Уют «в тапочках»

Кафе расположено в дальней от Чёрного озера части дома. Внутри — огромные окна, мягкие кресла, много зеркал и спокойная ненавязчивая музыка. Управляющий кафе, Игорь Павлович, рассказал, что хорошее заведение должно соответствовать ряду требований, и уют имеет не меньшее значение, чем качество еды. Это кафе не очень располагает к деловым переговорам или пафосным мероприятиям. Владельцы считают, что основными посетителями будут жильцы этого дома: «Хочется создать такую атмосферу, чтобы люди приходили сюда как к себе в гостиную, образно говоря, в тапочках».

Кухней в кафе заведует шеф-повар Александр Плавич. Ранее он работал в таких заведениях Москвы, как «Обломов» и «Павильон». Меню, в основном, европейское — пасты, брускетты, гамбургеры. Но есть, например, борщ и тайский суп.

Оба, и повар, и управляющий — зеленоградцы и разбираются в местных запросах. Как говорит Александр Плавич, в Москве могут выживать рестораны, в которых за 2,5 тысячи рублей подают маленький кусочек рыбы на размазанной пасте. «А у нас за это могут и морду набить! В нашем кафе блюда приготовлены из понятных и привычных продуктов, и цены адекватные».