Пассажирка такси получила травмы во время конфликта с водителем. Ему не понравилась стоимость поездки, выставленная агрегатором, и реплика клиентки на его возмущение.

«Всё началось из-за того, что таксист был недоволен суммой заказа, которая была, по его мнению, слишком низкой. Мы ответили, что не жалуемся, когда поездка стоит 500 рублей. Таксист разозлился, начал кричать, материться и угрожать, что высадит нас на трассе», — цитирует 21-летнюю Анну П. телеграм-канал «Осторожно, новости».

Свои угрозы водитель «Яндекса» Алексей С. осуществил у торгового центра в 5-м микрорайоне: остановился, завершил поездку и сказал «выметаться». Пассажиры потребовали довезти их, куда заказывали, ведь при завершении поездки деньги списывают автоматически.

Водитель вышел из-за руля, открыл пассажирскую дверь и начал за руки вытаскивать Анну из машины с бранью и комментариями: «Давай детей своих, маму, папу». Это попало на видео, которое пострадавшая успела снять на телефон. Зачем при этом он заблокировал в машине, как пишет канал со слов Анны, второго пассажира с маленьким ребёнком, — непонятно.

Канал сообщает также, что девушка в итоге «оказалась в больнице с ушибами и кровоподтёками», а на следующий день после инцидента написала заявление в полицию о нанесении ей телесных повреждений водителем такси. Там подтвердили наличие такого заявления.



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