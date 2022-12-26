Всё делаем сами

Почти 13 лет назад мы беседовали в студии «Зеленоград.ру» с создателями и бессменными художественными руководителями театра Еленой Сергеевной и Василием Вильгельмовичем Гермони. Говорили, с чего всё началось, об особой любви к поэтическим спектаклям, о Чехове, Хармсе и о том, почему зеленоградские литераторы стали приносить в театр свои тексты после спектакля «Отражения».

И о том, что коллектив делает всё сам — вуз только предоставляет помещение. «Всё» — это костюмы, афиши, декорации и так далее. Руководители и студенты театра сами себе оформители, фотографы, звукорежиссеры, верстальщики, декораторы. За последние 25 лет никакой сторонней помощи у театра не было и нет сейчас. При этом поставлено около пятидесяти спектаклей и поэтических композиций, ряд из них получили высокую оценку жюри театральных фестивалей — «Зойкина квартира» Булгакова, «Старуха» Хармса, «Кандид» Вольтера, «Чайка» Чехова, «Кабаре «Се ля ви» и другие.

А еще супруги Гермони ждали квартиру в Зеленограде целых десять лет, но это не важно. «Были какие-то перипетии, сложности, но, тем не менее, мы счастливы, что остались в этом городе».