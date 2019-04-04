1 комментарий
Открытка властям: сделайте так, чтобы уборочная техника не пылила и не пугала пешеходов 04.04.2019 ZELENOGRAD.RU

Мини-трактор — подметальная машина Bobcat — появилась на переходе возле остановки «Товары для дома» 3 апреля около 13:25, въехала на тротуар прямо за пешеходами, стоявшими в ожидании зелёного сигнала светофора и поехала через дорогу как пешеход прямо в толпе людей, изрядно пыля. Пешеходы остались в пыли и недоумении.

Пункт 9.9 правил дорожного движения разрешает коммунальной технике ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам, но при этом должна быть обеспечена безопасность движения. К счастью, трактор никого не задавил, но напугал.

Для таких машин предусмотрено оборудование, которое смачивает пыль и не даёт ей разлетаться при подметании. Очевидно, в этом случае такого оборудования не было или оно не работало.

В зеленоградском учреждении «Автомобильные дороги», отвечающем за содержание и уборку автодорог в округе, на устный запрос Zelenograd.ru о том, нормально ли такое поведение "подметалки" отвечать отказались. Отправили письменный запрос в мэрию Москвы.

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Ольга Каплина
Вчера, 21:05
действительно, за уборочной техникой всегда пыль столбом стоит.
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