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Суд подтвердил невозможность «выселить» соседскую собаку за громкий лай. Получить можно только небольшую сумму морального вреда 22.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Решение по жалобе на лающих соседских собак опубликовала судебная коллегия кассационного суда. Нижестоящие суды отказались запретить держать лающих собак и компенсировать моральный вред. Кассационный суд согласился с тем, что выселить лающую собаку нельзя, а вот требовать выплату морального вреда можно. При этом размер присуждаемых судами моральных выплат такой низкий, что не может стимулировать владельцев лающих собак воспитывать их. Такие случаи есть и в Зеленограде.

Что случилось

Кассационный суд разбирал конфликт двух соседей, точней жалобу на решения нижестоящих судов. Один из соседей держал на участке собак, которые «круглосуточно лаяли и превышали предельно допустимые уровни шума в жилом помещении». Это подтверждали и свидетели, и видеозаписи лая собак, и акты измерений звука и постановление о привлечении владельца собак к административной ответственности за нарушение тишины и покоя.

Истцы сначала требовали запретить держать собак на участке, но районный суд им в этом отказали, хотя и установил, что из-за лая были нарушены санитарные правила о безопасности для человека факторов среды обитания (СанПиН 1.2.3685-21) и о требованиях к содержанию жилых помещений (СанПиН1.2.3684-21).

Кассационный суд согласился, что основание для запрета держать собак нет, но отказ в компенсации морального вреда счел неправомерным. Так как собаки лаяли постоянно, то истцам (в том числе ребенку) были причинены, как нравственные (повышенная тревожность, раздражительность, плаксивость у ребенка), так и физические (бессонница, головные боли, повышение артериального давления) переживания и страдания.

Что не так моральным вредом

Однако сумма компенсации морального вреда вряд ли будет значительной. В этом деле речь шла о 15 тысячах, но решение о сумме принимает суд, который может снижать размер выплаты.

Например, в 2020 году в Зеленограде в подобном деле истец требовал компенсацию морального вреда за воющего ночами бигля в размере 100 тысяч рублей, но суд решил выплатить только пять тысяч. При этом услуги по воспитанию «шумной» собаки могут оказаться дороже, чем компенсация морального вреда, которую скорее всего назначит суд.

Подробности зеленоградского дела

Дело о выселении шумной собаки рассматривалось зеленоградским судом в 2020 году. Около года соседская собака «невыносимо выла и лаяла с 23:00 до 1:00 ночи». Полиция это подтвердила. Неоднократные попытки урегулировать проблему ни к чему не привели, все замечания, просьбы соседей и «разъяснительную работу» со стороны полиции владелец собаки игнорировал. В связи с этим истец просил запретить держать собаку.

Однако судья Большакова решила, что истец «не представил доказательств в подтверждении доводов о запрете содержать собаку». Апелляционный суд согласился с её решением.

Теперь кассационный суд по другому делу подтвердил эту практику — с хозяином лающей по ночам собаки сделать ничего нельзя, кроме как взыскать небольшой моральный вред.

В марте в Госдуму был внесен законопроект об ответственности за нарушение тишины ночью, но пока он так и не принят.

Если вы сталкивались с шумом от соседской собаки или вы хозяин такой собаки и можете рассказать свою историю, напишите в редакцию: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
домашние животные, шум и закон о тишине, собаки
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