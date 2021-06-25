Наступили летние каникулы. Одни родители могут отправить ребенка на отдых за город или уезжают всей семьей на дачу, а другие остаются в городе. Но и детский досуг летом ограничен — учреждения и клубы закрываются. Что делать, чем занять ребенка, как организовать ему нормальные каникулы?

Школа «Софтиум», работает в корпусе 2024 в пяти минутах ходьбы от станции Крюково и специализируется на IT, программировании, его посещают дети от 6 до 12 лет. Но летняя программа — это целый набор интересных занятий и игр. Летний клуб «Кид Эволюция», на базе школы «Софтиум», работает с 8:00 до 17:30. Одна смена длится две недели. Вторая смена начинается с 28 июня. Осталось всего три места.