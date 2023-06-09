Если раньше часто обсуждали, кому же нужна наука помимо самих ученых, то сегодня в обществе точно есть понимание, что именно технологический суверенитет лежит в основе стабильной экономики государства, а значит наука нужна каждому из нас. В НИУ МИЭТ научная жизнь очень активна и охватывает широкий спектр современных направлений в области электроники, поддерживая почетную категорию «Национальный исследовательский университет». Начать путь ученого можно уже с младших курсов бакалавриата, а для тех, кто примет решение писать фундаментальный научный труд в виде диссертационного исследования, есть варианты стать соискателем или поступить в аспирантуру.
Наука для школьников
Для тех, кто только задумывается о научной карьере, МИЭТ проводит множество различных мероприятий. Это и образовательные проекты — «Университетские субботы», и подготовка к профильным дисциплинам, конференциям и конкурсам, например, к проводимой МИЭТом конференции «Творчество юных» или национальной технологической олимпиаде.
«Мы также ведем активную работу со школьниками в детском технопарке «СМАРТ-ПАРК», где ребята знакомятся с основами электроники, космонавтики, робототехники, 3D-моделирования, программирования и т. д. — поясняет кандидат технических наук, доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ, эксперт московской предпрофессиональной олимпиады Александр Тимошенко. — Здесь можно подготовить проекты для олимпиад и конкурсов, которые дают возможность поступления в вузы без вступительных испытаний, таких как Московская предпрофильная олимпиада. Преподаватели МИЭТ проводят для школьников выездные мероприятия, проводят работу в школе, посещают профильные уроки «Разговоры о важном». Если ребенку не удалось познакомиться с деятельностью университета до поступления, то уже на первом курсе он может включиться в работу студенческих объединений, начать или продолжить свои исследования на кафедрах и в Институтах.
Ученые и сотрудники МИЭТ помогают ребятам раскрыть свой научный потенциал, стать высококвалифицированными специалистами, получить престижную работу или продолжить свои исследования в магистратуре и аспирантуре. Конечно, это тяжелый ежедневный труд, но если он по душе, то все может получиться. Приятно видеть вчерашнего школьника, которому ты объяснял принцип работы модуля связи, защищающим свою диссертацию или обучающим других школьников и студентов — такая преемственность поколений в МИЭТ не редкость".
Кстати, в 2022 году в МИЭТ было создано «Студенческое научное общество», в котором молодым исследователям помогают реализовать свой исследовательский потенциал, выбрать исследовательское направление. В команду СНО принимают всех желающих, начиная с первого курса.
Молодежные лаборатории
В прошедшем учебном году МИЭТ запустил работу нескольких молодежных лабораторий: «Энергоэффективные системы на кристалле для периферийных вычислений», «Передовые технологии корпусирования и производства 3D микросистем» (НИЛ ТКПМ), «Материалы и устройства активной фотоники», «Элементная база силовой электроники на основе нитрида галлия».
«За прошедший год в лаборатории „Энергоэффективные системы на кристалле для периферийных вычислений“ были подготовлены первые прототипы СнК c процессорными ядрами на архитектуре RISC-V для запуска в производство на заводе „Микрон“ в рамках программы университетских MPW, — рассказывает о лаборатории старший преподаватель Института МПСУ Александр Силантьев. — Также совместно с лабораторией „Материалы и устройства активной фотоники“ ведется работа над 3D-интеграцией цифровой вычислительной части в виде полупроводникового кристалла и ПЗУ на основе резистивной памяти».
Для молодых специалистов интерес попасть в эти лаборатории на практику, а еще лучше стать членом научной группы состоит в том, что мастодонты науки и начинающие специалисты работают бок о бок. Магистранты, аспиранты, соискатели пишут на основе результатов лабораторных исследований диссертации.
«Моя диссертация посвящена исследованию технологий формирования межуровневой коммутации трехмерных микросборок с низким уровнем термомеханических напряжений, — рассказывает молодой научный сотрудник лаборатории НИЛ ТКПМ Игорь Беляков. — Такие микросборки перспективны с точки зрения организации производства, поскольку техпроцессы их изготовления куда менее требовательны к чистоте помещений и используемому оборудованию, нежели микросборки на основе кремния. Однако, несмотря на это у разрабатываемой мною технологии есть и свои проблемы, а также особые потребности. Среди таких потребностей — использование в техпроцессе лазерной обработки поверхности, поскольку основным конструкционным материалом микросборки служит герметизирующий термостойкий эпоксидный компаунд с высоким содержанием наполнителя в виде оксида кремния. Высокая температурная стойкость, неоднородная структура и наличие стойкого в щелочах и кислотах наполнителя делают невозможной химическую обработку данного материала. Плазменное травление также затруднено из-за неравномерных свойств. Долгое время для выполнения исследований мне приходилось опираться на услуги не связанных с институтом организаций, занимающихся лазерной обработкой, что отнимало очень много времени и не позволяло в полной мере изучить все особенности техпроцесса. Сейчас же лаборатория НИЛ ТКПМ приобрела лазерную установку Микросет РА от одного из лидеров рынка, компании „Лазерный центр“. Эта установка позволяет мне проводить все необходимые исследования по объемной обработке элементов микросборок с точностью в несколько микрометров, а также применяется во множестве смежных проектов, сокращая в несколько десятков раз срок выполнения работ и позволяя выполнять эксперименты, которые невозможно провести без непосредственного участия сотрудников лаборатории НИЛ ТКПМ».
Результаты своих исследований и экспериментов аспиранты могут опубликовать, не выходя из корпусов университета. В МИЭТ издаются два журнала, включенных в Перечень ВАК: «Известия высших учебных заведений. Электроника» и «Экономические и социально-гуманитарные исследования». «Мы с удовольствием работаем с аспирантами и молодыми учеными в соавторстве с их научными руководителями, — говорит ведущий редактор журнала „Известия высших учебных заведений. Электроника“ Александра Тихонова. — Все рукописи проходят обязательное рецензирование, утверждение на редколлегии и литературное редактирование. Наш журнал включен в „Белый список“ и имеет хороший рейтинг в различных наукометрических базах, поэтому публиковаться в нем не только удобно, но и престижно».
Информацию о том, как поступить в аспирантуру МИЭТ или стать соискателем, можно всегда узнать на сайте.
От идеи к производству
Хорошая научная мысль обязательно приведет к толковому результату. Например, мы уже не раз рассказывали о том, как спасает жизни созданный учеными Института биомедицинских систем аппарат для вспомогательного кровообращения «Спутник», делились информацией о работе вечной батарейки, разработанной в Институте перспективных материалов и технологий, представляли технологию, позволяющую работать с пластинами нитрида галлия на кремниевой подложке диаметром 150 мм, открытой в лаборатории элементной базы наноэлектроники кафедры «Квантовая физика и наноэлектроника» (сейчас Институт интегральной электроники). И это лишь малая часть того, что было когда-то придумано в МИЭТе и уже много лет работает на благо человечества.
В последние годы МИЭТ принимает активное участие в государственных программах и конкурсах. Например, на базе открытого Центра компетенций НТИ «Сенсорика» в конце 2021 года ученые Института БМС испытали портативный персонализированный неинвазивный измеритель глюкозы, который позволяет измерять концентрацию глюкозы в крови без ее забора. «Наш измеритель основан на спектроскопии диффузного отражения, — говорит Кирилл Пожар, кандидат технических наук, доцент Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ. — Он содержит миниатюрный инфракрасный лазер, облучающий ткани человека. В ходе распространения излучения оно поглощается глюкозой и ослабевает. Чем меньше интенсивность зарегистрированного на фотоприемниках отраженного от тканей излучения, тем выше концентрация глюкозы в тканях и в крови». На данный момент завершились клинические исследования этого прибора, и теперь ученые готовятся к разработке его промышленного дизайна и изготовлению опытной партии.
В том же институте в этом году было создано новое антитромбогенное покрытие для сердечных насосов, способное значительно снижать процессы тромбообразования и выдерживать сильный поток крови в уязвимых местах имплантатов. Результаты исследования опубликованы в марте 2023 года в высокорейтинговом международном журнале Micromachines. Основным заинтересованным партнером исследования стал Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.
«В институте МПСУ в последние годы ведется ряд работ по разработке радиотехнических систем высокоскоростной связи и радиолокационных комплексов дистанционного зондирования Земли для установки на беспилотные летательные аппараты и перспективные космические аппараты, а в производстве таких высокотехнологических изделий помогает АО „Завод Протон“, который обладает всей линейкой необходимого оборудования: от производства печатных плат и корпусных изделий до регулировки и проверки готовых комплексов», — рассказывает кандидат технических наук, заместитель директора по образовательной деятельности, доцент МПСУ Юрий Мелёшин. Кроме того, на территории ЗНТЦ, который является многолетним партнером МИЭТ, также в текущем году была создана совместная лаборатория интегральной фотоники, где не только разрабатываются, но и выпускаются фотонные интегральные схемы (ФИС) и ведутся научные исследования в этой области.
В научных школах МИЭТа всегда рады видеть молодых заинтересованных ребят с их новыми идеями и предложениями. Поступив в МИЭТ, студенты получают огромный выбор направлений для реализации своих научных талантов.
Инфраструктура
Помимо того, что в комплексе зданий МИЭТ расположено большое количество лабораторий и научных центров, несколько лабораторий, оснащенных по последнему слову техники, находятся на территории ЗИТЦ и ЗНТЦ. Также в новых строящихся корпусах инновационного центра в скором времени появятся помещения для приоритетных исследований миэтовских ученых, в частности, для биоэлектроники. «В новом корпусе для подготовки кадров по ключевым направлениям электроники будут созданы рабочие пространства, оснащенные передовым лабораторным оборудованием и интерактивными комплексами для ведения проектной деятельности обучающимися в рамках основных и дополнительных образовательных программ, — говорит Алексей Переверзев, доктор технических наук, доцент, проректор по инновационному развитию НИУ МИЭТ. — Планируется расширение Центра коллективного проектирования, размещение совместных с промышленными партнерами лабораторий, инжиниринговых центров, а также инновационных компаний для организации непрерывного цикла трансфера вновь создаваемых наукоемких технологий в рыночные продукты. В общем, МИЭТ ждет талантливых ребят. У нас есть все условия для тех, кто мечтает стать ученым. Правда, помните, что одной мечты тут недостаточно: ученый не только думает. Он — делает».
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