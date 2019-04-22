— Сквозной проезд в 9 микрорайоне, который проходит мимо корпуса 900 (магазин «Перекресток») и соединяет Солнечную аллею и внутрирайонные проезды, с точки зрения организации и безопасности движения закрывать нецелесообразно по следующим причинам.

Во-первых, автомобилисты, которые заехали к «Перекрестку» за продуктами, будут вынуждены снова выезжать на проезжую часть Солнечной аллеи и двигаться к следующему въезду в 9 микрорайон, который расположен около корпуса 929. Для этого им придется разворачиваться на тесной стоянке у магазина. А если водитель сам проживает в 9 микрорайоне? Чтобы попасть к себе домой, он будет вынужден развернуться и снова выехать на Солнечную аллею.

Таким образом увеличится транспортная нагрузка на проезжую часть Солнечной аллеи, на которой и так в вечерние часы «пик» происходят заторы при движении в сторону станции Крюково. Также увеличится перепробег этих транспортных средств, а следовательно, увеличатся выбросы вредных веществ в атмосферу.

Во-вторых, данный сквозной проезд используется в утреннее время водителями, привозящими своих детей в многочисленные детские сады и школы, расположенные на территории 9 микрорайона. Эти водители также будут вынуждены осуществлять въезд район через оставшиеся въезды (речь идет о въездах в микрорайон со стороны Солнечной аллеи у корпусов 901 и 929), увеличивая и без того высокую транспортную нагрузку на эти въезды. В этом случае 9 микрорайон просто «встанет».

В-третьих, этот сквозной проезд используется многими жителями 9 микрорайона (особенно домов, расположенных поблизости) для подъезда к месту жительства. Эти водители также будут вынуждены въезжать в район через оставшиеся въезды.

В-четвертых, данный сквозной проезд используется водителями транспортных средств оперативных служб (МЧС, СМП, полиция и других) для оперативного въезда на территорию 9 микрорайона.