Что случилось

Кассационный суд разбирал конфликт двух соседей, точней жалобу на решения нижестоящих судов. Один из соседей держал на участке собак, которые «круглосуточно лаяли и превышали предельно допустимые уровни шума в жилом помещении». Это подтверждали и свидетели, и видеозаписи лая собак, и акты измерений звука и постановление о привлечении владельца собак к административной ответственности за нарушение тишины и покоя.

Истцы сначала требовали запретить держать собак на участке, но районный суд им в этом отказали, хотя и установил, что из-за лая были нарушены санитарные правила о безопасности для человека факторов среды обитания (СанПиН 1.2.3685-21) и о требованиях к содержанию жилых помещений (СанПиН1.2.3684-21).

Кассационный суд согласился, что основание для запрета держать собак нет, но отказ в компенсации морального вреда счел неправомерным. Так как собаки лаяли постоянно, то истцам (в том числе ребенку) были причинены, как нравственные (повышенная тревожность, раздражительность, плаксивость у ребенка), так и физические (бессонница, головные боли, повышение артериального давления) переживания и страдания.