Среди читателей Zelenograd.ru разгорелись споры, стоит ли перекрывать сквозное движение машин мимо магазина «Перекрёсток» в 9 микрорайоне, рядом с которым началось строительство дома по программе реновации. «За» высказались 52% из 327 опрошенных на сайте и 48% из 312 опрошенных ВКонтакте. С такой идеей выступил один из жителей района на встрече в управе Старое Крюково в марте, протестуя против грязи и бардака, возникшего в связи со стройкой будущего корпуса 934: разбит пешеходный тротуар, пострадал асфальт, пешеходам стало еще сложнее двигаться среди машин, чем раньше. Власти постарались привести территорию в порядок, а инициатива закрыть проезд подвисла в воздухе.
Противоположную точку зрения аргументировал для Zelenograd.ru другой зеленоградец, эксперт по организации дорожного движения, преподаватель кафедры организация и безопасности движения Московского автодорожного института.
— Сквозной проезд в 9 микрорайоне, который проходит мимо корпуса 900 (магазин «Перекресток») и соединяет Солнечную аллею и внутрирайонные проезды, с точки зрения организации и безопасности движения закрывать нецелесообразно по следующим причинам.
Во-первых, автомобилисты, которые заехали к «Перекрестку» за продуктами, будут вынуждены снова выезжать на проезжую часть Солнечной аллеи и двигаться к следующему въезду в 9 микрорайон, который расположен около корпуса 929. Для этого им придется разворачиваться на тесной стоянке у магазина. А если водитель сам проживает в 9 микрорайоне? Чтобы попасть к себе домой, он будет вынужден развернуться и снова выехать на Солнечную аллею.
Таким образом увеличится транспортная нагрузка на проезжую часть Солнечной аллеи, на которой и так в вечерние часы «пик» происходят заторы при движении в сторону станции Крюково. Также увеличится перепробег этих транспортных средств, а следовательно, увеличатся выбросы вредных веществ в атмосферу.
Во-вторых, данный сквозной проезд используется в утреннее время водителями, привозящими своих детей в многочисленные детские сады и школы, расположенные на территории 9 микрорайона. Эти водители также будут вынуждены осуществлять въезд район через оставшиеся въезды (речь идет о въездах в микрорайон со стороны Солнечной аллеи у корпусов 901 и 929), увеличивая и без того высокую транспортную нагрузку на эти въезды. В этом случае 9 микрорайон просто «встанет».
В-третьих, этот сквозной проезд используется многими жителями 9 микрорайона (особенно домов, расположенных поблизости) для подъезда к месту жительства. Эти водители также будут вынуждены въезжать в район через оставшиеся въезды.
В-четвертых, данный сквозной проезд используется водителями транспортных средств оперативных служб (МЧС, СМП, полиция и других) для оперативного въезда на территорию 9 микрорайона.
И наконец, часть сквозного проезда имеет тротуар для движения пешеходов. Проезд находится в зоне действия дорожного знака 5.21 «Жилая зона» — на его территории действуют требования п. 17.1 ПДД РФ: «в жилой зоне, т. е. на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.21. и 5.22, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств».
При неукоснительном выполнении водителями транспортных средств и пешеходами требований ПДД РФ, ни о какой «дележке общей территории» (проезжей части сквозного проезда) речи быть не может в принципе!
Стоит отметить, что по статистическим данным ГИБДД в течении отчетного года (с апреля 2018 г по апрель 2019 года) на данном участке УДС (обсуждаемом сквозном проезде) не произошло ни одного (!) дорожно-транспортного происшествия с участием пешеходов. Согласно применяемым в практике организации дорожного движения методикам, аварийно-опасным участком дороги (местом концентрации дорожно-транспортных происшествий) является участок дороги, улицы, не превышающий 200 м в населенном пункте, либо пересечение дорог или улиц, где в течение отчетного года произошло 3 и более дорожно-транспортных происшествия одного вида, или 5 и более дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.
Таким образом, сквозной проезд у «Перекрестка» с технической точки зрения не является аварийно-опасным участком и не является очагом аварийности. Это также свидетельствует об отсутствии необходимости закрывать движение по нему автотранспорта.
Жителям, — и автомобилистам, и пешеходам, — я бы посоветовал просто соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам — не создавать помех, смотреть по сторонам, держать детей за руки и не допускать игр на проезжей части, а также рядом с ней. Водителям — не превышать разрешенную скорость и давать преимущество пешеходам в жилой зоне.
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