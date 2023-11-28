Семь советов властям, как им подружиться с горожанами во время снегопада 28.11.2023 ZELENOGRAD.RU

Почему после каждого снегопада столько горожан недовольны уборкой, а власти отчитываются, что сработали хорошо?

Давайте исходить из взаимной добросовестности: власти, действительно, стараются убрать эти груды снега, задействуя всех людей и технику. А многим людям, действительно, тяжело — они страдают от задержек транспорта, многочасовых пробок и необходимости продираться через снег.

И получается, как в любых отношениях, когда стороны изначально настроены друг против друга и не желают менять ситуацию — власти заранее знают, что «все» будут недовольны, а многие люди заранее обвиняют власти во всех грехах. Как это можно исправить?

Просто Мария

Путь к преодолению этих негативных установок подсказывают те люди, которые по опыту знают, что означает снегопад в прогнозе погоды и заранее взяли ответственность за свою жизнь на себя, не питая иллюзий, что в этом году снег будут чистить лучше, чем прежде.

Вот пример такого комментария от нашей читательницы Марии: «Каждый год одно и тоже: про снегопад предупреждение было вчера, я вышла на работу пораньше, так как знала, что будет „весело“, и опоздала всего на 20 минут. К чему все эти слезы? Повторюсь, каждый год это происходит!»

Очевидно, таких как Мария — сильных, высокоорганизованных, рациональных — меньшинство. Остальные не такие, а власти не учитывают этого в своей коммуникации с людьми. Они всерьёз думают, что достаточно одного формального сообщения мэра воскресным вечером, мол, «ожидается сильный снег, особенно утром, городские службы работают в усиленном режиме, прошу вас быть внимательными на улице и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте»? Для таких, как Мария, достаточно — она без труда всё необходимое считает из этого сообщения, все необходимые меры примет и её день не будет испорчен. Но остальные не такие.

Властям следует выстраивать свою коммуникацию с людьми так, будто перед ними дети, которые может и снегопада-то никогда раньше не видели (а на самом деле взрослые, которые за год забыли, как это бывает), предупреждая максимум возможных ошибок. Такие как Мария будут смеяться, зато остальные не будут плакать.

Вот что, например, можно сделать — собрали семь советов для властей, которые горожанам тоже стоит прочитать:

Говорите о проблемах честно и прямо

Заранее скажите, что людей и техники не хватит, чтобы убрать всё — избыток ресурсов для редких сильных снегопадов держать невозможно. Напомните порядок уборки, скажите честно и прямо, что завалы после прохода трактора на остановках, пересечении с пешеходными дорожками, на парковках и т. п. неизбежны и полностью убрать их вы сможете лишь через несколько дней после прекращения снегопада. Проговорите это всё битым словом и человеческим языком, а не тем канцеляритом, который вы используете в докладах и отчетах.

Говорите с пешеходами и пассажирами

Скажите пешеходам и пассажирам честно и прямо, что не можете гарантировать быстрое передвижение по пешеходным дорожкам и что ходить, возможно, придётся, через навалы снега. Напомните тем, кто возит детей в колясках, что это будет сложно - если надо ехать, пусть переходят на санки. Скажите прямо, что маленький ребенок не везде сможет пройти и его, может быть, придется нести на руках. Напомните, что дойти до остановки может занять в два-три раза больше времени, чем обычно. Напомните, что автобус не всегда сможет подъехать к тротуару и входить придётся через навалы снега. Скажите, что не можете гарантировать движение автобусов по расписанию и что время ожидания может увеличиться в разы, автобус поедет медленней, может встать в непредсказуемом месте или просто не сможет подъехать к остановке.

Говорите с водителями

Посоветуйте водителям купить лопаты; подскажите, где купить и сколько примерно стоят модели, которые удобно возить в багажнике. Объясните куда кидать снег (на проезд, а не на соседнюю машину) — дайте людям понять, что очистить заваленную трактором машину в таких условиях, это нормально. Напомните, что выкопать машину займёт не одну минуту и на это надо заложить время. Предложите самоорганизоваться в районных и домовых чатах, чтобы помочь (даром или за оплату) выкопать машину тем, кто не может сделать это сам. Скажите, чтобы заранее готовились к пробкам и к многократному увеличению времени на привычный маршрут — может и в десять раз. Скажите, чтобы держали в багажнике запасную канистру с топливом, взяли бы с собой термос с горячим питьем, еду и игрушки для детей, которых они рискнут повезти в этот день.

Помогите людям остаться дома

Пусть все городские службы, куда люди записались, заранее свяжутся с ними и предложат перенести запись, если время терпит и есть возможность. Пусть все школы и детские сады свяжутся с родителями и сами предложат им, если это возможно, оставить в этот день детей дома, перенесите в школах все проверочные работы, чтобы никто не напрягался, отмените все внеурочные занятия в городских организациях. Попросите всех работодателей напомнить сотрудникам, у кого есть возможность работать на удаленке, что можно остаться дома.

Напомните о взаимопомощи

Предложите узнать у соседей, чем им можно помочь: расчистить машину, заказать продукты и лекарства, поделиться информацией и т. п. Организуйте для желающих помочь с уборкой снега возможность это сделать — пусть будет готов инвентарь и фронт работ. Принять помощь — это не значит, что вы не справились. Скажите людям, что вы цените их помощь в сложной ситуации.

Разговоров и объяснений много не бывает

Расскажите в каком информационном канале точно будет оперативная информация. Начинайте говорить в нём, как только прогноз покажет возможность сильного снегопада — пусть люди будут наготове. Отменить или перенести день X всегда успеете, если люди будут знать, где следить за оперативной информацией.

Запомните — вы не всемогущи

И главное! Извинитесь за то, что вы не всемогущи и не можете по мановению волшебной лопаты палочки — вжух! — и убрать весь снег в один момент. Попросите людей потерпеть. Попросите совета, как в следующий раз можно лучше организовать вашу работу. Не бойтесь говорить с людьми, даже если они злы и раздражены. Искренне заверьте, что вы на их стороне.

Напишите, что ещё вы бы хотели услышать от властей до, во время и после снегопадов — в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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