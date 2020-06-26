Языковой центр «Mandarin School» — курсы китайского, корейского и японского в Зеленограде. Место где учат носители языка 26.06.2020 Языковой центр «Mandarin School»

Чайные церемонии, запуск летающего змея, игры го и маджонг — все это похоже на настоящий китайский праздник. Но именно так проходит обучение в языковом центре «Mandarin School» в Зеленограде. Мы пообщались с преподавателями и руководителем, чтобы узнать, как легко и доступно можно изучить сложные восточные языки, и как ученики поступают в международные ВУЗы после курсов в центре.

Языковой центр Mandarin School — это школа, где можно обучиться восточным языкам: китайскому, корейскому и японскому. Часто встречается ситуация, когда человек хочет освоить новый язык, но запал быстро пропадает — организовать себя не всегда так легко, как кажется. Поэтому центр старается сделать обучение интересным, чтобы ученики не теряли мотивацию.

В Mandarin School большой выбор курсов для разного уровня подготовки:

  • занятия для детей и взрослых;

  • индивидуальное обучение;

  • курсы за границей;

  • обучение для студентов, в том числе подготовка к ЕГЭ и экзаменам на сертификаты;

  • занятия по Skype;

  • онлайн-обучение и многое другое.

Можно начать учиться, даже если вы в глаза не видели иероглифы, а мандарин для вас — всего лишь фрукт. Центр поможет поднять уровень знания языка с 0 до международных сертификатов. Цель — сделать обучение простым и увлекательным, чтобы ученики могли легко общаться без языковых и культурных барьеров.

Если вы очень заняты и не можете посещать очные занятия, тогда вам подойдет обучение на онлайн-платформе ProMandarin. Здесь объединяются самостоятельные занятия с интерактивными групповыми, вы можете в любое удобное время тренировать фонетику и лексику, готовиться к экзаменам или даже изучить курс для туристов.

Творческий языковой лагерь

Для детей открыт набор в летний творческий лагерь на курсы китайского языка, которые подойдут как для новичков, так и для продвинутых учеников. Это отличная возможность провести пару недель лета весело и полезно, завести новых друзей и выучить язык. В лагере будет интересно детям любого возраста: от 3-4 лет до 15-16.

Смена длится 2 недели по 4 часа в день в будни. Занятия проходят с 10 утра до 14 часов дня, а после родители могут забрать детей домой. В обучение входят уроки в интересном для ребенка формате, языковая практика, комплексный обед и культурно-развлекательная программа: прогулки с запуском летучих змеев, чайные церемонии, квесты, игры маджонг, го, китайский шахматы, рисование тушью (суми-э), оригами и многое другое. В ходе мастер-классов преподаватели рассказывают о культуре Китая, Японии и Кореи.

Языковой центр Mandarin School за нескучное обучение, поэтому все занятия проводятся интерактивно с использованием песен, мастер-классов, игр, квестов и викторин. Так ученики постоянно вовлечены в процесс, и уровень мотивации сохраняется дольше. Преподают в лагере специалисты по работе с детьми совместно с носителями языка, их главная задача — сделать обучение увлекательным и полностью погрузить учащихся в новую языковую среду.

Стоимость 2-х недельного курса на базе школы — 15 000 рублей.

При предварительной записи вы получаете существенные скидки:

  • до 15 июля — 20% (стоимость курса 12 000 рублей)

  • до 31 июля — 10% (стоимость курса 13 500 рублей)

  • система «приведи друга» дает скидку 10% для вас обоих

А самое приятное — скидки суммируются!

В стоимость входит:

  • 40 часов интенсивного обучения;

  • Дополнительные мастер-классы по каллиграфии и чайной церемонии;

  • Культурные мероприятия — запуск китайского змея, оригами, кунг-фу (в зависимости от погоды);

  • Питание — комплексный обед;

  • Занятия с носителем языка и русским преподавателем;

  • Сертификаты об окончании обучения с баллами по всем дисциплинам;

  • Позитивные эмоции и незабываемые впечатления!

Мы гарантируем полный возврат средств в случае карантинных ограничений.

Центр приглашает всех желающих записать своих детей в лагерь на смены в августе 2020 года. Занятия проходят на территории центра Mandarin School, записаться можно на сайте.

Про обучение китайскому языку

Китайский язык с каждым годом становится популярнее, его начинают преподавать даже в некоторых школах. В центре «Mandarin School» предлагают курсы для детей и взрослых с разным уровнем подготовки. В обучении преподаватели используют метод Чжоу Яопина, который помогает быстрее освоить восточный язык.

Чжоу сумел передать, как звучат китайские иероглифы, с помощью латинского алфавита, привычного для всего западного мира. Для развития письменности в стране и повышения грамотности населения нужно было разработать систему транскрипций для иероглифов. По словам Чжоу, эта работа отняла целых 3 года, а сейчас можно пользоваться этой удобной системой.

Курсы в центре совмещают интенсивность обучения и высокое качество. Зачем растягивать занятия на годы, если можно пройти их быстрее. Качество знаний трудно измерить количественно, но новички изучают китайский на базовом уровне за три-четыре месяца, набирают словарный запас и сдают экзамены на международные сертификаты продвинутого уровня за 2-2,5 года, а центр их в этом всецело поддерживает. После 7 месяцев обучения ученики сдали экзамен на уровень А2, через 2-2,5 года сдали на уровень В2. С этим языковым уровнем можно поступать практически в любой китайский ВУЗ.

Для каждого клиента подбирается индивидуально удобный график, отталкиваясь от количества свободного времени и уровня подготовки. Если человек работает или учится, можно выбрать менее интенсивное расписание и заниматься от 1 до 3 раз в неделю.

В Mandarin School работают преподаватели из России и Китая, которые каждый год стажируются и повышают квалификацию в Пекине, Шанхае и других городах. Чтобы было проще определиться с программой, новичкам предлагают прийти на бесплатный открытый урок. Ведь только на практике можно понять, что этот язык не такой сложный, как кажется.

Преимущества Mandarin School

Если вы хотите изучать восточные языки, но сомневаетесь в выборе программы, — здесь вам помогут определиться:

  • В Mandarin School преподают носители китайского и японского языка, единственные в Зеленограде. Вы сможете научиться общаться, писать и слышать иностранную речь, как настоящий китаец или японец.

  • Заниматься могут абсолютно все желающие — как дети 3-4 лет, так и взрослые. Для каждого подберут группу по уровню и помогут определиться с программой занятий.

  • Комплексный подход к обучению: каллиграфия, восприятие на слух, письмо, понимание, чтение, речь — все эти базовые навыки приобретают ученики центра. Некоторые дети учат восточные языки и в школе, но действительно понимать и писать правильно начинают на занятиях в центре.

  • Mandarin School не только про иероглифы и курсы, но и про культуру. Чайные церемонии, дегустации, открытые уроки по оригами и живописи, а также клуб любителей Японии (самый большой в городе). Преподаватель — русский, который вырос в Японии: он в совершенстве знает оба языка.

  • Центр проводит бесплатные мастер-классы как для тех, кто хочет познакомиться со школой и форматом занятий, так и для учащихся. Расписание мастер-классов можно отслеживать в Instagram-профиле школы.

  • Mandarin School организует каждый год летний творческий лагерь для детей любого возраста. Ученики узнают много нового о восточных странах, начнут или продолжат учить язык и просто отлично проведут время на каникулах.

Позвоните в Mandarin School, и там вам помогут определиться с выбором обучающей программы для вас и ваших детей.

Телефон и WhatsApp школы: +7 (499) 455-16-13

Электронный адрес: zel.mandarin@gmail.com

Адрес школы в Зеленограде: корпус 1613

Запись в летний лагерь и на обучающие курсы доступна по телефону и на нашем сайте.

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Метки:
дети, дополнительное образование, каникулы, иностранные языки, Mandarin School
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