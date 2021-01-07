Здесь учат всех желающих, независимо от возраста и спортивной подготовки. Даже если вы вообще не умеете держаться на воде или плаваете как топор. Занятия для взрослых и подростков (от 10 лет) проходят в бассейне «Орбита» на Озерной аллее, для детей (от 5 лет) — в корпусе 305 на Центральном проспекте. Также есть занятия в Солнечногорске. «Зеленоград.ру» побеседовал с основателем школы Swim Shot, мастером спорта Александром Давыдовым — о концепции и сюрпризах занятий. А заодно о плавках и шапочках.
— Александр, а может к вам прийти человек, не умеющий плавать? Бывает же и такое. Не научили в детстве или боится большой воды.
— Конечно. Вообще, это одна из наших задач — научить человека плавать. Неважно, ребенок это или взрослый. Он в любом случае будет под присмотром профессиональных тренеров, чтобы последовательно преодолеть свои страхи, начать плыть, а потом и совершенствоваться. Причем делать это с удовольствием.
Страх берется из головы. Нет людей, которых невозможно научить плавать. Но бывает определенный этап, на котором человек останавливается. Например, боится лечь на спину в бассейне и убежден, что не сможет это освоить. Такой у него блок в голове. Между тем, есть совершенно безопасные упражнения, подводящие к этому действию, к правильной технике плавания, правильной координации. Вот так, переходя от ступеньки к ступеньке, последовательно, под профессиональным руководством можно научиться чему угодно, а страх при этом сам собой уйдет.
- В «Орбите»: понедельник, среда, пятница — 8:15, вторник и четверг — 21:00
- В корпусе 305: понедельник, вторник, среда, четверг — 16:00 и 17:00
- В Солнечногорске, ФОК «Олимп»: суббота и воскресенье — 14:00, 15:00, 16:00
— Как строятся занятия?
— На каждой тренировке присутствуют три тренера. Во всяком случае, сейчас, когда занятия только начались. Группы разделяются по возрасту. Также мы стараемся распределить детей и взрослых, исходя из уровня плавания. Но реально оценить человека можем лишь на первых тренировках в бассейне, и уже тогда подобрать группу, идеально подходящую для его развития.
— В чем ваше принципиальное отличие от существующих школ плавания?
— Мы учим плавать так, чтобы человек максимально наслаждался самим процессом плавания. Совмещал приятное с полезным — звучит банально, но это факт. На тренировках можно кайфовать, поверьте. Даже с болью в мышцах или сбитым пульсом — получать удовольствие.
Если человек устал, никто не будет его перегружать, заставлять плыть через силу. Мы подстроимся под самочувствие. У нас принято непринужденное живое общение, нет строгой иерархии и субординации «тренер — ученик». Можем поговорить, поболтать о чём угодно — хоть про семью и работу, хоть про мультики с ребенком.
После каждой тренировки все ученики получают приятный бонус. Это могут быть вкусности — печенье, сок, фрукты — или какая-то мелочь, сувенир. Это своего рода вознаграждение за выполненную работу.
Есть бесплатное пробное занятие — можно записаться на нашем сайте swimshot.ru. Там же можно приобрести абонементы на тренировки.
- Справка от терапевта/педиатра
- Шапочка для плавания, лучше силиконовая
- Плавки/купальник
- Резиновые тапки, чтобы не поскользнуться
- Очки для плавания
- Полотенце и мыло
— А вы, ныне профессиональный спортсмен, как и в каком возрасте научились плавать?
— Лет в шесть, на Чёрном море. Я прыгал с пирса, отец меня ловил. А в какой-то момент, когда я уже в очередной раз готов был прыгнуть, он сказал: «Ну я поплыл на берег». И я сам прыгнул и поплыл. Но отец, конечно, был уверен, что уже готов, уже смогу поплыть и доплыть. А в семь лет меня отдали в бассейн, потому что я был толстый.
— Не верится, глядя на вас.
— Да-да, была вторая степень ожирения. И если в 8 лет я весил 48 килограммов, то, занимаясь плаванием, в 12 я весил столько же — при том, что вырос примерно на десять сантиметров.
— Как вы относитесь к народному способу учить плавать — сбросить ребенка в воду с лодки, например, и пусть барахтается?
— Отрицательно. Это как отправить на Эверест, чтобы научить скалолазанию. Очень опасны такие радикальные методы, а риск в данном случае никак не связан с выгодой. Учить надо постепенно и сначала там, где ребенок может в любой момент поставить ногу на дно. А если он уверен, что не утонет, привык к безопасности, то будет готов сделать задание посложнее.
— Если родители отдают заниматься плаванием ребенка, его надо как-то специально подготовить к этому?
— Это всё индивидуально — родители же знают свое чадо. Один готов хоть завтра заниматься чем угодно, другого надо как-то морально подготовить — поговорить о плавании, показать что-нибудь, рассказать, как это здорово. Одно могу сказать — бить и топить ребенка никто не будет :). У нас он в полной безопасности: один тренер в воде, двое на бортике, полная страховка. А еще и вкусняшка после занятий. Все условия есть: раздевалка, душ, фен и так далее.
Вообще, я бы призвал всех родителей, отдающих детей на тренировки — неважно, к нам или нет, — доверять тренеру. Если это, конечно, квалифицированный тренер. Не вмешивайтесь в процесс, не подсказывайте, что делать, не просите перегружать детей для неких спортивных достижений. Просто ждите результата, это самое разумное поведение.
— Допустим, человек умеет как-то плавать — купается в море. Зачем ему еще и учиться плавать?
— Начнем с того, что вообще-то плавание — это жизненно важный навык. Не дай бог что, конечно, но умение плавать может спасти жизнь.
Плавание — один из самых не травмоопасных видов спорта. Теоретически можно врезаться со всей силы в бортик, прыгая с вышки — но это уж нужно очень постараться. Перед занятиями надо сделать небольшую разминку — обычные элементарные упражнения — чтобы разогреть мышцы. Покрутить плечами, руками, ногами, сделать наклоны. Это дополнительно убережет от травм.
У плавания нет противопоказаний. Плавать могут все — беременные, инвалиды, старики. Когда человек плывет, у него задействованы все группы мышц, которые в нашей повседневной жизни почти не работают. В воде пропадает вертикальное давление, которое мы испытываем, когда стоим, сидим, ходим, бегаем. Вода снимает эту нагрузку, человек расслабляется. Позвоночник растягивается — а это очень полезно. Это и профилактика грыж, остеохондрозов и других типичных болезней современного человека, сидящего за компьютером. Плавание исключительно полезно для дыхательной системы, укрепляет иммунитет, закаливает. Словом — одна сплошная польза.
Плавание отлично влияет на фигуру. Мы сейчас даже не о профессиональных пловцах говорим, а об обычных людях. У меня занимались две девушки. Одна за два месяца занятий — два-три раза в неделю — сбросила, по её словам, шесть килограммов. И минус шесть сантиметров в талии. Говорит, без всяких диет, ела мучное и жирное. А вторая через месяц рассказала, что вес тот же, но при этом стала более стройная — жир перешел в мышцы, фигура стала рельефная. Джинсы, говорит, лучше сидят.
Ну и наконец, плавать приятно и успокаивает нервы. Это своего рода медитация. Это ритмичные движения и дыхание, монотонная физическая нагрузка, естественное расслабление, гармония. Плывёшь и ни о чём не думаешь…
— Почему в бассейне нужна шапочка?
— Чтобы сливы не забивались волосами, только поэтому. Если все поплывут без шапочек, в бассейне будет стоячая загрязненная вода, её придется полностью сливать, потом заливать, а это же очень долго. Открою секрет — многие профессиональные пловцы тренируются без шапочки, им так удобнее. Правда, они и часто бреют голову налысо.
— А очки зачем?
— Учась плавать, мы опускаем лицо в воду. В очках в глаза не попадает вода, человеку ничего не мешает. А кроме того, очки нужны, чтобы видеть всё, что под водой, где бортик, где другие ученики.
Раз уж мы заговорили об экипировке, скажу о купальных костюмах. У ребенка плавки должны быть в размер, а не на вырост — иначе они могут в воде с него упасть. Мужчинам советую заниматься в облегающих плавках, а не в шортах. Шорты намокают, становятся тяжелыми и затрудняют движения. Девушкам и женщинам я бы посоветовал закрытые спортивные купальники, в них самим же будет удобнее заниматься.
— Как определиться со временем, абонементом, пообщаться перед началом занятий с вами или другими тренерами?
— Можно записаться на сайте или позвонить: 8-977-188-55-59. Мы поможем определиться с бассейном, абонементом, подобрать удобное время, ответим на вопросы. Приходите на пробную тренировку со справкой и всем необходимым. Если понравилось, мы заключаем двусторонний договор на период абонемента.
Абонемент рассчитывается по количеству тренировок: два раза в неделю — 8, три раза в неделю — 12. Он действует месяц. Если человек заболевает, например, то либо занятие переносится, либо индивидуально решаем вопрос. Но при наличии справки тренировка в любом случае не пропадает. Всё-таки заниматься надо постоянно по возможности.
Конечно, может всякое случиться — человеку потребуется уехать, допустим. Всё это обсуждается и решается.
— Тренироваться можно только в группе?
— Есть и персональные тренировки. Они подороже, конечно. Составляется индивидуальный план, с человеком занимаются отдельно. У нас есть и занятия «на суше» — в спортивном зале в ФОК «Савелки» на Озерной аллее. Это планка, развитие координации, упражнения на все группы мышц. Можно приобрести отдельный абонемент на спортзал, есть абонемент «бассейн плюс зал». Можно даже заниматься онлайн. Выбирайте, у нас самые разные предложения. Во всех случаях пробная тренировка бесплатная.
— Есть ли скидки или другие бонусы?
— В январе — разовая акция: дарим бесплатную тренировку тому, кто прорекламирует нас в инстаграме — пост, сториз с упоминанием нашей школы плавания.
Скидки тоже есть. При покупке двух абонементов — например, себе и ребенку — скидка 10% от общей стоимости, трех и более — 15%.
— Если придет клиент с какими-то необычными запросами. Например, скажет: «Хочу научиться плавать баттерфляем, чтобы участвовать в соревнованиях». Что вы ему ответите?
— Как там пелось в песне… «пусть всё будет так, как ты захочешь». Почему бы и нет — есть у нас и такие клиенты. Всё зависит от умений, физической формы, уровня. Все приходят в плавание за чем-то. Кто-то — чтобы держаться на воде, кто-то — чтобы выполнить разряд. При желании и должном старании обеих сторон можно и баттерфляем научить.
Сайт: swimshot.ru
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Телефон: 8-977-188-55-59