рассуждать, сидя на диване, кто прав, а кто виноват, попробуйте сами поработать в школе на РУКОВОДЯЩЕЙ должности, прежде чем осуждать Грабарник Т.Н., Сильченкову А.А., Иващенко В.Р..
Родителям дали волю! К сожалению, реальность такова, что многие «мамаши» творят такие дела, губя чужие жизни и жизни своих детей, что потом уже нет возможности, восстановить былое.
Относительно данной ситуации хочу сказать, что учитель, тем более заслуженный, опытный, с огромным стажем, НЕ ИМЕЛ ПРАВА «воспитывать» мать по смс, указывая на ошибки. Ребенок в больнице – этим все сказано! Настоящий педагог (нормальный человек), не зависимо от своего отношения к родителю, чисто по-человечески, должен был ПОЗВОНИТЬ, СПРОСИТЬ, ПРОЯВИТЬ УЧАСТИЕ, а не отвечать издевательски МАМЕ СВОЕГО УЧЕНИКА, фразами из словаря.
Мой младший ребенок сейчас учится в корпусе 507. Есть ли у меня претензии к руководству или к учителям корпуса? НЕТ! Только слова благодарности Алле Алексеевне и всему педагогическому составу. Мне к Алле Алексеевне приходилось не раз обращаться с просьбами и вопросами. Она никогда не давала четких обещаний, что выполнит мои просьбы, но ВСЕГДА выполняла, за что я ей благодарен! Я очень надеюсь, что весь этот кошмар в школе закончится, и наши педагоги будут спокойно учить детей уму разуму! Сил Вам, уважаемые Татьяна Николаевна, Алла Алексеевна и наши любимые учителя!
Старшего перевел
- пишется от муж. лица
я очень благодарна
- уже от жен. лица, всем лицеем видимо писали))))
А мама ИМЕЛА ПРАВО отвечать Учителю в такой агрессивной форме?СМС оботсутствии ребенка было не просто от человека, от Учителя. Стыдно , выражая претензию, делать грамматические ошибки.Маме нужен был скандал. И она его устроила. Не учла только реакцию родителей других учеников класса.А в компетенции руководства школы входило разобраться и уладить конфликт. И администрация сделала это очень своеобразно: выдало учителю с 35-им стажем работы "волчий билет".Нет человека- нет проблемы
Ну что же, дорогие учителя, поздравляю с победой. Теперь умывайтесь крокодильими слезами или заискивайте, разговаривая с родителями, трепещите, иначе травля, штамп "аморальности" с последующим увольнением и годы заслуг не в счёт. Всё вернётся бумерангом. Ныне в школе, по вашей же воле, должны быть, как говорила героиня из "Покровских ворот" : "Высокие отношения!"
Далее:
Уволили не за факт травмы ( кто из детей не прошел через это), а за безразличное и бездушное отношение к произошедшему постфактум. И " за цинично отрицаемый факт травмы" ( опять цитата). Переписка с мамой - это вообще за гранью, это зловредство, цинизм и открытое хамство, из чего можно предположить, что учитель не видит берегов. Сам слог её короткого послания официален и не допускает полутонов ( тем более, что, по её словам, она была не в курсе происшедшего): приветствие без вежливого обращения, штампованный официоз _ прошу сообщить о причинах_, зачем то ФИО ( зачем?), но зато приписка_ с уважением_. По мне так любимый учитель ( и любящий своих учеников) написал бы так: Доброе утро, Мария Ивановна. Вали не было на занятиях. Что случилось? ИО. Всё. Содержание одно и тоже, но форма другая. И без этих учительских дурацких пререканий. Отсюда возникает морально-этический вопрос - а имеет ли право учитель вообще позволять себе такие выходки?
И ещё, для тех, кто не разобравшись, пытается защитить учителя.
В Уголовном кодексе РФ есть статья 156. Как объяснили юристы, она очень даже работает. Откройте на досуге, почитайте, желательно с комментариями.
Всем доброй ночи и приятных снов!
А может надо чаще на себя в зеркало смотреть, и внимательней изучать свои "комплекты губ".
Отредактировано: 24-10-2017, 13:38
А мама ИМЕЛА ПРАВО отвечать Учителю в такой агрессивной форме?СМС оботсутствии ребенка было не просто от человека, от Учителя. Стыдно , выражая претензию, делать грамматические ошибки.Маме нужен был скандал. И она его устроила. Не учла только реакцию родителей других учеников класса.А в компетенции руководства школы входило разобраться и уладить конфликт. И администрация сделала это очень своеобразно: выдало учителю с 35-им стажем работы "волчий билет".Нет человека- нет проблемы
Ну что же, дорогие учителя, поздравляю с победой. Теперь умывайтесь крокодильими слезами или заискивайте, разговаривая с родителями, трепещите, иначе травля, штамп "аморальности" с последующим увольнением и годы заслуг не в счёт.
Вот смотрите: очень часто ребенок идет в класс в полном нежелании учиться. Причин тому множество - элементарно не выспался, не подготовил домашнее задание, забыл физкультурную форму, родители весь предыдущий вечер скандалили, бабушка/дедушка заболел/а, друзья не позвали гулять и т.д. Он начинает "компенсироваться" прямо на уроке: громко разговаривать с соседом, смеяться, бросаться бумажками и всячески выражать свой "протест".
Что делает "плохой" учитель? Он говорит " Петров" выйди вон за дверь, постой там урок, если я тебе раньше к директору за шкирман к не отволоку, скотина этакая ( утрирую для лучшей показательности момента).
Что сделает правильный, без кавычек педагог. Вызовет к столу, и, пока остальные делают задание, скажет: " Вань, я тебя понимаю, я сама когда-то тоже училась в школе и мне тоже иногда не хотелось учиться ( что не будет неправдой)). Понимаю твою сегодняшнюю неготовность по какой-то причине, но, надеюсь, завтра ты будешь в прежней отличной форме. А сейчас сядь и просто смотри в окно, считай там ворон и собак, но не мешай остальным ребятам работать, а мне вести урок. Понял, Ванятка? давай на своё место!
Воть. Как-то так. В идеале.
Да, ещё. Я не из команды Грабарник. Хотя, признаюсь, знакома с ней. И мне очень нравится стиль её руководства.
Ещё нравится то, что руководители получили негласную возможность формировать коллектив единомышленников, в некоторых случаях избавляясь от балласта, и таким образом поддерживать высочайшее качество и рейтинги. Никому не нужны дрязги, жалобы и полицейские расследования в стенах вверенного им образовательного учреждения. Тем более рецидивы, как кто-то написал выше.
В этой школе есть профсоюз? Есть коллеги? Где их хваленая высоконравственность и дружба?
Начальник ошибся, он всего лишь человек, скажите, что он не прав, уважайте, наконец, себя. "Тараканище" ваша настольная книга "звери задрожали, в обморок упали, волки от испуга скушали друг друга".
До 9.30 учитель ОБЯЗАНА подать оперативную информацию обо всех отсутствующих детях, успев созвониться со всеми родителями и выяснив причину отсутствия. При этом нужно вести урок в 1-м классе и организовать в столовой завтрак 25-ти первоклашкам. Нет информации об отсутствующих - выговор. Вопрос: что помешало матери девочки скинуть сообщение о причине отсутствия.
Обычно обмениваются любезностями, узнают подробности и обсуждают успеваемость и поведение после уроков, когда есть свободное время.
Так что учитель вел себя максимально корректно, учитывая предыдущий опыт общения с мамой Вали.
Травмы никакой не было, если бы была какая-то травм, то увольнять надо за нее с вескими доказательствами. А там даже видеозаписи со всех камер школы внезапно исчезли, значит нет там ничего, раз показывать боятся!
Уволили за аморальное поведение, потому что под статью эту можно притянуть все что угодно. Что и было сделано комиссией, по указке сверху!
В школе уже троих преподавателей потеряли, может надо всё-таки, как-то спуститься с небес на землю, и хоть чуть-чуть подумать о простых людях? Ведь страдают дети и их родители, которые вместо того, чтобы работать и поднимать экономику, вынуждены ходить по собраниям и писать жалобы...
Ау, инфраструктура, очнитесь, верните учителей на свои места и дайте, нам родителям, право решать нужен нам учитель или нет! А если мы будем бесконечно проводить время в спорах с вами, кто вам потом зарплату-то миллионерскую вашу платить будет?!
Ну и комментарий №86 как бы вдогонку.
Пресловутая точка кипения.
Люди делают пакости со зла и от зависти. Остановитесь! Пройдёт время, и вам будет очень стыдно.
До 9.30 учитель ОБЯЗАНА подать оперативную информацию обо всех отсутствующих детях, успев созвониться со всеми родителями и выяснив причину отсутствия. При этом нужно вести урок в 1-м классе и организовать в столовой завтрак 25-ти первоклашкам. Нет информации об отсутствующих - выговор.
А потом ребенок вырастет, начнет работать, и добрый дядя-начальник скажет: "Знаешь, Ваня! Я тебя понимаю. Брось все. Иди домой и вы спись. А о зарплате не печалься. Будет! Пусть другие за тебя сегодня поработают!". РЕДКАЯ ГЛУПОСТЬ.
И почему решением своей проблемы считаете увольнение учителя? Почему надо сразу скандалить? Можно для начала подойти к учителю и поговорить.
Ребёнок без школы никогда не останется.
Думаю вряд ли потом руководство "погладит по голове" этого ПРАВИЛЬНОГО ПЕДАГОГА.
Мама: Здравствуйте-здравствуйте, дорогой Игорь Иванович!..
Печкин: Погодите, гражданка, целоваться. Давайте сначала конфликт разберём.
Мама: Какой-такой конфликт?
Очень надеемся, что статья будет прочитана руководством Департамента образования, может пора пересмотреть инструкции и остановить эту вакханалию или вернуть хотя бы по 1 мед. сестре в школы?
В школе уже троих преподавателей потеряли, может надо всё-таки, как-то спуститься с небес на землю, и хоть чуть-чуть подумать о простых людях? Ведь страдают дети и их родители, которые вместо того, чтобы работать и поднимать экономику, вынуждены ходить по собраниям и писать жалобы...
Ау, инфраструктура, очнитесь, верните учителей на свои места и дайте, нам родителям, право решать нужен нам учитель или нет! А если мы будем бесконечно проводить время в спорах с вами, кто вам потом зарплату-то миллионерскую вашу платить будет?!
А негласные распоряжения, о которых Вы говорите, - не потянет ли это на превышение должностных полномочий? Есть ведь, помимо "негласных команд", отданных сверху, ещё и Трудовой Кодекс и прочее законодательство.
Так же всем талантливым топ-менеджерам нужно помнить, что их кадровые решения, влияют на их продукт. А продукт, -это знания наших детей, и о его качестве и количестве решение не должно приниматься единолично, так как хочется "королю", который даже в проверке не удосужился сам принять участие!
А вот про словарь Ожегова С.И. я напишу повторно. Полезное издание-дабы не путать значение слов.
И про статью 81 повторюсь: к педагогу данная статья применяется и за совершение аморального проступка вне учебного учреждения( и в отпуске, и в лесу по грибы и тд.), следовательно педагог он круглосуточный. Издержки профессии. Вот и учит всех и везде.
А некоторые так не любят критику, указание на ошибки...
В польте, на метре-так режет слух, но увы, становится нормой.
Забирая вещи из класса(1Е) были сентиментальные моменты-эту картину мне написала Маша еще в 845 школе, эту книгу мне подарил Гоша, это поделки моих детей, они сейчас в 5 классе.
Много любви и заботы отдавались и отдаются детям. Я знаю все ее плюсы и минусы. Кстати, они есть в каждом из нас. И уж точно "негатив" не отражается на детях, как написано в комментариях. Человек, ребенок корчился от боли, а учитель цинично смотрел. Вдумайтесь! Как это допустимо! Как такое писать-то можно. Вы же люди,на улице незнакомому поможем( человеку, животному),а тут речь о ребенке. Ее дети-ученики, ее гордость! И в Валю было бы вложено максимально все, что может и должен дать учитель. Но злоба и глупость взяли верх.
Хороший опыт,ценный-многие скинули маски. А уж как проявил себя коллектив... Вам с этим жить.
И большое спасибо родителям. Ей с Вами очень повезло, хотя повезло не то слово.
P.S. Мой сын получал в школе травмы-никто из учителей не пострадал. Падал и ударялся в моем присутствии. А почитав комментарии, то и родителей нужно лишать родительских прав, сколько раз падали наши дети в нашем присутствии.
А была ли травма вообще...
А реальность такова: в том, что учителя уволили по статье за аморалку при полном единогласии коллег и решения школьной комиссии, виноваты родители, которые убедили забрать Л.А. заявление по собственному желанию. И какие бы вы булыжники, уважаемые родители, не метали в сторону директорского кабинета и какие бы кулаки не совали в сторону носов администрации никто и ничто не силах отменить этот приказ, кроме судебных процедур. Тяжелых и унизительных. И толика вины в этом ваша. " Хотели как лучше, а получилось как всегда"
Надеюсь, что суд будет честен, беспристрастен и непредвзят.
В том, что учителя уволили, виноваты родители, это очень оригинально. Если все будут придерживаться такого мнения, то никогда, ничего в нашей любимой стране не изменится. Мы, родители, в отличие от педагогического сообщества ничего не боимся и встали на защиту достойного человека, и будем это делать до победного конца!
Если помните, то недавно был случай, машина с правительственными номерами сбила сотрудника ГИБДД при исполнении насмерть. Может Вы считаете, что и в этом родители виноваты или сам сотрудник, который не успел увернуться?!
Восстановить в должности и убрать статью может только суд. Теперь уже нечего нагнетать и дайте уже спокойно классу работать. Ждите суда, это все, что вам можно посоветовать.
P.S. Курятник какой-то заполошный. Из серии Был бы повод.
2 часа назад
Какая у вас, Сима Петрова, позиция ГРАЖДАНСКАЯ интересная ) Вы почему до сих пор с такой администрацией работаете? Да и с коллегами как? Или по одним вопросам одни принципы, по другим другие? Наверное, держит что-то... Зарплата? Ребенок, который учится у таких беспринципных коллег в такой школе?
Дети предназначены сами себе... Картинка рисуется :) 8-30 утра. Все учителя, побросав свои классы, заперлись в одном кабинете, чтобы обсудить ситуацию с учителем и выразить свое мнение. И это продолжалось ВЕСЬ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ. А дети тем временем, были предоставлены сами себе. Уроков не было, потому как все учителя были заняты, как и родители, общением в соцсетях. Красиво, правда?
Вопрос, уважаемая педагог. А Вас разве там не было? Вместе со всеми? И неужели, для того чтобы выразить свое отношение к ситуации, ВЕСЬ ДЕНЬ нужен был?
Как же Вам плохо в этой школе )
Уважаемые родители!
Я мама пострадавшей девочки, которую в статье назвали «Валя». Хочу написать и оставить свой комментарий не с целью оправдаться, а для того, чтобы разъяснить обстоятельства травмы моей дочери, полученные во время учебного процесса. Во первых, коротко расскажу о случившемся 25 сентября 2017 года, когда я, прейдя забирать ребенка со школы, увидела у неё на лице ссадины и кровоподтек. После объяснении дочери о случившемся, я, не отходя от здания школы, сразу же стала звонить классному руководителю – Верховцевой Л.А., которая не ответила. После этого я позвонила методисту данного учебного заведения, рассказав об обстоятельствах получения травмы моей дочерью, которая сообщила, что свяжется с учителем, все выяснит и перезвонит. Не дождавшись звонка ни от учителя, ни от методиста, мы с дочерью пошли на процедуры в детскую поликлинику, где врач (заведующая отделения), увидела травму на лице ребенка. Осмотрев дочку, врач, не став проводить физиолечение, вызвала наряд скорой помощи, который нас доставил в ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ». После осмотра дочери врачом указанной больницы, мне было предложено стационарное лечение, от которого я отказалась и, получив рекомендации по лечению, забрав ребенка домой, вернулась в г. Зеленоград. По пути следования домой, мне позвонили сотрудники полиции, которые получив сообщение о травме ребенка из больницы, попросили приехать на следующий день для дачи объяснений. Все документы из медицинских учреждений у меня имеются на руках, они не сфальсифицированный мной (не куплены), их подлинность проверена не только сотрудниками правоохранительных органов, но и администрацией школы, при проведении служебной проверки. Как видите, лично я сама не была инициатором обращения в больницу и в Отдел МВД. Во вторых, хочу обратить внимание на неподобающее поведение классного руководителя моей дочери, которая, узнав о случившемся, не созвонилась со мной, не объяснила причину получения травмы, а повела себя некорректно в данной ситуации, «сделала вид», что ничего не произошло, и, интересуясь причиной отсутствия ребенка в школе, исправляла грамматические ошибки в тексте нашей переписки. Более того, на протяжении всего учебного процесса классный руководитель дочери вела себя отстраненно от нее, не участвовала в процессе адаптации к школе и в моменты плача
ребенка, отворачивалась и игнорировала её. Скорее всего, именно по этой причине она не подошла к плачущей ученице, которая сидела в беседке после получения травмы, не выяснила причину такого состояния ребенка. Предполагаю, что такое отношение к дочери обусловлено незначительным конфликтом, который произошел между нами длительное время назад и о котором она указывает в статье. При этом хочу спросить, почему в данной ситуации должен страдать ребенок, когда классный руководитель фактически спроецировала весь негатив на неё, который она могла испытывать ко мне. Считаю такое поведение непрофессиональным. В третьих, я понимаю, что не вправе как то критиковать читателей за оставленные ими комментарии, но хотела бы обратить внимание, что неподобающе писать откровенную ложь в них. Так «Петр» обвинил меня в выгуле собаки на территории школы без намордника, употреблении нецензурной брани в общественном месте. Если бы имел место быть данный случай, то в отношении меня была бы проведена проверка правоохранительными органами и в случае установления моей вины, назначено административное наказание. Да действительно у меня есть собака, массой тела не более 1,5 килограмм, которую я могу нести на руках, отводя ребенка в школу и, к сожалению, на такую собаку не продают намордники. Также хочу отметить, что мои личностные качества не имеют никакого отношения к произошедшей ситуации. Еще раз повторю, что я человек не конфликтный и если бы классный руководитель сразу же объяснила все случившееся, а не отстранилась от ребенка, даже не позвонив и не спросив о самочувствии своей ученицы и только после начала проведения проверки администрацией школы и вызова в правоохранительные органы, сказала, что хочет принести свои извинения, то всего произошедшего (я имею ввиду увольнение из школы) не произошло.
В окончании хочу сказать, что моя дочь, после полученной травмы, до настоящего времени наблюдается у врача и принимает лекарства. Надеюсь, что Вы и Ваши дети никогда не попадут в аналогичную ситуацию. Желаю всем здоровья.
Дополнительно, если Вас не затруднит, то Вы могли бы дополнить Ваш рассказ информацией о том, как проходили последующие дни после 25.09.17, например путешествие в МФЦ Савелки.
Касательно выхода на связь, если мы не ошибаемся, то Родители учеников, как сами, так и от имени Ларисы Анатольевны, связывались с Вами неоднократно, на все попытки организовать встречу, Вы всегда отвечали отказом.
Отредактировано: 27-10-2017, 10:42
И почему решением своей проблемы считаете увольнение учителя? Почему надо сразу скандалить? Можно для начала подойти к учителю и поговорить.
Ребёнок без школы никогда не останется.
Забирая вещи из класса(1Е) были сентиментальные моменты-эту картину мне написала Маша еще в 845 школе, эту книгу мне подарил Гоша, это поделки моих детей, они сейчас в 5 классе.
Много любви и заботы отдавались и отдаются детям. Я знаю все ее плюсы и минусы. Кстати, они есть в каждом из нас. И уж точно "негатив" не отражается на детях, как написано в комментариях. Человек, ребенок корчился от боли, а учитель цинично смотрел. Вдумайтесь! Как это допустимо! Как такое писать-то можно. Вы же люди,на улице незнакомому поможем( человеку, животному),а тут речь о ребенке. Ее дети-ученики, ее гордость! И в Валю было бы вложено максимально все, что может и должен дать учитель. Но злоба и глупость взяли верх.
Хороший опыт,ценный-многие скинули маски. А уж как проявил себя коллектив... Вам с этим жить.
И большое спасибо родителям. Ей с Вами очень повезло, хотя повезло не то слово.
P.S. Мой сын получал в школе травмы-никто из учителей не пострадал. Падал и ударялся в моем присутствии. А почитав комментарии, то и родителей нужно лишать родительских прав, сколько раз падали наши дети в нашем присутствии.
А была ли травма вообще...
В самый же ответственный момент, когда готовилось решение комиссии (о неточностях в расследовании, которой сообщалось в Школу неоднократно), Руководство школы, удалилось в отпуск, и ходить и писать стало просто не к кому.
Вот именно так и развивалась ситуация, видимо так должна работать программа УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ!
Найдите ролик в YouTube, называется "Чебурашка идёт в школу". Так вот там за требование учителя, принести в школу "Чебурашку", был уволен и директор, и учитель.
Уже кого и что только не обсудили, кого только в чём не обвинили...
Родителям бы помочь учителю заявление в суд составить поскорее и ждать результатов.
Нет, взяли и ославили... Образ-то учителя в статье далек от идеала, прямо скажем. Никто ничего не приукрашивал. Автору респект.
Только кому теперь легче-то?
Ну давайте теперь все, кто на работе накосячил, будем демонстрации собирать в свою защиту и на форумах душу изливать...
А потом ещё все неудовлетворенные жизнью подтянутся на этот форум и заодно уж до кучи своего негатива добавят...
И так до бескончености...
Только проблемы в жизни реальной надо решать, а не на форумах.
И вину признавать, и помогать друг другу, и отношения налаживать, и о будущем думать - всё это надо делать в жизни. На деле, а не на словах.
Я считаю, что Ваша правда в этой истории, педагог не мог не знать от методиста о случившемся и так себя повёл...
Но и у других родителей своя правда, их устраивал опытный учитель, дети его лишились. Как было бы хорошо всем помириться!) Ушла Ваша девочка в другой класс, Вам ведь теперь должно быть без разницы, работает этот учитель или нет?! И учитель, тоже по-хорошему бы извинилась.
Наталья, вы намерены её гасить по-максимуму или отступите, если извинится?
Найдите ролик в YouTube, называется "Чебурашка идёт в школу". Так вот там за требование учителя, принести в школу "Чебурашку", был уволен и директор, и учитель.
Дополнительно хотим сообщить, что все родители не видят другого варианта, кроме как восстановить любимого учителя в должности, и мы очень надеемся, что и Администрация, и судебные органы проникнутся и услышат нас. Учитывая, что в голосовании приняло участие порядка 4 тысяч человек, тема привлекает очень сильное внимание людей, имеющих активную гражданскую позицию и вызывает колоссальный общественный резонанс!
А как Вам такая фраза - Вы знаете,у меня нет просто слов, насколько обстоятельства, произошедшее со мной обрастает такими подробностях превращающих меня в монстра!
Это написано педагогом, который учит наших детей.
Но эти ошибки все скромно не заметили.