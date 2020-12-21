Выпечка и десерты. Всё пекут сами. Самса с говядиной — 60 рублей. Её готовят в тандыре 1 час 20 минут. Беляши, блинчики, чебуреки, хачапури, пицца, курники, пирожки кольца и рогалики с разной начинкой. Цена 40-70 рублей. Лепешки — по 30 рублей за штуку. Есть пахлава и пирожные.

Соусы. Это единственное место в Зеленограде, где соусы добавляют к самсе бесплатно. Причем выбор отличный: кроме привычных сырного, карри, чесночного, кетчупа есть также барбекю, терияки, биг тейсти (тот самый, как в бургерах из «Макдоналдса»), «тысяча островов», медово-горчичный. Всего 12 видов соусов.