После этого Валя заплакала и убежала на веранду. То ли она просидела на веранде всю оставшуюся прогулку, то ли вернулась, снова просила покачать её, но дети отказались — как бы там ни было, к учителю ни Валя, ни другие дети по поводу удара не подошли и ни на что не жаловались.

Сама Верховцева говорит, что Валя вообще мало двигается и то, что этот ребенок на прогулке сидит на веранде — это обычное дело и не вызвало беспокойства. А в момент падения она могла повернуть голову к другой группе детей, которые, например, играли в футбол. «Я допускаю, что ребенок мог упасть и удариться, — говорит учитель, — но никто из детей не сказал об этом, и сама девочка не сказала».

Никаких видимых ссадин, ушибов ни у одного из учащихся не было, напишет потом Верховцева в объяснительной записке и поставит после этой фразы три восклицательных знака.

После прогулки Валя без жалоб пообедала и Верховцева передала её вместе с другими детьми учителю «продленки», которая также не заметила ни ухудшения самочувствия или поведения девочки, ни царапин или синяков на лице.

Потом школьная комиссия напишет в своём заключении, что Верховцева не обеспечила безопасность ребенка, допустила безразличное отношение к нему, не заметив ссадины и вообще «цинично отрицает факт травмы».