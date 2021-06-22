20 июня стартовала приёмная кампания в вузы. Абитуриенты уже знают, что второй волны зачисления не будет, оригинал аттестата подавать не требуется, а сроки приёма растянулись аж до середины сентября. О стратегии поведения абитуриента и о том, почему у зеленоградских выпускников этим летом гораздо больше шансов поступить в МИЭТ, мы поговорили с ответственный секретарём приёмной комиссии университета Александром Геннадьевичем Балашовым.
В этом году подать документы в МИЭТ можно как дистанционно через Личный кабинет абитуриента или суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг, так и очно, приехав в университет. Сама система приёма и подачи документов существенно отличается от того, что было в прошлом году. По общему конкурсу в вузах осталась только одна волна зачисления вместо двух. Если раньше можно было рискнуть и с невысокими баллами попытаться пройти на желаемое направление в первую волну, а во вторую волну уже выбирать направление, где баллов хватит с запасом, то в этом году нужно принимать решение сразу. Это, конечно, усложняет процесс и создаёт определённые риски.
Важно понимать, что гарантировать поступление в конкретный вуз или на определённое направление подготовки практически невозможно, и если абитуриенту кто-то будет рассказывать, что он 100% поступит, а при этом у него не 300 баллов — это лукавство и рекламный ход. Если у поступающего 250 баллов ЕГЭ по трём предметам и выше, то вероятность пройти на бюджет в МИЭТе достаточно хорошая, но многое зависит и от выбора конкурсной группы.
Чтобы как-то облегчить ситуацию для наших абитуриентов, мы изменили Правила приёма, предоставив возможность «перекладывать» согласие на зачисление 4 раза. Это значит, что если поступающий видит, что на какое-то из 5 выбранных направлений не проходит, то можно переписать согласие и подать его на другое направление. И так допустимо сделать 4 раза, тем самым используя все пять вариантов, указанных в заявлении о приёме. Мы ввели такие правила для того, чтобы наши абитуриенты не боялись сразу подать согласие на зачисление, ведь чем больше поступающих так сделают, тем более прозрачный будет конкурс.
И даже если вы поступаете не в МИЭТ, я всех призываю подавать согласие на зачисление вместе с заявлением о приёме! Отозвать согласие гораздо проще, чем приезжать и забирать оригинал аттестата, который в этом году подавать в приёмную комиссию не обязательно. Согласие на зачисление отзывается буквально за несколько минут как в онлайн-режиме, так и очно — любой вуз этот механизм реализует. Чем больше будет согласий на зачисление, тем раньше абитуриенты увидят свои позиции и смогут принять решение о том, нужно ли что-то переписывать или менять в уже поданных заявлениях, или вообще скорректировать перечень выбранных вузов. Если же тянуть до последнего момента, то мы получим ситуацию, когда до 17:55 последнего дня подачи согласия на зачисление никто не будет знать реальную конкурсную ситуацию.
Ещё одно существенное изменение: на некоторые направления подготовки («Управление в технических системах», «Информатика и вычислительная техника», «Программная инженерия») появилась возможность поступать с ЕГЭ по информатике, а на «Информационные системы и технологии» наоборот можно подать документы с ЕГЭ по физике.
Получается всего 5 направлений подготовки, на которых можно выбрать между физикой и информатикой, предоставив результаты того экзамена, который сдан лучше. Для сравнения: до последних лет с информатикой в МИЭТе было всего одно направление, в позапрошлом году — два, а теперь их гораздо больше, в том числе и на платной основе. К примеру, программа специалитета «Правовое обеспечение национальной безопасности» — туда тоже можно поступать с информатикой.
Обратите также внимание на «Менеджмент» (как бюджет, так и контракт) и то же «Правовое обеспечение национальной безопасности», где помимо традиционных «русский + математика + обществознание» можно выбрать целый набор предметов — и английский, и информатика, и история для «правового обеспечения».
Ещё одно направление техническое, где у нас есть такая вилка по предметам, это «Наноматериалы», «Материаловедение и технология материалов» и «Техносферная безопасность». Это направления Института перспективных материалов и технологий, где традиционно образовательная программа находится на стыке физики и химии, поэтому в этом году мы даём возможность поступать сюда как с одним, так и с другим предметом. Я думаю, многие ребята уже посмотрели наши вебинары и выступления и об этом уже знают.
Конкурс идёт по суммарному баллу за три предмета и индивидуальные достижения, и именно по этому принципу проводится ранжирование. Полный список направлений и вступительных испытаний доступен по ссылке.
Приёмная комиссия МИЭТа всегда советует определённым образом формировать перечень направлений подготовки в заявлении абитуриента. Одно направление должно быть тем, которое больше всего нравится, второе — нравится, но, возможно, чуть меньше, также среди тех пяти направлений должно быть ещё одно, у которого проходные баллы прошлых лет были ниже, чем у других, и одно, где больше всего бюджетных мест. Чисто статистически это повысит шансы поступления на бюджет.
Конечно, среди направлений с большим количеством бюджетных мест выделяется наше базовое направление «Электроника и наноэлектроника», оно по сравнению с остальными просто огромно, там 150 бюджетных мест, кроме того, именно вокруг этого направления наш вуз когда-то и создавался. Сейчас, конечно, есть и другие большие направления, но «Электроника и наноэлектроника» остаётся на данный момент самым крупным и одним из самых востребованных направлений.
Кстати, в этом году мы набираем на «Прикладную математику» две группы вместо одной, это, конечно, существенно отразится на шансах поступить. Это направление всегда востребовано среди наших лучших абитуриентов, это всегда сильные группы, и в этом году для таких ребят шанс пройти вырос. То же самое касается направления «Инфокоммуникационные системы и технологии», здесь сократилась доля мест для целевого поступления абитуриентов в Военный учебный центр, и для ребят, поступающих по общему конкурсу, это увеличивает количество бюджетных мест.
Кстати, для абитуриентов с баллами ЕГЭ по трём предметам от 260 и выше в этому году снова предусмотрена повышенная стипендия в размере 50 000 рублей за весь первый семестр.
Что касается зеленоградских абитуриентов — то тут есть приятные новости. Я уже дважды за текущее полугодие выступал на радио и рассказывал об этом: в этом году мы получили гораздо больше бюджетных мест, чем во все предыдущие годы. Это существенно увеличивает шансы для всех абитуриентов, но для зеленоградских абитуриентов — ещё больше. Рассказываю, почему: к сожалению, для нас и иногородних абитуриентов, но к радости зеленоградцев у нас существует дефицит мест в общежитии. Поэтому эти места будут предоставляться по отдельному конкурсу, скорее всего это будет конкурс по баллам в рамках каждой конкурсной группы. Соответственно, часть иногородних абитуриентов, которые не смогут получить место в общежитии, скорее всего откажется от поступления в наш университет и будет искать какой-то другой вариант, где им гарантированно с их баллами предоставят общежитие. Это, конечно, приведёт к тому, что для зеленоградских абитуриентов и для ребят, которые живут в транспортной доступности от Зеленограда, шансы значительно повысятся. Мы прогнозируем, что вот эта совокупность факторов — с одной стороны, где-то конкурс может повыситься, потому что на некоторые направления мы разрешаем поступать с информатикой, но с другой — если брать в целом по вузу, на части направлений за счёт большего количества бюджетных мест и такого конкурса на общежитие конкурс и проходной балл может несколько снизиться.
Так что зеленоградцы, не бойтесь подавать документы в МИЭТ: в этом году у вас больше шансов!
Абитуриенты могут существенно увеличить свои шансы на поступление, подав документы на конкурс в рамках целевого приёма. Целевой приём — это не только способ поступить в университет, но и возможность выстроить свою дальнейшую карьеру. Это существенно облегчает поступление и при этом даёт абитуриентам гарантию трудоустройства по окончании вуза. Но это накладывает на абитуриентов некоторые обязательства: учиться без двоек, закончить вуз и потом отработать на этом предприятии определённое количество времени, не менее трёх лет. Если абитуриент отчисляется по неуважительной причине, всё его бесплатное образование тут же становится платным, т.к. он должен возместить государству затраты на своё обучение.
В настоящее время целевой приём регулируется следующим образом: абитуриент выбирает для себя предприятие, на котором он хочет потом работать, и это предприятие должно иметь какую-то аффиляцию с государством: это может быть предприятие Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, либо какая-то другая госкорпорация или компания с госучастием. Каждое такое предприятие имеет перечень направлений подготовки, перечень вузов, с которыми они работают. Если вы проходите внутренний отбор, вы заключаете с предприятием договор, в котором прописано, что абитуриент может поступать на такие-то направления в таких-то вузах. В МИЭТе практически на всех направлениях есть целевые квоты, все они вывешены на сайте, можно посмотреть, где их больше или меньше. Соответственно, вместе с основным пакетом документов нужно подавать ещё и копию или оригинал договора о целевом приёме. Если компания соответствует всем критериям и в договоре прописаны меры поддержки со стороны предприятия для будущего студента, то мы принимаем такой договор и допускаем абитуриента к конкурсу на целевое место.
Хотелось бы отдельно выделить особенности поступления в Военный учебный центр, это тоже целевой набор, но со своими особыми правилами, которые регулируются совместными приказами Министерства обороны и Министерства высшего образования и науки. Здесь помимо основных экзаменов (математика, русский, физика или информатика для тех направлений, которые там есть) будет также учитываться уровень физической подготовки. Это регулируется отдельным порядком. Ребята, которые поступают в ВУЦ, в любом случае должны получить направление в военкомате, и для того, чтобы потом узнать, как будут выстраиваться конкурсные списки и всё прочее, при подаче документов можно будет пообщаться с ответственным лицом от Военного учебного центра, который вам всё объяснит, и вы будете в курсе всех процедур. Кстати, ВУЦ в МИЭТе один из немногих Военных учебных центров, который принимает девушек. Места для девушек жёстко квотированы, так что юношам сюда поступить, конечно, гораздо легче. Тем не менее, такая возможность есть, и представительницы прекрасного пола ей активно пользуются.
Сроки подачи сместились глубже в август. 11 августа — крайний срок приёма согласий на зачисление, а 17 августа будет выпуск основного приказа о зачислении. При этом до 29 июля нужно успеть выбрать направления подготовки, подать все документы, необходимые для поступления, кроме согласия — его можно подавать позже. Но, как я уже говорил, поскольку мы даём возможность менять согласие на зачисление 4 раза, то не имеет смысла тянуть с подачей, поданное сразу согласие никак не снижает ваши шансы, а только повышает их.
Ребята, которые поступают по вступительным испытаниям — это, напомню, выпускники средних профессиональных образовательных учреждений и иностранные абитуриенты, абитуриенты, которые заканчивали школу за рубежом, ребята с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды с детства) — они могут сдавать наши вступительные испытания вместо ЕГЭ, и тогда им нужно подавать заявление о приёме раньше, до 10 июля, потому что серия вступительных испытаний у нас начнётся где-то с 11 июля и закончится 28. 29 июля у нас завершается приём документов и все внутренние вступительные испытания. После этого начинается публикация конкурсных списков, и изменения в них будут обусловлены уже только тем, что кто-то забирает согласие, кто-то наоборот его подаёт. Обычно мы размещаем конкурсные списки раньше других вузов, раньше, чем крайний срок публикации по закону. В этом году по правилам последний день публикации списков — это 2 августа, но на нашем сайте всё появится раньше, чтобы вы могли отслеживать конкурсную ситуацию.
Если вдруг не получится пройти в рамках основного приказа, возможна процедура дозачисления и донабора, если в университете останутся вакантные места. Они могут возникнуть в любом вузе, будь то МФТИ, МГУ, МГИМО, МИЭТ, потому что человек может забрать свои документы, будучи зачисленным по целевому приёму, и подать их потом по основному конкурсу вообще в другой вуз, к примеру. В этом случае в вузе образуется вакантное место, которое необходимо дозаполнить. Человек даже после зачисления может ещё передумать и забрать по разным причинам документы. В таком случае в вузах будет действовать процедура дозачисления по конкурсным спискам. Если же вакантные места останутся и после такого добора, то вуз может объявить дополнительный набор, это такая «компактная приёмка» в последнюю неделю-две августа, и шанс попасть на бюджет сохраняется вплоть до начала учебного года.
Шанс попасть на бюджет сохраняется вплоть до 31 августа, а значит, абитуриенты и их родители будут пытаться поступить на бюджет фактически до начала сентября. В связи с этим МИЭТ сдвинул сроки окончания приёма для платных студентов до 13 сентября. Приказы о зачислении платных студентов выходят независимо от приказов на бюджет. Если кто-то уже в начале августа решил, что баллов на бюджет не хватает никаким образом, можно сразу принять решение оплатить договор и стать студентом-контрактником. В таком случае мы выпустим приказ о зачислении уже в начале августа. Последний приказ о зачислении на контракт в МИЭТе выйдет 15 сентября.
Для того, чтобы попасть в магистратуру МИЭТа, нужно пройти вступительные испытания — для поступающих на бюджет у нас будет две серии вступительных испытаний, в первой половине июля и примерно с 4 по 7 августа. Важно! Это не две волны зачисления, а две волны вступительных испытаний: можно сдавать вступительные в любой волне, то есть или в июле, или в августе на ваш выбор, но только один раз для одного конкретной конкурсной группы. Естественно, если вы поступаете на несколько конкурсных групп, то вы на каждой из них сдаёте свои экзамены. Поступающие, сдавшие экзамены и в июле, и в августе, поступают по единому конкурсу, добавляются в общий рейтинговый список, проходит зачисление. Приказ о зачислении в магистратуру будет выпущен на день раньше, чем приказ по бакалавриату, т. е. 16 августа, а сбор согласий на зачисление будет закончен 12 августа.
Так же, как и в случае бакалавров, если останутся вакантные места, можно будет занять их путём дополнительного зачисления или допнабора. Ну а для ребят, которые хотят попасть в платную магистратуру, также есть возможность сделать это ещё в сентябре.
Любой университет — это своя среда, атмосфера. Наш вуз всегда стоял особняком от других московских вузов — и географически, и по многим другим параметрам. Он изначально был отраслевым, связанным с электроникой. Мы продолжаем развиваться в этом направлении. Я считаю, что та специализация, которая у нас есть, она как раз позволяет нам покрывать все возможные направления, связанные с электроникой, начиная от химии и материалов, заканчивая разработкой сложных систем — здесь найти себя очень легко в таком многообразии. Мало того, можно собрать команду единомышленников из ребят, которые занимаются какими-то другими аспектами, и создавать стартапы, развиваться в предпринимательстве. Для этого в МИЭТе есть все условия.
Наука и опытное производство — это тоже сильные стороны нашего университета, наша гордость — мало где есть такое финансирование и такие возможности для реализации своих научных задумок. У нас много неравнодушных людей, которые хотят изменить что-то в лучшую сторону, в науке это важно.
Я считаю, что наша компактность — это ещё один наш плюс: мы не такие огромные, как, например, МГУ им. Ломоносова или МГТУ им. Баумана, и за счёт этого мы более гибкие и мобильные, быстрее реагируем на изменения и быстрее адаптируемся и развиваемся.
Беседовала Анна Белобрагина
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