Несмотря на нынешнее обилие танцевальных школ с простыми «социальными танцами» для взрослых, танго невероятно популярно. Хотя, казалось бы, это сложный танец. Что привлекает в нём людей? Страсть, красивые движения, завораживающая музыка и элегантность танцоров? Да, но далеко не только это. На наши вопросы ответили преподаватели единственной в Зеленограде школы аргентинского танго «GoTangо!» Алина и Сергей Котельниковы и их ученики.
— Почему люди учатся танцевать танго, что оно им даёт?
— Мы проводили анкетирование, спрашивали об этом своих учеников — нынешних и прошлых. И знаете, результаты для нас стали неожиданными. Например, многие ответили, что танго для них — это физическая разрядка, само движение, за которое благодарно тело. Хотя танго — это не фитнес, похудеть — это не к нам. Но осанка и общее самочувствие точно улучшаются.
Не меньше тех, кто сказал, что танго для них — это общение, новые друзья-единомышленники, хорошее настроение, приятная компания. Говорят, что приходят за тем, чтобы переключить мозг с работы и домашних проблем, вырваться из круговерти дел. Да и просто получить удовольствие. Танго — это такое пространство, где мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина.
Ну и саму атмосферу, конечно, отмечают. Говорят, что у нас тепло и уютно. Видимо, чувствуют, что мы действительно любим то, чем занимаемся.
— Я хочу танцевать танго, но боюсь, что ничего не получится. Можно просто попробовать для начала?
— Конечно. Перед стартом новых групп — они запускаются «с нуля» в сентябре-октябре и январе-феврале — мы проводим открытые уроки. Можно и просто прийти на занятие и посмотреть, как это происходит. Можно прийти к нам на вечер аргентинского танго — милонгу — и посмотреть, как танцуют. Там же и пообщаетесь с учениками и преподавателями.
Что касается «не получится». Для того, чтобы начать танцевать аргентинское танго, не нужна никакая специальная подготовка. Да, танго — технически сложный танец, но проработать танцевальные нюансы — лишь вопрос времени. Когда я сама училась танго, у нас в группе был молодой человек — по природе своей совсем «деревянный», двигался как робот. Казалось, что ему точно не дано и он никогда не затанцует. Однако он усердно занимался, и, встретившись с ним на милонге через пару лет, я потанцевала с ним даже с некоторым удовольствием! Потом такая же история была уже с нашим учеником, и в итоге вырос достойный танцор. Так что — не бойтесь, всё получится.
— Что делать, если нет партнера? Где его взять?
— Да, танго танцуют двое, тут без партнера не обойтись. Да, девушек без пары, как правило, приходит больше, чем мужчин. Но часто из этого делают проблему на ровном месте — не могут найти партнера, потому что даже не пытаются. Женщинам почему-то неловко, они говорят или думают — «да кому это надо, кому это интересно». То есть, уже за мужчину всё решили. Такая позиция мешает даже попытаться предложить танцевать вместе. Иногда даже мужу.
А мужчина, может быть, не против, а совсем наоборот. Но из-за вот этого «ему не интересно», он даже и заикаться не решается. Знаете, как бывает? Ребята просто общались с девушками в соцсетях, те в какой-то момент предложили сходить на танго, поучиться танцевать. А поскольку общение им интересно, то и такой формат — вместе танцуем — тоже подходит. Рядом симпатичная женщина, которую можно обнять в танце, приятный вечер в приятной компании — нормальному мужчине это только доставит удовольствие.
Кстати, полезные советы по поиску партнера можно почитать на форуме аргентинского танго.
Лёша, ученик: Танго для меня — это вид медитации. Вид деятельности, которая позволяет на полтора часа забыть обо всем за пределами объятий партнёрши. Танго — это путь. Путь работы над собой, умения слушать, внимательности к деталям. Танго — это тусовка. Фильтр танго настроен таким образом, что практически безошибочно отсеивает недалёких, тупых, грубых. Наконец, танго — это просто приятно…
— Допустим, найден партнер, мы пришли учиться танцевать, но у нас не очень получается…
— Ну не всё сразу. Танцевать обычно начинают через полгода-год. Танго — это не просто эффектные шаги и позы, это разговор без слов. А все люди разные. В танго мужчина ведет, а женщина следует, это идеология танца. Женщины часто всё проводят через голову, им сложно довериться партнеру. А уж на современной женщине столько ответственности, что ей тяжела сама идея «включить» в себе «девочку», довериться мужчине и следовать за ним. И делать то, что он просит, не пытаясь угадать или угодить. Но всё это преодолевается.
Мужчина же в танго берет ответственность на себя, ведёт женщину, он должен её понимать. И прежде всего, понимать телесно. Этому интересно учиться. Знаете, некоторые семейные пары ругаются на занятиях из-за того, что что-то у них не выходит. Потому что отвыкли быть лицом к лицу. В их жизни много общего, но это дела, дети, заботы, — а здесь они вдруг остаются вдвоём, и не дела делают, а танцуют. Но, в конечном счете, муж в танго — это отлично, это однозначно улучшает семейные отношения. Мудрый мужчина знает, что если женщина счастлива, то и ему будет хорошо. А женщина оценит, что он хотя бы попробовал сделать её счастливой.
Тамара, ученица: В школу «GoTango» пришла почти пять лет назад. Это было моё первое знакомство с танго. И за эти пять лет я успела пожалеть о выбранных: институте, профессии, любовниках, несказанных словах или сказанных невпопад. Об одном не жалела точно — о том, что однажды пришла к Алине и Сереже, чтобы научиться танцевать танго. Что бы ни происходило, я всегда знаю, что приду на милонгу, растворюсь в красивой музыке и теплом объятии, и всё, что есть «вне», станет неважным…
— Где вы находитесь? Как попасть на открытые уроки, как записаться на уроки танго?
— Мы находимся в корпусе 317А cтроение 1 на Яблоневой аллее — это «третий торговый», правое крыло здания. Записаться можно на нашем сайте, там есть вся подробная информация.
А ещё 17 августа по всей России и в ближнем зарубежье пройдет второй Большой танго-флешмоб. Любители и профессионалы, танцующие аргентинское танго, покажут красоту и изящество этого танца. Всю субботу из разных городов будут идти прямые репортажи с площадок, участники в определенное время с первыми звуками музыки выйдут танцевать. Такой массовой акции #За_танго в различных городах в один день еще не было! Первый танго-флешмоб прошел в Москве в далеком 2004 году, когда аргентинское танго было новомодной диковиной.
Приглашаем всех на танго-флешмоб в Зеленограде 17 августа. Все мероприятия бесплатные:
- 16:00-16:50 мастер-класс для всех желающих — в шатре «Здоровая Москва» на площади Юности
- 17:00 флешмоб — на площади Юности у фонтанов
- 17:00-19:00 милонга — там же, в шатре. Танцуем аргентинское танго
- 20:00-22:30 кинопоказ фильма «Запах женщины» — студия «GoTango!», корпус 317А, строение 1
Помимо танго, в нашей школе есть еще йога — как раз для тех, кто хочет глубже проработать свое тело. Крепкий мышечный каркас, гибкость и баланс полезны любому человеку, а уж танцору и подавно! Сальса с бачатой — для дам, которые очень хотят танцевать, но с партнерами никак не складывается. Уроки испанского — это язык, на котором поют танго, да и третий по популярности язык в мире.
Раз в месяц показываем кино для всех желающих, как правило, связанное с танго или аргентинской культурой. Надеемся, в ближайшее время сможем предложить еще несколько интересных направлений для приятного времяпрепровождения. Задумки уже есть!
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Август 20% скидки
-
Профессиональные
товары для шитья и вязания!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.