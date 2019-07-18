Сейчас в команде играет 20 человек, но почти весь состав сменился с прошлого года. Вышло так, что прежний тренер, когда команда уже практически подавала заявление в Московскую футбольную лигу, отказался от команды и забрал половину участниц для создания своей. Но в итоге покинувшие команду футболистки отказались от этого тренера и разошлись по разным командам Москвы. Новые члены команды активно тренируются, и осенью ЖФК «Зеленоград» подаст заявку в Лигу Москвы.

Теперь команду тренирует Ксения, вратарь команды и опытнейший игрок. Иногда ее подменяет Мария Пикалова — учитель из МЖК. Вообще по профессиям состав команды теперь такой: пять учителей, повар, предприниматель, просто мама, железнодорожный связист, кинолог, юрист и еще студентки.

Сама Инесса называет себя организатором: «Моя задача набирать игроков, следить за наличием инвентаря и формы, графиком тренировок, искать турниры и товарищеские игры для участия».