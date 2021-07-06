Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Владельцы потерявшегося лабрадора перепутали его по фото с другой собакой, но всё же приютили. Потом их собака нашлась. Теперь у них два очень похожих лабрадора, которые быстро подружились 06.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Молодого лабрадора, гуляющего без присмотра, нашли в посёлке Голубое в конце июня. На вид ему примерно шесть месяцев, был в ошейнике. Через соцсети сразу распространили информацию о розыске хозяев потеряшки. Объявление увидели хозяева другого потерявшегося лабрадора и по фотографии подумали, что это их Мартин, который пропал в то же время в солнечногорской деревне Соколово — примерно в 15 километрах от Голубого.

Приехали забирать своего пса — и расплакались: оказалось, не их собака, а дома дети, горюющие из-за пропажи Мартина. Но как люди неравнодушные решили взять к себе потеряшку. Сказали, если хозяин так и не найдётся, оставят у себя и будут заботиться. А найдётся Мартин — значит, будут жить у них в Соколово вдвоём.

Мартина через пару дней хозяева сами нашли. Оказалось, загулял. А когда вернули гуляку домой, он быстро подружился с младшим однопородным соплеменником. «Теперь их два, и они не разлей вода», — рассказала читатель «Зеленоград.ру» Елена, помогавшая в розыске хозяев первого лабрадора и потом Мартина.

Есть информация, что лабрадора в Голубом разыскивала женщина на автомобиле (предположительно марки «Ниссан»), но ее контактов нет. Если вы знаете, что собаку ищут, передайте хозяевам телефон Елены для связи: 8-916-181-84-60.

Но даже если хозяева молодого лабрадора не найдутся, у него есть новый дом и опекающая семья.

Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
домашние животные, поселок голубое
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Иридиум» реконструируют, чтобы увеличить его площадь Новости
Студент МИЭТа разработал шарнирный механизм, схожий с плечевым суставом. Его можно применять в протезировании и робототехнике Истории
Определился инвестор строительства спорткомплекса в 11 микрорайоне. Он должен построить его в течение года Новости
Места в будущем паркинге начали продавать в 17-м микрорайоне. Цены — от 800 тысяч рублей Новости
Владельцы потерявшегося лабрадора перепутали его по фото с другой собакой, но всё же приютили. Потом их собака нашлась. Теперь у них два очень похожих лабрадора, которые быстро подружились Истории
Установку детской площадки в 1-м микрорайоне перенесли на месяц из-за задержки в поставке оборудования. А как идет благоустройство у вас во дворе? Новости
Ограничить рост цен на проживание в гостиницах в курортный сезон. Это уже делали во время Олимпиады в Сочи и Чемпионата по футболу Партнерский материал
Теперь в МИЭТ можно поступить, сдав ЕГЭ по химии. Вот на какие направления с ним принимают Истории
Возобновляется ремонт Фирсановского моста. Основные работы могут начать через пару недель Новости
Из-за химических отходов в Назарьевском пруду на границе с Зеленоградом погибла рыба. Это уже третий случай за последнее время Новости
Зеленоградский приют для бездомных животных отбился от иска в перенаселенности. Но если не менять систему, рано или поздно место закончится Истории
Прокат лодок открылся на Городском пруду. Вот условия и цены Гид
Продавцы не хотят возвращаться на ярмарку на Яблоневой аллее. Потому что выгодней торговать на крюковском рынке Новости
Выездная служба вакцинации от ковида ездит по деревням и СНТ Солнечногорского округа. Вот её расписание Новости
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Один из лидеров партии «Яблока» Лев Шлосберг официально стал кандидатом в Госдуму по нашему округу Новости
«Лежачих полицейских» установят в 14-м микрорайоне возле школьных корпусов Новости
Восемь котиков зеленоградского приюта, которые ищут новый дом Жизнь
Поддельную справку о наличии антител к коронавирусу пытались продать в Зеленограде. Её заказали сами полицейские Новости
Больных ОРВИ приравняли к пациентам с коронавирусом. Им придётся соблюдать самоизоляцию до отрицательного теста Новости
Предпринята очередная попытка переименовать остановку «Центр Ювелир» на Сосновой аллее. Одиннадцать лет назад она не удалась Новости
Число погибших в ДТП на головном участке М-11 снизилось в прошлом году до нуля Новости
«Софтиум Зеленоград»: свежий воздух, бассейн, программирование. Новая смена начинается 28 июня Партнерский материал
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Куда сдать старые вещи, одежду и обувь в Зеленограде, Менделеево и Андреевке Гид
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Зоомагазин Woof store в «1000 мелочей» отдает прибыль на помощь бездомным животным. Вот что там внутри Истории
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
«Наши будущие выпускники — создатели виртуальных миров». Завкафедрой инженерной графики и дизайна МИЭТа Татьяна Соколова о подготовке к поступлению Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру