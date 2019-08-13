— Почему люди учатся танцевать танго, что оно им даёт?

— Мы проводили анкетирование, спрашивали об этом своих учеников — нынешних и прошлых. И знаете, результаты для нас стали неожиданными. Например, многие ответили, что танго для них — это физическая разрядка, само движение, за которое благодарно тело. Хотя танго — это не фитнес, похудеть — это не к нам. Но осанка и общее самочувствие точно улучшаются.

Не меньше тех, кто сказал, что танго для них — это общение, новые друзья-единомышленники, хорошее настроение, приятная компания. Говорят, что приходят за тем, чтобы переключить мозг с работы и домашних проблем, вырваться из круговерти дел. Да и просто получить удовольствие. Танго — это такое пространство, где мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина.

Ну и саму атмосферу, конечно, отмечают. Говорят, что у нас тепло и уютно. Видимо, чувствуют, что мы действительно любим то, чем занимаемся.