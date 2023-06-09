«Мы также ведем активную работу со школьниками в детском технопарке «СМАРТ-ПАРК», где ребята знакомятся с основами электроники, космонавтики, робототехники, 3D-моделирования, программирования и т. д. — поясняет кандидат технических наук, доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ, эксперт московской предпрофессиональной олимпиады Александр Тимошенко. — Здесь можно подготовить проекты для олимпиад и конкурсов, которые дают возможность поступления в вузы без вступительных испытаний, таких как Московская предпрофильная олимпиада. Преподаватели МИЭТ проводят для школьников выездные мероприятия, проводят работу в школе, посещают профильные уроки «Разговоры о важном». Если ребенку не удалось познакомиться с деятельностью университета до поступления, то уже на первом курсе он может включиться в работу студенческих объединений, начать или продолжить свои исследования на кафедрах и в Институтах.

Ученые и сотрудники МИЭТ помогают ребятам раскрыть свой научный потенциал, стать высококвалифицированными специалистами, получить престижную работу или продолжить свои исследования в магистратуре и аспирантуре. Конечно, это тяжелый ежедневный труд, но если он по душе, то все может получиться. Приятно видеть вчерашнего школьника, которому ты объяснял принцип работы модуля связи, защищающим свою диссертацию или обучающим других школьников и студентов — такая преемственность поколений в МИЭТ не редкость".

Кстати, в 2022 году в МИЭТ было создано «Студенческое научное общество», в котором молодым исследователям помогают реализовать свой исследовательский потенциал, выбрать исследовательское направление. В команду СНО принимают всех желающих, начиная с первого курса.