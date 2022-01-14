«Теперь микрохирургия глаза доступна без поездок в Москву». Операции, исследования и лечение проводит новый зеленоградский Центр офтальмологии «Прозрение» 14.01.2022 Партнерский материал

Центр офтальмологии «Прозрение» открылся в Зеленограде буквально перед самым Новым годом. Многие исследования, процедуры и операции, ради которых приходилось несколько месяцев ждать своей очереди и ездить в столицу, стали доступны рядом с домом. Какие услуги можно получить в новой клинике, рассказывают генеральный директор центра Альберт Камболов и главный врач Андрей Тибилов. Оба — врачи-офтальмохирурги с огромным стажем и опытом. На счету каждого — несколько тысяч операций в области микрохирургии глаза.

«Наша цель — сделать качественную офтальмологическую помощь доступной»

Альберт Камболов. Цель, которую мы преследуем, открыв клинику, — высококвалифицированная офтальмологическая помощь жителям города и окрестностей, в том числе хирургическая. Основные наши направления — катаракта, глаукома и всё, что касается вспомогательных органов глаз, в том числе веки и слёзные органы.

Попасть на приём к узким специалистам — большая проблема в принципе, очередь к ним расписана на недели вперёд. Если речь о катаракте и замене хрусталика, то после консультаций и обследований это ещё и несколько месяцев ожидания в очереди на плановую операцию. Процесс растягивается, а болезнь не стоит на месте.

Потребность в таких операциях высокая — при низкой доступности. И это одна из причин, которая в числе прочих подвигла нас на открытие центра офтальмологии в Зеленограде. Сделать качественную офтальмологическую помощь доступной стало социальной ответственностью клиники «Прозрение».

Теперь, чтобы, например, поменять хрусталик, не надо ехать в Москву.

Андрей Тибилов. Учитывая, что основной наш контингент — возрастные люди, часто маломобильные. Для них передвижение на большие расстояния в любом общественном транспорте настоящее испытание, а в условиях пандемии и вовсе сопряжено с высокими рисками инфицирования и связанных с ним осложнений. Добавим к этому очереди, бюрократию, отношение персонала к пациентам. Плюс после операции по замене хрусталика требуется наблюдение минимум в течение месяца, по поводу глаукомы — не менее четырёх раз в год.

Например, чтобы прооперировать халязион (ячмень века), человека направляют в научный институт глазных болезней, который должен заниматься глобальными задачами.

Или другой пример — измерение длины глаза (переднезадней оси глаза), которое проводят детям для определения прогрессирования близорукости. Его оптимально проводить раз в полгода. Делают на специальном аппарате, который есть в нашем центре. Позволяет измерить до микрона, как быстро прогрессирует близорукость. Исследование занимает меньше минуты, поездка же в Москву и обратно займёт практически целый день. Расходы на дорогу ребёнка в сопровождении взрослого, плюс перекусить надо, другие нюансы — может выйти дороже, чем стоит услуга в центре.

А тут — центр специализированной помощи находится, образно говоря, в соседнем доме, то есть в шаговой доступности. Как минимум люди смогут сэкономить время и силы.

«Операции бескровные и безболезненные»

Альберт Камболов. Самые востребованные у пациентов направления — это катаракта и глаукома. Мы проводим как консервативное (медикаментозное и терапевтическое), так и хирургическое лечение, в том числе с применением лазера. Все операции амбулаторные, то есть сразу после них можно отправляться домой.

Перед операцией по поводу катаракты или глаукомы обязательно проводим терапевтический осмотр, поскольку у пожилых людей часто имеются такие заболевания, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь и сердечные патологии.

Лечение катаракты возможно за один день. Оно включает в себя диагностику, расчёт искусственного хрусталика и ультразвуковую факоэмульсификацию катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ, искусственный хрусталик). Ультразвуковой факоэмульсификатор — это на сегодняшний день лучший аппарат для хирургии катаракты, который позволяет проводить операцию через микроразрез в два миллиметра.

Далее ведём бесплатное наблюдение в течение одного месяца после операции. Стоимость операции зависит от модели искусственного хрусталика. Мы используем линзы производства США, Германии и Нидерландов от обычных монофокальных до мультифокальных (линзы, позволяющие одинаково хорошо видеть на разных дистанциях) с торическим компонентом, которые помогают не только вылечить катаракту, но и скорректировать астигматизм.

Для лечения глаукомы мы выполняем как микрохирургические операции, так и лазерные вмешательства. К хирургии глаукомы прибегают, когда консервативные методы уже не работают.

Глаукома протекает без симптомов и боли, но имеет ужасные последствия вплоть до слепоты. Болезнь возникает при повышении внутриглазного давления, вследствие чего происходит атрофия нервных волокон в области диска зрительного нерва.

Новообразования на веках, вокруг глаз мы тоже удаляем лазером. Это бескровные и безболезненные операции.

Все хирургические манипуляции мы проводим под местной анестезией. И не только с помощью инъекций, но и с применением обезболивающей мази. Например, при удалении папилломы — очень востребованная процедура: нанесли мазь, подождали минут пятнадцать, прооперировали лазером. Заживление после такой операции быстрое, не остаётся никаких рубцов, никаких следов.

«Годами лечатся безрезультатно, а это клещ»

Альберт Камболов. Одна из распространённых глазных болезней — демодекоз. Причина — маленький клещ, чьё излюбленное место — зона роста ресниц, где большое скопление желёз, секретом которых он питается. Люди с демодекозом страдают от постоянного зуда век, раздражения глаз, синдрома сухого глаза. Они годами лечатся от хронического блефарита (воспаление век) разными каплями, мазями, что им прописывают, — и ничего не помогает, потому что не определена причина. В нашем центре у пациентов с такими симптомами первым делом берём ресницы на анализ для исключения демодекоза.

Андрей Тибилов. Почему это актуально? Считается, что этот клещ практически у всех. Вопрос — в его количестве. И если оно аномальное, то требуется специфическое лечение. Вы не представляете, с каким облегчением люди вздыхают, когда наконец избавляются от проблемы после стольких лет безрезультативных назначений.

«В перспективе — расширение»

Альберт Камболов. Сейчас у нас два офтальмологических кабинета и один — для терапевтического осмотра. Операционная со стерилизационной и комнатой для послеоперационного отдыха — некоторым пациентам необходимо отдохнуть после операции до получаса.

А в перспективе у нас расширение, чтобы максимально удовлетворить потребности местных жителей и в детской офтальмологии, и в операциях, которые требуют общей анестезии и кратковременного послеоперационного стационара.

Также в перспективе возможна работа по ДМС и ОМС.

Льготы

По случаю открытия и нового года до конца января первичный осмотр для всех пациентов старше 60 лет будет бесплатным.

Медицинская помощь

  • Хирургическое лечение катаракты с применением современных методов и оборудования
  • Консервативное и хирургическое лечение глаукомы, в том числе с применением лазера
  • Лазерное удаление различных новообразований век
  • Хирургическое лечение патологии слёзных путей
  • Исправление заворота и выворота век
  • Глазные инъекции всех видов
  • Оптическая когерентная томография сетчатки
  • Диагностика демодекоза век
  • и многое другое

Оборудование

Диагностическое

  • Новейший оптический биометр Tomey ОА-2000 — для точного определения всех размеров глаза и расчёта искусственного хрусталика
  • Лидер на рынке офтальмологического оборудования — оптический когерентный томограф Optopol с функцией ангиографии и 3D-визуализации. Позволяет обнаружить малейшие изменения как на сетчатке, так и в передней камере глаза
  • Бесконтактный пневмотонометр для тех, кто не любит измерять внутриглазное давление старым методом с помощью грузиков
  • Автоматический периметр последнего поколение Tomey AP-1000 — для определения полей зрения при глаукоме и новообразованиях глаз

Операционное

  • Немецкий микроскоп от фирмы Zeiss, который по своим характеристикам на данный момент считается непревзойдённым. Великолепная функциональность и высококачественная оптика позволяют хирургу проводить любые операции на органах зрения
  • Факоэмульсификатор от американского производителя Alcon — лидера в области микрохирургии глаза. Даёт возможность оперировать катаракту через разрез, который составляет всего 2 мм

И другое современное оборудование.

Адрес, интернет, контакты, время работы, прайс

Адрес: Зеленоград, микрорайон 8, корпус 847 (вход со стороны дороги — Старокрюковский проезд, отдельное крыльцо с большой вывеской).

Время работы: со вторника по субботу — с 9:00 до 18:00, в воскресенье и понедельник — по предварительной записи.

Телефоны: 8-495-19-777-66; 8-911-115-90-50.

Сайт: zprozrenie.ru

Вконтакте: vk.com/public210059902

Инстаграм: instagram.com/z.prozrenie

Прейскурант: zprozrenie.ru/prices

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Метки:
медицина, офтальмолог, партнерский материал, Прозрение
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