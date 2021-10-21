Таксист заблокировал ребёнка, обматерил и силой высадил клиентов из-за низкой стоимости поездки. Пассажирка получила травмы 21.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Пассажирка такси получила травмы во время конфликта с водителем. Ему не понравилась стоимость поездки, выставленная агрегатором, и реплика клиентки на его возмущение.

«Всё началось из-за того, что таксист был недоволен суммой заказа, которая была, по его мнению, слишком низкой. Мы ответили, что не жалуемся, когда поездка стоит 500 рублей. Таксист разозлился, начал кричать, материться и угрожать, что высадит нас на трассе», — цитирует 21-летнюю Анну П. телеграм-канал «Осторожно, новости».

Свои угрозы водитель «Яндекса» Алексей С. осуществил у торгового центра в 5-м микрорайоне: остановился, завершил поездку и сказал «выметаться». Пассажиры потребовали довезти их, куда заказывали, ведь при завершении поездки деньги списывают автоматически.

Водитель вышел из-за руля, открыл пассажирскую дверь и начал за руки вытаскивать Анну из машины с бранью и комментариями: «Давай детей своих, маму, папу». Это попало на видео, которое пострадавшая успела снять на телефон. Зачем при этом он заблокировал в машине, как пишет канал со слов Анны, второго пассажира с маленьким ребёнком, — непонятно.

Канал сообщает также, что девушка в итоге «оказалась в больнице с ушибами и кровоподтёками», а на следующий день после инцидента написала заявление в полицию о нанесении ей телесных повреждений водителем такси. Там подтвердили наличие такого заявления.

Осторожно! В видео присутствует нецензурная лексика.

В случае угрозы безопасности, «Яндекс.Такси» рекомендует попросить водителя завершить поездку и выйти из машины. Если вам срочно нужна помощь — звоните по телефону 8-499-705-88-88. Если вы подверглись опасности, напишите в чат поддержки. При этом деньги, неправомерно списанные за поездку, можно вернуть.

Читайте также
Таксист избил подростка из-за ошибки в приложении. Нападение школьник снял на видео

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Подписывайтесь на группы в инстаграме и вконтакте.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
общественный транспорт, происшествия, такси
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новый выезд из 3-го микрорайона на Московский проспект сделают в 2022 году Новости
Таксист заблокировал ребёнка, обматерил и силой высадил клиентов из-за низкой стоимости поездки. Пассажирка получила травмы Истории
«Битва учёных» Science Slam — 22 октября в ДК МИЭТ Афиша
Скидки до 35% на самые востребованные аксессуары для авто в BY Shop Реклама
Локдаун с 28 октября по 7 ноября объявлен в Москве. Часть ограничений сохранится и потом Новости
Почему зеленоградский район называется Матушкино. Три версии имени исчезнувшей деревни Истории
Дворы корпусов 1110—1117: подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда Истории
Предприятие в пяти километрах от Зеленограда регулярно загрязняет воздух. Начался сбор подписей с требованием проверить его Новости
Пешехода-нарушителя сбили на улице Каменке в 18-м микрорайоне. Здесь десятки нарушителей и давно предлагают сделать переход со светофором Истории
На фасаде «Электрона» появилась вывеска DDX Fitness. Что это значит и почему это плохо? Истории
Дорогу из Андреевки в Зеленоград расширят и сделают выделенную полосу для автобусов и такси Новости
Спектакль «Один день из жизни маленького негодника» 6 ноября в КЦ «Зеленоград» — Клуб друзей «Зеленоград.ру» и театр дарят билеты Афиша
Студия «Мангала» — йога, цигун, пилатес, стретчинг, занятия в гамаках. Для детей и взрослых Реклама
Улица архитектора Дашкова может появиться в Зеленограде. Вот как мы лоббируем увековечивание памяти человека, который сделал наш город зелёным Истории
Студент МИЭТа Дмитрий Буренок победил в международной олимпиаде по финансовой безопасности Хайтек
Бургерная «премиум-класса» откроется на месте кафе «Андерсон» Новости
В стоматологическую клинику «Центр функциональной стоматологии» требуется администратор и ассистент стоматолога Реклама
Пять преимуществ индивидуальных занятий иностранными языками в школе Bow-Wow Реклама
Клуб моделизма и робототехники приглашает детей от 4 до 16 лет лет на занятия Реклама
В московском транспорте стали штрафовать за спущенную маску Новости
«Я всегда пел: и на войне, и дома, и на сцене». Как 97-летний зеленоградец стал звездой Первого канала Истории
Экология М-11. Как дорогу очищают от автомобильного, природного и бытового мусора Истории
Пункт бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус открылся в МФЦ Савелки Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру