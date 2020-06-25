— Что необходимо предпринять, чтобы попасть на целевое обучение в интересах Министерства обороны РФ? Какие направления подготовки есть в ВУЦ в этом учебном году?

— Подготовка офицеров кадра — это и есть целевая подготовка в интересах Министерства обороны РФ. В предстоящем учебном году, абитуриенты, у которых будет желание в процессе освоения образовательной программы высшего образования в МИЭТ пройти военную подготовку в ВУЦ по программе подготовки офицеров кадра, могут выбрать несколько направлений подготовки МИЭТ. Но особо хочу выделить два традиционных для ВУЦ направления подготовки — это Инфокоммуникационные технологии и системы связи (кафедра ТКС) и Радиотехника (Институт МПСУ). Во-первых, данные направления являются базовыми для военно-учетных специальностей в рамках программы военной подготовки офицеров кадра. Во-вторых, в этом году количество целевых мест на этих направлениях увеличено, соответственно повышаются шансы поступления.

Что касается договора о целевом обучении, то мы имеем право его заключать только с теми ребятами, которым ещё не исполнилось 24 года. Безусловно, они должны быть признаны годными к военной службе или годными с незначительными ограничениями по состоянию здоровья. Важна также физическая подготовка. Если её уровень низкий, то мы можем отказать в приёме. Всё-таки физподготовка очень важна для будущих офицеров. Но у ребят ещё достаточно времени, чтобы привести себя в форму. Также не могу не отметить, что договор с Министерством обороны РФ не может быть заключён с тем, кто имеет неснятую или непогашенную судимость или подвергается уголовному преследованию.