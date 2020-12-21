Столовая, где можно вкусно и недорого поесть с 6:00 до 23:00, работает на Привокзальной площади недавно, но стала уже очень популярным местом. Сюда приходят завтракать, обедать, ужинать, просто перекусить или взять с собой еду и напитки. В меню большой выбор, готовят отменно, а соусы дают бесплатно. Есть и доставка. Рассказываем и показываем, что внутри.
Столовая находится в павильоне, расположенном под Крюковской эстакадой, возле ТЦ «Зеленоградский». На павильоне вывеска, так что найти заведение просто. Внутри это классическая и в то же время современная столовая. Столы, стулья, витрины с блюдами — всё перед глазами. Готовят тут же — здесь своя кухня и пекарня. Всего вмещается до 45 посетителей.
С утра уже небольшая очередь, а к обеду посетителей прибавится. Сюда приходят самые разные люди — от пенсионеров и пассажиров электричек (по пути на работу или домой) до администрации соседнего торгового центра и просто прохожих, привлеченных аппетитными запахами. Некоторые специально приезжают. «Живу в первом микрорайоне, друзья посоветовали — вот приехал поесть», сказал корреспонденту «Зеленоград.ру» один из посетителей. Второй говорит, что вкусно наелся на 250 рублей «на весь день» — а брал только салат, второе и компот.
Радует изобилие блюд, объемные порции и соотношение «цена-качество». Есть привычная русская кухня, есть национальные кушанья, которые тоже пользуются популярностью.
Первые блюда. Борщ, суп куриный с вермишелью, шурпа из говядины, азербайджанский суп пити в горшочках (готовится больше трех часов) с бараниной и нутом. Солянка — по классическому рецепту, с маслинами. Узбекские супы: лагман из пшеничной лапши и густого мясного соуса с говядиной и овощами, мастава — из риса и овощей, на мясном бульоне, с разными специями. Цены — 120-200 рублей за порцию. Это очень сытные супы, а порции большие. Иные посетители берут половину — целую тарелку не осилишь — и вполне наедаются.
Блюда на мангале и горячие блюда. Шашлык куриный— 200 рублей, кебаб из баранины, телятины, курицы, картофеля — 120-250 рублей, подается с тонким лавашем и луком. Есть овощные шашлычки — острый перец, помидоры, грибы. Есть цыпленок табака, куриная грудка в сыре, котлета говяжья — 90 руб. за штуку. Ростбиф — 100 рублей. Отличный плов по-узбекски с говядиной — 170 рублей за 350 грамм. Готовят его в чугунном казане, как положено. Рекомендуем также лаванги — курицу с начинкой из грецких орехов и слив. Хинкали — 50 руб. за штуку. Манты — 179 рублей за порцию (пять штук). Хороша и рыба — треска, горбуша, тилапия, минтай.
Шаурма. Готовится в отдельном уголке и пользуется большим успехом. Цена — 130 рублей.
Гарниры и салаты. Рис, макароны, гречка, картошка запеченная и пюре, овощи. Оливье, винегрет, селедка под шубой, салат крабовый и столичный, капуста с огурцами. В среднем все гарниры и салаты стоят по 50-60 рублей за 150 грамм.
Выпечка и десерты. Всё пекут сами. Самса с говядиной — 60 рублей. Её готовят в тандыре 1 час 20 минут. Беляши, блинчики, чебуреки, хачапури, пицца, курники, пирожки кольца и рогалики с разной начинкой. Цена 40-70 рублей. Лепешки — по 30 рублей за штуку. Есть пахлава и пирожные.
Соусы. Это единственное место в Зеленограде, где соусы добавляют к самсе бесплатно. Причем выбор отличный: кроме привычных сырного, карри, чесночного, кетчупа есть также барбекю, терияки, биг тейсти (тот самый, как в бургерах из «Макдоналдса»), «тысяча островов», медово-горчичный. Всего 12 видов соусов.
Напитки. Компоты из сухофруктов варят сами. Есть традиционные газированные напитки, соки, минеральная вода, лимонады, морс. И, конечно, чай и кофе.
Повара здесь не случайные. Один из лучших — Кристина, повар шестого (самого высокого) разряда. Готовит супы, жаркое, салаты, запеканки, блинчики, холодец, выпечку, десерты — большей частью, блюда европейской кухни. «Большинство посетителей любят всё-таки привычную еду — борщ, солянку, лапшу, курицу с гарниром. Рыбку хорошо берут, — рассказывает Кристина. — Иногда гости подходят, лично благодарят».
Можно заказать доставку блюд и напитков. При сумме от 1200 рублей доставка по Зеленограду бесплатная. Супы, вторые блюда, гарниры, салат и прочее упаковывают в пластиковые контейнеры.
А ещё приятный бонус! До 31 декабря посетителям, которые покажут на кассе столовой эту публикацию (на сайте или пост в соцсетях) на экране своего телефона — кофе капучино бесплатно.
Адрес: Зеленоград, Привокзальная площадь, дом 1, строение 2 (павильон возле ТЦ «Зеленоградский»)
Время работы: 6:00 до 23:00
Телефон: 8-915-086-01-10
Сайт: zel-camca.ru
Вконтакте: vk.com/camca1
instagram.com/camca_1
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