Студия танцев, фитнеса и растяжки для детей и взрослых возле станции Крюково. Чем там занимаются, что внутри, и как записаться 10.06.2022 Партнерский материал

В непосредственной близости к станции Крюково, в доме 2 по Заводской улице открылась новая студия Legendy.dance. Там, где раньше был мебельный магазин, сейчас отремонтированное здание с просторными залами и большими фасадными окнами. Местные жители и просто прохожие с любопытством в них заглядывают — на танцующих всегда приятно смотреть. Побывали здесь и мы — рассказываем подробно о «старой новой» студии.

Для начала — о трех приятных моментах. Первый: в то время, как остальные уходят на каникулы, студия работает — и будет работать всё лето. Второй: здесь могут заниматься как дети, так и взрослые любого возраста — идёт набор в группы. При этом можно предлагать свои варианты и высказывать пожелания. Благо, есть свободное пространство. Третий: здесь работают очень хорошие педагоги.

Legendy.dance: где они были раньше, как их теперь найти, и как выглядит студия внутри

Танцевальная студия Legendy.dance раньше располагалась по другому адресу, на окраине нового города рядом с 16 и 17 микрорайонами. Основные их направления — танцевальный спорт (спортивные бальные танцы) и современные танцы. Занимались в основном с детьми. Поскольку занятия и результаты были отличными — а «сарафанное радио» работает у нас тоже хорошо, — учеников становилось всё больше, и появилась потребность в расширении, так как площади старого помещения было уже недостаточно. Студия переехала в новую просторную локацию в центре Зеленограда. Это транспортный центр города — от станции Крюково идти пару минут. Что очень удобно как для местных жителей, так и для приезжающих на электричке. Для владельцев автотранспорта — место для парковки рядом найти можно.

Заводская, 2 — отдельно стоящее здание. Снаружи оно примечательно большими окнами, через которые можно понаблюдать за тренировочным процессом. Внутри просторный холл с диванами, один большой, просторный зал (как раз выходящий окнами на улицу) и один поменьше, но вполне подходящий по площади для занятий. Еще один зал в процессе ремонта — его закончат летом. Есть женские и мужские раздевалки и туалеты.

Какие занятия здесь проходят, какие планируются, и почему можно записаться в любой момент

Основное наиболее массовое направление в данный момент в студии — это танцевальный спорт (спортивные бальные танцы). Бальники, как называют в профессиональной среде спортивных танцоров, занимаются здесь постоянно. Почему именно это направление? Ответ прост: руководитель студии Павел Козин — профессиональный танцор, призер и финалист множества официальных российских соревнований, а также тренер именно по танцевальному спорту.

История студии начиналась с двух небольших детских групп по этому направлению — и с крохотного зала. Но уже через несколько лет Павел сумел развить всё это до полноценной танцевальной студии с различными направлениями. Собственно, и сейчас помимо танцевального спорта в студии есть другие танцевальные, спортивные и общефизические направления — действующие и перспективные.

Для детей от четырех лет и старше

  • Dance Mix Kids (микс различных современных танцевальных направлений)
  • Хип-хоп
  • Брейк-данс
  • Ритмика
  • Растяжка
  • Хореография
  • Fitness Kids (физподготовка для детей)
  • и другие.

Идет набор в группы, записаться можно хоть сейчас. Дети разделяются по возрасту и уровню подготовки.

Для взрослых (от 18 лет)

  • Парные танцы
  • Dance mix (микс современных популярных танцев)
  • Lady Latin (румба, самба, ча-ча-ча, джайв и другие)
  • Dance fitness (танцевальная фитнес-программа)
  • Растяжка
  • Пилатес
  • Фитнес

Первое пробное занятие — бесплатное

Вы можете выбрать любое направление. Если сложно сразу определиться или хочется попробовать разные занятия — тоже не проблема. Во-первых, в студии работает опытный и доброжелательный администратор, который поможет с выбором. Во-вторых, можно, например, прийти на пробное занятие по фитнесу, а потом на пилатес — на ваш выбор. Это важно: вы увидите разные направления, посмотрите на тренеров и обстановку, оцените, что вам нравится.

Цели у всех разные: кто-то хочет научиться танцевать румбу, кто-то просто с пользой и удовольствием провести время, кто-то улучшить физическую форму — и так далее. Независимо от этих целей вы с первого занятия поймете, что можете танцевать.

В студии работают только профессиональные тренеры, действующие танцоры — это принципиальная позиция руководителя. Золотое правило для начинающих танцоров: не ищите самый дорогой или ближайший к дому клуб или студию — а ищите хорошего тренера. Как показывает практика, можно потратить много денег и не научиться практически ничему.

Наличие хороших педагогов и хороших помещений (а большие залы в Зеленограде есть далеко не у всех танцевальных студий) — это отличная возможность увеличить и количество групп, и количество направлений. В других студиях предлагают определенный ограниченный набор занятий. В Legendy.dance помимо уже действующих направлений, готовы рассмотреть заявки на новые танцевальные от клиентов студии и при активном спросе запустить новые группы. Это может быть современный, классический, народный танец, йога, направления фитнеса, общефизическая подготовка — в том числе для людей старше 60 лет.

Сколько вам лет, какой у вас уровень подготовки — не имеет значения. Когда именно приходить на занятия — в начале, середине или конце года, например, — тоже не особенно важно. На самом деле если Вы понимаете, что у Вас возникло желание попробовать посетить одно из направлений, а может сразу несколько, лучшее время — сейчас! Не откладывайте на завтра, на следующий месяц, на следующий сезон. Как показывает статистика, многие так и откладывают свою мечту в долгий ящик и в итоге не доходят до занятий!

Профессиональное обучение всегда подразумевает долгую дистанцию, поэтапное достижение результатов. Сейчас в танцевальных студиях, студиях растяжки и фитнеса любят продавать блоки занятий. Например — «научим садиться на шпагат за два месяца». Соответственно, надо спешить попасть в начало этого блока, а потом всё — кто не успел, тот опоздал. «Не люблю такой подход, — говорит Павел. — Сначала должны быть базовые занятия, затем развитие, усложнение, продолжение». Приходить в группы Legendy.dance можно на любом этапе занятий. Опытные педагоги распределяют нагрузку для учеников индивидуально, с учетом опыта и возраста. При этом, конечно, по мере формирования группы будут разделяться по уровню подготовки — чтобы всем было комфортно.

Детский лагерь с июня — каникулы с пользой и удовольствием

В студии Legendy.dance будет работать дневной летний детский лагерь. Смены сейчас формируются, первая начнется примерно во второй половине июня. Приглашаются дети от 4 лет и старше. Они смогут проводить в студии четыре часа — до или после обеда. Это время будет заполнено, во-первых, интересными занятиями, танцевальными и творческими — это оригами, лепка, декоративно-прикладное искусство, занятия для развития мелкой моторики. Во-вторых, общефизической подготовкой и активными прогулками с играми и веселыми соревнованиями на свежем воздухе в хорошую погоду — благо, рядом отличная площадка.

Расписание может меняться в зависимости от пожеланий родителей. Питание не предусмотрено, легкий перекус можно взять с собой. Группы ранжируются по возрасту.

Продолжительность смены — две недели. В одну смену войдут 40 часов увлекательных, развивающих занятий. Они будут проходить в будние дни, на выходных — отдых. Стоимость смены: 12500 рублей. В Legendy.dance планируют проводить лагерь для ваших детей в течении всего лета.

Зал для танцевальной практики — новая услуга

Большой зал в студии в свободное от занятий время предоставляют для танцевальной практики. Танцоры знают, как важно подходящее помещение, чтобы порепетировать, отработать движения лишний раз — одних занятий не хватает, а для танцев нужен зал. Эта услуга в Зеленограде есть только в Legendy.dance. Желающие платят по 300 рублей и занимаются без лимита времени. Можно заниматься с тренером, можно самостоятельно.

Кроме того, залы (два уже сейчас, а третий совсем скоро) сдаются в аренду. Здесь уже действует почасовая оплата.

Как записаться и сколько стоят занятия

Записаться на пробный урок можно по телефону: 8(915)398-94-58 или Online

ВКонтакте. По тому же номеру 8(915)398-94-58 можно задать все интересующие вопросы.

Разовое занятие стоит 700 рублей, при покупке абонемента обойдется дешевле. Его стоимость варьируется в зависимости от периодичности и продолжительности занятий. Детский абонемент стоит от 2400, взрослый — от 2500 руб.

Приводите на танцы мальчиков

Девочек в спортивных (да и других) танцах традиционно больше. В основном из-за стереотипов — в обывательском представлении это что-то типично женское. А как мы уже знаем, любое танцевальное направление — если вы занимаетесь серьезно — требует очень хорошей физической выносливости, выдержки.

Мальчик, юноша, занимающийся танцами — это спортивный, фигуристый, уверенный в себе, свободно двигающийся, раскрепощенный человек. При этом собранный, поскольку упорные занятия этому учат. С такими качествами у него не будет проблем ни в личной жизни, ни в повседневном общении.

Уникальные занятия с особенными детьми

В студии Legendy.dance помимо обычных занятий и тренировок проводятся занятия для детей с особенностями развития — с синдромом Дауна и задержкой психического развития. Это адаптивная физическая культура и танцевально-двигательные тренинги.

Такие занятия положительно влияют на особенных детей, а в целом оказывают колоссальную помощь в развитии. Во-первых, дети учатся правильно двигаться, ходить. Это коррекция осанки, профилактика плоскостопия, развитие мышления и интеллекта через движения. Во-вторых, дети занимаются не отдельно, а вместе, что крайне важно для их социализации. Конечно, речь идет о маленьких группах. Занятия проходят в игровой форме, педагог максимально индивидуально подходит к каждому ребенку. Результаты поразительные — дети могут выступить, показать разученный танец. Родители очень благодарны. Тем более, аналогов таким занятиям в Зеленограде практически нет.

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Метки:
дети, фитнес, дети с отклонениями в развитии, хореография и школы танцев, дом 2
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Студия танцев, фитнеса и растяжки для детей и взрослых возле станции Крюково. Чем там занимаются, что внутри, и как записаться Партнерский материал
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