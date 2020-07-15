Маша Рябова — модель, серьёзная девушка с двумя высшими образованиями, взрослая для своего возраста, и при этом невероятно милая и обаятельная, рассказала, как совмещать репетиторство, модельное творчество и оказаться на обложке французского журнала. А также, чего она терпеть не может в Зеленограде.
В детстве я была довольно скромной девочкой и о карьере модели не мечтала совсем. Даже представить себе не могла, что со мной подобное может случиться. И семья моя была далека от мира моделей и подиума: мама — дизайнер интерьера, папа — сотрудник ДПС.
Но в 12 лет, когда я подрабатывала, раздавая листовки в магазине, ко мне подошел мужчина из модельного агентства и оставил свою визитку. Так я попала в мир моды.
Самый интересный и впечатляющий опыт — это моя первая неделя моды. Я вообще изначально себя не видела именно как модель-фото, я всегда, и до сих пор, считаю себя моделью подиума. Мне нравится ходить, мне нравится этот момент ощущения «здесь и сейчас», быть причастной к данной коллекции, внимание со стороны зрителей.
В фотографиях проходят месяцы, прежде чем фото попадет в журнал, и ты увидишь готовый результат. А вот дефиле — это классно!
Мне вообще везет на знакомства с интересными людьми. Я люблю общаться, дружить. Еще в школе я познакомилась с девушкой из зеленоградского модельного агентства. Потом еще с одним фотографом, потом с другим. Дальше меня пригласили в одно место, где общаются коллеги, потом в другое и так ниточка за ниточкой связи стали нарастать-нарастать и сложился мой круг общения: сейчас я знаю многих, кто в Зеленограде занимается фотографией, стилем.
Знакомая фотограф, Саша Шико, сама собрала команду. Нашла стилиста — Екатерину Васильеву, визажиста — Ксению Бакаеву. Они искали модель и позвали меня.
Поэтому здесь нет только моей заслуги. Именно Саша, фотограф, занималась рассылкой фотографий в различные журналы. Это 100% командная работа. И победу надо разделить на всех.
Потому что, по сути, я — это лицо, которое видно и которое представляет собой результат работы тех людей, которые остаются за кадром.
Фото на обложке — неожиданность для всех нас. Фотографии на обложку мы делали до карантина, в марте. Отсняли несколько образов, которые подали в разные журналы. До этого в самих журналах мы печатались, это нам знакомо, а тут — обложка!
Изначально мы не гнались за обложкой. Нам была интересна сама публикации в журнале, и делали мы все за свой счет, не ради денег.
Буквально месяц назад я закончила второй институт — педагогический, зарубежная филология (по первому образованию я учитель начальных классов с английским языком).
В общей сложности восемь лет я училась, и сейчас у меня появилась возможность начать заниматься тем, что мне действительно нравится — это работа непосредственно с детьми и творчество.
Еще во время учебы во втором институте я начала подрабатывать репетитором. Так что сейчас мой день состоит из учеников, английского и немецкого языков, творчества, спорта (пилатес) и модельной деятельности. Еще я занимаюсь продюсированием и организовываю съемки.
Дел много и дни очень насыщенные. Но я не устаю, мне нравится такая жизнь. Самое главное — уметь расставлять приоритеты и вовремя отдыхать. А когда усталость все-таки копится, то я беру выходной, остаюсь дома и занимаюсь домашними делами.
Буквально десять минут назад я увидела в инстаграме, что нас опубликовал еще один журнал (Assure magazine). В этом направлении я и буду двигаться и пробоваться в разные журналы.
К сентябрю планирую открыть в Зеленограде свою модельную школу для подростков. Мы готовы принимать в агентстве и мальчиков и девочек, но как показывает практика, мальчики не так охотно идут в модели. Я полагаю, что это из-за сложившихся стереотипов. А девочкам это более интересно.
У нас большая программа: макияж, дефиле, фотопозирование, актерское мастерство и работа с психологом. Это обязательно! Потому что подростковый возраст не простой и нужно много внимания уделять тому, чтобы объяснять детям, что бывают проигрыши и поражения, но это не конец света и не нужно расстраиваться.
В Зеленограде нет того уровня модельного бизнеса, который лично, мне, например, хотелось бы видеть, поэтому я хочу совместить свои знания о детях и модельное творчество. Мне хочется видеть Зеленоград не только, как научный город, не только как город творческий, но и как город моделей для фото и подиума.
Недавно я смотрела лекции искусствоведа про модели. Он рассказывал какие были личности в разные периоды, и, что в 90-е начали появляться так называемые «модели арт-объекты». То есть это не модели вешалки, по типу «делай то, что тебе скажут», а модели-творцы, которые сами создают вокруг себя арт-пространство.
Я задумалась над этим и поняла, что хочу быть именно таким арт-объектом. Просто моделью я себя не чувствую. Модель — это, условно говоря, исполнитель. А я хочу быть всем! И творцом, и исполнителем. Поэтому да, я — арт-объект.
Я очень нежно и трепетно отношусь к Зеленограду. Не я одна отмечаю, что здесь волшебная атмосфера, что люди другие. Мне комфортно в Зеленограде.
Места любимые: новый парк Победы, лесопарк между МИЭТом и 9 районом. Мне нравится, что у нас в городе есть где погулять. Есть возможность не просто на асфальт смотреть, но и травку понюхать, на деревья посмотреть, в лес выйти.
А вот заборы не нравятся. Я их терпеть не могу.