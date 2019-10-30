Гибель 19-летнего зеленоградца на стройке больше не считают несчастным случаем. Но прошло ровно полтора года со дня смерти Ильи Панова, прежде чем следственный комитет вынес 7 октября 2019 года постановление о возбуждении уголовного дела.
До этого были отказ в возбуждении уголовного дела, удивительные выводы первой судмедэкспертизы и трудовой комиссии и полное отрицание компанией «Адель Констракшн», на которую трудился Илья, своей вины в гибели молодого рабочего.
Следователь отказывался встречаться с родными погибшего, а заключение о смерти они получили спустя почти год из «третьих рук» — от главного инженера по сверлению отверстий и резке строительных конструкций, то есть, по сути, начальника Ильи, после того как обили множество порогов.
Любопытно, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела выносил один и тот же следователь по особо важным делам Лобозёров и при наличии одних и тех же документов. Отказ подписан 9 августа 2018 года. На тот момент уже было готово заключение экспертной комиссии Бюро судебно-медицинской экспертизы (дата окончания — 31 июля 2018 года; правда, утверждено оно позже — приказом от 3 декабря 2018-го), которое опровергало выводы предыдущих экспертов.
Поводом для возбуждении уголовного дела указан рапорт некоего старшего следователя СК от 9 июля 2018 года, который все же обнаружил признаки преступления. В постановлении говорится, что неустановленные сотрудники «Адель Констракшн» при работах по строительству тоннеля и многоуровневой развязки неправомерно допустили подсобного рабочего Илью Панова к выполнению работ, не обеспечив рабочее место, то есть условий, предъявляемых к работам определенного типа. В результате произошло поражение техническим электричеством, повлекшее смерть молодого человека.
В материалах дела со слов свидетелей, которые были очевидцами происшествия, это описано так: «Панов находился от них на расстоянии 10—20 метров в приямке на площадке выполнения работ с электрооборудованием (приямок ниже уровня земли, дно песчаное, утрамбованное с углублениями, затапливаемое водой). Вдруг они услышали резкий крик и увидели, что Панов „пробежал несколько метров и упал на живот, корчился от боли и пытался выползти из приямка“. Некоторое время Панов был без сознания и тяжело дышал, однако, несмотря на попытку очевидцев оказать ему медицинскую помощь в виде искусственного дыхания и массажа сердца, скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. […] Провода, подключенные к сверлильному станку, были в подвешенном состоянии прикрепленные к стене».
Илья Панов погиб на стройке 7 апреле 2018 года — за три недели до своего 20-летия. Коллеги, на чьих глазах всё произошло, сразу сказали, что его «убило током». Но когда началось следствие, этот факт исчез из письменных показаний, главный инженер перед объективом телекамеры утверждал, отметая очевидные факты, что молодой рабочий погиб не из-за удара током (сюжет о гибели зеленоградца на стройке вышел в программе «Человек и закон» на Первом канале в январе 2019-го), а судмедэкспертиза выдала заключение, что у погибшего комплекс тяжелых хронических заболеваний с серьезными патологиями, которые и стали причиной смерти. «Смерть наступила от заболевания — кардиомиопатии, осложнившегося острой сердечной недостаточностью». Также в посмертном диагнозе перечислено еще несколько хронических заболеваний, которые никак не вяжутся со здоровым и активным образом жизни, какой вёл Илья, и с его прижизненными медосмотрами.
Экспертиза, назначенная следствием, нашла практически то же, что и предыдущие, но пришла к совершенно иным выводам. Увеличенное сердце, отек мозга, отек легких, другие изменения внутренних органов и еще несколько факторов приводят не к диагнозу, а к симптомам внезапной смерти от поражения техническим электричеством. Всё это подробно описано на 37 листах, последовательно, с ответами на все вопросы, поставленные следствием.
«Учитывая наличие следов отложения металлов на ладонной поверхности правой кисти и тыльной поверхности левой кисти, наличие признаков внезапной смерти, быстрое наступление смерти после причинения повреждения», комиссия пришла к выводу, что смерть Ильи наступила в результате поражения техническим электричеством, при этом ток прошел по «верхней петле» (рука — рука), и наибольшему воздействию электричества подверглись сердце и легкие.
Комиссия отметила также «отсутствие других причин, которые могли самостоятельно привести к смерти».