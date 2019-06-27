Рассказ сборщика — «нам приносили пустые подписные листы и книгу с данными»

— Мой знакомый, который работает в управе, предложил на лето подработку, связанную с выборами. Я согласился. В июне он снова связался со мной и сказал, что скоро пройдёт инструктаж и начнётся сама работа. Затем он пригласил меня на инструктаж, который проходил в каком-то офисе. Там было около 20 человек, люди самого разного возраста — и молодые, и пожилые. На инструктаже говорили, что работа будет заключаться в сборе подписей, показывали подписные листы, объясняли как их заполнять без ошибок. Обещали по 50 рублей за подпись.

Изначально подразумевалось, что мы будем ходить по квартирам, но четких рамок не было. Объясняли только, что нельзя собирать, например, в магазинах или ресторанах. А потом сказали, что есть ещё одна возможность: просто заполнять листы, а ходить по квартирам будут другие. Такой вариант мне показался проще. Я слышал, что люди неохотно дают подписи и вообще идут на контакт. Ты звонишь им в дверь, а в большинстве случаев они могут просто не открыть тебе. Я согласился и нас разделили на две группы.

Первая группа заполняла в подписных листах имя, год рождения, адрес и паспортные данные. Нам приносили пустые подписные листы и приносили какую-то большую книгу с данными. Не знаю точно, как она называется, кажется, книга избирателей. Нам объясняли, что люди один раз дали добро на подпись и их паспортные данные занесли в эту книгу. Поэтому мы переписывали всех, у кого в этой книге были данные. А вторая группа брала эти заполненные листы, проходила по конкретным квартирам и собирала подписи.

Я думаю, таким методом воспользовались, чтобы подписи собирали люди, которых знают в доме. Например, общественные советники, старшие по дому. Их знают и поэтому с большей вероятностью откроют дверь, пойдут на контакт и дадут подпись. Это быстрее, всё упрощается в разы.

Эта работа проходила в помещении управы Силино в 11 микрорайоне. Это был какой-то зал. Я занимался этим около пяти дней, работал по часу-полтора. Обычно одновременно со мной сидело человек пять-шесть. Кто-то уходил, кто-то приходил. Иногда я один сидел. Это все люди, которые были на том инструктаже, но в каждый день состав был разный. Был человек, который управлял всем процессом. Это женщина, я полагаю и даже уверен, что она работает в управе, но я не буду говорить её имя, зачем?

Внизу подписного листа есть «подвал», где ставит подпись сборщик [удостоверяя весь подписной лист]. Я подписывался до того, как лист был полностью заполнен, то есть до того, как люди поставили свои подписи. Иногда, правда, мне возвращали лист уже с подписями, чтобы я исправлял ошибки, которые допустил при заполнении данных людей.

Я заполнял подписные листы за кандидата [от партии «Гражданская сила» Владимира] Иванова. По-моему, так, но я могу ошибаться. Но была ещё одна группа, которая собирала за другого кандидата. Я знаю, что есть еще кандидат [самовыдвиженец Андрей] Титов. Про него говорили, я сам удивился, что не за него собирали, но у меня были листы только за Иванова. За кого точно собирала другая группа не знаю. Сейчас эта работа закончена. За время работы я переписал данные около трёхсот человек.

Я считаю, что такая технология сбора лучше, сам бы я вряд ли столько подписей смог собрать — мне бы просто не открыли двери. Когда я этим занимался, я не знал, что так делать нельзя, у меня не было ощущения, что я делаю что-то не то. Самое главное, чтобы от моего рассказа никто не пострадал.