«Мы оказались первыми»

«Идея основать команду появилась у моей подруги Ксении, она сейчас играет основным вратарём, — рассказывает Инесса Герман. — С шести лет она играла в московских командах, а три года назад переехала в Зеленоград, и вместе с учёбой и работой ей стало сложно ездить в Москву на тренировки с играми. Мы поняли, что здесь, в Зеленограде, тоже есть девочки, которые хотят играть и тренироваться недалеко от дома. Ну и, плюс ко всему, в городе не было женских футбольных команд — мы оказались первыми!

Все девушки у нас дружные и с юмором. Нет строгости в плане посещения тренировок — кто-то работает, кто-то учится: среди нас есть повар, энергетик, логист, мерчендайзер, художник, фотограф, редактор глянцевого журнала, учитель химии и биологии… У всех есть безумное желание играть в футбол, к тому же это отличная возможность поддержать физическую форму. Да и общаться с друг другом интересно, так как все разные. Сейчас для нас главное сформировать команду.

Пока мы только тренируемся и играем между собой. У нас есть выдающиеся девчонки, которые всё понимают буквально на лету: вот с ними получаются отличные тренировки и игры. Но и другие тоже не отстают. Важен сам дух соперничества во время игры.

Например, в команде есть девушка — она правша, но только её левая нога нас выручает: у неё получаются отличные голы. Наш основной вратарь хоть и имеет солидный опыт, но некоторые девчонки так сильно бьют, что даже стереотип о слабом поле хочется кардинально поменять — очень сложно успеть за мячом. У второго вратаря не очень много опыта, но за последний месяц она делает отличные успехи. К тому же, она ярая болельщика футбольного клуба ДСЭП №7, который играет в высшей лиге любительского футбола в Зеленограде.

О тренере хочется отдельно сказать. Он у нас отличный! За две-три тренировки даёт нам возможность раскрыться. Его я нашла через большую зеленоградскую футбольную группу в ВКонтакте. Когда появилась идея создать женскую команду в Зеленограде, откликнулось около шести человек, в том числе и наш тренер. Но пообщавшись именно с ним, Дмитрием, я поняла, что у нас схожие мысли по организации наших тренировок и продвижению женского футбола в городе. К тому же, он врач, а значит, если будут какие-либо травмы на тренировке или на матче, он всегда сможет оказать необходимую медицинскую помощью".