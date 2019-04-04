Пункт 9.9 правил дорожного движения разрешает коммунальной технике ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам, но при этом должна быть обеспечена безопасность движения. К счастью, трактор никого не задавил, но напугал.

Для таких машин предусмотрено оборудование, которое смачивает пыль и не даёт ей разлетаться при подметании. Очевидно, в этом случае такого оборудования не было или оно не работало.

В зеленоградском учреждении «Автомобильные дороги», отвечающем за содержание и уборку автодорог в округе, на устный запрос Zelenograd.ru о том, нормально ли такое поведение "подметалки" отвечать отказались. Отправили письменный запрос в мэрию Москвы.