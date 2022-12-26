Ровно сорок лет назад, 26 декабря 1982 года, на сцене клуба МИЭТа студенческий театр «Поэмимы» показал свой первый спектакль «Дерево дружбы» по стихам советских поэтов. Эта дата и стала официальным днем рождения театра. Поставили спектакль со студентами выпускники Института культуры Елена и Василий Гермони, которым нужны были дипломные постановки. Сделав это, они не уехали, а остались в Зеленограде. И теперь «Поэмимы» празднуют 40-летие. Студенческие театры столько не живут, говорят сведущие люди. А наш жив — и готовит премьеру.
Та первая постановка 1982 года — поэтическая композиция — была социальным заказом к 60-летию СССР, а театр был по сути агитационным. Но это не имеет значения — соцзаказ выполнен талантливо и необычно по тем временам, зал был переполнен. О «Поэмимах» заговорили. Последовали постановки по Эрдману, Булгакову, Чехову, Володину. Знаменитый Александр Володин приезжал смотреть спектакль «Поэмим» по своей пьесе «Ящерица» — и ему очень понравилось. Впоследствии он включил слайды постановки в учебный фильм по собственной драматургии.
Времена изменились, постепенно ушли ограничения в выборе авторов, пьес или литературной основы спектаклей. Но театр, чередуя драматургическую и поэтическую основу, обращаясь к современной драматургии, все-таки возвращался к поэзии. У него особая эстетика — в прозу всё равно вносится своя поэзия. Собственно и название театра взято из стихотворения Андрея Вознесенского:
Мы пришли на именины —
Поэмимы, поэмимы.
Мамы — рифмы, папы — мимы,
Получились поэмимы.
В обращении к стихам есть и практическая театральная сторона. Всех пришедших в коллектив студентов надо занять в спектакле, им нужно играть. А попробуй найди пьесу персонажей на двадцать. Поэтические спектакли (конечно, с сюжетной тканью) дают возможность включить в действо всех, всем хоть немного, но проявить себя на сцене.
Почти 13 лет назад мы беседовали в студии «Зеленоград.ру» с создателями и бессменными художественными руководителями театра Еленой Сергеевной и Василием Вильгельмовичем Гермони. Говорили, с чего всё началось, об особой любви к поэтическим спектаклям, о Чехове, Хармсе и о том, почему зеленоградские литераторы стали приносить в театр свои тексты после спектакля «Отражения».
И о том, что коллектив делает всё сам — вуз только предоставляет помещение. «Всё» — это костюмы, афиши, декорации и так далее. Руководители и студенты театра сами себе оформители, фотографы, звукорежиссеры, верстальщики, декораторы. За последние 25 лет никакой сторонней помощи у театра не было и нет сейчас. При этом поставлено около пятидесяти спектаклей и поэтических композиций, ряд из них получили высокую оценку жюри театральных фестивалей — «Зойкина квартира» Булгакова, «Старуха» Хармса, «Кандид» Вольтера, «Чайка» Чехова, «Кабаре «Се ля ви» и другие.
А еще супруги Гермони ждали квартиру в Зеленограде целых десять лет, но это не важно. «Были какие-то перипетии, сложности, но, тем не менее, мы счастливы, что остались в этом городе».
Летом 2014 года Василий Вильгельмович скоропостижно скончался. «Его уход, конечно, разделил жизнь на „до“ и „после“, — говорит Елена Сергеевна. — Было очень трудно…». Но ребята-студенты и дочь Настя уговорили её вернуться, продолжать своё дело.
В 2017 году Елена Сергеевна поставила спектакль по стихам Юрия Левитанского «Жизнь моя — Кинематограф — Чёрно-белое кино» в память о Василии Вильгельмовиче. Затем появились спектакли «Круто, блин!» и «Маленькие штучки» по рассказам Натальи Маркович. Они и сейчас в репертуаре театра. Но два года фактически отняла пандемия и самоизоляция. То кто-то ушел, то замены, то болезни.
А сейчас «Поэмимы» репетируют новый спектакль по поэзии Серебряного века, его рабочее название «Вы знаете? Ну конечно, знаете» (это из Хармса). «Да, Серебряный век — Цветаева, Ахматова, Бальмонт… Но я открыла для себя Введенского, Олейникова, Тэффи, — делится замыслом постановки Елена Гермони. — Спектакль о страстях, любви, разочаровании».
В «Поэмимах» сейчас 17 актеров, включая студенческую молодёжь, пришедшую в этом году. А всего за эти годы через театр прошло более 400 студентов. Есть «старички», которые окончили вуз и остались в театре — в их числе Кирилл Бузенков, Дарья Ефимова, Николай Шорохов.
Любопытно, что в последние годы новенькие в основном не зеленоградцы, а иногородние студенты. «Чтобы вечером не сидеть в общаге, они хотят заниматься чем-то творческим, — рассказывает Елена Сергеевна. — Они приехали в Москву, поступили в технический вуз, но хотят попробовать себя и в другой ипостаси. Я и наши „старички“ подсказываем им — пока вы в Москве, ходите в театры, музеи, где возможно. Они и ходят — например, в ГИТИС на экзамены. Ребята хорошие, отзывчивые, их надо только правильно направлять».
Молодое поколение меняется, многие не знают того, что было безусловным культурным минимумом для прежних поколений. Например, хрестоматийных стихов Пушкина или Лермонтова. Трудно учат наизусть любые тексты, будь то проза или поэзия. Это констатируют и театральные режиссеры и вообще любые опытные педагоги. Тем не менее, они почему-то все равно приходят в театр, увидев объявление о наборе в «Поэмимы».
В этом году театр впервые не открыл сезон спектаклем в сентябре. Не потому, что нечего показать, а во многом из-за проблем клуба МИЭТ. Сцена была постоянно занята какими-то мероприятиями. Само помещение клуба тоже не в лучшем состоянии. Художественного руководителя клуба сейчас нет. Это не так важно, считает Елена Сергеевна, как то, что в принципе звучит и показывается с клубной сцены. А это зачастую довольно низкопробные зрелища, никак не развивающие молодых людей — скорее наоборот. Почему не находится места для студенческого театра — непонятно. Кстати, он имеет звание ведущего творческого коллектива города Москвы. И в целом студенческий театр — это одна из составляющих престижа вуза.
Тем не менее, новый спектакль 40-го сезона будет и уже скоро. Планируется показать его в клубе МИЭТа в конце января или начале февраля. Следите за анонсами!
Елена Гермони уже много лет является художественным руководителем, а ныне ведущим менеджером по культурно-массовому досугу зеленоградского «Творческого лицея». В клубе МИЭТа она работает по совместительству, вернее, как сама говорит, «для души». «Поэмимы» — это уже одна семья. А студенты-актеры часто говорят Елене Сергеевне «Мы вас любим».