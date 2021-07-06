Раньше стать студентом ведущего российского вуза в области электроники, нанотехнологий, IT и телекоммуникаций можно было в основном с профильными ЕГЭ по физике или информатике, но теперь МИЭТ широко открывает свои двери и для тех, кто сдавал химию. Преданные поклонники таблицы Менделеева могут поступить на три направления Института перспективных материалов и технологий (ПМТ) НИУ МИЭТ: «Материаловедение и технологии материалов», «Наноматериалы» и «Техносферная безопасность». Выбор здесь зависит, в первую очередь, от интересов абитуриента — направления отличаются друг от друга по своей сути.
Название направления «Материаловедение и технологии материалов» говорит само за себя: здесь занимаются исследованиями различных материалов для нужд наукоемкой промышленности, в первую очередь, конечно, для электроники, а также технологиями их получения. По окончании бакалавриата этого направления студенты становятся технологами и разработчиками «начинки» для электронных устройств. Грубо говоря, они будут знать, как из песка сделать работающую микросхему, и понимать весь процесс наладки и функционирования специального оборудования: электронного микроскопа, вакуумной техники и так далее. После окончания этого направления выпускники могут успешно работать, например, специалистами по оснащению лабораторий и продаже высокотехнологичного оборудования в компаниях-лидерах рынка. Людей, умеющих продать дорогущее хай-тек оборудование, сегодня по пальцам можно пересчитать, а уж тех, кто еще и знает нюансы работы этого оборудования, вообще раз-два и обчелся. Так что если школьник дружит с химией, любит экспериментировать с материалами и техникой, ему сюда.
Впрочем, этот же школьник может посмотреть и в сторону «Наноматериалов» — нового направления подготовки Института ПМТ, на которое в этом году выделено 23 бюджетных места в бакалавриат и 15 в магистратуру. Ключевое отличие «Наноматериалов» от «Материаловедения» в том, что здесь изучают еще меньшие объекты и структуры. Ни для кого не секрет, что вся электроника уже постепенно переходит на наноразмеры и на многих предприятиях микроэлектроники требуются не только специалисты по электронике, но и нанотехнологи. Ими-то и станут выпускники «Наноматериалов». Помимо работы с оборудованием, студенты этого направления будут синтезировать, исследовать наноматериалы и создавать на их основе новые устройства. К примеру, все знают, что современные смартфоны покрыты так называемыми защитными «пленками» — водоотталкивающими или противоударными. Так вот это и есть результат работы нанотехнологов, придумавших нанопокрытия, которые не боятся ни воды, ни ударов. Кстати, МИЭТ широко известен разработкой подобных материалов: они используются при создании биосовместимых устройств, различных сенсоров и даже аккумуляторов для мобильных гаджетов. В общем, развернуться есть где: главное учиться и не бояться экспериментировать.
И, конечно, любителям химии обязательно надо рассмотреть возможности, которые представляет направление «Техносферная безопасность». Сейчас, когда в стране реализуется национальный проект «Экология», интерес к специальностям этого направления увеличился в разы. Перед всем миром стоит вызов создать экологичную промышленность на основе «зеленых» технологий: собираются целые комиссии по организации грамотной и экологичной работы разнообразных предприятий, внедряются системы экологического мониторинга. Выпускники этого направления востребованы в надзорных органах, при проектировании производств, в управлении природными ресурсами и других организациях, связанных с вопросами экологичности. Кроме того, здесь можно стать и профессиональным разработчиком цифровых систем мониторинга различных параметров в почве и в воздухе — для предотвращения экологических угроз и даже природных катаклизмов. В общем, на этом направлении ждут отважных и самоотверженных борцов за наше чистое и безопасное будущее.
Помимо возможности получить качественное техническое образование, которым уже более полувека славится МИЭТ, студенты Института ПМТ могут обмениваться опытом с различными партнерами вуза. Институт взаимодействует с МГУ им. Ломоносова, Сеченовским университетом и, конечно, различными научными организациями академии наук; также поддерживаются дружеские отношения с учеными из университета г. Авейру (Португалия), университета Дюйсбурга-Эссена (Германия), Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Вместе с Лодзинским политехническим университетом (ЛТУ, Польша) Институт ПМТ регулярно организует для своих бакалавров и магистров стажировки по программе Erasmus+ (крутая программа для тех, кто хочет заниматься серьёзной наукой — почитать можно здесь.)
От Института ПМТ в данной программе принимает участие 1-2 студента ежегодно. Зачастую это учащиеся 4 курса, которые ездят практиковаться на Химический факультет ЛТУ на 3 месяца. Студентам оплачивается перелет и общежитие, а также выплачивается стипендия. Со стороны ЛТУ студенты и магистры приезжают для выполнения научных исследований в МИЭТ. Преподаватели Института ПМТ в рамках подготовки магистров и аспирантов ЛТУ читают курсы лекций, проводят семинары и реализуют лабораторные практикумы. И такое взаимодействие длится уже более 3 лет. Согласитесь, не каждый может похвастаться возможностью поучиться семестр в комфортабельном кампусе Лодзинского политехнического университета? А вот студенты ПМТ — могут.
По статистике МИЭТа выпускники ПМТ в 90% случаев устраиваются по специальности (своих выпускников МИЭТ любит и следит за их дальнейшей судьбой). При этом многие выпускники направлений «Материаловедение и технологии материалов», «Наноматериалы» и «Техносферная безопасность» часто склоняются к тому, чтобы остаться в науке и поступить в аспирантуру: научные исследования и синтез новых материалов захватывают и увлекают.
Так что если хотите стать частью этой команды, приходите с ЕГЭ по химии!
Впрочем, если вы все-таки выбрали физику, но хотите поступить на эти направления, это тоже возможно. Но учтите, что химию все равно придется учить: эти направления междисциплинарны, и в Институте ПМТ их взаимодействие очень легко проверяется на практике.
- Сайт для абитуриентов www.abiturient.ru
- Группа ВКонтакте для абитуриентов НИУ МИЭТ
- Telegram-канал приёмной комиссии
- Чаты по направлениям подготовки
Интересно, как у ПМТ продвигается система экологического мониторинга - вроде у них там большая тематика.