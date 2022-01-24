Например, на балет «Белоснежка и семь гномов» места в партере на сайте dkzelenograd-kassa.com продавались за 2700-3300 рублей. На официальном сайте Культурного центра эти же билеты стоили 1200-1800 рублей. Настоящие сайты КЦ — dkzelenograd.ru, дкзеленоград.рф, zelcc.ru

Нужно понимать, что перекупщики это не мошенники. Внизу страницы перекупщиков честно написано: «Консьерж-сервис. Не является официальным сайтом КЦ Зеленоград». Билеты, которые они продают на мероприятия, все равно действительны.

Зеленоградский ДК — не единственная организация, под которую подстраиваются перекупщики. О типичных отличиях, по которым можно отличить сайт перекупщиков от официального сайта организаторов мероприятия, пишет «Лаборатория Касперского»:

на сайте перекупщиков всегда подчеркивается что здесь продаются « официальные билеты ». На официальном сайте такая оговорка будет лишней

». На официальном сайте такая оговорка будет лишней на этих сайтах всегда ограниченный контент . Если на сайте с «официальными билетами» предлагается два-три мероприятия, то это перекупщики

. Если на сайте с «официальными билетами» предлагается два-три мероприятия, то это перекупщики еще одним важным знаком сайта перекупщиков является страница «Гарантий», где в общем сообщается, что продавец билетов какой-нибудь «надежный билетный агент», а также приводится договор или другой юридический документ о законности деятельности. Очевидно, что вся эта информация не нужна на официальном сайте

Поскольку в отличие от мошенников, от перекупщиков избавиться сложно, рекомендуется соблюдать несколько правил: