Во время беседы Высоцкий раздражается на вопрос о возрасте, объясняет фразу «Ох, как я бы бегал в табуне, но не под седлом и без узды» (из песни «Иноходец») — «А вы предпочитаете в узде и под седлом? Ну вот». Говорит, что не считал, сколько всего написал песен, многие песни ему приписывают, но это подделки, и хороших подделок он не встречал. Рассказывает о том, как писал свои ранние песни в традициях городского романса: в них важна одна точная мысль в форме разговора-беседы.

«Кем бы вы хотели быть, если не артистом?» — спрашивает журналист. «Я бы хотел быть тем, кто я есть. Но я бы мог работать, вероятно, в любой профессии. Я уважаю все профессии, если человек в своей профессии профессионал. В любой профессии есть место творчеству».

«Какая из черт характера вам меньше всего нравится?» — «Жадность!» , — этот ответ потом цитировали много раз.

«Концерт, каких были сотни. Но это выступление стало знаменитым, — рассказывала о концерте в Зеленограде радиостанция „Эхо Москвы“. — Потому что от него сохранился не только звук, но и документальные кадры, сделанные студентом второго курса ВГИКа Петром Солдатенковым и его товарищами».