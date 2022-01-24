Сайт перекупщиков предлагает билеты в ДК «Зеленоград» втридорога. Вот как отличить такой сайт от официального 24.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Перекупщики сделали сайт Культурного центра «Зеленоград», на котором продают «официальные билеты по выгодной цене». На самом деле они вдвое дороже, чем на сайте самого ДК.

Например, на балет «Белоснежка и семь гномов» места в партере на сайте dkzelenograd-kassa.com продавались за 2700-3300 рублей. На официальном сайте Культурного центра эти же билеты стоили 1200-1800 рублей. Настоящие сайты КЦ — dkzelenograd.ru, дкзеленоград.рф, zelcc.ru

Нужно понимать, что перекупщики это не мошенники. Внизу страницы перекупщиков честно написано: «Консьерж-сервис. Не является официальным сайтом КЦ Зеленоград». Билеты, которые они продают на мероприятия, все равно действительны.

Зеленоградский ДК — не единственная организация, под которую подстраиваются перекупщики. О типичных отличиях, по которым можно отличить сайт перекупщиков от официального сайта организаторов мероприятия, пишет «Лаборатория Касперского»:

  • на сайте перекупщиков всегда подчеркивается что здесь продаются «официальные билеты». На официальном сайте такая оговорка будет лишней
  • на этих сайтах всегда ограниченный контент. Если на сайте с «официальными билетами» предлагается два-три мероприятия, то это перекупщики
  • еще одним важным знаком сайта перекупщиков является страница «Гарантий», где в общем сообщается, что продавец билетов какой-нибудь «надежный билетный агент», а также приводится договор или другой юридический документ о законности деятельности. Очевидно, что вся эта информация не нужна на официальном сайте

Поскольку в отличие от мошенников, от перекупщиков избавиться сложно, рекомендуется соблюдать несколько правил:

  • если ищете билеты через поисковые машины, осторожно относитесь к ссылкам в разделе «Реклама»
  • обращайте внимание на содержимое сайта, если количество мероприятий небольшое, то не стоит здесь покупать билеты
  • внимательно посмотрите на адрес сайта — там может быть неофициальное название учреждения, либо доменная зона будет не российская
  • поищите те же билеты на известных агентских сервисах и сравните цены. Там тоже будут продаваться билеты с наценкой, но не в два-три раза
  • если наткнулись на такой сайт в поисковой выдаче, найдите пункт «Пожаловаться»

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Метки:
культура, мошенничество, билет, дк, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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