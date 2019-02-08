Тихое и уютное семейное кафе «Зефир» открылось в недавно построенном корпусе 619 на краю 6 микрорайона, у самого леса. Ещё год назад вокруг зеленоградских мест, предназначенных для прогулок и купания, угулянные и накупанные жители могли рассчитывать только на стаканчик мороженого по завышенной цене, если повезёт. Теперь же поблизости от Чёрного озера есть относительно маленькое, но весьма привлекательное место для отдыха. В нём побывала корреспондент Zelenograd.ru Екатерина Шокурова.
Кафе расположено в дальней от Чёрного озера части дома. Внутри — огромные окна, мягкие кресла, много зеркал и спокойная ненавязчивая музыка. Управляющий кафе, Игорь Павлович, рассказал, что хорошее заведение должно соответствовать ряду требований, и уют имеет не меньшее значение, чем качество еды. Это кафе не очень располагает к деловым переговорам или пафосным мероприятиям. Владельцы считают, что основными посетителями будут жильцы этого дома: «Хочется создать такую атмосферу, чтобы люди приходили сюда как к себе в гостиную, образно говоря, в тапочках».
Кухней в кафе заведует шеф-повар Александр Плавич. Ранее он работал в таких заведениях Москвы, как «Обломов» и «Павильон». Меню, в основном, европейское — пасты, брускетты, гамбургеры. Но есть, например, борщ и тайский суп.
Оба, и повар, и управляющий — зеленоградцы и разбираются в местных запросах. Как говорит Александр Плавич, в Москве могут выживать рестораны, в которых за 2,5 тысячи рублей подают маленький кусочек рыбы на размазанной пасте. «А у нас за это могут и морду набить! В нашем кафе блюда приготовлены из понятных и привычных продуктов, и цены адекватные».
Борщ от Александра Плавича (350 рублей) скорее московский, чем украинский, и весьма вкусен. Он подаётся с поджаренными тостами, салом, зелёным луком, а также со сметаной и горчицей. Вообще супы стоят от 270 до 470 рублей. Салаты — от 340 до 530 рублей, горячие блюда — от 520 до 730 рублей. А вот алкоголя пока в меню нет, но посетителям разрешается приносить напитки с собой, пробочный сбор не собирается.
Десерты обойдутся в 200-290 рублей. За десертное меню отвечает шеф-кондитер Виктор Аверков, которого издательский дом «Афиша. Еда» назвал одним из лучших кондитеров Москвы. И работает он в команде с Александром и Игорем далеко не первый год, вместе они сотрудничали в ряде заведений «Ресторанного синдиката», сети из более чем 20 ресторанов, сейчас переживающей не лучшие времена.
Кафе «Зефир» не называлось бы семейным, если бы в нём не было специальных условий для детей. Для них предназначена игровая комната с развивающими игрушками и телевизором, который включается по желанию мам, и детское меню с блюдами от 150 до 350 рублей. Возможно проведение небольших банкетов, дней рождения до 15 человек. Кафе легко доступно и для посетителей с колясками — их въезду ничто не препятствует.
Пока новый корпус 619 заселён не полностью, посетителей в «Зефире» днём довольно мало. А по вечерам в выходные лучше бронировать столик заранее: по телефону 8(499)490-60-80. Познакомиться с кафе можно на сайте zefir.cafe или в Инстаграме.
Ресторан работает по будням с 12:00 до 23 :00, в выходные с 11:00 до 23 :00. К оплате принимают банковские карты.
Пока въезд на ограждённую территорию дома не перекрыт, парковки возле кафе более чем достаточно. Как будут обстоять дела с парковкой после заселения дома или, например, летом, в купальный сезон — неизвестно.
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