Первое пробное занятие — бесплатное

Вы можете выбрать любое направление. Если сложно сразу определиться или хочется попробовать разные занятия — тоже не проблема. Во-первых, в студии работает опытный и доброжелательный администратор, который поможет с выбором. Во-вторых, можно, например, прийти на пробное занятие по фитнесу, а потом на пилатес — на ваш выбор. Это важно: вы увидите разные направления, посмотрите на тренеров и обстановку, оцените, что вам нравится.



Цели у всех разные: кто-то хочет научиться танцевать румбу, кто-то просто с пользой и удовольствием провести время, кто-то улучшить физическую форму — и так далее. Независимо от этих целей вы с первого занятия поймете, что можете танцевать.



В студии работают только профессиональные тренеры, действующие танцоры — это принципиальная позиция руководителя. Золотое правило для начинающих танцоров: не ищите самый дорогой или ближайший к дому клуб или студию — а ищите хорошего тренера. Как показывает практика, можно потратить много денег и не научиться практически ничему.



Наличие хороших педагогов и хороших помещений (а большие залы в Зеленограде есть далеко не у всех танцевальных студий) — это отличная возможность увеличить и количество групп, и количество направлений. В других студиях предлагают определенный ограниченный набор занятий. В Legendy.dance помимо уже действующих направлений, готовы рассмотреть заявки на новые танцевальные от клиентов студии и при активном спросе запустить новые группы. Это может быть современный, классический, народный танец, йога, направления фитнеса, общефизическая подготовка — в том числе для людей старше 60 лет.



Сколько вам лет, какой у вас уровень подготовки — не имеет значения. Когда именно приходить на занятия — в начале, середине или конце года, например, — тоже не особенно важно. На самом деле если Вы понимаете, что у Вас возникло желание попробовать посетить одно из направлений, а может сразу несколько, лучшее время — сейчас! Не откладывайте на завтра, на следующий месяц, на следующий сезон. Как показывает статистика, многие так и откладывают свою мечту в долгий ящик и в итоге не доходят до занятий!

Профессиональное обучение всегда подразумевает долгую дистанцию, поэтапное достижение результатов. Сейчас в танцевальных студиях, студиях растяжки и фитнеса любят продавать блоки занятий. Например — «научим садиться на шпагат за два месяца». Соответственно, надо спешить попасть в начало этого блока, а потом всё — кто не успел, тот опоздал. «Не люблю такой подход, — говорит Павел. — Сначала должны быть базовые занятия, затем развитие, усложнение, продолжение». Приходить в группы Legendy.dance можно на любом этапе занятий. Опытные педагоги распределяют нагрузку для учеников индивидуально, с учетом опыта и возраста. При этом, конечно, по мере формирования группы будут разделяться по уровню подготовки — чтобы всем было комфортно.