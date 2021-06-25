Наступили летние каникулы. Одни родители могут отправить ребенка на отдых за город или уезжают всей семьей на дачу, а другие остаются в городе. Но и детский досуг летом ограничен — учреждения и клубы закрываются. Что делать, чем занять ребенка, как организовать ему нормальные каникулы?
Школа «Софтиум», работает в корпусе 2024 в пяти минутах ходьбы от станции Крюково и специализируется на IT, программировании, его посещают дети от 6 до 12 лет. Но летняя программа — это целый набор интересных занятий и игр. Летний клуб «Кид Эволюция», на базе школы «Софтиум», работает с 8:00 до 17:30. Одна смена длится две недели. Вторая смена начинается с 28 июня. Осталось всего три места.
Не стоит беспокоиться, что ребенок будет много времени проводить за компьютером — программирование как таковое занимает не больше часа в ежедневном расписании. К тому же в клубе современные ноутбуки и регулируемые по росту ребенка парты и стулья. Программированием можно заниматься и с шести лет — специалисты говорят, что это даже помогает в освоении чтения. Под каждого ребенка подбирается индивидуальная программа.
В расписании много прогулок на свежем воздухе — рядом зелёный парк, отличная детская площадка. Это не просто прогулки, а активные игры с ведущим или вожатым. Конечно, при этом учитывается погода.
Остальное времяпрепровождение столь же подробно расписано. Это занятия, викторины, игры, рисование, операторская работа, монтаж видео, квесты и много другого интересного. Три раза в неделю дети посещают бассейн — в фитнес-клубе «Физкульт» в 18-м микрорайоне или спорткомплексе «Орбита» на Озерной аллее.
Каждая смена тематическая. Например, тема смены с 14 по 25 июня — «Мир блогерства». Дети становятся сценаристами, видеооператорами, монтажерами, делают свой первый блог, составляют контент-план. Это очень интересно, рассказывает руководитель зеленоградского клуба Константин Чернозуб. В прошлом году ребята сняли целый детектив — сами придумали закрученный сюжет, написали сценарий, сняли и смонтировали.
А главное — у многих появились новые друзья, потому что дети нашли единомышленников, ребят объединили общие интересы. Дети в основном разделяются по возрасту: 6-8, 9-10, 11-12 лет. В клубе опытные педагоги, а варианты пребывания обсуждаются отдельно — у родителей могут быть свои пожелания и предложения.
Питание трехразовое — завтрак, обед и полдник. Завтрак и полдник — на месте, а обедают дети в кафе, расположенном в соседнем доме. Там готовят специальные блюда из детского меню.
Как записаться: на сайте или по телефону 8-903-501-01-72
Стоимость смены без бассейна: 14400 рублей, с бассейном — 19800 рублей.
Сайт «Софтиум», Вконтакте, Инстаграм.
Детский клуб «Кид Эволюция» в Вконтакте и на сайте.
— Отличные курсы, атмосфера, подача информации. Сыну 7 лет, ходит второй год, единственный из детсада читает бегло, нет проблем со счетом, нет проблем с общением. Определенно это благодаря «Софтиуму». Огромный плюс — организация кратковременных лагерей на время каникул!
— Сын начал посещать занятия по программированию совсем недавно. Отличное компьютерное оснащение, интересные задания, которые увлекают ребенка, поощряя его двигаться дальше, любопытная система бонусов и очков (они собирают пингвинов), индивидуальная программа для каждого ребенка, что позволяет детям развиваться в их личном темпе, не отставая от «продвинутых», но и не ожидая «отстающих», как это бывает в школе. Пропустив занятие, ребенок не отстает от программы, она же индивидуальная.
— Ходим с самого открытия, отличный курс программирования и знакомства с IT программами. Устраивают весёлые игры и вечеринки для детей! Прекрасно, что дети во время изучения не зависят друг от друга и каждый занимается самостоятельно, но при этом есть возможность живого общения, что немаловажно! Есть система премирования, которая очень мотивирует. Также дети задействованы в создании индивидуальных проектов на основе пройденных материалов и по результатам конкурса все работы оцениваются и награждаются.