Когда студент Военного учебного центра идёт по коридорам МИЭТа, все невольно оборачиваются в его сторону: он действительно отличается от остальных. Он в форме — причём не только в военной, но и в хорошей физической, с настоящей военной осанкой (вследствие учебных тренировок), а в июне — с рюкзаком за спиной (убывает на сборы). И таким студентом может быть как парень, так и девушка: обучение в ВУЦ даёт равные возможности всем — соблюдать нужно лишь несколько условий.
Об этих условиях, а ещё о том, какие направления подготовки следует выбрать для обучения в ВУЦ и почему в военном деле во всём важно соблюдать баланс, мы поговорили с Сергеем Ковалёвым, полковником, доктором военных наук, профессором, начальником Военного учебного центра при МИЭТе.
— Сергей Александрович, расскажите о том, что такое Военный учебный центр при МИЭТе сегодня. Кого он готовит?
— Следует отметить, что Военные учебные центры созданы не при всех федеральных государственных вузах, а только при значимых или ведущих, и созданы они для того, чтобы студенты очных отделений этих вузов, граждане Российской Федерации, имели возможность пройти ещё и обучение по программам военной подготовки.
В нашем вузе Военный учебный центр создан в сентябре 2019 года в соответствии с распоряжением Правительства РФ. Это, конечно, не означает, что до этого военной подготовки в МИЭТе не было. Она была, но этим занимались другие подразделения, которые сейчас переформатированы в ВУЦ. На сегодняшний день у нас есть три программы военной подготовки: для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения высшего образования (программа подготовки офицеров кадра), кроме этого ВУЦ реализует программы подготовки офицеров запаса и сержантов запаса.
— Что необходимо предпринять, чтобы попасть на целевое обучение в интересах Министерства обороны РФ? Какие направления подготовки есть в ВУЦ в этом учебном году?
— Подготовка офицеров кадра — это и есть целевая подготовка в интересах Министерства обороны РФ. В предстоящем учебном году, абитуриенты, у которых будет желание в процессе освоения образовательной программы высшего образования в МИЭТ пройти военную подготовку в ВУЦ по программе подготовки офицеров кадра, могут выбрать несколько направлений подготовки МИЭТ. Но особо хочу выделить два традиционных для ВУЦ направления подготовки — это Инфокоммуникационные технологии и системы связи (кафедра ТКС) и Радиотехника (Институт МПСУ). Во-первых, данные направления являются базовыми для военно-учетных специальностей в рамках программы военной подготовки офицеров кадра. Во-вторых, в этом году количество целевых мест на этих направлениях увеличено, соответственно повышаются шансы поступления.
Что касается договора о целевом обучении, то мы имеем право его заключать только с теми ребятами, которым ещё не исполнилось 24 года. Безусловно, они должны быть признаны годными к военной службе или годными с незначительными ограничениями по состоянию здоровья. Важна также физическая подготовка. Если её уровень низкий, то мы можем отказать в приёме. Всё-таки физподготовка очень важна для будущих офицеров. Но у ребят ещё достаточно времени, чтобы привести себя в форму. Также не могу не отметить, что договор с Министерством обороны РФ не может быть заключён с тем, кто имеет неснятую или непогашенную судимость или подвергается уголовному преследованию.
- Как проходит обучение? Успевают ли студенты полноценно осваивать и гражданскую, и военную специальности?
— Обучение по программе подготовки офицеров кадра, как и по другим программам военной подготовки, осуществляется методом «военного дня».
— А что это такое?
— Это адаптированное расписание занятий. Для бакалавров оно составлено таким образом, чтобы один день в неделю с 08.45 до 17.10 (с перерывом на обед, естественно) за ними было закреплено обучение в ВУЦ. Студенты, обучающиеся по программе подготовки офицеров кадра, после 3 курса в летний период уезжают на учебные сборы, которые продолжаются две недели. Некоторые ребята к этим сборам относятся сначала с неким трепетом — мало ли, какая обстановка там их ждёт, но, как правило, всё проходит очень интересно, и повторная поездка часто становится очень ожидаемым событием. После 4 курса ребята проходят войсковую стажировку на офицерских должностях, продолжительностью 30 суток.
— Раньше ребята на такие стажировки уезжали в рамках военных кафедр, но правильно ли мы поняли, что это понятие в вузах уже не используется?
— Да, действительно, все задачи военных кафедр теперь возложены на Военные учебные центры. В отличие от кафедр, здесь больше свободы для творческого подхода к обучению и, конечно, больше ответственности перед вузом и Министерством.
— Нам известно, что в ВУЦ при МИЭТе учится много девушек. Почему представительницы слабого пола выбирают военную профессию?
— Почему слабого? Прекрасного пола! Современные девушки порой превосходят своих сверстников в военно-прикладных навыках. У нас, например, учатся девушки — чемпионки мира в силовых единоборствах. Ну а в том, что они выбирают военную подготовку, нет ничего сверхъестественного. Многие девушки продолжают военную династию семьи, некоторые — видят преимущества в гарантированном трудоустройстве после окончания обучения в МИЭТе. Среди девушек, проходящих военную подготовку в ВУЦ, практически все активно занимаются спортом: многие имеют спортивные звания, являются победителями и призёрами чемпионатов мира по различным видам спорта, в том числе, как я уже сказал, и по силовым видам. Руководство ВУЦ эти успехи в спортивной жизни однозначно приветствует. Ну и, на самом деле, у нас очень сбалансированный гендерный состав, если так можно выразиться. В ВУЦ при МИЭТе есть женщины-офицеры на должностях профессорско-преподавательского состава: они имеют и войсковой опыт, и солидную техническую и научную подготовку. Баланс для военных — штука важная. Особенно в ВУЦ, где бывает трудно не размыть грань между целями военной подготовки и образованием по профилю.
— Вы справляетесь с этим балансом?
— Судите сами. Свыше трёхсот наших ребят награждены орденами и медалями за службу Родине. Свыше двадцати выпускников имеют воинское звание «полковник», три выпускника — «генерал-майор», один — «генерал-лейтенант». При этом многие из этих ребят с отличием заканчивают сессию. Наверное, это неплохой баланс? И мы ожидаем, что и в следующем году он будет таким же и даже лучше.
Беседовала Ирина Доронина