19-летний Илья Панов погиб в апреле 2018 года при не выясненных до конца обстоятельствах. Но только сейчас возобновилось расследование его смерти на рабочем месте — после выхода в эфир на Первом канале 11 января сюжета в программе «Человек и закон». «На данный момент известны обстоятельства происшествия, поведение следствия и странная экспертиза», — говорится в программе. Восстанавливаем цепь событий по телесюжету, рассказам родственников и друзей.
6 апреля бригада из зеленоградской компании «Адель Констракшн» работала на объекте в Новой Москве, где прокладывали автомобильный тоннель. Компания специализируется на сверлении и алмазной резке бетона для прокладки труб и коммуникаций, демонтаже отдельных конструкций зданий и сооружений.
В конце обеденного перерыва Илью вызвали для выполнения каких-то работ — «дали задание что-то штробить», как рассказывали коллеги знакомым молодого человека. В какой-то момент Илья неожиданно закричал, пробежал несколько метров, размахивая руками, и упал на живот. Ему пытались оказать первую помощь, но он уже умер. Примерно в 13:50. Рабочие, по их словам, сразу побежали отключать щиток, едва услышали крики. Но в объяснениях, словно под копирку, пишут, что станок был обесточен.
«На этой установке стоит защитный блок: когда идет вода, он должен отключить установку, а она не отключилась», — рассказала Первому каналу мать погибшего Наталия Панова. Сначала коллеги, на чьих глазах всё произошло, говорили, что Илья погиб от удара током, «а после похорон рабочим словно рты позакрывали», говорит Наталия.
Кто-то со стройплощадки сразу после случившегося позвонил старшему брату Ильи Алексею: «Илюху убило током». «Позже мне позвонил заместитель генерального директора и сообщил, что брат погиб, но не сказал, по каким причинам», — рассказал Zelenograd.ru Алексей.
В разговоре с Zelenograd.ru этот же сотрудник уточнил, что не имеет отношения к делу и что для прессы компания не комментирует происшествие.
В акте о расследовании несчастного случая со смертельным исходом, проведенном трудовой инспекцией с 7 апреля по 29 октября 2018 года, говорится, в частности, что вблизи места несчастного случая сотрудники других организаций осуществляли работы: откачивали поступающие грунтовые воды при помощи электрических насосов. Однако вины компании в смерти молодого рабочего комиссия не нашла.
Давняя знакомая Ильи Ольга рассказала Zelenograd.ru, что он показывал фотографии с одного из строительных объектов, где работал, — «там воды полно». То есть Илья не впервые работал в подобных условиях. В «Адель Констракшн» он на момент гибели проработал оператором сверлильной установки полтора года, устроился в компанию в июне 2016-го. Но из акта проверки трудовой инспекции следует, что его стаж составлял два дня, инструктаж прошел за четыре дня до гибели, а его должность — подсобный рабочий.
Главный инженер «Адель Констракшн» по сверлению отверстий и резке строительных конструкций на различных объектах Леонид Лосев на телекамеру заявил, что молодой человек погиб при обстоятельствах, не связанных с производством, убил его не ток, но что именно произошло на объекте, они не знают, однако компания ни при чем.
Один из бывших рабочих «Адель Констракшн» на условиях анонимности рассказал Первому каналу, что не раз с коллегами получал для работы оборудование с поврежденными электрошнурами, перемотанными изолентой, и что периодических их пробивало током, но руководство игнорировало жалобы. Он и сам однажды серьезно пострадал от удара током, после чего рабочего отправили в кратковременный отпуск, а когда он вернулся — выяснилось, что его уволили.
«Родственники, друзья и бывшие коллеги Ильи Панова абсолютно уверены, что руководство фирмы, где работал Илья Панов, сделало все, чтобы вывести себя из-под удара. Мол, парень сам виноват. Ведь в противном случае все, начиная от бригадира и заканчивая директором, пошли бы под суд. Ко всему прочему выяснилось, что многие сотрудники компании на тот момент официально были не оформлены», — говорится в телесюжете.
Надеялись, что истинную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Однако результаты удивили. В документе говорится, что Илья умер от кардиомиопатии, осложненной острой сердечной недостаточностью. Кроме того, у него обнаружили отек головного мозга, отек легких, хронический гепатит, хронический бронхит и еще ряд заболеваний, несовместимых с образом здорового молодого человека.
Ни мать с братом, с которыми Илья жил в одной квартире, ни друзья, ни знакомые никогда не замечали каких-либо недомоганий. На здоровье он не жаловался. Более того, вел активный образ жизни. Серьезно играл в хоккей, даже выступал за зеленоградскую сборную, увлекался теннисом.
— Я знаю Илью давно. Познакомились на очередных соревнованиях по теннису. Илья тренировался в спортшколе, отлично играл в теннис, мастерски владел ракеткой. Всегда был открыт. Вот на этом мы и сошлись, — рассказывает Zelenograd.ru друг семьи Ольга. — Помогал и подсказывал тонкости игры в теннис, подбирал инвентарь. Улыбчивый и располагающий к себе парень, всегда на позитиве. Параллельно Илья играл и в хоккей. После работы садился на велосипед и приезжал на Школьное озеро, где подолгу и интенсивно играл в теннис до десяти-одиннадцати вечера. Он никогда ни на что не жаловался!
Ни одна из медкомиссий, в том числе в военкомате, которые Илья проходил раньше, не выявляла у него заболеваний, перечисленных в заключении судмедэксперта. По словам доцента кафедры судебной медицины Российского медуниверситета Эдуарда Туманова, человек с таким набором заболеваний в хоккей мог бы играть от силы минут пять-десять. Провести гистологическую экспертизу меньше чем за сутки невозможно по технологическим причинам, даже меньше чем за неделю, рассказал Туманов в телесюжете.
Судмедэксперт начал осматривать тело в 16 часов 20 минут 6 апреля, а 7-го экспертиза была уже готова. Но родные получили выписку из заключения судмедэкспертизы только 29 октября (дата окончания расследования трудовой комиссии) из рук главного инженера Лосева. Департамент здравоохранения на официальные запросы отвечал, что не вправе представить какие-либо данные по проведению и результатам судебно-медицинской экспертизы и обращаться надо к тем, кто ее назначил.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела также долго не могли получить, рассказал Zelenograd.ru Алексей Панов. Оно было вынесено в начале августа, родные увидели его только в сентябре, и то лишь после нескольких писем в прокуратуру. Основания, по которым было отказано в возбуждении уголовного дела, вызывают вопросы.
Судя по документу, единственные сведения, которыми следствие располагало на момент отказа, — что «Панов И. А. являлся сотрудником ООО „Адель Констракшин“ [так в постановлении], с которым произведен инструктаж по технике безопасности, иных данных при проведении проверки получено не было». Также в постановлении говорится, что «в срок проведения проверки следствием не удалось получить заключение судебно-медицинской экспертизы», а госинспекция по труду не предоставила материалы расследования несчастных случаев, которые у них запросил новомосковский следственный отдел.
Таким образом, следствие не знает причину смерти, но по всему выходит, что компания не виновата.
Следователь Антон Лобозеров, который занимается делом Ильи, не пустил мать с тележурналистом в кабинет и отправил за комментариями в столичный следственный комитет. Там наконец дали официальный комментарий, что «проводится проверка».
Только после этого новомосковский следователь «вспомнил, что есть еще и пострадавшая сторона», говорит Алексей. 24 января Лобозеров наконец встретился с матерью Ильи для опроса.
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