— Александр, а может к вам прийти человек, не умеющий плавать? Бывает же и такое. Не научили в детстве или боится большой воды.

— Конечно. Вообще, это одна из наших задач — научить человека плавать. Неважно, ребенок это или взрослый. Он в любом случае будет под присмотром профессиональных тренеров, чтобы последовательно преодолеть свои страхи, начать плыть, а потом и совершенствоваться. Причем делать это с удовольствием.

Страх берется из головы. Нет людей, которых невозможно научить плавать. Но бывает определенный этап, на котором человек останавливается. Например, боится лечь на спину в бассейне и убежден, что не сможет это освоить. Такой у него блок в голове. Между тем, есть совершенно безопасные упражнения, подводящие к этому действию, к правильной технике плавания, правильной координации. Вот так, переходя от ступеньки к ступеньке, последовательно, под профессиональным руководством можно научиться чему угодно, а страх при этом сам собой уйдет.