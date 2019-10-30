До этого были отказ в возбуждении уголовного дела, удивительные выводы первой судмедэкспертизы и трудовой комиссии и полное отрицание компанией «Адель Констракшн», на которую трудился Илья, своей вины в гибели молодого рабочего.

Следователь отказывался встречаться с родными погибшего, а заключение о смерти они получили спустя почти год из «третьих рук» — от главного инженера по сверлению отверстий и резке строительных конструкций, то есть, по сути, начальника Ильи, после того как обили множество порогов.

Любопытно, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела выносил один и тот же следователь по особо важным делам Лобозёров и при наличии одних и тех же документов. Отказ подписан 9 августа 2018 года. На тот момент уже было готово заключение экспертной комиссии Бюро судебно-медицинской экспертизы (дата окончания — 31 июля 2018 года; правда, утверждено оно позже — приказом от 3 декабря 2018-го), которое опровергало выводы предыдущих экспертов.

Поводом для возбуждении уголовного дела указан рапорт некоего старшего следователя СК от 9 июля 2018 года, который все же обнаружил признаки преступления. В постановлении говорится, что неустановленные сотрудники «Адель Констракшн» при работах по строительству тоннеля и многоуровневой развязки неправомерно допустили подсобного рабочего Илью Панова к выполнению работ, не обеспечив рабочее место, то есть условий, предъявляемых к работам определенного типа. В результате произошло поражение техническим электричеством, повлекшее смерть молодого человека.

В материалах дела со слов свидетелей, которые были очевидцами происшествия, это описано так: «Панов находился от них на расстоянии 10—20 метров в приямке на площадке выполнения работ с электрооборудованием (приямок ниже уровня земли, дно песчаное, утрамбованное с углублениями, затапливаемое водой). Вдруг они услышали резкий крик и увидели, что Панов „пробежал несколько метров и упал на живот, корчился от боли и пытался выползти из приямка“. Некоторое время Панов был без сознания и тяжело дышал, однако, несмотря на попытку очевидцев оказать ему медицинскую помощь в виде искусственного дыхания и массажа сердца, скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. […] Провода, подключенные к сверлильному станку, были в подвешенном состоянии прикрепленные к стене».