Я и не мечтала стать моделью

В детстве я была довольно скромной девочкой и о карьере модели не мечтала совсем. Даже представить себе не могла, что со мной подобное может случиться. И семья моя была далека от мира моделей и подиума: мама — дизайнер интерьера, папа — сотрудник ДПС.

Но в 12 лет, когда я подрабатывала, раздавая листовки в магазине, ко мне подошел мужчина из модельного агентства и оставил свою визитку. Так я попала в мир моды.

Самый интересный и впечатляющий опыт — это моя первая неделя моды. Я вообще изначально себя не видела именно как модель-фото, я всегда, и до сих пор, считаю себя моделью подиума. Мне нравится ходить, мне нравится этот момент ощущения «здесь и сейчас», быть причастной к данной коллекции, внимание со стороны зрителей.

В фотографиях проходят месяцы, прежде чем фото попадет в журнал, и ты увидишь готовый результат. А вот дефиле — это классно!