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Жителей возмущает грязь возле стройки по программе реновации в 9 микрорайоне. Властям предложили запретить там движение машин 14.04.2019 ZELENOGRAD.RU

«Мы каждый день месим грязь и пробираемся между машинами у магазина „Перекресток“, где идёт строительство нового дома. Там ходят, наверное, половина жителей микрорайона, и все они проклинают власть!» — заявил старожил 9-го микрорайона Валерий Л. на встрече в управе Старое Крюково, которая прошла 20 марта. Житель выступил против грязи и бардака, возникшего в связи со стройкой будущего корпуса 934, и потребовал от представителей управы осмотреть территорию, по которой ходят тысячи людей, а также закрыть там проезд для машин.

Грузовики, приезжающие на стройку, разбили весь тротуар, который ведет от подземного перехода к магазину, рассказал Валерий Л. — это подтверждается и жалобами других горожан. Деревянный настил для пешеходов вдоль забора стройки уже разваливается и покрыт грязью. К магазину приходится идти по проезжей части, по которой ездят туда-сюда автомобили, или по узкому тротуару под уклон — в заморозки вдобавок покрывается льдом, поддержала претензии пожилая жительница микрорайона.

К тому же, участок дороги перед киосками пять лет назад зачем-то огородили и замостили плиткой — якобы для торговли арбузами, «но никто никогда там арбузами не торговал», отмечает житель. Зато проезжая часть заметно сузилась, а тротуара там вообще нет. Люди ходят через поток машин, которые зачастую проезжают транзитом с Солнечной аллеи к корпусу 908.

«Это место вообще нужно закрыть для машин, иначе оно опасно для людей! — предложил Валерий Л. — Пусть ездят с другой стороны магазина. Почему до этого нет дела властям?»

Глава управы Людмила Петрова согласилась с тем, что нужно что-то делать: «Где стройка, там всегда появляются неудобства. Нам всем тяжело это терпеть». Закрыть проезд для машин может только специальная комиссия. Территория будет благоустроена после завершения строительства, заверили чиновники, но «нужно потерпеть».

И хотя до окончания строительства еще очень далеко, дорогу у въезда на стройку привели в порядок по мере возможности. Сейчас вместо разбитого асфальта там уложены бетонные плиты, ямы в асфальте засыпали крошкой, а будущий газон — землей.

Как вы считаете, управа сделала всё, что могла, или можно было сделать лучше?

Пишите нам о проблемах в нашем микрорайоне, которые вы не можете решить сами!

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