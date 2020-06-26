Языковой центр Mandarin School — это школа, где можно обучиться восточным языкам: китайскому, корейскому и японскому. Часто встречается ситуация, когда человек хочет освоить новый язык, но запал быстро пропадает — организовать себя не всегда так легко, как кажется. Поэтому центр старается сделать обучение интересным, чтобы ученики не теряли мотивацию.

В Mandarin School большой выбор курсов для разного уровня подготовки:

занятия для детей и взрослых;

индивидуальное обучение;

курсы за границей;

обучение для студентов, в том числе подготовка к ЕГЭ и экзаменам на сертификаты;

занятия по Skype;

онлайн-обучение и многое другое.

Можно начать учиться, даже если вы в глаза не видели иероглифы, а мандарин для вас — всего лишь фрукт. Центр поможет поднять уровень знания языка с 0 до международных сертификатов. Цель — сделать обучение простым и увлекательным, чтобы ученики могли легко общаться без языковых и культурных барьеров.

Если вы очень заняты и не можете посещать очные занятия, тогда вам подойдет обучение на онлайн-платформе ProMandarin. Здесь объединяются самостоятельные занятия с интерактивными групповыми, вы можете в любое удобное время тренировать фонетику и лексику, готовиться к экзаменам или даже изучить курс для туристов.