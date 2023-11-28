Просто Мария

Путь к преодолению этих негативных установок подсказывают те люди, которые по опыту знают, что означает снегопад в прогнозе погоды и заранее взяли ответственность за свою жизнь на себя, не питая иллюзий, что в этом году снег будут чистить лучше, чем прежде.

Вот пример такого комментария от нашей читательницы Марии: «Каждый год одно и тоже: про снегопад предупреждение было вчера, я вышла на работу пораньше, так как знала, что будет „весело“, и опоздала всего на 20 минут. К чему все эти слезы? Повторюсь, каждый год это происходит!»

Очевидно, таких как Мария — сильных, высокоорганизованных, рациональных — меньшинство. Остальные не такие, а власти не учитывают этого в своей коммуникации с людьми. Они всерьёз думают, что достаточно одного формального сообщения мэра воскресным вечером, мол, «ожидается сильный снег, особенно утром, городские службы работают в усиленном режиме, прошу вас быть внимательными на улице и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте»? Для таких, как Мария, достаточно — она без труда всё необходимое считает из этого сообщения, все необходимые меры примет и её день не будет испорчен. Но остальные не такие.

Властям следует выстраивать свою коммуникацию с людьми так, будто перед ними дети, которые может и снегопада-то никогда раньше не видели (а на самом деле взрослые, которые за год забыли, как это бывает), предупреждая максимум возможных ошибок. Такие как Мария будут смеяться, зато остальные не будут плакать.

Вот что, например, можно сделать — собрали семь советов для властей, которые горожанам тоже стоит прочитать: