Я хочу научиться танцевать танго. Что надо делать?
GoTango
17 августа в Зеленограде (а также по всей России и в ближнем зарубежье) прошёл Большой танго-флешмоб. Любители и профессионалы, танцующие аргентинское танго, показали красоту и изящество этого танца. В Зеленограде студия «GoTango!» организовала на площади Юности мастер-класс для всех желающих. Некоторые пары танцевали прямо в фонтане!
GoTango
GoTango
GoTango
GoTango
GoTango
GoTango
GoTango
GoTango
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