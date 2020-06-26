Чайные церемонии, запуск летающего змея, игры го и маджонг — все это похоже на настоящий китайский праздник. Но именно так проходит обучение в языковом центре «Mandarin School» в Зеленограде. Мы пообщались с преподавателями и руководителем, чтобы узнать, как легко и доступно можно изучить сложные восточные языки, и как ученики поступают в международные ВУЗы после курсов в центре.
Языковой центр Mandarin School — это школа, где можно обучиться восточным языкам: китайскому, корейскому и японскому. Часто встречается ситуация, когда человек хочет освоить новый язык, но запал быстро пропадает — организовать себя не всегда так легко, как кажется. Поэтому центр старается сделать обучение интересным, чтобы ученики не теряли мотивацию.
В Mandarin School большой выбор курсов для разного уровня подготовки:
занятия для детей и взрослых;
индивидуальное обучение;
курсы за границей;
обучение для студентов, в том числе подготовка к ЕГЭ и экзаменам на сертификаты;
занятия по Skype;
онлайн-обучение и многое другое.
Можно начать учиться, даже если вы в глаза не видели иероглифы, а мандарин для вас — всего лишь фрукт. Центр поможет поднять уровень знания языка с 0 до международных сертификатов. Цель — сделать обучение простым и увлекательным, чтобы ученики могли легко общаться без языковых и культурных барьеров.
Если вы очень заняты и не можете посещать очные занятия, тогда вам подойдет обучение на онлайн-платформе ProMandarin. Здесь объединяются самостоятельные занятия с интерактивными групповыми, вы можете в любое удобное время тренировать фонетику и лексику, готовиться к экзаменам или даже изучить курс для туристов.
Для детей открыт набор в летний творческий лагерь на курсы китайского языка, которые подойдут как для новичков, так и для продвинутых учеников. Это отличная возможность провести пару недель лета весело и полезно, завести новых друзей и выучить язык. В лагере будет интересно детям любого возраста: от 3-4 лет до 15-16.
Смена длится 2 недели по 4 часа в день в будни. Занятия проходят с 10 утра до 14 часов дня, а после родители могут забрать детей домой. В обучение входят уроки в интересном для ребенка формате, языковая практика, комплексный обед и культурно-развлекательная программа: прогулки с запуском летучих змеев, чайные церемонии, квесты, игры маджонг, го, китайский шахматы, рисование тушью (суми-э), оригами и многое другое. В ходе мастер-классов преподаватели рассказывают о культуре Китая, Японии и Кореи.
Языковой центр Mandarin School за нескучное обучение, поэтому все занятия проводятся интерактивно с использованием песен, мастер-классов, игр, квестов и викторин. Так ученики постоянно вовлечены в процесс, и уровень мотивации сохраняется дольше. Преподают в лагере специалисты по работе с детьми совместно с носителями языка, их главная задача — сделать обучение увлекательным и полностью погрузить учащихся в новую языковую среду.
Стоимость 2-х недельного курса на базе школы — 15 000 рублей.
При предварительной записи вы получаете существенные скидки:
до 15 июля — 20% (стоимость курса 12 000 рублей)
до 31 июля — 10% (стоимость курса 13 500 рублей)
система «приведи друга» дает скидку 10% для вас обоих
А самое приятное — скидки суммируются!
В стоимость входит:
40 часов интенсивного обучения;
Дополнительные мастер-классы по каллиграфии и чайной церемонии;
Культурные мероприятия — запуск китайского змея, оригами, кунг-фу (в зависимости от погоды);
Питание — комплексный обед;
Занятия с носителем языка и русским преподавателем;
Сертификаты об окончании обучения с баллами по всем дисциплинам;
Позитивные эмоции и незабываемые впечатления!
Мы гарантируем полный возврат средств в случае карантинных ограничений.
Центр приглашает всех желающих записать своих детей в лагерь на смены в августе 2020 года. Занятия проходят на территории центра Mandarin School, записаться можно на сайте.
Китайский язык с каждым годом становится популярнее, его начинают преподавать даже в некоторых школах. В центре «Mandarin School» предлагают курсы для детей и взрослых с разным уровнем подготовки. В обучении преподаватели используют метод Чжоу Яопина, который помогает быстрее освоить восточный язык.
Чжоу сумел передать, как звучат китайские иероглифы, с помощью латинского алфавита, привычного для всего западного мира. Для развития письменности в стране и повышения грамотности населения нужно было разработать систему транскрипций для иероглифов. По словам Чжоу, эта работа отняла целых 3 года, а сейчас можно пользоваться этой удобной системой.
Курсы в центре совмещают интенсивность обучения и высокое качество. Зачем растягивать занятия на годы, если можно пройти их быстрее. Качество знаний трудно измерить количественно, но новички изучают китайский на базовом уровне за три-четыре месяца, набирают словарный запас и сдают экзамены на международные сертификаты продвинутого уровня за 2-2,5 года, а центр их в этом всецело поддерживает. После 7 месяцев обучения ученики сдали экзамен на уровень А2, через 2-2,5 года сдали на уровень В2. С этим языковым уровнем можно поступать практически в любой китайский ВУЗ.
Для каждого клиента подбирается индивидуально удобный график, отталкиваясь от количества свободного времени и уровня подготовки. Если человек работает или учится, можно выбрать менее интенсивное расписание и заниматься от 1 до 3 раз в неделю.
В Mandarin School работают преподаватели из России и Китая, которые каждый год стажируются и повышают квалификацию в Пекине, Шанхае и других городах. Чтобы было проще определиться с программой, новичкам предлагают прийти на бесплатный открытый урок. Ведь только на практике можно понять, что этот язык не такой сложный, как кажется.
Если вы хотите изучать восточные языки, но сомневаетесь в выборе программы, — здесь вам помогут определиться:
В Mandarin School преподают носители китайского и японского языка, единственные в Зеленограде. Вы сможете научиться общаться, писать и слышать иностранную речь, как настоящий китаец или японец.
Заниматься могут абсолютно все желающие — как дети 3-4 лет, так и взрослые. Для каждого подберут группу по уровню и помогут определиться с программой занятий.
Комплексный подход к обучению: каллиграфия, восприятие на слух, письмо, понимание, чтение, речь — все эти базовые навыки приобретают ученики центра. Некоторые дети учат восточные языки и в школе, но действительно понимать и писать правильно начинают на занятиях в центре.
Mandarin School не только про иероглифы и курсы, но и про культуру. Чайные церемонии, дегустации, открытые уроки по оригами и живописи, а также клуб любителей Японии (самый большой в городе). Преподаватель — русский, который вырос в Японии: он в совершенстве знает оба языка.
Центр проводит бесплатные мастер-классы как для тех, кто хочет познакомиться со школой и форматом занятий, так и для учащихся. Расписание мастер-классов можно отслеживать в Instagram-профиле школы.
Mandarin School организует каждый год летний творческий лагерь для детей любого возраста. Ученики узнают много нового о восточных странах, начнут или продолжат учить язык и просто отлично проведут время на каникулах.
Позвоните в Mandarin School, и там вам помогут определиться с выбором обучающей программы для вас и ваших детей.
Телефон и WhatsApp школы: +7 (499) 455-16-13
Электронный адрес: zel.mandarin@gmail.com
Адрес школы в Зеленограде: корпус 1613
Запись в летний лагерь и на обучающие курсы доступна по телефону и на нашем сайте.