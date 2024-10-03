Стихийный рынок у станции Крюково неубиваем, несмотря на периодические проверки и рейды управы и полиции. Просто ставят коробки, пластиковые лотки и продают зелень, яблоки, квашеную капусту, огурцы, цветы и тому подобное. Периодически приторговывают и в новом подземном переходе. Власти устраивают рейды с участием полиции, когда торговцев можно оштрафовать на пять тысяч рублей (статья 11.13 КоАП Москвы). Когда торговцы стояли плотными рядами в подземном переходе, туда могла заходить только транспортная полиция — и это было большой проблемой. Теперь они сидят на городской территории, и снова никто не может их прогнать. «Боремся по большей части разъяснительными беседами», — сказал в интервью радио «Зеленоград сегодня» заместитель главы управы района Крюково Эдуард Кирсанов. А беседы с торговцами, отметил он, бесполезны: «Кивают, обещают, что больше не будут, просят не штрафовать, уходят и появляются через час или на следующий день. Совести у них нет».



Зелень, фрукты, овощи, якобы домашние засолки и закрутки — всё это куплено в соседнем магазине, сказал Кирсанов. А если даже не в соседнем, кто расскажет, как и где всё это выросло, кто даст гарантии, что всё это безопасно для здоровья? К тому же у торговцев нет медкнижек. «Особенно выгодно торговать, когда ты продаёшь непонятно что и ни за что не отвечаешь», подчеркнул зампрефекта. Также он сообщил, что выделяемые ранее «бабушкам» бесплатные места на Крюковском рынке и ярмарках выходного дня успехом у них не пользуются — они хотят сидеть именно у станции. И призвал просто ничего не покупать на нелегальном рынке, не совершать «эмоциональных поступков».

Впрочем, покупка на Привокзальной площади может быть выгодной и безопасной. Например, перед началом учебного года здесь продавали хорошие букеты астр и гладиолусов за 300-400 рублей с упаковкой и декоративной зеленью. В цветочных магазинах за эти деньги можно было купить разве что три невзрачные гвоздики, а приемлемые букеты обходились не меньше, чем в тысячу.



Два года назад курирующий торговлю зампрефекта Дмитрий Лавров сказал, что нелегальная торговля у станции Крюково — это «зло, которое очень сложно победить» и выразил мнение, что изжить это зло удастся, когда закончится реконструкция станции. Но с завершением реконструкции и добавлению к Крюково слова «МЦД» ничего не изменилось — разве что торговцы переместились из старого города в новый, на Привокзальную площадь. Год назад в префектуре заверили, что усилят борьбу с несанкционированной торговлей в помощью местной полицией. А именно: будут проводить рейды ежедневно, а сотрудники патрульно-постовой службы зеленоградского УВД должны появляться на Привокзальной площади и в пешеходном тоннеле каждые два часа. Итог: нелегальный рынок на месте.