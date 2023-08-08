А помните Школьный завод, где ребята, начиная с 7-го класса, приобретали профессию радиомонтажника, собирая электронные игры «Тайны океана», «Ну погоди» и другие? В отличие от прочих общественно-полезных трудов, там можно было не только поработать, но и заработать. Если вы трудились на Школьном заводе, расскажите нам о своем опыте — была ли такая работа трудной, интересной? Что мотивировало? А может, у вас и фотографии сохранились?

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