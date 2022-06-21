19 мая 2022 г состоялся 8 по счету образовательный форум, организованный Академией бизнеса и инновационных технологий в стенах отеля Истра Holiday.
«Зеленые кадры в цифровой трансформации» — простыми словами — цифровой технопарк, как научно-образовательный производственный кластер, для изменения парадигмы внешне экономической деятельности Российской федерации от сырьевого донора к технологичному рантье и формированию зеленых кадров.
По традиции форум объединил на одной площадке студентов АБИТ-РосНоу, АБИТ-МЭИ, АБИТ-МГОК, всех форм обучения колледжа и высших учебных заведений, так же признанных экспертов практиков, молодых специалистов, профессионалов и представителей бизнес-сообщества.
Одним из базовых трендов экологичного образа жизни является доступное, современное, ультратехнологическое, справедливое и качественное образование на протяжении всей жизни.
Академия бизнеса и инновационных технологий устойчиво развитая информационно-аналитическая экосистема предоставляющая современное, устойчивое образование и соединяющее в себе физическое и виртуальное пространство, развивающееся на цифровых платформах.
Сегодня экологические, социальные и вопросы корпоративного управления оказываются ключевыми факторами для обеспечения устойчивого развития компаний, государств и общества.
Для нас открываются новые возможности в части реализации профессиональных компетенций, доказывающих значимость зелёных кадров в цифровой био-трансформации.
«Я хочу заявить о персонифицированном интегрированном образовательном пространстве по формированию профессиональных компетенций технологичного рантье. Наша миссия — сформировать воззренологическое понятийное мышление технологичного рантье с прагматическими профессиональными компетенциями соответствующие реалиям текущего времени в многофакторной неопределенности.
Так как доступность и новые технологии в обучении теперь необходимы как никогда. Мы создаем и улучшаем приложения дистанционных образовательных технологий, создавая персонифицированное интегрированное образовательное пространство по формированию профессиональных компетенций технологичного рантье для генерации экономики знаний в релевантных условиях.
Я хочу заявить о наших ключевых стратегиях на 2022-2023 г.
- Улучшить и запустить стратегию набора новых профессиональных технологичных рантье.
- Запуск масштабной стратегии обучения технологичного рантье.
Лучшие проекты наших обучающихся, которые вы сегодня оцените будут размещены на нашей платформе Skillhab_АБИТ и обеспечены материальным вознаграждением.
Сквозная задача образовательной платформы — переводить профессорско-преподавательский состав в интегрированное образовательное пространство программного обеспечения.
Нам нужно убеждать традиционных практикующих педагогов использовать наши технологии.
Мы на верном пути к созданию команды нашей мечты, экспертов по найму в образовательной области."
С такими словами выступила учредитель Академии бизнеса и инновационных технологий, новатор в области SMART— образования АБИТ, директор Проектного центра ФЭБ Финансового университета при правительстве РФ, к.э.н., доцент — Калачева Лариса Викторовна.
В этом году перед нашими студентами стояла непростая задача — создать и продемонстрировать проект курса программного обеспечения Skillhab_Smart-образование АБИТ.
Это была долгая и кропотливая работа, целый год студенты работали над своими проектами.
Проектные работы обучающихся оценивались по следующим критериям:
- Писать — исследование + понимание + композиция слова
- Запись видео — вживание в текст + естественность + дикция + ораторское мастерство
- Визуализация — образное мышление + чувства композиции + визуальный словарь
- Увидеть — коммуникация + ведение бизнеса задачи и её решение
- Донести — контент + текст + визуализация
- Монтировать — преподнести достойно смонтированный работы используя профессиональные монтажные программы.
Слушатели выступили с такими проектами как:
- Альтернативная энергетика
- Непрофильные активы
- Трансформационный лидер и другие.
Помимо проектов программного обеспечения Skillhab_Smart-образование АБИТ. Студенты так же презентовали проекты Business skills — предпринимательские стартапы. Проект под названием «ФЕНИКС».
Проекты студентов были оценены итоговой комиссией, победителям вручены сертификаты технологичных рантье Skillhab_Smart-образование АБИТ.
А студентам, занявшим первые места, вручили кубок Академии бизнеса и инновационных технологий.
После официальной части участников и гостей форума ждал торжественный обед в ресторане Истра Holiday.
Пришло время изменить подходы к образованию. Образование АБИТ-РосНоу БИОЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ 4.0.
Также напоминаем, что в АБИТ-РосНоу идет набор на новый учебный год.
В колледж (среднее профессиональное образование)
Направления подготовки в колледж (СПО):
- Право и организация социального обеспечения
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- Банковское дело
- Операционная деятельность в логистике
- Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
- Коррекционная педагогика в начальном образовании.
Поступить в колледж можно после 9, 10 или 11 класса школы, на базе аттестата. Часто спрашивают, нужны ли для поступления результаты экзаменов — ОГЭ или ЕГЭ? Нет, не нужны, достаточно аттестата об окончании 9 или 11 классов.
Направления бакалавриата (сроки обучения — от трех лет):
- Экономика
- Менеджмент
- Управление персоналом
- Юриспруденция
- Психология
- Психолого-педагогическое образование
- Государственное и муниципальное управление
- Электроэнергетика и электротехника
- Бизнес-информатика.
Магистратура (сроки обучения — от двух лет):
- Экономика
- Финансы и кредит
- Юриспруденция
- Психолого-педагогическое образование
- Государственное и муниципальное управление.
Академия бизнеса и инновационных технологий расположена по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), 3 этаж.
Подробности по телефонам: 8-495-981-56-01, 8-925-755-93-77 WhatsApp/Telegram
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