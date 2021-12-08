Организует фотозоны застройщик «Нового Зеленограда» IKON Development. Он предлагает делиться снимками в инстаграме с хештегом #IKONновыйгод. На момент публикации ни одного снимка от жителей по этому хештегу не было, хотя один комментатор и написал: «надеваю новогоднюю пижаму и бегу».