Начавшийся в субботу снегопад ещё продолжается, но уже сейчас видно, что работа над некоторыми ошибками не была проведена, несмотря на выросший в полтора раза штат дворников и закупленную технику.

Долго чистят критически важные места: выходы и лестницы возле подъездов — и по регламенту, и по здравому смыслу они должны быть почищены в первую очередь (на фото №1,2 примеры из 4-го района). Не чистят вовремя важные пешеходные дорожки, вынуждая пешеходов идти по проезжей части (на фото №3 — путь к школе в 3-м районе)