18 июля женской футбольной команде Зеленограда исполнился один год. Об успехах, сложностях, планах на будущее и предложении для префекта Zelenograd.ru рассказала руководитель команды Инесса Герман.
Сейчас в команде играет 20 человек, но почти весь состав сменился с прошлого года. Вышло так, что прежний тренер, когда команда уже практически подавала заявление в Московскую футбольную лигу, отказался от команды и забрал половину участниц для создания своей. Но в итоге покинувшие команду футболистки отказались от этого тренера и разошлись по разным командам Москвы. Новые члены команды активно тренируются, и осенью ЖФК «Зеленоград» подаст заявку в Лигу Москвы.
Теперь команду тренирует Ксения, вратарь команды и опытнейший игрок. Иногда ее подменяет Мария Пикалова — учитель из МЖК. Вообще по профессиям состав команды теперь такой: пять учителей, повар, предприниматель, просто мама, железнодорожный связист, кинолог, юрист и еще студентки.
Сама Инесса называет себя организатором: «Моя задача набирать игроков, следить за наличием инвентаря и формы, графиком тренировок, искать турниры и товарищеские игры для участия».
Соперников команда ищет среди команд Москвы и соседних городов Московской области, обычно через их сообщества в соцсетях. В мае команда играла за Кубок Победы и заняла пятое место в группе. «Соревновались с очень сильными командами, — говорит Инесса. — Причем среди них были бывшие игроки нашей команды, от этого морально было играть еще сложнее. К этому добавились травмы во время игры, но мы справились, и было совсем не стыдно за команду!»
Тренировки проходят на улице, на стадионах, даже зимой. Иногда арендуют зал в Зеленограде или Малино. Сейчас пытаемся добиться встречи с префектом Смирновым — знаем, что он любит футбол, и хотим предложить ему помогать в развитии женского футбола в Зеленограде. В первую очередь нам нужна огласка и возможность тренироваться в холодное время года в залах Зеленограда без оплаты аренды.
В команду принимают всех с 16 до 30 лет без ограничений, главное — желание играть и ответственный подход к тренировкам. У женской футбольной команды «Зеленоград» есть группа во «ВКонтакте». Получить дополнительную информацию можно по телефону или WhatsАpp 8(977)388-1098, Инесса Герман, или по электронной почте Enessa-77@mail.ru.
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