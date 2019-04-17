Подметальные машины часто поднимают вокруг себя столбы пыли. Выяснили, можно ли бороться с этим безобразием.
Недавний пример — две недели назад мини-трактор — подметальная машина Bobcat — появилась на переходе возле остановки «Товары для дома» на Центральном проспекте и поехала прямо в толпе людей, изрядно пыля. После публикации об этом мы попросили префектуру оценить работу водителя.
В префектуре Zelenograd.ru сообщили, что машинист (так официально называется водитель трактора, убирающего тротуары) в результате своей невнимательности не убедился, что «носок системы орошения вышел из строя, и допустил пыление».
Система орошения — оборудование для щётки трактора, позволяющее разбрызгивать воду, чтобы пыль не разлеталась при подметании. Что касается езды по тротуарам и переходам — для уборочной техники это не запрещено. Однако на машине должен быть включен желтый проблесковый маячок.
Водителя привлекли к административной ответственности, объявили замечание и предупредили, что при повторном нарушении его могут и уволить. А в ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» проведен дополнительный инструктаж по регламенту уборки и правилам дорожного движения.
Мы также просили префектуру прокомментировать распространенное мнение о том, что водителям уборочной техники важнее проехать по определенному маршруту, потому что маршрут отслеживается автоматически, а качество уборки при этом вторично. Но этот вопрос остался без ответа.
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