Когда лучше подавать согласие на зачисление

В этом году подать документы в МИЭТ можно как дистанционно через Личный кабинет абитуриента или суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг, так и очно, приехав в университет. Сама система приёма и подачи документов существенно отличается от того, что было в прошлом году. По общему конкурсу в вузах осталась только одна волна зачисления вместо двух. Если раньше можно было рискнуть и с невысокими баллами попытаться пройти на желаемое направление в первую волну, а во вторую волну уже выбирать направление, где баллов хватит с запасом, то в этом году нужно принимать решение сразу. Это, конечно, усложняет процесс и создаёт определённые риски.

Важно понимать, что гарантировать поступление в конкретный вуз или на определённое направление подготовки практически невозможно, и если абитуриенту кто-то будет рассказывать, что он 100% поступит, а при этом у него не 300 баллов — это лукавство и рекламный ход. Если у поступающего 250 баллов ЕГЭ по трём предметам и выше, то вероятность пройти на бюджет в МИЭТе достаточно хорошая, но многое зависит и от выбора конкурсной группы.

Чтобы как-то облегчить ситуацию для наших абитуриентов, мы изменили Правила приёма, предоставив возможность «перекладывать» согласие на зачисление 4 раза. Это значит, что если поступающий видит, что на какое-то из 5 выбранных направлений не проходит, то можно переписать согласие и подать его на другое направление. И так допустимо сделать 4 раза, тем самым используя все пять вариантов, указанных в заявлении о приёме. Мы ввели такие правила для того, чтобы наши абитуриенты не боялись сразу подать согласие на зачисление, ведь чем больше поступающих так сделают, тем более прозрачный будет конкурс.

И даже если вы поступаете не в МИЭТ, я всех призываю подавать согласие на зачисление вместе с заявлением о приёме! Отозвать согласие гораздо проще, чем приезжать и забирать оригинал аттестата, который в этом году подавать в приёмную комиссию не обязательно. Согласие на зачисление отзывается буквально за несколько минут как в онлайн-режиме, так и очно — любой вуз этот механизм реализует. Чем больше будет согласий на зачисление, тем раньше абитуриенты увидят свои позиции и смогут принять решение о том, нужно ли что-то переписывать или менять в уже поданных заявлениях, или вообще скорректировать перечень выбранных вузов. Если же тянуть до последнего момента, то мы получим ситуацию, когда до 17:55 последнего дня подачи согласия на зачисление никто не будет знать реальную конкурсную ситуацию.