25 июля — день смерти Владимира Высоцкого. А 23 апреля 1978 года состоялся зеленоградский концерт Высоцкого в ДК завода «Микрон» (сейчас в этом здании фитнесс-клуб GreenCity). Знаменитому поэту, актёру и автору-исполнителю песен было тогда 40 лет, через два года он трагически уйдёт из жизни, а пока — жив и всенародно любим, в том числе советской научной и технической интеллигенцией, которая и собралась тогда в зале «Микрона». Там же, в ДК «Микрон», перед концертом Высоцкий дал небольшое интервью Вадиму Бруку, корреспонденту заводской многотиражки.
Во время беседы Высоцкий раздражается на вопрос о возрасте, объясняет фразу «Ох, как я бы бегал в табуне, но не под седлом и без узды» (из песни «Иноходец») — «А вы предпочитаете в узде и под седлом? Ну вот». Говорит, что не считал, сколько всего написал песен, многие песни ему приписывают, но это подделки, и хороших подделок он не встречал. Рассказывает о том, как писал свои ранние песни в традициях городского романса: в них важна одна точная мысль в форме разговора-беседы.
«Кем бы вы хотели быть, если не артистом?» — спрашивает журналист. «Я бы хотел быть тем, кто я есть. Но я бы мог работать, вероятно, в любой профессии. Я уважаю все профессии, если человек в своей профессии профессионал. В любой профессии есть место творчеству».
«Какая из черт характера вам меньше всего нравится?» — «Жадность!» , — этот ответ потом цитировали много раз.
«Концерт, каких были сотни. Но это выступление стало знаменитым, — рассказывала о концерте в Зеленограде радиостанция „Эхо Москвы“. — Потому что от него сохранился не только звук, но и документальные кадры, сделанные студентом второго курса ВГИКа Петром Солдатенковым и его товарищами».
На концерте в Зеленограде прозвучали «Я не люблю», «Что случилось в Африке», «Песня о Поэтах», «Дорожная история», «Песня про прыгуна в длину» и другие песни. Высоцкий много общался со зрителями, зал был переполнен.
«Тогда в клубе завода „Микрон“ проходили „таганские“ встречи, — писал зеленоградский историк Игорь Быстров. — Приезжали Шаповалов, Славина, Хмельницкий, Золотухин, Шацкая, Межевич, Васильев, Филатов, Ронинсон… Последним приехал Высоцкий. […] Были на тех концертах Иван Бортник и Валерий Янклович — бессменный администратор Высоцкого. Прибыли с ними и киношники, которые снимали весь первый концерт, а, может, и оба. Они даже накрывали кинокамеру тряпьем, чтобы не было слышно, как она трещит».
Быстров упоминает два концерта Высоцкого, которые состоялись в один день. В первом концерте Высоцкого представила ведущая КИВ (Клуба интересных встреч) Лилия Седых. Интервью состоялось между концертами. Второй концерт начался прямо с песни «Мы вращаем Землю».
«Поговорив с людьми, бывшими на этих концертах, можно понять, что они прошли с триумфом. Все было великолепно» , — отзывается историк. И добавляет, что позже зеленоградцы смогли еще раз услышать Высоцкого на его концерте в Менделеево, в «Доме метролога», 9 декабря 1978 года.
Видео: из архивов Петра Солдатенкова и Творческого объединения «Ракурс»
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Професиональные
товары для шитья и вязания!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.