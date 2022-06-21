В АБИТ-РосНоу прошел восьмой молодежно-образовательный студенческий форум «Зеленые кадры в цифровой трансформации» 21.06.2022 Партнерский материал

19 мая 2022 г состоялся 8 по счету образовательный форум, организованный Академией бизнеса и инновационных технологий в стенах отеля Истра Holiday.

«Зеленые кадры в цифровой трансформации» — простыми словами — цифровой технопарк, как научно-образовательный производственный кластер, для изменения парадигмы внешне экономической деятельности Российской федерации от сырьевого донора к технологичному рантье и формированию зеленых кадров.

По традиции форум объединил на одной площадке студентов АБИТ-РосНоу, АБИТ-МЭИ, АБИТ-МГОК, всех форм обучения колледжа и высших учебных заведений, так же признанных экспертов практиков, молодых специалистов, профессионалов и представителей бизнес-сообщества.

Одним из базовых трендов экологичного образа жизни является доступное, современное, ультратехнологическое, справедливое и качественное образование на протяжении всей жизни.

Академия бизнеса и инновационных технологий устойчиво развитая информационно-аналитическая экосистема предоставляющая современное, устойчивое образование и соединяющее в себе физическое и виртуальное пространство, развивающееся на цифровых платформах.

Сегодня экологические, социальные и вопросы корпоративного управления оказываются ключевыми факторами для обеспечения устойчивого развития компаний, государств и общества.

Для нас открываются новые возможности в части реализации профессиональных компетенций, доказывающих значимость зелёных кадров в цифровой био-трансформации.

«Я хочу заявить о персонифицированном интегрированном образовательном пространстве по формированию профессиональных компетенций технологичного рантье. Наша миссия — сформировать воззренологическое понятийное мышление технологичного рантье с прагматическими профессиональными компетенциями соответствующие реалиям текущего времени в многофакторной неопределенности.

Так как доступность и новые технологии в обучении теперь необходимы как никогда. Мы создаем и улучшаем приложения дистанционных образовательных технологий, создавая персонифицированное интегрированное образовательное пространство по формированию профессиональных компетенций технологичного рантье для генерации экономики знаний в релевантных условиях.

Я хочу заявить о наших ключевых стратегиях на 2022-2023 г.

  1. Улучшить и запустить стратегию набора новых профессиональных технологичных рантье.
  2. Запуск масштабной стратегии обучения технологичного рантье.

Лучшие проекты наших обучающихся, которые вы сегодня оцените будут размещены на нашей платформе Skillhab_АБИТ и обеспечены материальным вознаграждением.

Сквозная задача образовательной платформы — переводить профессорско-преподавательский состав в интегрированное образовательное пространство программного обеспечения.

Нам нужно убеждать традиционных практикующих педагогов использовать наши технологии.

Мы на верном пути к созданию команды нашей мечты, экспертов по найму в образовательной области."

С такими словами выступила учредитель Академии бизнеса и инновационных технологий, новатор в области SMART— образования АБИТ, директор Проектного центра ФЭБ Финансового университета при правительстве РФ, к.э.н., доцент — Калачева Лариса Викторовна.

В этом году перед нашими студентами стояла непростая задача — создать и продемонстрировать проект курса программного обеспечения Skillhab_Smart-образование АБИТ.
Это была долгая и кропотливая работа, целый год студенты работали над своими проектами.

Создать. Продемонстрировать. Удивить!

Проектные работы обучающихся оценивались по следующим критериям:

  1. Писать — исследование + понимание + композиция слова
  2. Запись видео — вживание в текст + естественность + дикция + ораторское мастерство
  3. Визуализация — образное мышление + чувства композиции + визуальный словарь
  4. Увидеть — коммуникация + ведение бизнеса задачи и её решение
  5. Донести — контент + текст + визуализация
  6. Монтировать — преподнести достойно смонтированный работы используя профессиональные монтажные программы.

Слушатели выступили с такими проектами как:

  • Альтернативная энергетика
  • Непрофильные активы
  • Трансформационный лидер и другие.

Помимо проектов программного обеспечения Skillhab_Smart-образование АБИТ. Студенты так же презентовали проекты Business skills — предпринимательские стартапы. Проект под названием «ФЕНИКС».

Проекты студентов были оценены итоговой комиссией, победителям вручены сертификаты технологичных рантье Skillhab_Smart-образование АБИТ.

А студентам, занявшим первые места, вручили кубок Академии бизнеса и инновационных технологий.

После официальной части участников и гостей форума ждал торжественный обед в ресторане Истра Holiday.

Пришло время изменить подходы к образованию. Образование АБИТ-РосНоу БИОЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ 4.0.

Также напоминаем, что в АБИТ-РосНоу идет набор на новый учебный год.

В колледж (среднее профессиональное образование)

Направления подготовки в колледж (СПО):

  • Право и организация социального обеспечения
  • Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
  • Банковское дело
  • Операционная деятельность в логистике
  • Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
  • Коррекционная педагогика в начальном образовании.

Поступить в колледж можно после 9, 10 или 11 класса школы, на базе аттестата. Часто спрашивают, нужны ли для поступления результаты экзаменов — ОГЭ или ЕГЭ? Нет, не нужны, достаточно аттестата об окончании 9 или 11 классов.

Направления бакалавриата (сроки обучения — от трех лет):

  • Экономика
  • Менеджмент
  • Управление персоналом
  • Юриспруденция
  • Психология
  • Психолого-педагогическое образование
  • Государственное и муниципальное управление
  • Электроэнергетика и электротехника
  • Бизнес-информатика.

Магистратура (сроки обучения — от двух лет):

  • Экономика
  • Финансы и кредит
  • Юриспруденция
  • Психолого-педагогическое образование
  • Государственное и муниципальное управление.

Контакты

Академия бизнеса и инновационных технологий расположена по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), 3 этаж.

Подробности по телефонам: 8-495-981-56-01, 8-925-755-93-77 WhatsApp/Telegram

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Вступай в команду АБИТ-РосНоу!

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Метки:
высшее образование, образование и обучение, Академия бизнеса и инновационных технологий (АБИТ)
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