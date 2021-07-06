Молодого лабрадора, гуляющего без присмотра, нашли в посёлке Голубое в конце июня. На вид ему примерно шесть месяцев, был в ошейнике. Через соцсети сразу распространили информацию о розыске хозяев потеряшки. Объявление увидели хозяева другого потерявшегося лабрадора и по фотографии подумали, что это их Мартин, который пропал в то же время в солнечногорской деревне Соколово — примерно в 15 километрах от Голубого.

Приехали забирать своего пса — и расплакались: оказалось, не их собака, а дома дети, горюющие из-за пропажи Мартина. Но как люди неравнодушные решили взять к себе потеряшку. Сказали, если хозяин так и не найдётся, оставят у себя и будут заботиться. А найдётся Мартин — значит, будут жить у них в Соколово вдвоём.