По традиции форум объединил на одной площадке студентов АБИТ-РосНоу, АБИТ-МЭИ, АБИТ-МГОК, всех форм обучения колледжа и высших учебных заведений, так же признанных экспертов практиков, молодых специалистов, профессионалов и представителей бизнес-сообщества.

Одним из базовых трендов экологичного образа жизни является доступное, современное, ультратехнологическое, справедливое и качественное образование на протяжении всей жизни.

Академия бизнеса и инновационных технологий устойчиво развитая информационно-аналитическая экосистема предоставляющая современное, устойчивое образование и соединяющее в себе физическое и виртуальное пространство, развивающееся на цифровых платформах.