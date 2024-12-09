Начавшийся в субботу снегопад ещё продолжается, но уже сейчас видно, что работа над некоторыми ошибками не была проведена, несмотря на выросший в полтора раза штат дворников и закупленную технику.
Долго чистят критически важные места: выходы и лестницы возле подъездов — и по регламенту, и по здравому смыслу они должны быть почищены в первую очередь (на фото №1,2 примеры из 4-го района). Не чистят вовремя важные пешеходные дорожки, вынуждая пешеходов идти по проезжей части (на фото №3 — путь к школе в 3-м районе)
Не синхронизирована работа тракторов и дворников с лопатой: отвал снега мешает идти на пересечении пешеходных дорожек и проездов, или фатально заваливает припаркованную машину (на фото №4,5 примеры из 5, 7 микрорайонов), или мешает заходить в автобус
Раструб снегоочистителя направлен на припаркованные машины: вылетевший кусок льда или камушек может повредить машины (видео №6 из 14-го района)
Расскажите, какие ещё типичные проблемы с уборкой снега есть в вашем районе — в комментариях или в зеленоградском телеграм-чате.