Собираем воспоминания о трудовой деятельности в школах Зеленограда в советское время 08.08.2023 ZELENOGRAD.RU

С начала учебного года по новому закону школьников снова смогут без согласия родителей привлекать к общественно полезному труду. Давайте вместе вспомним о советской практике трудового воспитания в зеленоградских школах: сборе макулатуры и металлолома, дежурствах по классу и в столовой, уборке территории, летней практике. Пожалуйста, поделитесь с нами воспоминаниями и фотографиями о том, как это было, какие чувства вызывало, и как вы оцениваете этот опыт теперь?

С середины 1970-х годов частью системы трудового воспитания стали Учебно-производственные комбинаты (УПК). В 1980 году такой УПК появился и в Зеленограде. Если вам довелось учиться там, а потом проходить производственную практику, поделитесь с нами подробностями — расскажите, где находился УПК, нравилась ли вам такая учеба (в чем она заключалась?) и была ли у вас возможность самим выбрать специальность? Пригодились ли вам впоследствии полученные знания?

А помните Школьный завод, где ребята, начиная с 7-го класса, приобретали профессию радиомонтажника, собирая электронные игры «Тайны океана», «Ну погоди» и другие? В отличие от прочих общественно-полезных трудов, там можно было не только поработать, но и заработать. Если вы трудились на Школьном заводе, расскажите нам о своем опыте — была ли такая работа трудной, интересной? Что мотивировало? А может, у вас и фотографии сохранились?

Поделитесь с нами, пожалуйста — пишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
история зеленограда
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