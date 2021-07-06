Направления подготовки с химией

Название направления «Материаловедение и технологии материалов» говорит само за себя: здесь занимаются исследованиями различных материалов для нужд наукоемкой промышленности, в первую очередь, конечно, для электроники, а также технологиями их получения. По окончании бакалавриата этого направления студенты становятся технологами и разработчиками «начинки» для электронных устройств. Грубо говоря, они будут знать, как из песка сделать работающую микросхему, и понимать весь процесс наладки и функционирования специального оборудования: электронного микроскопа, вакуумной техники и так далее. После окончания этого направления выпускники могут успешно работать, например, специалистами по оснащению лабораторий и продаже высокотехнологичного оборудования в компаниях-лидерах рынка. Людей, умеющих продать дорогущее хай-тек оборудование, сегодня по пальцам можно пересчитать, а уж тех, кто еще и знает нюансы работы этого оборудования, вообще раз-два и обчелся. Так что если школьник дружит с химией, любит экспериментировать с материалами и техникой, ему сюда.

Впрочем, этот же школьник может посмотреть и в сторону «Наноматериалов» — нового направления подготовки Института ПМТ, на которое в этом году выделено 23 бюджетных места в бакалавриат и 15 в магистратуру. Ключевое отличие «Наноматериалов» от «Материаловедения» в том, что здесь изучают еще меньшие объекты и структуры. Ни для кого не секрет, что вся электроника уже постепенно переходит на наноразмеры и на многих предприятиях микроэлектроники требуются не только специалисты по электронике, но и нанотехнологи. Ими-то и станут выпускники «Наноматериалов». Помимо работы с оборудованием, студенты этого направления будут синтезировать, исследовать наноматериалы и создавать на их основе новые устройства. К примеру, все знают, что современные смартфоны покрыты так называемыми защитными «пленками» — водоотталкивающими или противоударными. Так вот это и есть результат работы нанотехнологов, придумавших нанопокрытия, которые не боятся ни воды, ни ударов. Кстати, МИЭТ широко известен разработкой подобных материалов: они используются при создании биосовместимых устройств, различных сенсоров и даже аккумуляторов для мобильных гаджетов. В общем, развернуться есть где: главное учиться и не бояться экспериментировать.