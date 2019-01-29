Давняя знакомая Ильи Ольга рассказала Zelenograd.ru, что он показывал фотографии с одного из строительных объектов, где работал, — «там воды полно». То есть Илья не впервые работал в подобных условиях. В «Адель Констракшн» он на момент гибели проработал оператором сверлильной установки полтора года, устроился в компанию в июне 2016-го. Но из акта проверки трудовой инспекции следует, что его стаж составлял два дня, инструктаж прошел за четыре дня до гибели, а его должность — подсобный рабочий.

Главный инженер «Адель Констракшн» по сверлению отверстий и резке строительных конструкций на различных объектах Леонид Лосев на телекамеру заявил, что молодой человек погиб при обстоятельствах, не связанных с производством, убил его не ток, но что именно произошло на объекте, они не знают, однако компания ни при чем.

Один из бывших рабочих «Адель Констракшн» на условиях анонимности рассказал Первому каналу, что не раз с коллегами получал для работы оборудование с поврежденными электрошнурами, перемотанными изолентой, и что периодических их пробивало током, но руководство игнорировало жалобы. Он и сам однажды серьезно пострадал от удара током, после чего рабочего отправили в кратковременный отпуск, а когда он вернулся — выяснилось, что его уволили.

«Родственники, друзья и бывшие коллеги Ильи Панова абсолютно уверены, что руководство фирмы, где работал Илья Панов, сделало все, чтобы вывести себя из-под удара. Мол, парень сам виноват. Ведь в противном случае все, начиная от бригадира и заканчивая директором, пошли бы под суд. Ко всему прочему выяснилось, что многие сотрудники компании на тот момент официально были не оформлены», — говорится в телесюжете.

Надеялись, что истинную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Однако результаты удивили. В документе говорится, что Илья умер от кардиомиопатии, осложненной острой сердечной недостаточностью. Кроме того, у него обнаружили отек головного мозга, отек легких, хронический гепатит, хронический бронхит и еще ряд заболеваний, несовместимых с образом здорового молодого человека.

Ни мать с братом, с которыми Илья жил в одной квартире, ни друзья, ни знакомые никогда не замечали каких-либо недомоганий. На здоровье он не жаловался. Более того, вел активный образ жизни. Серьезно играл в хоккей, даже выступал за зеленоградскую сборную, увлекался теннисом.

— Я знаю Илью давно. Познакомились на очередных соревнованиях по теннису. Илья тренировался в спортшколе, отлично играл в теннис, мастерски владел ракеткой. Всегда был открыт. Вот на этом мы и сошлись, — рассказывает Zelenograd.ru друг семьи Ольга. — Помогал и подсказывал тонкости игры в теннис, подбирал инвентарь. Улыбчивый и располагающий к себе парень, всегда на позитиве. Параллельно Илья играл и в хоккей. После работы садился на велосипед и приезжал на Школьное озеро, где подолгу и интенсивно играл в теннис до десяти-одиннадцати вечера. Он никогда ни на что не жаловался!