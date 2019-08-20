Танго на площади Юности. Фото десяти прекрасных пар 20.08.2019 ZELENOGRAD.RU

17 августа в Зеленограде (а также по всей России и в ближнем зарубежье) прошёл Большой танго-флешмоб. Любители и профессионалы, танцующие аргентинское танго, показали красоту и изящество этого танца. В Зеленограде студия «GoTango!» организовала на площади Юности мастер-класс для всех желающих. Некоторые пары танцевали прямо в фонтане!

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