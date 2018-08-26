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«В Зеленограде тоже есть девочки, которые хотят играть в футбол!» Идёт набор в любительскую женскую футбольную команду города 26.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Женская футбольная команда «Зеленоград» приступила к тренировкам нынешним летом — в неё приглашают девушек от 18 до 30 лет. Набор участниц продолжается, уровень подготовки кандидатов может быть любым. Команда играет в большой футбол, 8 на 8 игроков, планирует набрать второй состав и ищет второго тренера.

«Если вам еще нет 18 лет, но скоро исполнится — с согласия родителей тоже можно прийти, — поясняет президент и капитан команды Инесса Герман и рассказывает, как возникла мысль продвигать женский футбол в Зеленограде, кто тренер команды и как проходят тренировки, когда планируются первые игры и турниры.

«Мы оказались первыми»

«Идея основать команду появилась у моей подруги Ксении, она сейчас играет основным вратарём, — рассказывает Инесса Герман. —  С шести лет она играла в московских командах, а три года назад переехала в Зеленоград, и вместе с учёбой и работой ей стало сложно ездить в Москву на тренировки с играми. Мы поняли, что здесь, в Зеленограде, тоже есть девочки, которые хотят играть и тренироваться недалеко от дома. Ну и, плюс ко всему, в городе не было женских футбольных команд — мы оказались первыми!

Все девушки у нас дружные и с юмором. Нет строгости в плане посещения тренировок — кто-то работает, кто-то учится: среди нас есть повар, энергетик, логист, мерчендайзер, художник, фотограф, редактор глянцевого журнала, учитель химии и биологии… У всех есть безумное желание играть в футбол, к тому же это отличная возможность поддержать физическую форму. Да и общаться с друг другом интересно, так как все разные. Сейчас для нас главное сформировать команду.

Пока мы только тренируемся и играем между собой. У нас есть выдающиеся девчонки, которые всё понимают буквально на лету: вот с ними получаются отличные тренировки и игры. Но и другие тоже не отстают. Важен сам дух соперничества во время игры.

Например, в команде есть девушка — она правша, но только её левая нога нас выручает: у неё получаются отличные голы. Наш основной вратарь хоть и имеет солидный опыт, но некоторые девчонки так сильно бьют, что даже стереотип о слабом поле хочется кардинально поменять — очень сложно успеть за мячом. У второго вратаря не очень много опыта, но за последний месяц она делает отличные успехи. К тому же, она ярая болельщика футбольного клуба ДСЭП №7, который играет в высшей лиге любительского футбола в Зеленограде.

О тренере хочется отдельно сказать. Он у нас отличный! За две-три тренировки даёт нам возможность раскрыться. Его я нашла через большую зеленоградскую футбольную группу в ВКонтакте. Когда появилась идея создать женскую команду в Зеленограде, откликнулось около шести человек, в том числе и наш тренер. Но пообщавшись именно с ним, Дмитрием, я поняла, что у нас схожие мысли по организации наших тренировок и продвижению женского футбола в городе. К тому же, он врач, а значит, если будут какие-либо травмы на тренировке или на матче, он всегда сможет оказать необходимую медицинскую помощью".

Оргмоменты: тренер, тренировки и планы

Тренирует женскую команду Дмитрий Козлов, выпускник зеленоградской футбольной школы «Спутник», футболист с большим стажем, вратарь, играющий в московских ЛФЛ и АФЛ, по профессии — доктор «Скорой помощи» в Зеленограде. Тренировки проходят бесплатно, два раза в неделю, в будни вечером и в выходные днём, на свободных футбольных полях. В холодный сезон их перенесут в манежи и зеленоградские залы.

Ближе к зиме команда планирует принять участие в футбольных турнирах среди женских любительских команд и в товарищеских матчах. «В дальнейшем планируем активную социальную жизнь команды: посещение детских домов, станций переливания крови, домов престарелых и т. д.» , — добавляет капитан команды.

Вакантно место второго тренера, чтобы можно было тренироваться большим коллективом. Команда сотрудничает со спортивным магазином, который предоставляет скидку на спортивные товары для её участниц. Надеется найти и спонсора, который поможет команде продвигать женский футбол на территории Зеленограда и Москвы.

У женской ФК «Зеленоград» есть группа ВКонтакте. Получить дополнительную информацию можно по телефону или WhatsАpp 8(977)388-1098, Инесса Герман, или по электронной почте Enessa-77@mail.ru.

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