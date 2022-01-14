«Наша цель — сделать качественную офтальмологическую помощь доступной»

Альберт Камболов. Цель, которую мы преследуем, открыв клинику, — высококвалифицированная офтальмологическая помощь жителям города и окрестностей, в том числе хирургическая. Основные наши направления — катаракта, глаукома и всё, что касается вспомогательных органов глаз, в том числе веки и слёзные органы.

Попасть на приём к узким специалистам — большая проблема в принципе, очередь к ним расписана на недели вперёд. Если речь о катаракте и замене хрусталика, то после консультаций и обследований это ещё и несколько месяцев ожидания в очереди на плановую операцию. Процесс растягивается, а болезнь не стоит на месте.

Потребность в таких операциях высокая — при низкой доступности. И это одна из причин, которая в числе прочих подвигла нас на открытие центра офтальмологии в Зеленограде. Сделать качественную офтальмологическую помощь доступной стало социальной ответственностью клиники «Прозрение».

Теперь, чтобы, например, поменять хрусталик, не надо ехать в Москву.