Недалеко от Площади Юности недавно открылся коктейль-бар «Говорите тише». Попасть туда можно по записи через инстаграм. Только после этого вам сообщат адрес, а потом встретят на входе.

Заведение специализируется исключительно на алкогольных коктейлях и напитках. Не ждите, что вас здесь накормят — приходите сытыми, за новыми вкусовыми ощущениями.