Мини-трактор — подметальная машина Bobcat — появилась на переходе возле остановки «Товары для дома» 3 апреля около 13:25, въехала на тротуар прямо за пешеходами, стоявшими в ожидании зелёного сигнала светофора и поехала через дорогу как пешеход прямо в толпе людей, изрядно пыля. Пешеходы остались в пыли и недоумении.
Пункт 9.9 правил дорожного движения разрешает коммунальной технике ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам, но при этом должна быть обеспечена безопасность движения. К счастью, трактор никого не задавил, но напугал.
Для таких машин предусмотрено оборудование, которое смачивает пыль и не даёт ей разлетаться при подметании. Очевидно, в этом случае такого оборудования не было или оно не работало.
В зеленоградском учреждении «Автомобильные дороги», отвечающем за содержание и уборку автодорог в округе, на устный запрос Zelenograd.ru о том, нормально ли такое поведение "подметалки" отвечать отказались. Отправили письменный запрос в мэрию Москвы.
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