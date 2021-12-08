Сделать новогоднюю фотозону в подъездах жилых домов 08.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Новогодние фотозоны с праздничным антуражем устанавливают во всех подъездах домов ЖК «Новый Зеленоград». То есть каждый житель может сделать новогодние снимки буквально в своём доме.

Основные атрибуты тематического уголка — украшенная шарами пушистая ёлка, декоративные подарки под ней, мягкие кресла и диваны.

Организует фотозоны застройщик «Нового Зеленограда» IKON Development. Он предлагает делиться снимками в инстаграме с хештегом #IKONновыйгод. На момент публикации ни одного снимка от жителей по этому хештегу не было, хотя один комментатор и написал: «надеваю новогоднюю пижаму и бегу».

Жилой комплекс «Новый Зеленоград» находится в деревне Рузино, рядом с Кутузовским шоссе и 23-м микрорайоном Зеленограда.

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Метки:
новый год, жк новый зеленоград, подъезд
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