Тайный коктейль-бар «Говорите тише» открылся в Зеленограде. Адрес скажут после записи, а на входе заклеят камеру телефона 17.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Недалеко от Площади Юности недавно открылся коктейль-бар «Говорите тише». Попасть туда можно по записи через инстаграм. Только после этого вам сообщат адрес, а потом встретят на входе.

Заведение специализируется исключительно на алкогольных коктейлях и напитках. Не ждите, что вас здесь накормят — приходите сытыми, за новыми вкусовыми ощущениями.

«Говорите тише» — это название и одновременно концепция. В баре ничего лишнего, не очень большое помещение, в нём комфортно и нескольким небольшим компаниям, и вдвоём, и вариант с полной арендой зала только для своих — тоже подойдёт.

«Комфорт проникает через кожу, но тебя никто не толкает и не обливает ром-колой, — говорят о концепции в самом баре. — Тихая ненавязчивая музыка погружает в лёгкое облако мечтательности и даёт спокойно общаться, не повышая голос».

Перед входом вас попросят заклеить камеру: фотографировать внутри нельзя, зато можно дать волю чувствам, выйти из суетного режима, прислушаться к себе. С этого и начинается общение с барменом: вы сообщаете свои вкусовые предпочтения и получаете свой коктейль.

«В полностью чёрном интерьере выделяются только барная стойка и белый гипс скульптур, поэтому всё внимание сосредоточено на подаче и общении, — делится впечатлениями наша читательница Елена. — Ты видишь все ингредиенты и сам процесс приготовления коктейля. Уделено должное внимание фужерам-бокалам-рюмочкам — всё отлично подобрано! Получаются удивительные вкусные вещи, и у каждого — свой уникальный вариант. Меня подкупает элемент театральности в самом моменте подготовки к встрече, и внутри тоже продолжает действовать какая-то магия, уносящая из повседневности».

Бронировать места можно с пятницы по воскресенье, с 20:00 до двух ночи. Стоимость одного коктейля — 400 рублей. Запись в директе инстаграма speaklow_bar

Пишите нам, если знаете о новых заведениях в нашем городе и окрестностях: в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

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Метки:
рестораны и кафе, новое место
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